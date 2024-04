‘อีลอน มัสก์’ เซอร์ไพรส์เยือนปักกิ่ง กรุยทาง ‘เทสลา’ เปิดตัวระบบ Full Self-Driving ในจีน

เทสลาเปิดตัวระบบ FSD ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงสุดที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นเมื่อราว 4 ปีที่แล้ว ทว่ายังไม่เคยทดลองให้บริการในจีนซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของเทสลา แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากบรรดาลูกค้าก็ตาม

ตั้งแต่ปี 2021 เทสลาเก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในแดนมังกรไว้ที่นครเซี่ยงไฮ้ตามระเบียบของทางการจีน และยังไม่เคยถ่ายโอนข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยังสหรัฐอเมริกามาก่อน

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเปิดเผยว่า มัสก์ หวังที่จะขออนุญาตถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ในจีนไปยังต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับเทรนอัลกอริธึมสำหรับเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024