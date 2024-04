เป็นเรื่อง! อดีต ปธ.สภาสหรัฐฯ “เพโลซี” พลิกเกมเรียกร้อง นศ.อเมริกันปิดแคมปัสต้านยิว “อย่าลืมต้านฮามาส” ไปด้วย ฟ็อกซ์นิวส์เปิดชื่อ “จอร์จ โซรอส” อยู่เบื้องหลังม็อบ นศ.หนุนปาเลสไตน์

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้ (28 เม.ย.) ว่า อดีตประธานสภาสหรัฐฯ พรรคเดโมแครต แนนซี เพโลซี ที่ไม่กี่วันก่อนหน้าออกมากดดันให้นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ลาออก ล่าสุด เพโลซีออกมาแสดงความเห็นต่อวิกฤตการประท้วงปาเลสไตน์ที่เริ่มจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และกระจายไปตามสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศและเกิดการจับกุมร่วมหลายร้อยคนแสดงสีสันประชาธิปไตยแบบอเมริกันชนได้ดีเพโลซีซึ่งมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีของอังกฤษว่า“มีเหตุผลอย่างชัดเจนในการพูดออกมาสำหรับวิกฤตทางมนุษยธรรมที่มีเพิ่มมากขึ้นที่นั่นและผลกระทบต่อพลเรือนต่อการโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งของอิสราเอลนั้น “เกือบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอภัยให้ได้””นอกจากนี้ อดีตประธานรัฐสภาหญิงสหรัฐฯ ยังได้กล่าวตำหนิไปการกระทำของรัฐบาลเทลอาวีฟของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ที่ในเวลาเดียวกันเนทันยาฮูออกมาอ้างสิทธิการปกป้องตัวเอง ซึ่งผู้นำอิสราเอลไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับการชื่นชอบจากเพโลซีถึงแม้อดีตประธานสภาคองเกรสสหรัฐฯ จะแสดงการตำหนิฝ่ายอิสราเอลแล้ว สื่ออังกฤษชี้ว่า เธอกล่าวว่าเธอต้องการให้บรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ออกมาประท้วงต่อต้านยิวให้สะท้อนต่อยุทธวิธีของพวกเขาและเธอและในเวลาเดียวกันขอให้ประณามการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปีที่แล้วโดยกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ต้นเหตุไปด้วย“พวกเราต้องการที่จะเห็นบางส่วนของความกระตือรือร้นนั้นรำลึกถึงฮามาสในฐานะองค์กรก่อการร้ายที่ก่อความเลวร้ายในอิสราเอล” เพโลซีชี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวที่มีรายงานมาจากสื่อการเมืองปีกขวาอเมริกา ฟ็อกซ์นิวส์ ในวันเสาร์ (27) เปิดเผยว่า พ่อมดการเมืองวอลล์สตรีท จอร์จ โซรอส เป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้เงินมืดสำหรับการประท้วงต้านอิสราเอลตามมหาวิทยาลัยกลายเป็นวิกฤตในอเมริกาเวลานี้ และเขย่าความนิยมของรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดนฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า องค์กรคลื่อนไหวระดับประเทศที่มีปฏิบัติการอยู่ตามมหาวิทยาลัย "กลุ่มนักศึกษาแห่งชาติเพื่อความยุติธรรมในปาเลสไตน์" หรือ NSJP (National Students for Justice in Palestine) มีกลุ่มอิสระอื่นๆ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 200 กลุ่มNSJP ถูกบริหารภายใต้มูลนิธิคณะกรรมการมาตรการสันติภาพเวสต์เชสเตอร์ WESPAC (Westchester Peace Action Committee Foundation) ผู้สนับสนุนทางการเงินที่ฟ็อกซ์นิวส์ ดิจิทัล (Fox News Digital) ก่อนหน้าเคยออกมาแฉว่าได้รับเงินบริจาคระดับ 6 หลักจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเครือข่ายจอร์จ โซรอส (George Soros)สื่อฟ็อกซ์นิวส์เปิดเผยว่า WESPAC นั้นพบว่าได้รับเงินทุนจากแหล่งไม่เปิดเผยส่วนใหญ่ และเป็นเวลานานหลายปีที่แสดงถ้อยคำต่อต้านอิสราเอล รวมไปถึงกล่าวหาเทลอาวีฟว่า เป็นรัฐบาลแห่งแบ่งแยกเชื้อชาติ รัฐบาลแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และการลงโทษแบบเหมารวม รวมไปถึงรัฐบาลแห่งอาชญากรรมสงคราม เป็นต้น อ้างอิงจาก NGO Monitorนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่เป็นศูนย์กลางการประท้วงพบว่า NSJP ออกมาประท้วงและตั้งแคมป์ค้างคืนที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วอเมริกา รวมถึง UCLA และมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (USC )ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และที่มหาวิทยาลัยเทกซัสในเมืองออสติน (Austin) ที่มีกว่า 50 คนถูกจับกุมในสัปดาห์นี้ฟ็อกซ์นิวส์ชี้ว่า อีกกลุ่มเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียคือ "กลุ่มเสียงชาวยิวเพื่อสันติภาพ" หรือ JVP (Jewish Voice for Peace) ได้เงินทุนจากเครือข่ายโซรอสมาตั้งแต่ปี 2016 ไปไม่ต่ำกว่า 650,000 ดอลลาร์นอกจากนี้ กลุ่มนี้ยังได้เงินทุนไม่ต่ำกว่าหลายแสนเหรียญจากมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ที่ได้เงินหลายล้านดอลลาร์มาจากเงินมืดอีกที