สหรัฐฯ ส่อไม่รอด ‘ชัตดาวน์’ 1 ต.ค. หลังส.ส.รีพับลิกันยังขวางร่างงบประมาณ

หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะบริการที่สำคัญๆ จะยุติการปฏิบัติงานตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ (30 ก.ย.) เป็นต้นไป หากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงผ่านร่างงบประมาณได้ ซึ่งจะถือเป็นวิกฤตชัตดาวน์ครั้งแรกของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2019 ขณะที่พนักงานของรัฐและทหารนับล้านๆ คนอาจต้องทำงานโดยได้รับเงินเดือนล่าช้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ ยังไม่สามารถผ่าทางตันเรื่องงบประมาณได้ หลังมี ส.ส.รีพับลิกันกลุ่มหนึ่งคัดค้านร่างงบประมาณระยะสั้น (stopgap measures) ที่เสนอโดย เควิน แมคคาร์ธี ประธานสภาฯ ซึ่งก็เป็นคนของรีพับลิกันเอง โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงความแตกแยกภายในพรรครีพับลิกันก่อนศึกเลือกตั้งปี 2024 ที่อดีตผู้นำสายขวาจัดอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ หวังจะกลับมาทวงบัลลังก์ทำเนียบขาวชาลันดา ยัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและงบประมาณของทำเนียบขาว (Office of Management and Budget – OMB) ระบุว่า “ยังพอมีโอกาส” ที่สหรัฐฯ จะหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ได้หาก ส.ส.รีพับลิกันเลิกขัดแย้งกันเอง ขณะที่ คารีน ฌ็อง-ปิแอร์ เลขานุการฝ่ายมวลชนของทำเนียบขาว ออกมาประกาศชัดเจนว่า ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ไม่ต้องการเข้ามาก้าวก่ายเรื่องนี้ภาวะชัตดาวน์ปิดหน่วยงานรัฐจะส่งผลให้อุทยานแห่งชาติเกือบทุกแห่งในสหรัฐฯ ต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ขณะที่ ลาเอล เบรนาร์ด ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาว ออกมาเตือนผ่านสื่อ CNBC ว่า การชัตดาวน์จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ตกอยู่ในความเสี่ยง “โดยไม่จำเป็น”เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เตือนว่าการปิดหน่วยงานรัฐจะกระทบต่องานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขณะที่ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษา (Center for Strategic and International Studies - CSIS) เผยแพร่รายงานเมื่อวันศุกร์ (29) ว่า “ในขั้นเฉพาะหน้านี้ การชัตดาวน์จะทำให้ GDP สหรัฐฯ ลดลง 0.2% ในทุกๆ สัปดาห์ที่ผ่านไป”สถานการณ์ยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นยังจุดประเด็นคำถามเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนอาวุธและเงินทุนช่วยเหลือยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย เนื่องจาก ส.ส.รีพับลิกันสายฮาร์ดไลน์ที่ขวางร่างงบประมาณชั่วคราวนั้นต้องการบีบให้รัฐบาล ไบเดน หยุดมอบความช่วยเหลือแก่เคียฟด้วยที่มา: เอเอฟพี