หนักใจแทน! “ไบเดน” เสี่ยงแพ้เลือกตั้งให้ “ทรัมป์” หลังวิกฤตพรมแดนสหรัฐฯลามกระทบฐานเดโมแครต “สึนามิผู้อพยพ” เปลี่ยนจากรัฐเทกซัสไปรัฐแคลิฟอร์เนีย ICE แฉ “ปักกิ่ง” ไม่ยอมรับตัวคนจีนกลับประเทศ

บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(21 เม.ย) ปัญหาพรมแดนใต้ของสหรัฐฯกำลังทำให้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ปวดหัวซึ่งในเวลานี้ไบเดนต้องผจญกับปัญหาสงครามยูเครน ปัญหาตะวันออกกลางที่มีอิสราเอลเป็นศูนย์กลางรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงรุมเร้าคู่แข่งของไบเดนคืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันชูประเด็นปัญหาเข้าเมืองสหรัฐฯเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงหลักของเขาทรัมป์อ้างอิงจากเอพีเมื่อวันที่ 3 เม.ย ยืนกรานเรียกเสียงเฮจากพรรครีพับลิกันว่า หากชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้จะเริ่มปฎิบัติการเนรเทศออกนอกสหรัฐฯครั้งใหญ่เท่าที่เคยมีมา ทรัมป์เป็นคนตั้งหน่วยงาน ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement)มีหน้าที่กวาดล้างต่างด้าวลักลอบผิดกฎหมายและเนรเทศออกนอกประเทศ เขาโจมตีไบเดนคู่แข่งว่า ไบเดนปล่อยให้พวกผู้อพยพเข้ามาและมันกำลังทำลายประเทศเขาใช้วาทะและซึ่งเป็นวาทะที่พบเห็นโดยกลุ่มอเมริกันผิวขาวขวาจัด ไวท์ซูพรีมาซิสต์(White Supremacist) อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯรายงานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค ปี 2023 ทางยูทูบบีบีซีชี้ว่า นับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯเมื่อพฤษภาคมปี 2023 ได้สั่งยกเลิกกฎหมาย Title 42 ในยุควิกฤตโควิด-19ในสมัยทรัมป์ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯสามารถขับไล่ผู้อพยพที่ปรากฎตัวบริเวณพรมแดนสหรัฐฯซึ่งนับตั้งแต่ไบเดนยกเลิก Title 42 นี้ไปพบว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายถึง 80,000 คนแห่เข้ามาผ่านทางซานดิเอโก เคาน์ตีของรัฐแคลิฟอร์เนียความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังรัฐเทกซัสใช้มาตรการเข้มข้นในการสกัดผู้อพยพมีการใช้กองกำลังเนชันแนลการ์ดของรัฐร่วมและเม็กซิโกเพิ่มความเข้มงวดส่งผลทำให้ผู้อพยพหันเหเปลี่ยนมาที่รัฐแคลิฟอร์เนียแทนบีบีซีรายงานว่า ที่ซาน อีซีโดร (San Ysidro) ราว 16 ไมล์ห่างไปทางใต้ของซานดิเอโกที่มั่งคั่งพบมีผู้อพยพหนีเข้าเมืองมาเพิ่มถึง 85% ในกุมภาพันธ์เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้าCBS ของสหรัฐฯรายงานว่าในมกราคมต้นปีว่า เป็นที่น่าประหลาดใจที่จุดข้ามแดน Del Rio รัฐเทกซัสมีการจับกุมหลักเรือนร้อยในแต่ละวันลดจาก 2,300 คนแต่ละวันในเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวส่งสัญญาณพยามแก้ตัวว่า ประธานาธิบดีไบเดนกำลังมองไปที่การใช้อำนาจการบริหารในการควบคุมพรมแดนทางใต้ส่วนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แกวิน นิวซอม (Gavin Newsom) ที่กำลังอยู่ในวิกฤตไม่ต่างจากไบเดนจากตอนนี้ เพราะรัฐแคลิฟอร์เนียของเขากำลังถูกรัฐอื่นๆของอเมริกามองว่าเป็นรัฐที่เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรมและท้องถนนเต็มไปด้วยคนไร้บ้านและทำให้กระทบเศรษฐกิจภายในรัฐที่เห็นบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่แห่ย้ายฐานหนีไปรัฐเทกซัสแทนรวม บริษัทเทสลาของอีลอน มัสก์ รวมไปถึงพลเมืองชาวแคลิฟอร์เนียแห่กันย้ายหนีนิวซอมจากพรรคเดโมแครชี้ไปที่ "ระบบลี้ภัย" ว่า "พังใช้การไม่ได้" พร้อมกับได้เรียกร้องขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯส่งไปให้ระดับรัฐและระดับเมือง เขายังกล่าวโทษไปยังสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯของพรรครีพับลิกันและทรัมป์ที่ออกมาปฎิเสธกฎหมายพรมแดนสหรัฐฯสื่ออังกฤษชี้ว่า ผู้อพยพหนีเข้าเมืองตั้งแต่บราซิล อินเดีย จีน และละตินอเมริกาโทรหาครอบครัวและใช้แผนที่เป็นเครื่องมือเพื่อวางแผนการเดินทาง กลุ่มชายชาวกินี (Guinea)จากแอฟริกาตะวันตกเปิดเผยกับบีบีซีว่า หนีสถานการณ์ไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศยอมลงทุนบินไปที่อิสตันบูล ตุรกี ก่อนจะบินต่อไปโคลอมเบียที่จะเดินทางเข้ามาที่สหรัฐฯซึ่งโพลของวอลสตรีทเจอร์นัลที่เผยแพร่มีนาคมได้จัดให้ปัญหาเข้าเมืองสหรัฐฯอยู่ในกลุ่ม 2 ประเด็นแรกสุดของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งใน 7 รัฐรวม รัฐแอริโซนา รัฐมิชิแกน รัฐจอร์เจีย รัฐนอร์ทแคโลไรนา รัฐเนวาดา รัฐเพนซิลเวเนีย และรัฐวิสคอนซิน และอีกทั้งไม่ต่ำกว่า 72% ของผู้มีสิทธิออกเสียงในรัฐทั้งหมดนี้กล่าวว่า นโยบายเข้าเมืองอเมริกากำลังมาผิดทางรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ อเลฮานโดร มายอร์กาส์(Alejandro Mayorkas) รอดตัวจากการถูกถอดถอนจากตำแหน่งหวุดหวิดฐานล้มเหลวการบังคับใช้กฎหมายเพื่อหยุดการทะลักไหลเข้าของผู้อพยพต่างด้าวฟ็อกซ์นิวส์รายงานวันเสาร์(20)ว่า รักษาการผู้อำนวยการ ICE แพทริค เลชไลท์เนอร์(Patrick Lechleitner)ขึ้นให้การต่อหน้าคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ(House Appropriations Committee)สัปดาห์ที่แล้วว่า พบผู้อพยพชาวจีนเดินทางมาถึงพรมแดนสหรัฐฯพุ่งไม่ต่ำกว่า 6,000%และเขาได้ตอบคำถามชี้ว่า "จีน" ถือเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆสำหรับสหรัฐฯในการยากที่จะเนรเทศส่งตัวผู้อพยพพลเมืองจีนเหล่านี้กลับคืนไปหัวหน้า ICE ได้ยืนยัน ปักกิ่งบ่ายเบี่ยงไม่รับตัวผู้อพยพจีนกลับประเทศหลังระหว่างต.ค ปี 2023 - มี.ค ปี 24 สามารถจับกุมได้ที่พรมแดนใต้ถึง 24,296 คน สูงกว่าจำนวนคนจีน 24,125 คนหนีเข้าสหรัฐฯตลอดทั้งต.ค ปี2022 – ต.ค ปี 2023“พวกเรามีภูฐาน ลำดับต้นๆของรายชื่อนี่ กัมพูชา พวกเขาท้าท้าย จีน ถึงแม้ว่าพวกเราที่ผ่านมามีความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับจีน ดังนั้นผมจึงต้องการกล่าวว่า กำลังเดินมาถูกทางแล้ว” เลชไลท์เนอร์แถลงในรัฐสภาคองเกรสสหรัฐฯฟ็อกซ์นิวส์ชี้ว่า สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯและเจ้าหน้าที่อเมริกันต่างออกมาแสดงความวิตกว่า ผู้อพยพที่เข้ามาอาจแฝงตัวโดยมีความเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCPความล้มเหลงในนโยบายเข้าสหรัฐฯของไบเดนยังสะท้อนในโพลสำรวจของนิวสวีคล่าสุด โดยนิวสวีครายงานวันอาทิตย์(21)ว่า พบว่า 63% ของชาวอเมริกันคิดว่ารัฐบาลวอชิงตันไม่ได้ควบคุมพรมแดนของตัวเอง เทียบกับ 20% ที่คิดว่ารัฐบาลควบคุมพรมแดนสหรัฐฯ ส่วนอีก 13% ไม่ทราบนิวสวีครายงานว่า ในกลุ่มที่ตอบไม่เห็นด้วยนี้มีมากถึง 53% ที่เคยโหวตเลือกไบเดนในปี 2020 ชี้ไปถึงสถานการณ์ที่ง่อนแง่นของเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯวันที่ 5 พ.ย ปลายปีนี้ และจำนวนมากของทุกกลุ่มช่วงอายุของผู้เข้าร่วมการสำรวจรวมไปถึง 47% ของกลุ่มเจน z ที่เกิดระหว่างปี 1997 – ปี 2002 ซึ่งเป็นเป้าหมายของไบเดนและพรรคเดโมแครตนิวสวีครายงานว่า สหรัฐฯกำลังพบกับวิกฤตคลื่นผู้อพยพไม่ต่างที่ยุโรปเคยพบในปี 2015 หลังซีเรียเกิดสงครามกลางเมือง อ้างอิงจากสำนักงานศุลการกรและการปกป้องพรมแดนสหรัฐฯ (Customs and Border Protection) พบว่ามีผู้อพยพเข้ามาถึง 9.8 ล้านคนระหว่างตุลาคมปี 2019 - มกราคมปี 2024ขณะที่ผู้ว่าการรัฐเทกซัส เกร็ก แอบบ็อตต์ (Greg Abbott) กล่าวในวันที่ 12 เม.ย ล่าสุดว่า ทางรัฐสามารถจับกุมต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ถึง 507,200 คน ภายในรัฐตั้งแต่ปี 2021 ที่แอบบ็อตต์ได้ออกปฎิบัติการ Operation Lone Star เพื่อต่อต้านการข้ามพรมแดนผิดกฎหมายในโพลสำรวจนิวสวีคพบว่า มีชาวอเมริกันร่วม 52% ยังแสดงความไม่พอใจต่อการแก้ปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายของไบเดน มีแค่ 21% เท่านั้นที่แสดงความพึงพอใจ และมีราว 21% ที่ไม่เปิดเผยว่าพึงพอใจหรือไม่ ส่วนอีก 6% ตอบว่า “ไม่รู้”ทั้งนี้นิวสวีคทำการสำรวจเมื่อวันที่ 11 เม.ย และมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งสหรัฐฯจำนวน 1,500 คน