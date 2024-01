ทั่วโลกจับตา! ศาลโลก ICJ ออกคำพิพากษา “อิสราเอล” ต้องใช้ทุกมาตรการป้องกัน 'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์' แต่ไม่สั่งเลิกปฎิบัติการทหาร “แอฟริกาใต้” จวกเป็นแค่เศษกระดาษถ้าไม่หยุดยิง ชี้ชั่วโมงนี้ต้องเจรจา “ทางออก 2 รัฐ”

สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันนี้(26 ม.ค)ว่า คำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือศาลโลกที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ ในวันศุกร์(26) ออกคำตัดสินว่า อิสราเอลต้องปฎิบัติทันทีเพื่อป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฎิบัติการทางทหารในเขตฉนวนกาซานาเลดี ปันดอร์ (Naledi Pandor) รัฐมนตรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแอฟริกาใต้แถลงด้านนอกศาลเมื่อโดนถามว่า รู้สึกผิดหวังหรือไม่ที่ไม่มีการสั่งหยุดยิง ตอบกลับมาว่า “ดิฉันเชื่อว่าการบังคับใช้คำสั่งแล้งจำเป็นต้องมีการหยุดยิง ซึ่งหากปราศจากมันแล้ว คำสั่งนี้จะไม่ได้ผล”รัฐมนตรีย้ำว่า “ดิฉันปรารถนาการหยุดยิงมากกว่า” แต่เธอได้ชี้ว่า จากข้อเท็จจริงจากการที่ให้ความสำคัญไปที่การขนส่งเครื่องบรรเทาทุกข์ และข้อเท็จจริงของมาตรการป้องกันชีวิตเพื่อลดระดับอันตรายต่อคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นในความเห็นของฝ่ายแอฟริกาใต้นั้นจำเป็นต้องมีคำสั่งหยุดยิงและยังกล่าวต่อว่า ชั่วโมงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเจรจาทางออก 2 รัฐ(a two-state solution) เพื่อยุติสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์รอยเตอร์รายงานก่อนหน้าว่า กลุ่มติดอาวุธฮามาสในวันพฤหัสบดี(25)ว่า หากศาลโลก ICJ ออกคำสั่งหยุดยิงในเขตฉนวนกาซา ทางกลุ่มพร้อมที่จะปฎิบัติตามพร้อมกับอิสราเอล และทางฮามาสจะปล่อยตัวประกันอิสราเอลทั้งหมดที่ควบคุมตัวหากว่าเทลอาวีฟจะยอมปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ทั้งหมดเช่นกันทั้งนี้ไอริชเอ็กแซมมิเนอร์ของไอร์แลนด์ระบุว่า คณะผู้พิพากษา 17 คนไม่ได้พิจารณาไปถึงคุณค่าของคดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งในขณะที่คำพิพากษาไม่ได้ออกคำสั่งให้หยุดยิงตามคำขอของฝ่ายแอฟริกาใต้ แต่ศาลกล่าวว่าไม่ได้สั่งโยนทิ้งคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยพิพากษาว่า ชาวปาเลสไตน์นั้นดูเหมือนเป็นกลุ่มที่ได้รับการปกป้องภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปี 1948 (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)เจ้าหน้าที่กาซาแถลงว่ายอดเสียชีวิตจากสงครามที่ยืดเยื้อนานร่วม 4 เดือนมาอยู่ที่ 26,083 คนล่าสุด โดยภายใน 24 ชั่วโมงสุดท้ายมีประชาชนปาเลสไตน์เสียชีวิต 183 คน และเชื่อว่ามีจำนวนมากติดอยู่ด้านใต้อาคารต่างๆที่โดนถล่มจนราบขณะที่บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า ในสาระของคำพิพากษาพบว่า ศาล ICJ ออกเสียงโหวตด้วยมติ 15 ต่อ 2 กำหนดให้อิสราเอลต้องหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภายในเขตฉนวนกาซา รวมไปถึงต้องทำให้มั่นใจว่ากองกำลังทหาร IDF ของตัวเองจะไม่ทำการสังหารหมู่ และกำหนดให้เทลอาวีฟต้องส่งรายงานมายังศาลภายใน 1 เดือนหลังจากคำพิพากษาและในการออกเสียง 16 ต่อ 1 ศาล ICJ กำหนดให้อิสราเอลต้องใช้ทุกมาตรการที่จะทำได้เพื่อป้องกันและลงโทษใครก็ตามที่เกี่ยวข้องต่อการยั่วยุปลุกปั่นการสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซา และสั่งให้อิสราเอลต้องใช้มาตรการทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับความต้องการด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินและการบริการพื้นฐาน อ้างอิงจากบีบีซีสถานการณ์ด้านนอกศาลที่กรุงเฮกซึ่งมีกลุ่มผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์มารวมตัวรอคำตัดสิน CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า หนึ่งในผู้จัดการประท้วง นาเดีย สไลมี (Nadia Slimi) แสดงความเห็นว่า เธอมีความสุขมากหลังคำพิพากษาของศาลโลก ICJ ออกคำสั่งมาตรการต่อปฎิบัติอการทหารของอิสราเอลในเขตฉนวนกาซา แต่ทว่าเธอต้องผิดหวังที่ศาลไม่ยอมพิพากษาเข้าข้างให้มีการหยุดยิงทันที