‘จีน’นำหน้า‘สหรัฐฯ’ใน‘เทคโนโลยีสำคัญ’ถึง 37 จากทั้งหมด 44 แขนง รายงานวิจัยจากออสเตรเลียระบุ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.asiatimes.com)04/05/2023ประเทศจีนเวลานี้เป็นผู้นำหน้าใครๆ ทั่วโลกในเทคโนโลยีสำคัญๆ ถึง 37 แขนง จากทั้งสิ้น 44 แขนง รวมทั้งทางด้านขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก, ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), โดรน, และแบตเตอรีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ตามรายงานวิจัยของออสเตรเลียที่นำออกเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้(ไฮเปอร์โซนิก Hypersonic อัตราความเร็วเหนือเสียงตั้งแต่ 5 เท่าขึ้นไป ดูเพิ่มเติมที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Hypersonic_speed)จีนยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกในพวกเทคโนโลยีกลาโหม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เมื่อพิจารณาจากแง่ของการทำวิจัยซึ่งมีผลกระทบอย่างสูง สถาบันนโยบายทางยุทธศาสตร์ของออสเตรเลีย (Australian Strategic Policy Institute หรือ ASPI) ระบุในรายงานฉบับดังกล่าว(ดูรายงานฉบับนี้ได้ที่ https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2023-03/ASPIs%20Critical%20Technology%20Tracker_0.pdf?VersionId=ndm5v4DRMfpLvu.x69Bi_VUdMVLp07jw)ทั้งนี้ ASPI เป็นหน่วยงานคลังสมองด้านกลาโหมและนโยบายทางยุทธศาสตร์ ซึ่งตั้งฐานอยู่ในกรุงแคนเบอร์รา ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลออสเตรเลีย และได้รับเงินทุนจากพวกรัฐบาลต่างประเทศ ตลอดจนพวกบริษัทด้านกลาโหมและเทคโนโลยีด้วยรายงานฉบับนี้ของ ASPI ระบุอีกว่า จีนยังมีความยอดเยี่ยมในแขนงอื่นๆ เป็นต้นว่า พวกวัสดุระดับนาโน และการผลิตโดยใช้วัสดุเหล่านี้ (nanoscale materials and manufacturing), การเคลือบผิว (coatings), เทคโนโลยี 5จี และ 6จี, พลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจนและแอมโมเนีย (hydrogen and ammonia power), ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (super-capacitors), แบตเตอรีรถไฟฟ้า, ชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology), และ โฟโตนิกส์ เซนเซอร์ส (photonics sensors) พร้อมกับตั้งข้อระแวงว่า จีนอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ประเทศอื่นๆ โดยกลายเป็นผู้ผูกขาดเทคโนโลยีเหล่านี้ASPI กล่าวว่าผลจากการศึกษาของตนคราวนี้ ควรกลายเป็นนาฬิกาปลุกที่ส่งเสียงสนั่นให้ชาติประชาธิปไตยทั้งหลายตื่นขึ้นมา และดำเนินการเพื่อการยกระดับเทคโนโลยีสำคัญยิ่งยวดทางยุทธศาสตร์“รัฐบาลทั้งหลายทั่วโลกควรทำงานทั้งในลักษณะร่วมมือกันและทั้งในลักษณะต่างคนต่างทำ เพื่อไล่ตามให้ทันจีน” คณะผู้เขียนรายงานชิ้นนี้บอก “ประเทศต่างๆ จักต้องให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแก่ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของโลก ซึ่งก็คือ อินโด-แปซิฟิก”“ขณะที่จีนกลายเป็นผู้ก้าวนำอยู่ข้างหน้า มันก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายที่จะต้องดำเนินการทบทวนประเมินผล เกี่ยวกับอำนาจแห่งการนำอันเกิดจากศักยภาพในการรวมกำลังของพวกเขา ตลอดจนความเข้มแข็งจากการรวมกำลังกันของภูมิภาคต่างๆ และการจับกลุ่มรวมตัวในรูปแบบต่างๆ” คณะผู้เขียนรายงานกล่าว พร้อมกับเสริมว่า ทั้งสหภาพยุโรป, กลุ่มคว็อด (Quad ประกอบด้วยออสเตรเลีย, สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, และอินเดีย), และกลุ่มออคัส (AUKUS ประกอบด้วยออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, และสหรัฐฯ) ควรร่วมมือกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และร่วมกันเพิ่มพูนการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของพวกตนสำหรับประเทศซึ่งเป็นผู้นำหน้าของโลกในเทคโนโลยีอีก 7 แขนงที่เหลืออยู่ จากทั้งหมด 44 แขนง ซึ่ง ASPI ทำการศึกษาในรายงานฉบับนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาโดยที่สหรัฐฯยังคงรักษาฐานะนำในแขนงการออกแบบและการพัฒนาพวกเครื่องมือเซมิคอนดักเตอร์ระดับก้าวหน้า, การออกแบบและการผลิตแผงวงจรรวมระดับก้าวหน้า, ตลอดจนทางด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (high-performance computing) รวมทั้งยังเป็นผู้นำในเทคโนโลยีด้านที่ทรงความสำคัญยิ่งยวดอย่างเช่น ควอนตัม คอมพิวติ้ง (quantum computing), วัคซีน, และมาตรการตอบโต้ทางการแพทย์ (medical countermeasures)ไม่เพียงเท่านั้น สหรัฐฯยังสามารถรักษาความได้เปรียบในเรื่องการวิจัยดาวเทียมขนาดเล็ก และเรื่องระบบการปล่อยยานสู่อวกาศ ทว่าจะไม่สามารถบรรลุถึงฐานะการเป็นผู้ผูกขาดเทคโนโลยีในด้านเหล่านี้ได้ รายงานฉบับนี้พยากรณ์เวลาเดียวกันนั้น สถานะความเป็นผู้นำของจีนในแขนงเทคโนโลยีอย่างเช่น เครื่องยนต์อากาศยานรุ่นก้าวหน้า, โดรน, และพวกหุ่นยนต์ที่ทำงานแบบร่วมมือประสานงานกัน อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อโลกจากความสามารถในการผูกขาดเทคโนโลยีเช่นนี้ในระยะปานกลาง รายงานฉบับนี้เตือนในอีกด้านหนึ่ง รายงานฉบับนี้ของ ASPI กล่าวว่า จากการที่จีนสามารถอวดได้ว่าสถาบันวิจัยด้านเครื่องยนต์อากาศยานระดับก้าวหน้า ซึ่งถือว่าดีเยี่ยมที่สุด 10 แห่งของโลก มีอยู่ถึง 7 แห่งตั้งอยู่ในประเทศจีน (สถาบันวิจัยเช่นนี้คือสมรรถนะสำคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขันด้านขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่มีความหมายอย่างยิ่งยวดในทางยุทธศาสตร์) จึงทำให้จีนมีมวลวิกฤต (critical mass) ของความเชี่ยวชาญภายในประเทศจำนวนมากเพียงพอสำหรับการฝึกอบรมพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปรุ่นต่อๆ ไปภายในแวดวงแขนงเทคโนโลยีเหล่านี้ จีนยังกำลังตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบอย่างสูง เป็นจำนวนมากเป็น 4 เท่าตัวของที่เผยแพร่โดยสหรัฐฯ ขณะที่มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนหลายกระแสอ้างว่า ประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯรู้สึกเซอร์ไพรซ์กันมาก เมื่อจีนดำเนินการทดสอบขีปนาวุธสามารถติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์ได้ ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงระดับไฮเปอร์โซนิก โดยให้มันโคจรรอบโลกในวงโครจรระดับต่ำ ในเดือนสิงหาคม 2021รายงานของ ASPI บอกอีกว่า จีนกำลังดึงดูดนักวิจัยระดับผู้เขียนผลงานศึกษาซึ่งสร้างผลกระทบสูงของตน จากพวกประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย ได้เป็นจำนวน 21.6% ของผู้เขียนผลงานเหล่านี้ทั้งหมดของจีน โดยมีทั้งที่ได้มาจากสหรัฐฯ (9.8%), สหราชอาณาจักร (7.8%), อียู (2%), และญี่ปุ่น (2%) พร้อมกับแจกแจงว่า ผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ มีทั้งบุคคลสัญชาติจีนซึ่งไปศึกษาและทำงานในต่างประเทศ และทั้งชาวต่างประเทศซึ่งโยกย้ายเข้าไปอยู่ในประเทศจีนเพื่อทำงานตามสถาบันวิจัยและบริษัทต่างๆรายงานฉบับนี้ยังเน้นย้ำความได้เปรียบอย่างแข็งแกร่งของจีนในด้านปัญญาประดิษฐ์, โดรน, และแบตเตอรีรถไฟฟ้าคณะนักวิจัยผู้เขียนรายงานของ ASPI ชิ้นนี้ แสดงความกังวลเรื่องที่ความก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในการสร้างอาวุธที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยบอกว่า “นวัตกรรมต่างๆ จากการวิจัย และการทะลุทะลวงต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ จะยังคงถูกแปรเปลี่ยนกลายมาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในมือของพวกผู้บังคับบัญชาทหารตลอดทั่วโลก โดยเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ประณีตซับซ้อนสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการปรับปรุงยกระดับจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”“ขณะที่ช่วงห่างด้านสมรรถนะตามที่รับรู้และเข้าใจกัน กำลังหดแคบลงเรื่อยๆ ในระยะเวลาหลายๆ ปีและหลายๆ ทศวรรษต่อไปข้างหน้า ค่าใช้จ่ายซึ่งจีนคาดคำนวณว่าจะต้องใช้ในการเข้ายึดไต้หวันด้วยกำลังก็จะลดต่ำลง และความเสี่ยงที่จะเกิดการสู้รบขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจรายใหญ่ก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้น” รายงานฉบับนี้กล่าวเพิ่มเติมในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯลงแรงพยายามอย่างมากมายเพื่อสกัดขัดขวางความได้เปรียบซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นทุกทีของจีนในเทคโนโลยีแขนงปัญญาประดิษฐ์, โดรน, และแบตเตอรีรถไฟฟ้า โดยใช้วิธีการแบบไม้อ่อนผสมผสานกับไม้แข็ง ซึ่งก็รวมถึงการบังคับใช้มาตรการแซงก์ชั่นเอากับพวกบริษัทจีนมากมายหลายหลาก เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว คณะบริหารไบเดนยังแถลงว่าจะเริ่มต้นเดินหน้าแผนการมูลค่า 3,100 ล้านดอลลาร์เพื่อเพื่มพูนยกระดับการผลิตแบตเตอรีภายในประเทศบริษัทคอมเทมโพรารี แอมเพอเร็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (Contemporary Amperex Technology Co หรือ CATL) ของจีน ที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตกลงเห็นชอบเมื่อเดือนที่แล้วที่จะเข้าร่วมกับบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ ในการผลิตพวกแบตเตอรีลิเธียม-ไอออน-พอสเฟต ขึ้นที่รัฐมิชิแกน ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ CATL มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ถึง 37% ในทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว ติดตามมาด้วยบริษัท แอลจี เอเนอจี โซลูชั่น (LG Energy Solution) ของเกาหลีใต้ที่มี 13.6% ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย เอสเอ็นอี รีเสิร์ช (SNE Research)(เรื่อง CATL จับมือกับฟอร์ด ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2023/02/ford-catl-deal-exposes-trade-and-tech-war-limits/)ขณะที่บริษัท ดีเจไอ เทคโนโลยี (DJI Technology) ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ทางภาคใต้ของจีน และเป็นผู้ครอบงำตลาดโดรนทั่วโลกด้วยมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 70% ได้ถูกแซงก์ชั่นจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯและกระทรวงการคลังสหรัฐฯในปี 2020 และ 2021 ตามลำดับ(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://droneii.com/product/drone-market-report)เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รายงานจากสื่อหลายกระแสระบุว่า วอชิงตันได้เรียกร้องบริษัททีเอสเอ็มซี (TSMC หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ของไต้หวัน อย่ารับจ้างผลิตพวกชิประดับไฮเอนด์ให้แก่บริษัทบีเรนเทค เทคโนโลยี (Birentech Technology) บริษัทจีนซึ่งเป็นผู้ทำชิปที่ไม่มีโรงงานผลิตของตัวเองสองเดือนก่อนหน้านั้น บิเรนเทค เพิ่งเปิดตัวชิป graphics processing unit (graphics processing unit หรือ GPU) อเนกประสงค์ ตัวใหม่ ใช้ชื่อว่า BR100 โดยบริษัทระบุว่า ชิปขนาด 7 นาโนเมตร ซึ่งบิเรนเทคถือเป็นชิปเรือธงของตนในปัจจุบันตัวนี้ สามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ 77,000 ล้านตัว และจะทำงานได้รวดเร็วกว่าชิป A100 GPU ของบริษัทอินวิเดีย (Nvidia) ของสหรัฐฯ ในเรื่องการประมวลผลทางปัญญาประดิษฐ์ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯบอกกับ อินวิเดีย ให้ยุติการส่งออกชิป A100 และ H100 ไปให้จีนและรัสเซีย นอกจากนั้นสหรัฐฯยังจำกัดการขายชิป MI250 Accelerator AI ของบริษัทเอเอ็มดี (AMD) ไปให้จีนเวลาเดียวกัน สหรัฐฯประกาศห้ามการจัดส่งซอฟต์แวร์ electronic design automation หรือ EDA ไปให้จีนเช่นกัน โดยที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้กันอยู่ในการทำเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 3 นาโนเมตร ซึ่งถือว่าล้ำยุคที่สุดในเวลานี้ โดยมีรายงานว่าพวกบริษัทออกแบบชิปของจีนเวลานี้กำลังหันมาโฟกัสที่ชิปขนาด 5 นาโนเมตร และ 7 นาโนเมตร