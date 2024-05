“ฮ่องกง” เปิดฉากจับ 6 คนภายใต้กฎหมายความมั่นคงใหม่มาตรา 23 เป็นครั้งแรก ฐานโพสต์โซเชียลวันที่ครบรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(28 พ.ค)ว่า การเปิดฉากจับกุมครั้งแรกภายใต้กฎหมายความมั่นคงใหม่ของฮ่องกงเกิดขึ้นในวันอังคาร(28)ประกอบไปด้วยหญิง 5 คนและชาย 1 คน รวมนักเคลื่อนไหวหญิง โจว ฮั่งถัง( Chow Hang Tung) รองประธานพันธมิตรฮ่องกงสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่รักชาติในจีน (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China) ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในการจัดงานจุดเทียนรำลึกเทียนอันเหมินประจำปี เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหยื่อผู้เสียชีวิตที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเจ้าหน้าที่กล่าวว่า คนเหล่านี้โพสต์บนโซเชียลมีเดียเป้าหมายไปที่ซึ่งตามการรายงานของฮ่องกงระบุว่าเป็นวันครบรอบจตุรัสเทียนอันเหมินในวันที่ 4 มิ.ยที่กำลังจะมาถึงฮ่องกงฟรีเพรสรายงานว่า 1 ใน 6 ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวหญิงชื่อดัง ที่ได้อยู่ในเรือนจำก่อนหน้าแล้ว พบว่าแอบเผยแพร่ข้อความปลุกปั่นบนโซเชียลมีเดียด้วยความช่วยเหลือจากผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 คนนี้ซึ่งหากคนทั้งหมดถูกพบว่ามีความผิดจริงจะถูกตัดสินจำคุกนาน 7 ปีในเรือนจำภายใต้โทษที่หนักขึ้นในกฎหมายใหม่ที่เรียกว่ามาตรา 23 (Article 23)ที่ฝ่ายตะวันตกเคยออกมาแสดงความวิตกก่อนหน้ากฎหมายมาตรา 23 นี้ถูกผ่านอย่างรวดเร็วเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาจากสภานิติบัญญัติฮ่องกงโปรปักกิ่ง เนื้อหาของกฎหมายครอบคลุมการกบฎ ปลุกปั่น และความลับรัฐ พร้อมกับอนุญาตให้สามารถไต่สวนในทางลับได้เป็นการขยายออกมาจากกฎหมายความมั่นคงเดิมที่ออกมาโดยปักกิ่งเมื่อปี 2020ซึ่งรัฐบาลฮ่องกงยืนกรานว่ามีความจำเป็นเพื่อเสถียรภาพแต่ทว่าการนำมาใช้นี้สร้างความวิตกจากโลกตะวันตกต่อเสรีภาพพลเมืองฮ่องกงจะโดนกัดกร่อนไปมากกว่าเดิมบีบีซีรายงานว่า โจวถูกจับและส่งตัวเข้าเรือนจำก่อนแล้วจากความผิดตามกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงฉบับแรกที่ใช้ในปี 2020อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่าโพสต์ของฮ่องกงพบว่า ข้อหาของผู้กระทำผิดในวันอังคาร(28) เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับการรำลึกเหตุการณ์ในอดีตรัฐมนตรีความมั่นคงฮ่องกง คริส ถัง (Chris Tang) ที่เป็นคนยืนยันว่า พวกเขาเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กโพสต์ พร้อมกับยืนยันต่อนักข่าวว่า “หัวข้อมันไม่ใช่ปัญหา”“ในเรื่องเกี่ยวกับวันที่อ่อนไหวนี้ ในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าวันที่ตัวมันเองไม่สำคัญ” คริสให้สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนกวางตุ้งกับนักข่าว ฮ่องกงฟรีเพรสชี้และเขาเสริมต่อว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือคนเหล่านี้ที่มีความมุ่งหมายทำให้ความมั่นคงชาติตกอยู่ในอันตรายได้ใช้หัวข้อนี้เพื่อปลุกปั่นสร้างความเกลียดชัง”ฮ่องกงฟรีเพรสชี้ว่า ตามรายงานระบุว่าการโพสต์เป็นการปลุกปั่นเพื่อต้องการให้เกิดความเกลียดชังต่อรัฐบาลกลางจีนและรัฐบาลฮ่องกงและกระบวนการทางตุลาการโดยรวม