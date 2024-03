โดนยกแผง! YouTube เจอขัดข้องทางเทคนิกตามเฟซบุ๊ก-ไอจีล่มทั่วโลกรับ "วันศึกซุปเปอร์ทิวส์เดย์" ทำ “ซักเคอร์เบิร์ก” เซ็งรายได้หายวับ 18 พันล้านดอลลาร์ “อีลอน มัสก์” เบี้ยวหนี้โดนอดีตผู้บริหารทวิตเตอร์ฟ้อง

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(5 มี.ค)ว่า การล่มของ YouTube เมื่อวันอังคาร(5) เกิดขึ้นตามหลังตามหลังเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเกิดล่มทั่วโลกในอังกฤษ บางส่วนของยุโรป เม็กซิโก และจีนส่งผลทำให้หุ้นของบริษัทแม่เมตาตกทันที 1.5% หลังข่าวออกที่ชี้ว่าบางส่วนของผู้ใช้จากทั้งหมด 3.98 พันล้านไม่สามารถลอกอินได้มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากพยายามที่จะเข้าใช้เฟซบุ๊กและคิดว่าบัญชีของพวกเขาโดนแฮกหลังเข้าไม่ได้ ไม่ได้เฉลียวใจว่าเกิดปัญหาการล่มไปทั่วโลกในเวลานั้น บนเว็บไซต์ Down Detector ระบุว่าเมื่อเวลา 22.35 น.ของวันอังคาร(5 มี.ค) มีผู้ใช้ราว 5,602 คนได้รายงานเข้าไปที่เว็บไซต์แจ้งปัญหาการล่มของ YouTubeฮินดูสถานของอินเดียรายงานเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า บรรดาผู้อินเตอร์เนตต่างรายงานปัญหาต่างๆของการเข้า YouTube ที่มีบริษัทกูเกิลเป็นเจ้าของโดยเว็บไซต์ติดตามการจราจรทางอินเตอร์เนตชื่อดัง Down Detector ระบุมีผู้ใช้ YouTube หลายร้อยได้ร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการชมวิดีโอคลิปและปัญหาการอัปโหลตคลิปบนแพลตฟอร์มด้าน GB news ของอังกฤษรายงานว่า บริษัทเมตา(META)มีมูลค่าราว 1.26 ล้านล้านดอลลาร์ หุ้นดิ่งไป 1.5% ระหว่างเกิดเหตุ คิดเป็น 18 พันล้านดอลลาร์ทั้งนี้ปัญหาการพร้อมใจกันล่มของโซเชียลมีเดียค่ายดังของสหรัฐฯบังเอิญเกิดขึ้นในวันศึกซุปเปอร์ทิวส์เดย์รอบไพรมารีของการเลือกตั้งในอเมริกาอินเวสโตพีเดียสื่อด้านการลงทุนชี้ว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และความมั่นคงทางโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐฯ (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) แถลงข่าวเกี่ยวข้องกับศึกเลือกตั้งซุปเปอร์ทิวซ์เดย์ว่า ทางสำนักงานรู้ถึงปัญหาการขัดข้องทางเทคนิก แต่ไม่รู้ถึงความเกี่ยวข้องใดๆต่อการเลือกตั้งหรือความเคลื่อนไหวทางไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคาม NBC Newsด้านบริษัทอัลฟาเบตของกูเกิลออกมายืนยันว่า ผู้ใช้บริการประสบปัญหาในการเข้าใช้ YouTube พร้อมเสริมว่า กำลังทำงานเพื่อแก้ปัญหาซึ่งถึงแม้ว่าแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์เดิมไม่ได้ประสบปัญหาตามไปด้วย อีลอน มัสก์ ซึ่งเป็นเจ้าของ X หรือทวิตเตอร์เดิมได้ทีตามรายงานของรอยเตอร์ ออกมาล้อ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ที่ครั้งหนึ่งเคยมีข่าวว่าคนทั้งคู่ประกาศจะลงสนามสู้เดือดเอาเป็นเอาตายตามแบบพวกโรมัน cage fightอีลอนโพสต์ขึ้นล้ออย่างติดตลกวันอังคาร(5)ว่า “ถ้าคุณกำลังอ่านโพสต์นี้อยู่ นั่นเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ของเราทำงานปกติ”บีบีซีรายงานวานนี้(5)ว่า แต่ทว่าในเวลาเดียวกันเจ้าของแพลตฟอร์ม X ที่เพิ่งเสียตำแหน่งมหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกให้กับอดีตเจ้าของแอมะซอน เจฟฟ์ เบโซสไปโดนอดีตผู้บริหารทวิตเตอร์ได้ฟ้องดำเนินคดีต่ออีลอน มัสก์ว่าเขาค้างจ่ายเงินค่าตอบแทน 128 ล้านดอลลาร์อดีตผู้บริหารทวิตเตอร์ทั้ง 4 คนรวมอดีตซีอีโอทวิตเตอร์ ปาราก อักราวัล (Parag Agrawal) กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวการเลี่ยงจ่ายค่าตอบแทนคงค้างนั้นทำอย่างเป็นระบบ โดยในครั้งแรกมัสก์ได้สั่งปลดอดีตซีอีโออักราวัล และอดีตผู้บริหารอีก 3 คนของทวิตเตอร์โดยไม่ให้เหตุผลและหลังจากนั้นได้ใช้ข้ออ้างจอมปลอมเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนสื่ออังกฤษรายงานว่า มัสก์ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ในประเด็นเหล่านี้อักราวัลและอดีตผู้บริหารทวิตเตอร์อีก 3 คนได้แก่ เนด ซีกัล (Ned Segal) อดีตเจ้าหน้าที่หัวหน้าทางการเงิน วิจายา เกดด์ Vijaya Gadde) อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และ ณอน เอ็ดเกตต์ (Sean Edgett) ที่ปรึกษาใหญ่ทวิตเตอร์ ร่วมกันยื่นฟ้องมัสก์ตามกฎหมายในคำฟ้องพวกเขาระบุว่า ภายใต้แผนค่าตอบแทน 1 ปี มัสก์เป็นหนี้คนเหล่านี้สำหรับค่าตอบแทนประจำปีบวกกับหุ้น โดยในส่วนของอดีตซีอีโออักราวัลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 57 ล้านดอลลาร์ ซีกัลเป็นจำนวนกว่า 44 ล้านดอลลาร์ แกดด์เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านดอลลาร์ และเอ็ดเกตต์เป็นจำนวนกว่า 6 ล้านดอลลาร์บีบีซีรายงานว่า มัสก์อ้างว่าสั่งปลดบรรดาผู้บริหารทวิตเตอร์ออกเนื่องมาจากปัญหาการประมาทเลินเล่อขั้นร้ายแรงและมีการประพฤติผิดอย่างตั้งใจแต่ทว่าในคำฟ้องได้มีการเปิดเผยให้เห็นความจริงอีกด้านว่าอีลอน มัสก์โกรธอย่างหนักที่ต้องโดนบังคับทำให้กระบวนการซื้อบริษัททวิตเตอร์ที่เขาเอ่ยปากต้องเสร็จสมบูรณ์และคำฟ้องยังเปิดเผยต่อว่า มัสก์ยังพยายามหลีกเลี่ยงที่ต้องจ่ายหลายล้านดอลลาร์ให้กับบรรดาผู้บริหาเหล่านั้น และยกเลิกแผนเงินค่าตอบแทนที่ได้วางไว้ก่อนหน้าสำหรับในกรณีที่หากผู้บริหารเกิดต้องถูกให้ออกจากงานโดยปราศจากเหตุผลที่ชอบธรรม