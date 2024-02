งานเข้า! ศาลอุทธรณ์พิพากษา “ทรัมป์” ไม่มีภูมิคุ้มกันทางการเมืองคดีบุกรัฐสภาสหรัฐฯ ใช้คดีตั้งแต่สงครามกลางเมืองศตวรรษที่ 19 ตัดสิน “ทรัมป์ไม่มีชื่อ” บนบัตรเลือกตั้ง

CNBC ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(6 ก.พ)ว่า คำพิพากษาวันอังคาร(6)ที่มาจากการลงมติเป็นเอกฉันท์ของคณะผู้พิพากษา 3 คนของศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐฯประจำศาลแขวงดีซี (the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit )มีมติชี้ขาดว่า อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีภูมิคุ้มกันทางการเมืองจากการไม่โดนถูกดำเนินคดีในคดีบุกรัฐสภาสหรัฐฯเมื่อวันที่ 6 ม.ค ปี 2021 ที่เขาพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นฝ่ายชนะเหนือคู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ประธานาธิบดี โจ ไบเดน“พวกเราไม่สามารถยอมรับได้ว่า ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯได้วางให้อดีตผู้นำนั้นอยู่เหนือกฎหมายตลอดเวลาหลังจากนั้น”โดยฝ่ายทีมกฎหมายของทรัมป์อ้างว่า อดีตผู้นำมีภูมิคุ้มกันจากการโดนดำเนินคดีเนื่องมาจากทรัมป์กำลังดำรงตำแหน่งในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯอยู่ในเวลานั้นแต่ทว่าในความเห็นคำพิพากษายาว 57 หน้าระบุว่าคำพิพากษากล่าวต่อว่า “แต่ทว่าภูมิคุ้มกันในทางการบริหารใดที่อาจปกป้องเขาระหว่างที่ยังอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯจะไม่สามารถปกป้องเขาได้ต่อไปต่อการดำเนินคดีทางอาญานี้”CNBC ชี้ว่า คาดว่าทรัมป์จะยื่นเรื่องอย่างรวดเร็วต่อศาลสูงสุดให้กลับคำตัดสินหรือออกคำสั่งให้ศาลอุทธรณ์กลับมาไต่สวนใหม่ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯมีกำหนดจะเริ่มพิจารณาไต่สวนคดีอดีตผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีชื่อปรากฎบนบัตรเลือกตั้งNBC News รายงานวันเสาร์(3)ที่ผ่านมาว่า ศาลสูงสุดสหรัฐฯ หรือ SCOTUS มีกำหนดหารือนัดพิเศษในวันพฤหัสบดี(8)เพื่อรับฟังการพิจารณาไต่สวนเพื่อดูว่า "อดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์" ไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯใหม่อีกครั้งหรือไม่และจะสามารถถอดชื่อเขาออกจากบัตรการเลือกตั้งได้หรือไม่ทั้งนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐฯจะรับฟังการโต้แย้งปากเปล่าในวันพรุ่งนี้(8) ซึ่งเป็นคดีที่มีความคาดหวังอย่างสูงจากฝ่ายตรงข้ามว่าจะสามารถทำให้ทรัมป์ขาดคุณสมบัติถาวรจากการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯในความเกี่ยวข้องของเขาต่อคดีกบฎรัฐสภาNBC News รายงานว่า คดีนี้กลายเป็นที่ฮือฮามากขึ้นเมื่อพบว่า ทางศาลสูงสุดสหรัฐฯถึงขั้นต้องใช้แนวทางการศึกษาจากคดีสมัยสงครามกลางเมืองสหรัฐฯในยุคศตวรรษที่ 19 เข้าช่วยเหลือเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ประธานศาลสูงสุดสหรัฐฯคนที่ 6 แซลมอน เชส ( Salmon Chase )ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 1864 ถึงปี 1873 ตัดสินคดีประธานาธิบดีรัฐฝ่ายใต้ เจฟเฟอร์สัน เดวิส( Jefferson Davis) และชายแอฟริกันอเมริกันในรัฐเวอร์จิเนียในคดีกบฎสหรัฐฯเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาคดีตัดสินชื่อทรัมป์บนบัตรเลือกตั้งอ้างอิงจากเอพีพบว่า กฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐฯฉบับแก้ไขข้อ 14 (The 14th amendment) เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1868 ซึ่งเป็นสมัยสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ(วันที่ 12 เม.ย ปี1861 – วันที่ 26 พ.ค ปี 1865) แต่ทว่าศาลสูงสุดสหรัฐฯยังไม่เคยพิจารณาไปที่ส่วนที่ 3(Section 3 )ที่รู้จักในนาม "วรรคว่าด้วยการกบฎ" (clause of resurrection)ศาลสูงสุดรัฐโคโลราโดก่อนหน้าตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขาดคุณสมบัติจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งสหรัฐฯปี 2020 ที่เขาพ่ายแพ้แก่ไบเดนส่งผลทำให้ผู้สนับสนุนเขาบุกยึดรัฐสภาสหรัฐฯในวันที่ 6 ม.ค ปี 2021และทำให้ทรัมป์ได้ยื่นเรื่องต่อศาลสูงสุดสหรัฐฯเพื่อร้องขอความเป็นธรรมในเวลาต่อมา เอพีรายงาน