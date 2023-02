รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ชี้ ‘จีน’ กำลังเล็งส่งอาวุธช่วย ‘รัสเซีย' ถล่มยูเครน

“เรามีความกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ตั้งแต่วันแรกแล้ว”

“เราได้เห็นพฤติกรรมของบริษัทจีน และแน่นอนว่าสำหรับจีนแล้ว ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐบาล”

บลิงเคน ให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันเสาร์ (18 ก.พ.) แต่เมื่อพิธีกร มาร์กาเร็ต เบรนแนน ถามจี้ว่าอาวุธร้ายแรงที่จีนคิดจะส่งให้รัสเซียมีอะไรบ้าง? รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ก็ปฏิเสธที่จะให้คำตอบเจาะจงหวัง อี้ (Wang Yi) กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการคณะกรรมการงานด้านกิจการต่างประเทศส่วนกลางของจีน กล่าวกับบรรดาผู้นำโลกในเวทีประชุมความมั่นคงมิวนิก (Munich Security Conference) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จีนกำลังพยายามร่างข้อเสนอสันติภาพเพื่อยุติสงครามครั้งนี้ ทว่าจุดยืนดังกล่าวดูจะขัดแย้งกับสิ่งที่สหรัฐฯ อ้างว่าได้รับ “ข่าวกรอง” มาบลิงเคน ระบุรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันว่า มีบริษัทจีนหลายแห่งมอบการสนับสนุนที่ไม่ใช่อาวุธแก่รัสเซียเขากล่าวบลิงเคน ระบุด้วยว่า เขามีโอกาสได้พูดคุยซึ่งหน้ากับ หวัง อี้ ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จีนจะต้องเผชิญ หากมีการส่งมอบอาวุธ เครื่องกระสุน หรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่อาจนำไปสู่การเข่นฆ่าชีวิตผู้คนให้แก่มอสโกเมื่อพิธีกรสอบถาม บลิงเคน ว่า หวัง ได้ “ขออภัย” เรื่องบอลลูนสอดแนมจีนที่รุกล้ำน่านฟ้าสหรัฐฯ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนบ้างหรือไม่? รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ตอบว่า “ไม่มีการขอโทษ” ทว่าบทสนทนาที่กินระยะเวลาราว 1 ชั่วโมงนั้นนับว่า “มีประโยชน์”“เราต้องการแน่ใจว่าการแข่งขันระหว่างเราทั้ง 2 ฝ่ายจะไม่ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้ง และในขณะเดียวกัน เราก็จะยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์ของเราเต็มที่” บลิงเคน กล่าวด้าน เยน สโตลเตนเบิร์ก เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ก็ได้กล่าวเตือนผ่านเวทีประชุมความมั่นคงมิวนิกด้วยว่า ปักกิ่ง “กำลังเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า รัสเซียจะเผชิญความสูญเสียหรือได้รับรางวัลอะไรบ้างจากการรุกรานครั้งนี้” ตามรายงานของสื่อ Politicoเครก ซิงเกิลตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจาก Foundation for Defense of Democracies ในวอชิงตัน บอกกับรอยเตอร์ว่า แม้ถ้อยแถลงของ หวัง อี้ ในการประชุมที่มิวนิกจะมุ่งลดความอับอายที่จีนเผชิญจากกรณีบอลลูน ทว่าการที่สหรัฐฯ ไม่ได้ใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงอะไรนัก “อาจทำให้จีนกล้าทำอะไรสุ่มเสี่ยงมากขึ้นหากเกิดความขัดแย้งในอนาคต”ซิงเกิลตัน กล่าวจีนปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ารัสเซียร้องขอการสนับสนุนทางทหาร และแม้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะไม่เคยกล่าวประณามมอสโกเรื่องการรุกรานยูเครน ทว่าที่ผ่านมาจีนก็พยายามวางตัว “เป็นกลาง” และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายจบสงครามด้วยสันติวิธีกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเตือนด้วยว่า ปักกิ่งจะไม่ยอมรับการ “ชี้นิ้วกล่าวหา” และ “การบังคับข่มขู่” ของสหรัฐฯ ในเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียที่มา : CBS, รอยเตอร์, BBC