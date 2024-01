อื้ออึง! นิวยอร์กไทม์สแฉ "เอกสารลับมอสซาด" ชี้ตัวเจ้าหน้าที่ UNRWA ทำงานในกาซา “ลักพาตัวเหยื่อผู้หญิงอิสราเอล-ส่งอาวุธให้ฮามาส”

เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(29 ม.ค)ว่า เอกสารลับที่มาจากหน่วยข่าวกรองมอสซาดและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สได้เห็นระบุว่ามีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ UNRWA จำนวน 10 คนจากทั้งหมด 12 คนแอบร่วมอยู่ในการโจมตีในฐานะสมาชิกกลุ่มฮามาส และมีอีก 1 คนเกี่ยวข้องกลุ่มติดอาวุธ Islamic Jihad ของกาซาUNRWA หรือสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสงครามอาหรับ-อิสราเอล เมื่อปี 1949 ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ดูแลและจัดหาการศึกษา งาน สวัสดิการทางสังคมและการสาธารณสุขให้แก่กลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ทั่วตะวันออกใกล้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนและมีสหรัฐฯเป็นผู้บริจาครายใหญ่เอกสารลับชิ้นนี้ไม่ได้ถูกยืนยันความถูกต้องจากเทเลกราฟแต่เป็นเอกสารได้รับความน่าเชื่อถือจากเจ้าหน้าที่อเมริกันโดยมีการระบุรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเอกสารอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่สังคมเคราะห์ 1 คนในค่ายผู้ลี้ภัย Nuseirat ถูกกล่าวหาช่วยเหลือฮามาสด้วยการนำร่างทหารอิสราเอลที่ตายเข้ามาภายในกาซา รวมไปถึงการจัดหารถให้กลุ่มติดอาวุธและมอบกระสุนให้กลุ่มมือปืนในวันที่ 7 ต.คเอกสารลับหน่วยมอสซาดตามการรายงานกล่าวว่าส่งให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯในวันศุกร์(26)ภายในเอกสารได้ระบุชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ UNRWA ที่เกี่ยวข้องในการโจมตีของกลุ่มฮามาสนอกจากนี้เอกสารยังเปิดเผยต่อว่า 10% ของจำนวนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในกาซาทั้งหมด 13,000 คน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธในกาซารวมกลุ่มฮามาสและกลุ่ม Islamic Jihad อ้างอิงจากรายงานอีกชิ้นที่เปิดเผยโดยวอลสตรีทเจอร์นัลแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลระดับสูงเปิดเผยกับวอลสตรีทเจอร์นัลให้สัมภาษณ์กับวอลสตรีทเจอร์นัล“ปัญหา UNRWA ไม่ได้อยู่แค่มีแอปเปิลเน่าไม่กี่ลูกที่เกี่ยวข้องในเหตุสังหารหมู่ 7 ต.ค ” และเสริมต่อว่า “สถาบันในภาพรวมเป็นเหมือนสวรรค์สำหรับแนวคิดรุนแรงสุดโต่งของกลุ่มฮามาส”นิวยอร์กไทม์สรายงานว่า “ 3 คนของทั้งหมดที่ถูกจับตาโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอิสราเอลได้รับข้อความสั่งการให้คนเหล่านี้รายงานไปที่จุดอพยพฉุกเฉินวันที่ 7 ต.ค”และพบว่าเจ้าหน้าที่ UNRWA ได้รับคำสั่งให้นำกระสุน RPG มาเก็บไว้ที่บ้านพักของเขา อ้างอิงจากเอกสารที่นิวยอร์กไทม์สทั้งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ UN ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีนั้นทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนกาซาของ UNหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลมีรายงานได้ติดตามความเคลื่อนไหวของชาย 6 คนภายในอิสราเอลในวันโจมตีผ่านจากโทรศัพท์มือถือของคนเหล่านั้นและมีอีกจำนวนหนึ่งถูกดักฟังและได้ยินการสนทนาความเกี่ยวข้องของพวกเขาจากการสนทนาทางโทรศัพท์หลายครั้ง