ไม่ไว้ใจผู้นำ!?ส.ส.-ส.ว.สหรัฐฯเสนอลดทอนอำนาจปธน. กดปุ่มนิวเคลียร์ต้องขออนุญาตคองเกรสก่อน

ในความเคลื่อนไหวที่เสนอโดยวุฒิสมาชิกเอ็ด มาร์คีย์ และ เทด หลิว ประธานสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ ในวันศุกร์(14เม.ย.) ร่างกฎหมาย Restricting First Use of Nuclear Weapons Act จะห้ามประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่ว่ารายใดก็ตามจากการ "เปิดฉากโจมตีทางนิวเคลียร์โดยไม่ได้อนุมติล่วงหน้าจากสภาคองเกรส" เช่นเดียวกันเน้นย้ำอำนาจการทำสงคามของสภาคองเกรส ภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ"ไม่มีประธานาธิบดีคนไหนมีสิทธิ?หรืออำนาจตามรัฐธรรมนูญ ในการประกาศสงครามฝ่ายเดียว ปล่อยให้เปิดฉากโจมตีทางนิวเคลียร์ก่อนแต่เพียงฝ่ายเดียว" วุฒิสมาชิกมาร์คีย์กล่าวในถ้อยแถลง ขณะที่ หลิว เสริมว่า "อย่างที่เรารู้ ไม่มีใครควรมีความสามารถในการเปิดสงครามที่อาจจบชีวิตผู้คน"สมาชิกสภาคองเกรสทั้ง 2 คน กล่าวหาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เกี่ยวกับ "คำขู่ทางนิวเคลียร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า" พร้อมชี้ว่าความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์ไม่เคยชัดเจนมากเช่นนี้มาก่อน ท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครน ทั้งนี้มอสโกเคยปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆนานาเหล่านี้ และเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกของวังเครมลิน เน้นว่าสหรัฐฯและพันธมิตร แสดงปฏิกิริยาตีโพยตีพายจนเกินเตุ ในหัวข้อของอาวุธนิวเคลียร์ในถ้อยแถลงร่วม ทั้ง มาร์คีย์ และ หลิว ยังรำลึกถึงวาระครบรอบเหตุการณ์วันที่ 15 เมษายน 1969 ซึ่งเครื่องบินสอดแนมสหรัฐฯถูกยิงตกโดยกองกำลังเกาหลีเหนือบริเวณท้องฟ้าเหนือทะเลญี่ปุ่น โดยอ้างว่าประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ที่อยู่ในสภาพมึนเมา ออกคำสั่งให้โจมตีนิวเคลีย์ตอบโต้ พวกเขาเน้นว่าคำสั่งดังกล่าวขาดความยั้งคิด และขณะเดียวกันเหตุการณ์นั้นก็เผยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายร้ายแรง หากประธานาธิบดีอันธพาลรายหนึ่งๆของสหรัฐฯ สั่งโจมตีทางนิวเคลียร์โดยปราศจากความเห็นชอบจากสภาคองเกรสเครื่องบินสอดแนมสหรัฐฯลำหนึ่งถูกเกาหลีเหนือยิงตกในปี 1969 และรัฐบาลนิกสัน ใคร่ครวญโจมตีทางนิวเคลียร์ตอบโต้ แต่พบหลักฐานเพียงน้อยนิดที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าประธานาธิบดีรายดังกล่าวออกคำสั่งขณะมึนเมาสมาชิกพรรคเดโมแครตทั้ง 2 คน เคยเสนอร่างกฎหมายคล้ายๆกันมาแล้วหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ละครั้งเป็นความพยายามหาทางจำกัดอำนาจประธานาธิบดีในการโจมตีทางนิวเคลียร์ ทว่ามันไม่ผ่านความเห็นชอบแม้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศระหว่างหาเสียงว่า กำลังผลักดันนโยบายหนึ่ง ซึ่งจะเห็นวอชิงตันใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อตอบโต้การโจมตีทางนิวเคลียร์เท่านั้น แต่ต่อมาเขากลับลำ โดนยืนกรานในนโยบายที่สหรัฐฯยึดถือมานาน เกี่ยวกับการใช้ระเบิดในการปัดเป่าภัยคุกคามทั่วไปและภัยคุกคามอื่นใดที่ไม่ใช่นิวเคลียร์(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)