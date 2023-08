สิ้นสุดการรอคอย! ทรัมป์และพวกอีก 18 คนรวม “รูดี จูลิอานี-มาร์ค เมโดว์ส” โดนรัฐจอร์เจียฟ้องดำเนินคดีสมคบคิดเพื่อเปลี่ยนผลการเลือกตั้งปี 2020

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(14 ส.ค)ว่า กลายเป็นสิ่งที่เฝ้ารอกันมานานสำหรับความผิด 41 กระทงในคดีสมคบคิดเพื่อเปลี่ยนผลการเลือกตั้งรัฐจอร์เจียปี 2020 ที่อื้อฉาวมาตลอด โดย อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และอีก 18 คนรวมไปถึงคนใกล้ชิดคนสำคัญเป็นต้นว่า อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ซิตี และทนายความส่วนตัว รูดี จูลิอานี (Rudy Giuliani) อดีตหัวหน้าคณะทำงานของทรัมป์ประจำทำเนียบขาว มาร์ค เมโดว์ส (Mark Meadows) และอดีตอัยการกลางสหรัฐฯทำหน้าที่นักกฎหมายประจำทีมหาเสียงทรัมป์ ซิดนีย์ พาวเวลล์ ( Sidney Powell) และเจนนา เอลลิส (Jenna Ellis)นักกฎหมายประจำทีมหาเสียงทรัมป์ เป็นต้นซึ่งในคำฟ้องวันจันทร์(14)ที่มีความยาวเกือบ 100 หน้าระบุว่า อดีตผู้นำสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกันต่อปลัดแห่งมลรัฐจอร์เจีย (Georgia Secretary of State) แบรด ราฟเฟนสเปอร์เกอร์ (Brad Raffensperger) ในการโทรศัทพ์ติดต่อระหว่างกันเมื่อวันที่ 2 ม.ค ปี 2021 ร้องขอให้ราฟเฟนสเปอร์เกอร์ละเมิดต่อคำสาบานตนเข้ารับการปฎิบัติหน้าที่ช่วยทรัมป์เพื่อเปลี่ยนผลการเลือกตั้งรัฐจอร์เจียปี 2020 ซึ่งเกิดก่อนหน้าไม่กี่วันก่อนที่สาวกทรัมป์จะบุกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯที่เดอะแคปปิตอล ฮิลล์ (The Capital Hill)เมื่อวันที่ 6 ม.ค ปี 2021CNN รายงานว่า ในการหารือทางโทรศัพท์ที่ทรัมป์ซึ่งยังคงมีอำนาจในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯได้กล่าวต่อปลัดแห่งมลรัฐจอร์เจียว่าซึ่งทั้งทรัมป์และเมโดว์สในเวลานั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวของเขาร่วมอยู่ในการหารือทางโทรศัพท์สื่อสหรัฐฯชี้ว่า อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกดำเนินคดีนี้โดยรู้ดีในการกล่าวเท็จต่อราฟเฟนสเปอร์เกอร์ระหว่างเขาโทรศัพท์เพื่อบีบบังคับให้ปลัดรัฐจอร์เจียเปลี่ยนผลการเลือกตั้งช่วยเขาตามคำฟ้องรัฐจอร์เจียได้แสดงรายการถึงการกล่าวเท็จของทรัมป์จำนวน 13 ครั้งที่ทรัมป์ทั้ง "รู้ดี เต็มใจและผิดกฎหมาย" ในการโทรศัพท์เกิดขึ้นวันที่ 2 ม.ค ปี 2020 รวมการอ้างรายชื่อคนตายเกือบ 5,000 คนที่มีชื่อโผล่ออกไปลงคะแนนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเมื่อวันที่ 3 พ.ย ปี 2020 ในรัฐจอร์เจียอ้างอิงจากเดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษเมื่อ 28 ธ.ค ปี 2021 ชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อ้างตัวเลขคนตายเกือบ 5,000 คนมีชื่อโผล่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 2020 ในรัฐจอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเขาในการที่จะพลิกผลการเลือกตั้งเพื่อช่วยให้ตัวเองมีชัยชนะเหนือคู่แข่งจากพรรคเดโมแครต โจ ไบเดนสื่ออังกฤษชี้ว่า ในความเป็นจริงตัวเลขชื่อผู้เสียชีวิตโผล่ไปเลือกตั้งมีแค่ 4 คน และนอกเหนือจากนี้ทรัมป์ยังอ้างว่ามีชื่อคนตายจำนวนมากเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่รัฐมิชิแกนเช่นกันอย่างไรก็ตามปลัดแห่งมลรัฐจอร์เจีย แบรด ราฟเฟนสเปอร์เกอร์ ปฎิเสธที่จะช่วยอดีตประธานาธิบดีส่งผลทำให้ชีวิตเขาตกอยู่ในความเสี่ยงจากการที่อัยการเขตเปิดสอบสวนว่าเขาทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่CNN รายงานว่า ในคำฟ้องดำเนินคดียังอ้างไปถึงจดหมายที่ทรัมป์เขียนไปยังราฟเฟนสเปอร์เกอร์เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากเขาหมดสมัยการดำรงตำแหน่งซึ่งจดหมายลงวันที่ 17 ก.ย ปี 2021 อดีตผู้นำสหรัฐฯร้องขอเขาอีกครั้งให้ยกเลิกการรับรองผลการเลือกตั้งรัฐจอร์เจียปี 2020 และกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ทรัมป์รู้ดีว่าตัวเองกำลังกล่าวเท็จต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งรัฐจอร์เจียเพื่อเป้าประสงค์ให้ตัวเขาอยู่ในอำนาจผู้นำสูงสุดสหรัฐฯต่อไปกลายเป็นคดีที่ 4 ของทรัมป์ในรอบ 5 เดือน CNN ของสหรัฐฯชี้ว่าโดยเบ็ดเสร็จแล้วอดีตผู้นำสหรัฐฯเผชิญหน้าความผิด 91 กระทงใน 4 คดีอาญาNBC News สื่อสหรัฐฯ รายงานว่า อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ตอบโต้กลับมาด้วยความโกรธในเช้าวันอังคาร(15)หลังเขาถูกรัฐจอร์เจียดำเนินคดีทางอาญา แต่ทว่ากลับสะกดคำ indicted ผิดและโพสต์คำว่า indicated แทนจนเป็นที่ล้อกันทั่วทรัมป์นอนไม่หลับและได้โพสต์ข้อความตอบโต้ก่อนเวลาตีหนึ่ง หรือราว 01.30 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐฯของวันอังคาร(15)บนแพลตฟอร์ TRUTH มีใจความว่า“ดังนั้นการล่าแม่มดยังคงเกิดขึ้นต่อไป!”และเสริมว่า “มี 19 คนได้ถูกบ่งชี้( indicated) ในคืนนี้ รวมไปถึงอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคือ “ตัวผมเอง” ด้วยฝีมือของอัยการเขตที่ออกนอกการควบคุมและฉ้อฉลที่ซึ่งรณรงค์และระดมทุนเพื่อว่า “ผมจะจับทรัมป์””ทั้งนี้ในการโพสต์พบว่าอดีตผู้นำสหรัฐฯสะกดคำผิด ที่เขาตั้งใจจะพิมพ์คำว่า indicted ที่มีความหมายการดำเนินคดีทางกฎหมาย แต่ทว่า เขากลับพิมพ์คำว่า indicated แทนและทรัมป์กล่าวต่อด้วยความโกรธผ่านโพสต์ว่า “ทำไมพวกเขาถึงไม่ฟ้องดำเนินคดีเมื่อ 2 ปีครึ่งก่อนหน้า? เป็นเพราะพวกเขาต้องการทำให้เกิดขึ้นระหว่างกลางการหาเสียงทางการเมืองของผม ขบวนการล่าแม่มดยังคงดำเนินอยู่”