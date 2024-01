ยุโรป-อเมริกาส่ายหน้า! “เซเลนสกี” รับเองมีกลาโหมระดับสูงยูเครนร่วมกับบริษัทค้าอาวุธขโมยเงินซื้อกระสุนปืนใหญ่ 100,000 ลูกตกเบ็ดเสร็จ 40 ล้านดอลลาร์

อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันอาทิตย์(28 ม.ค)ว่า การสอบสวนพบว่าคนยักยอกทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีทั้งยังทำงานอยู่ในกระทรวงกลาโหมยูเครนและมีที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วสำนักข่าวกรองลับยูเครน SBU กล่าวผ่านแถลงการณ์มีใจความว่า“อ้างอิงจากการสอบสวน พบว่าอดีตเจ้าหน้าที่กลาโหมและเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงที่ยังคงทำหน้าที่และหัวหน้าบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องการยักยอกทรัพย์”SBU กล่าวว่าการสอบสวนได้เปิดโปงเจ้าหน้าที่กลาโหมยูเครนและผู้จัดการหลายคนของบริษัทนายหน้าค้าอาวุธ Lviv Arsenal ที่ร่วมมือกันยักยอกเงินเกือบ 1.5 พันล้านฮริฟเนียยูเครนหรือราว 40 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อกระสุนปืนใหญ่จำนวน 100,000 ลูกสำหรับสัญญาลงนามข้อตกลงเมื่อสิงหาคมปี 2022 และเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าอนาโดลูสื่อตุรกีรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงกลาโหมยูเครนได้โอนเงินทั้งหมดตามสัญญาไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทค้าอาวุธ Lviv Arsenal อ้างอิงจากแถลงการณ์ และเสริมต่อว่ามีบางส่วนของเงินหลังจากนั้นถูกโอนไปยังบริษัทการค้าต่างชาติที่ต้องส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ไปให้ยูเครนแต่กลับพบว่าไม่มีการส่งมอบยุทโธปกรณ์ดังกล่าวออกไป อ้างอิงจากแถลงการณ์ของ SBU และพบว่ามีเงินส่วนหนึ่งถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารต่างประเทศ CNN รายงานว่ารวมไปถึงบัญชีธนาคารในบอลข่านSBU แถลงว่ามีเจ้าหน้าที่ 5 คนจากทั้งกระทรวงกลาโหมยูเครนและบริษัทค้าอาวุธที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นกระบวนการแรกตามหลักกระบวนการทางยุติธรรมของยูเครนหน่วยข่าวกรองยูเครนแถลงว่า มีผู้ต้องสงสัย 1 รายโดนจับกุมระหว่างกำลังพยายามข้ามพรมแดนอัลญะซีเราะฮ์ชี้ว่า คนในกระทรวงกลาโหมยูเครนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอดีตและปัจจุบันหัวหน้ากรมการทหารและนโยบายทางเทคนิค การพัฒนาอาวุธและเครื่องมือกองทัพยูเครน(Department of Military and Technical Policy, Development of Armaments and Military Equipment)อัยการสูงสุดยูเครนแถลงว่า เงินทุนที่ถูกขโมยออกไปนั้นถูกยึดและจะส่งคืนงบประมาณกระทรวงกลาโหมยูเครนปัจจุบันยูเครนประสบปัญหาอย่างหนักหลังจากที่สหรัฐฯซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายหลักหยุดช่วยเหลือชั่วคราวส่งผลทำให้ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ต้องหาทางออกด้วยการขอความช่วยเหลือจากยุโรปแทน แต่ข่าวคอร์รัปชันครั้งมโหฬารจะยิ่งทำให้ยูเครนประสบปัญหาหนักมากขึ้น