สู้ศึก 2 ด้านไม่ไหว! สถาบันดังชี้ความขัดแย้งยูเครน ทำสหรัฐฯ ไม่เหลือกระสุนเปิดสงครามกับจีน

ศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (Center for Strategic and International Studies - CSIS) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งกำลังศึกษาความขัดแย้งกับจีน ในประเด็นไต้หวัน พบว่าสหรัฐฯมีขีปนาวุธต่อต้านเรือพิสัยไกลเพียง 450 ลูก เพียงพอสำหรับแค่ระยะเวลาราวๆ 1 สัปดาห์เท่านั้นส่วนสถาบันวิจัยอีกแห่ง ศูนย์ความมั่นคงใหม่อเมริกา( Center for New American Security หรือ CNAS) ระบุว่าคลังสำรองขีปนาวุธในปัจจุบันเล็กเกินไปที่จะสกัดการรุกรานในเบื้องต้น ดังนั้นจึงแทบไม่ต้องเอ่ยถึงโอกาสคว้าชนะในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อกับจีน "เพื่อป้องปรามและเอาชนะจีน ทางเพนตากอน(กระทรวงกลาโหม) จำเป็นต้องมีคลังแสงขนาดใหญ่ ทั้งขีปนาวุธ อาวุธโจมตีทางทะเล รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศและป้องกันขีปนาวุธหลายชั้น"ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ส กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ร้องขอเงินทุน 1,100 ล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2024 สำหรับจัดซื้อขีปนาวุธต่อต้านเรือพิสัยไกล (LRASM) จำนวน 118 ลูก เพิ่มขึ้นจากจำนวน 83 ลูกของปีงบประมาณ 2023 นอกจากนี้แล้ว เพนตากอน ยังต้องการงบประมาณอีก 30,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับจัดซื้อกระสุน เพิ่มขึ้นจากระดับปี 2023 ราวๆ 23% และอีก 315,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับซื้ออาวุธใหม่CNAS ระบุว่าเพนตากอนให้ความสำคัญกับอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ในลำดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ เครื่องบินและรถถัง ส่งผลให้งบประมาณด้านขีปนาวุธและกระสุนนั้นไม่เพียงพอไฟแนนเชียลไทม์ส เปิดเผยว่าบรรดามหาอำนาจตะวันตก ใช้เงินรวมกันแล้วกว่า 170,000 ล้านดอลลาร์ ในด้านความช่วยเหลือทางการทหารและทางการเงินที่มอบแก่ยูเครน นับตั้งแต่ถูกรัสเซียรุกรานในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 อย่างไรก็ตามในตอนนี้ เคียฟก็ยังคงคร่ำครวญเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนกระสุนอ้างอิงจากรายงานของไฟแนนนเชียลไทม์ส ระบุว่าอุตสาหกรรมด้านการทหารของสหรัฐฯ ใช้เวลานานหลายทศวรรษมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพ และใช้แนวทางบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบทันเวลาพอดี( just-in-time) แบบเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่งผลให้มันไม่สามารถยกระดับกำลังผลิตได้ในยามสงคราม นอกจากนี้แล้วประเด็นขาดแคลนชิ้นส่วนและแรงงานก็เป็นปัญหาเช่นกัน"อุตสาหกรรมกลาโหมเป็นการรวมกันของหลายภาคส่วน ดังนั้นจึงไม่สามารถยกระดับอย่างรวดเร็วสำหรับรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น" สเตรซี เพตตีจอห์น จาก CSIS ให้ความเห็น "ดังนั้นเราจึงล่าช้าและตามหลัง และมีสิ่งต่างๆไม่มากพอ มีเพียง 5 บริษัทที่รับผิดชอบสัญญาจ้างหลักๆของเพนตากอน และชิ้นส่วนบางอย่างผลิตโดยซัพพลายเออร์เพียง 1 หรือ 2 เจ้าเท่านั้น ไม่มีหนทางรองรับปัญหาขาดแคลนในที่อื่นๆ"ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยหลายแห่งให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทม์ส ว่าบรรดาพันธมิตรนาโต้ไม่อาจก้าวเข้ามาและแบ่งเบาภาระได้ เพราะว่าการที่สหรัฐฯผลักดันโปรโมทอาวุธที่ผลิตโดยอเมริกา ส่งผลให้อุตสาหกรรมกลาโหมของยุโรปหยุดเติบโต(ที่มา:ไฟแนนเชียลไทม์ส/อาร์ทีนิวส์)