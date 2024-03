In Clips:ชัยชนะก่อนศึกซุปเปอร์ทิวซ์เดย์! ศาลสูงสุดสหรัฐฯตัดสินห้ามลบชื่อ “ทรัมป์” บนบัตรเลือกตั้ง เจ้าตัวจ้อเหยียดผู้อพยพ “พวกนี้พูดภาษาดาวอังคารมีแต่พวกฆาตกร-คนโลกจิต”

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(4 มี.ค)ว่า คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐฯหรือ SCOTUS วันจันทร์(4) ตัดสินว่ามีแต่รัฐสภาคองเกรสเท่านั้นที่มีอำนาจห้ามไม่ให้ชื่อของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่บนบัตรเลือกตั้ง โดยชี้ไปว่ามลรัฐไม่มีอำนาจ เกิดขึ้นหลังศาลรัฐโคโลราโดก่อนหน้าพิพากษาไม่ให้ทรัมป์มีชื่อเป็นผู้สมัครบัตรเลือกตั้งของรัฐรอบหยั่งเสียงของพรรครีพับลิกันกระทบต่อความน่าจะเป็นที่ทรัมป์จะสามารถได้รับเลือกตั้งในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯจากรัฐนี้โดยในการพิพากษาของ SCOTUS ระบุว่ามีเพียงแต่สภาคองเกรสสหรัฐฯที่สามารถบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐฯฉบับแก้ไขข้อ 14 ได้ศาลรัฐโคโลราโดสั่งห้ามทรัมป์ด้วยเหตุผลที่เขาเกี่ยวข้องกับก่อกบฎบุกรัฐสภาสหรัฐฯปี 2021 จนทำให้มีคนเสียชีวิตนอกเหนือจากรัฐโคโลราโด รัฐเมนและรัฐอิลลินอยส์ได้ออกคำสั่งห้ามทรัมป์มีชื่อบนบัตรเลือกตั้งด้วยเหตุผลคล้ายคลึงเกี่ยวข้องกับการยุกรัฐสภาสหรัฐฯCNBC ของสหรัฐฯชี้ว่า อย่างไรก็ตามในคำพิพากษาวันจันทร์(4) ศาลสูงสุดสหรัฐฯไม่ได้พิพากษาครอบคลุมไปว่า “ทรัมป์ ได้เกี่ยวข้องในการบุกรัฐสภาสหรัฐฯซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากคำพิพากษาของศาลสูงรัฐโคโลราโดคำพิพากษาที่ออกมาเปิดทางให้อดีตผู้นำสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกันสามารถลงชิงในศึกซุปเปอร์ทิวส์เดย์รอบแรกของรัฐโคโลราโดในวันอังคาร(5)สิ้นคำพิพากษาออกมาในวันจันทร์(4) ทรัมป์ได้แถลงประกาศชัยชนะผ่านแพลตฟอร์ม Truth ของตัวเองทันที อ้างว่าคำพิพากษา “เป็นชัยชนะของอเมริกา”ด้านมนตรีแห่งรัฐโคโลราโด(Secretary of State) เจนา กริสเวิลด์ (Jena Griswold) ออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังหลังคำพิพากษาออกมา กล่าวว่า โคโลราโดน่าที่จะสามารถแบนพวกกลุ่มกบฎจากบัตรเลือกตั้งพวกเราได้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันจันทร์(4)ยังคงแสดงวาทะต่อต้านการอพยพเข้าเมืองเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากสาวกพรรครีพับลิกันที่มีปัญหาพรมแดนทางใต้ติดเม็กซิโกNBC News รายงานว่า ทรัมป์เปรียบเทียบคนเหล่านี้เปรียบไปถึงภาพยนต์ฮอลลีวูดชื่อดัง The Silence of the Lambs ที่มีตัวเอกของเรื่องเป็นพวกกินสมองคน“พวกเขาเป็นมนุษย์เดนตาย โดยเคสจำนวนมากมาจากห้องขัง เรือนจำ มาจากโรงพยาบาลโรคจิต ที่ขังคนบ้า”ทรัมป์เปรียบไปถึงบรรดากลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยชี้ว่า พวกโรงพยาบาลบ้าเหมือนในภาพยนตร์ The Silence of the Lambs นั่นอย่างไร“พวกเราไม่มีแม้กระทั่งครูสำหรับภาษาพวกนี้ ใครจะคิดได้หละ? พวกเรามีภาษาที่มันเหมือนแบบว่ามาจากดาวอังคาร? อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกันกล่าวต่อ และเสริมว่า “ไม่มีใคร ไม่มีใครรู้วิธีรู้ที่จะพูด(ภาษา)ออกมา”NBC News รายงานว่า นอกจากนี้เขายังอ้างอย่างผิดๆเช่นเดิมที่ว่า การไหลบ่าเข้าสหรัฐฯของพวกผู้อพยพทำให้ชาวอเมริกัน รวมไปถึง เด็กๆไม่สามารถมีที่เล่นกีฬาที่สวนสาธารณะได้เหมือนเดิม และไม่สามารถไปโรงเรียนได้ และชีวิตไม่มีสีสันอีกต่อไปในนิวยอร์ก ซิตี้และเมืองต่างๆในอเมริกา