เอาไงเอากัน! เกาหลีใต้ ‘โอเค’ ญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียจาก ‘ฟูกูชิมะ’ เชื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล

“ดังนั้น แผนการนี้จึงสอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ รวมถึงหลักเกณฑ์ของ IAEA”

ลี แจ-มยุง ผู้นำพรรคฝ่ายค้านเดโมเครติกปาร์ตี เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้คัดค้านแผนการของญี่ปุ่น และนำเรื่องนี้ยื่นฟ้องต่อศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International for the Law of the Sea)

ญี่ปุ่นเตรียมที่จะปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อหล่อเย็นแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2011แผนการนี้ถูกวิจารณ์และต่อต้านอย่างหนักเรื่อยมาทั้งจากคนญี่ปุ่นเองและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาหลีใต้ และจีน แม้จะมีการเสนอข้อมูลยืนยันว่า น้ำเหล่านี้ได้ผ่านการกรองเอารังสีอันตรายออกไปเกือบหมด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ตามสัญญาณไฟเขียวจากเกาหลีใต้มีขึ้น หลังจากที่โซลได้ประเมินผลกระทบจากแผนดังกล่าวแล้ว และยังสอดคล้องกับนโยบายของทั้ง 2 ชาติที่มุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีต่อกันบัง มุน-คยู รัฐมนตรีประจำสำนักงานนโยบายความร่วมมือของรัฐบาลเกาหลีใต้ ระบุในงานแถลงข่าวที่กรุงโซลวันนี้ (7 ก.ค.)บัง ระบุด้วยว่า คำวินิจฉัยจากหน่วยงานกำกับนิวเคลียร์ 2 แห่งของเกาหลีใต้อ้างอิงข้อมูลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ การลงพื้นที่จริง และการศึกษาทบทวนรายงานของ IAEA ที่ยืนยันว่า การปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ “ไม่ส่งผลกระทบด้านรังสีต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ”เขาย้ำว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เคารพผลการตรวจประเมินของ IAEA ซึ่งใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ประเทศ รวมถึงเกาหลีใต้ จีน และสหรัฐฯรัฐบาลประธานาธิบดี ยุน ซุกยอล แห่งเกาหลีใต้แสดงจุดยืนอย่างระมัดระวังในเรื่องนี้ เพราะไม่อยากให้กระทบความสัมพันธ์โตเกียว แม้ว่าแผนการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะสร้างความไม่พอใจและความวิตกกังวลในหมู่ชาวเกาหลีใต้เองก็ตามทีราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการ IAEA ยอมรับระหว่างให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์วันนี้ (7) ว่า ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 1-2 คนในทีมประเมิน “ยังคงมีข้อกังวลอยู่” ขณะที่หนังสือพิมพ์โกลบอลไทม์สของจีนรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนของ IAEA รู้สึก “ผิดหวัง” ที่ทางองค์กร “รีบร้อน” สรุปผลการประเมินในเรื่องนี้ที่มา : รอยเตอร์