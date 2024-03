In Pics: ฝูงชนรัสเซียแห่เข้าร่วมงานศพ “อเล็กเซ นาวาลนี” กลางกรุงมอสโก เปิดเพลง “My Way” กระหึ่ม หัวใจสลายหนักเห็นร่างนอนสงบนิ่งในโลงจริง

เอพีรายงานวันเสาร์(2 ก.พ)ว่า ลุดมิลา นาวาลนายา (Lyudmila Navalnaya)แม่ของผู้นำฝ่ายค้านรัสเซีย อเล็กเซ นาวาลนี วันเสาร์(2)เดินทางมาพร้อมแม่ภรรยา อัลลา อับโรซิโมวา(Alla Abrosimova)มาเคารพสุสานของนาวาลนีตั้งอยู่ในกรุงมอสโกเกิดขึ้นหลังฝูงประชาชนคับคั่งจำนวนมากต่อแถวยาวเพื่อเข้าร่วมพิธีศพผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียจัดขึ้นในวันศุกร์(1) ที่โบสถ์พระแม่แห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ปลอบประโลมความโศกเศร้าของฉัน( the Church of the Icon of the Mother of God Soothe My Sorrows)ที่ย่านชานกรุงมอสโก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีการตั้งแผงเหล็กและการปรากฎตัวของตำรวจรัสเซียชุดปราบฝูงชนจำนวนมากที่มีการปิดบังใบหน้าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานว่า นาวาลนีนอนสงบนิ่งอยู่ภายในโลงศพไม้ตามนิกายรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ มีการเปิดโลงแบบทั้งตัวเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทำการร่ำลาครั้งสุดท้ายอเล็กเซ นาวาลนี นอนท่ามกลางดอกไม้ที่วางไว้ภายในโลงศพของเขาและเป็นเสมือนการยืนยันต่อสาธารณะว่าผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียขวัญใจคนรุ่นใหม่ที่เขาถูกคนจำนวนมากมองว่าเป็นอนาคตของรัสเซียนั้นได้เสียชีวิตแล้วจริงๆเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาในเรือนจำหมาป่าขั้วโลก IKE-3ทั้งแม่ของนาวาลนีและแม่ของภรรยาคือ ยูเลีย นาวาลนายา (Yulia Navalnaya) นั่งอยู่ด้านหน้าใกล้ที่ตั้งโลงศพ และพ่อของนาวาลนีคือ อนาโตลี(Anatoly)ได้จูบครั้งสุดท้ายที่หน้าผากของลูกชายนิวยอร์กโพสต์รายงานว่า มีการเล่นเพลง My Way ของแฟรงก์ ซินาตราภายในพิธีฝังที่เป็นเสมือนการแสดงความยิ่งใหญ่และจุดยืนของเขาได้เป็นอย่างดี โดยสื่อนิวยอร์กแม็กกาซีน (NYMAG) รายงานว่า ในระหว่างพิธีนำโลงศพลงดินได้มีการเล่นเพลงจากภาพยนต์ฮอลลีวูด คนเหล็ก 2 (Terminator 2) และเพลง My Way เป็นการกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายประชาชนจำนวนมากรออยู่ด้านนอกที่สุสานเพื่อกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายทั้งนี้ในกลุ่มคนที่เข้าร่วมพิธีศพยังรวมไปถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำรัสเซีย ลินน์ เทรซี (Lynne Tracy) ที่แต่งดำพร้อมกับช่อดอกกุหลาบสีแดงสดยืนอยู่ด้านนอกโบสถ์เมดูซาสื่อรัสเซียที่มีฐานในลัตเวียรายงานว่า นอกเหนือจากเอกอัครราชทูตอเมริกันแล้ว ยังมีนักการทูตจากยุโรป และนักการเมืองรัสเซียรวมถึง เยฟเกนี รอยซ์แมน (Yevgeny Roizman) นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านรัสเซียร่วมในพิธีทั้งภรรยายูเลียและลูกสาว ดาเรีย (Daria) และบุตรชาย ซัคฮาร์ (Zakhar) ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่นอกรัสเซียไม่ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีในวันศุกร์(1)เมดูซารายงานว่า มีการจับกุมเกิดขึ้นโดยมีประชาชนรัสเซียโดนจับไม่ต่ำกว่า 120 คนทั่วประเทศในการไว้อาลัยแก่อเล็กเซ นาวาลนี มีการจับกุมไม่ต่ำกว่า 6 คนที่กรุงมอสโก รวมถึง Andrey Morev รองประธานพรรคการเมืองรัสเซีย Yabloko Party ประจำสาขากรุงมอสโก เป็นการจับกุมหลังจากร่วมพิธีศพ โดยเขาโดนจับที่สถานีรถไฟเมโทรกรุงมอสโกแต่ถูกปล่อยตัวออกมาไม่นานหลังจากนั้นนักข่าวรัสเซีย วาซิลี โปลอนสกี(Vasily Polonsky) โดนจับที่สุสานนิวยอร์กโพสต์รายงานว่า หนึ่งในผู้ที่มาเข้าร่วมเป็นชายชาวรัสเซีย วัย 25 ปีให้ชื่อแค่ คิริล(Kirill) เปิดเผยว่า “ผมมาที่นี่เพื่อกล่าวคำอำลาต่อนาวาลนี สิ่งนี้มีความหายเช่นไรสำหรับผมนั้นหรือ? ผมไม่รู้แม้กระทั่งจะอธิบายมันออกมาได้”คิริลให้สัมภาษณ์ต่อว่า “มันเป็นความน่าเศร้ามากสำหรับอนาคตของรัสเซีย..พวกเราจะไม่ยอมแพ้ พวกเราจะเชื่อในสิ่งที่ดีกว่า”ขณะที่ผู้หญิงอีกคนเปิดเผยชื่อเพียงว่า คามิลา (Kamila) แสดงความเห็นว่า “มีไม่ต่ำกว่า 10,000 คนอยู่ที่นี่ และไม่มีใครกลัว...พวกเรามาทึ่นี่เพื่อยกย่องรำลึกถึงชายผู้ซึ่งไม่มีความกลัว คนที่ไม่เคยหวาดหวั่นต่ออะไรทั้งนั้น”การนำพวงหรีดเข้าไปด้านในสุสาน โบริซอฟสโกเย (Borisovskoye Cemetery) ในวันงานต้องผ่านเครื่องสแกนตรวจระเบิดที่ตั้งไว้โดยมีตำรวจยืนคุม ทั้งนี้มีรายงานว่า มีโบสถ์ไม่กี่แห่งในกรุงมอสโกก่อนหน้าออกมาปฎิเสธที่จะอนุญาตให้จัดพิธีศพนาวาลนีได้ก่อนที่โบสถ์พระแม่แห่งพระผู้เป็นเจ้าจะตกลงโฆษกประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ออกมาข่มขู่จะดำเนินคดีกับการรวมตัวของฝูงชนโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อรัสเซียเมดูซา(Meduza) รายงานว่า กลุ่มไวท์ เคาน์เตอร์ ออร์แกไนเซชัน(White Counter organization) ที่ติดตามตัวเลขผู้เข้าร่วมงานพิธีศพผู้นำฝ่ายค้านได้ไม่ต่ำกว่า 16,500 คน