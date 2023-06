โตเกียวโวย ‘รัสเซีย’ ประกาศวันแห่งชัยชนะเหนือ “ทหารญี่ปุ่น” ชี้กระพือความเป็นศัตรู

ฮิโรคาซุ มัตสึโนะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุในงานแถลงข่าววันนี้ (26) ว่าเขาย้ำว่าสิ่งที่มอสโกทำเป็นเรื่องที่เมื่อปี 2020 ทางการรัสเซียได้ประกาศให้วันที่ 3 ก.ย.ของทุกปี หรือ 1 วันหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 เป็นวันแห่งความรุ่งโรจน์ของกองทัพ (Day of Military Glory) ทว่า ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐสภาหมีขาวได้ผ่านร่างกฎหมายเปลี่ยนชื่อวันดังกล่าวเป็นวันแห่งชัยชนะเหนือทหารญี่ปุ่น (Day of Victory over Militaristic Japan)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียระบุในเอกสารแนบท้ายร่างกฎหมายว่า พวกเขาได้ไอเดียนี้ขึ้นมาหลังจากที่รัฐบาลโตเกียวเริ่มใช้นโยบายไม่เป็นมิตรกับมอสโกตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรผู้นำระดับสูงของรัสเซีย รวมไปถึงการเลือกเข้าข้างสหรัฐฯ และยุโรปอย่างโจ่งแจ้งที่มา : รอยเตอร์