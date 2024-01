In Clips: ปักกิ่งเตรียมลงดาบ “ค่ายรถไฟฟ้าจีน” ผุดโปรเจกต์ไม่ตอบสนองความต้องการ หลัง EV แดนมังกรได้อานิสงค์รัฐช่วยอุดหนุนทุ่มทำราคาต่ำเจาะตลาดยุโรป

ฟอร์จูน สื่อรายงานวันเสาร์(20 ม.ค)ว่า จีนกำลังทำให้ค่ายรถทั่วโลกอยู่ในความตื่นตระหนก หลังค่ายรถจีนได้อานิสงค์จากการช่วยเหลือการอุดหนุนจากรัฐบาลปักกิ่งครั้งมโหฬารส่งผลทำให้สามารถส่งจำหน่ายรถไฟฟ้าในต่างแดนราคาถูกได้และกลายเป็นภัยคุกคามค่ายผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทั่วโลกประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป “อัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน( Ursula von der Leyen) เคยกล่าวไว้เมื่อกันยายนปีที่แล้วว่า “ราคาของพวกเขานั้นทำให้ต่ำมากด้วยการให้ทุนอุดหนุนโดยรัฐ นี่เป็นการบิดเบือนตลาดของพวกเรา” และเสริมต่อว่า “และพวกเราไม่ยอมรับการบิดเบือนนี้จากภายนอก”ซึ่งในวันศุกร์(19)ที่ผ่านมา ซิน กั๋วบิน (Xin Guobin) ผู้ช่วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนวันศุกร์(19 ม.ค) ออกมาเปิดเผยท่ามกลางแรงกดดันจากยุโรป กล่าวว่า ปักกิ่งเตรียมที่จะใช้มาตรการบังคับเพื่อแก้ปัญหาต่อการสร้างแบบมืดบอดของโปรเจกต์รถไฟฟ้าใหม่ โดยที่ไม่คำนึงถึงความต้องการที่สมเหตุผลนั้นมาจากฝีมือของค่ายรถและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นบางคนตามการรายงานของไฟแนเชียลไทม์ส ที่เป็นสื่อแรกเปิดเผยในเรื่องนี้โดยในการแถลง ปักกิ่งประกาศที่จะควบคุมการขยายอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจีนในระหว่างที่ปักกิ่งตอบโต้เสียงวิจารณ์จากตะวันตกที่อุตสาหกรรมถจีนและนโยบายปักกิ่งส่งให้คลื่นรถไฟฟ้าราคาถูกจีนไหลทะลักเข้ายุโรป“มีพฤติกรรมการแข่งขันบางอย่างที่ไม่เป็นระเบียบ” เขากล่าวการแสดงความเห็นเกิดขึ้นหลังจีนสามารถแทรงผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเบอร์ 1 ของโลก เทสลาได้เป็นครั้งแรกและรวมไปถึงจากค่ายญี่ปุ่นและยุโรป โดยมีการส่งออกเพิ่ม 57.9% ไปอยู่ที่ 4.9 ล้านคันบริษัยยุโรปต่างพากันวิตกว่าจีนกำลังสร้างโรงงานรถไฟฟ้าที่มากเกินไปจากระดับความต้องการบริโภคภายใน หลังจากเห็นรูปแบบเดียวกันนี้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ที่มีปัญหาในไทยเช่นกัน โดยสื่อไทยภาคภาษาอังกฤษรายงานเมื่อวันที่ 19 ก.ย ปีที่แล้วว่า กระทรวงพาณิชย์ในเวลานั้น แถลงว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่า รัฐบาลปักกิ่งให้ทุนอุดหนุนสินค้าเหล็กกล้าจีนในการทุ่มตลาดอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในไทย และได้เริ่มการสอบสวนและในการรายงานของสื่อไทยภาคภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 29 พ.ย ที่ผ่านมา อ้างอิงว่า สมาคมอุตสาหกรรมไทย FTI (Federation of Thai Industries) เปิดเผยว่าผลกระทบนั้นหนักมากแล้วเพราะบริษัทโรงงาน เหล็ก กรุงเทพฯ จำกัด( Bangkok Iron and Steel Works Co Ltd) เมื่อไม่นานมานี้ประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า 380 คนหลังบริษัทเผชิญหน้าการขาดทุนอย่างต่อเนื่องไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากเหล็กกล้านำเข้าจากต่างชาติราคาถูกไหลทะลักเข้ามาภายในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันได้และต้องลดการผลิตลงซึ่งนอกจากอุตสหกรรมเหล็กกล้าที่บริษัทยุโรปวิตกแล้วยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและแผงโซลาร์เซลล์ที่ทางจีนพยายามกินรวบครอบครองตลาดโลกไว้เพียงผู้เดียวไฟแนนเชียลไทม์รายงานว่า ซินยังได้ออกมาวิจารณ์ฝากไปถึงตะวันตกโดยโต้ว่า เสียงวิจารณ์ที่ดังจากชาตะวันตกเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของพวกนักกีดกันทางการค้า สะท้อนถึงการวิจารณ์จากรัฐบาลปักกิ่งก่อนหน้าที่ตอบโต้การสอบสวนการทุ่มตลาดรถEVจีนจากสหภาพยุโรปและมาตรการจำกัดต่อรถไฟฟ้าจีนและแบตเตอร์รีจีนโดยสหรัฐฯเดลีเทเลกราฟ รายงานว่า ข้อมูลจากนักค้ารถยนต์สัปดาห์นี้ทำนายว่า ทุก 1 ใน 6 คันของรถไฟฟ้าที่จำหน่ายในอังกฤษภายในปี 20230 จะเป็นรถค่ายแดนมังกรรถไฟฟ้าใหม่นั้นมีการลดราคากว่า 10% จากราคาป้ายท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มฟอร์จูนรายงานว่า การที่รถไฟฟ้าจีนสามารถแซงหน้าค่ายเบอร์ 1 เช่น เทสลา จากสหรัฐฯที่เป็นผู้บุกเบิกวงการมาได้เป็นเพราะค่ายรถแดนมังกร เช่นหัวหอกคือ BYD นั้นสามารถควบคุมต้นทุนได้ถูกเนื่องมาจากเป็นเจ้าของซัพพลายเชนทั้งหมดของแบตเตอร์รีรถไฟฟ้าที่คิดเป็น 40% ของราคารถ และ BYD นั้นยังได้รับการหนุนหลังจากกองทุน Berkshire Hathaway ของพ่อมดวอลสตรีท วอร์เรน บัฟเฟตต์