Weekend Focus : จับตากรณี ‘โจ ไบเดน’ ซุกเอกสารลับ ความผิดร้ายแรงหรือแค่แผน ‘สกัดดาวรุ่ง’?

- แตกต่างอย่างไรกับกรณี ‘ทรัมป์’?

แหล่งข่าวให้ข้อมูลกับ CNN ว่า เอกสารชั้นความลับ 10 ฉบับที่พบอยู่ในสำนักงานเก่าของ ไบเดน ที่ Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีทั้งบันทึกข่าวกรองของสหรัฐฯ รวมถึงเอกสารการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับยูเครน อิหร่าน และสหราชอาณาจักรเอกสารเหล่านี้ทำขึ้นระหว่างช่วงปี 2013-2016 และถูกเก็บอยู่ภายในกล่อง 3-4 ใบ ซึ่งก็มีเอกสารที่ไม่ใช่ชั้นความลับปะปนอยู่ด้วยประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เอกสารเหล่านี้ถูกพบโดยทนายส่วนตัวของ ไบเดน ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.ปีที่แล้ว หรือก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ แค่ไม่กี่วัน ซึ่งทำให้ฝ่ายรีพับลิกันออกมาตั้งคำถามว่ามีการเจตนาปกปิดข้อมูลเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่?ต่อมา ในวันที่ 20 ธ.ค. ผู้ช่วยของ ไบเดน ไปพบเอกสารชั้นความลับชุดที่ 2 ถูกซุกอยู่ภายในโรงเก็บรถสปอร์ต Chevrolet Corvett ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้นำสหรัฐฯ ในเมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ และล่าสุดทำเนียบขาวได้แถลงเมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. ว่ายังมีเอกสารลับอีก 5 หน้าถูกเจออยู่ภายในห้องสมุดส่วนตัวที่บ้านพักของ ไบเดน สรุปโดยรวมมีการค้นพบเอกสารที่ประทับตราชั้นความลับเกือบ 20 ฉบับทั้งนี้ สหรัฐฯ มีการจัดชั้นความลับของเอกสารเอาไว้ 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ลับ (confidential) ลับมาก (secret) และลับสุดยอด (top secret) ซึ่งจากรายงานของสื่อ CBS พบว่า เอกสารชุดแรกที่พบในสำนักงานเก่าของ ไบเดน ที่วอชิงตันมีบางฉบับที่ถูกจัดอยู่ในชั้น “ลับสุดยอด” ด้วยผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่าเขา “ไม่มีเจตนา” ที่จะเก็บเอกสารชั้นความลับเหล่านั้นไว้ ขณะที่ทำเนียบขาวก็ระบุว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือต่อกระบวนการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมอย่างเต็มที่ และอ้างว่าเอกสารเหล่านั้นถูกเก็บผิดที่ผิดทาง “อย่างไม่ตั้งใจ”ไบเดน เริ่มต้นปี 2023 ด้วยสัญญาณที่ดีจากผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่พรรคเดโมแครตยังคงรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาเอาไว้ได้ ขณะที่ฝ่ายรีพับลิกันแม้จะได้กุมเสียงสภาล่าง แต่ก็เผชิญความขัดแย้งภายในจนทำให้การคัดเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้เวลาอยู่หลายวันแหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์ว่า ไบเดน วัย 80 ปี น่าจะประกาศตัวลงชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐฯ สมัยที่ 2 อย่างเป็นทางการภายในเดือนหน้า หลังจากที่มีการแถลงนโยบายประจำปี (State of the Union) ในวันที่ 7 ก.พ.เมอร์ริค การ์แลนด์ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษทางกฎหมายขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. เพื่อสอบสวนการจัดเก็บเอกสารลับของไบเดนโดยเฉพาะ ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะทำให้พรรคเดโมแครตไม่สามารถยกประเด็นเอกสารลับที่พบในรีสอร์ต มาร์-อา-ลาโก มาโจมตีอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีเต็งหนึ่งของฝ่ายรีพับลิกันได้ถนัดนัก“จะว่าไปมันก็ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับ ทรัมป์” เดวิด อเซลร็อด อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของประธานาธิบดี บารัค โอบามา ให้ความเห็น พร้อมระบุว่ามันเป็นเรื่อง “น่าอับอาย” พอสมควรสำหรับไบเดน เนื่องจากผู้นำสหรัฐฯ เคยวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ เอาไว้มาก ตอนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ไปตรวจค้นตามหมายศาลและเจอเอกสารลับที่รีสอร์ตของ ทรัมป์ ในรัฐฟลอริดาไบเดน กล่าวเมื่อเดือน ก.ย.ปีที่แล้วว่า ทรัมป์ “ขาดความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง” ในการจัดการเอกสารชั้นความลับของรัฐบาล และล่าสุด ทรัมป์ เองก็ได้โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขา โดยตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะมีเจ้าหน้าที่ไปบุกค้นบ้านของ ไบเดน เสียที?ไบเดน แถลงว่ารู้สึก “ตกใจ” ที่รู้ว่ามีเอกสารลับอยู่ในความครอบครองของตนเอง ขณะที่ ทรัมป์ อ้างโดยไม่แสดงหลักฐานว่าตนได้ใช้อำนาจปลดเอกสารที่พบที่ มาร์-อา-ลาโก ออกจากชั้นความลับไปแล้วโดยหลักการแล้วไม่ว่า ทรัมป์ หรือ ไบเดน ก็ไม่มีสิทธิครอบครองเอกสารชั้นความลับ เพราะในช่วงที่มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดี บันทึกเอกสารของรัฐบาลชุดเก่าจะต้องถูกส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ (US National Archives) และการเคลื่อนย้ายเอกสารชั้นความลับโดยเจตนาถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เอกสารเหล่านั้นอาจจะตกไปอยู่ในมือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีและกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่าทั้ง 2 กรณีนี้มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยในเคสของ ทรัมป์ นั้น สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ ใช้เวลานานกว่า 1 ปีในการติดตามทวงคืนบันทึกเอกสารทั้งหมดที่เขาครอบครองอยู่ และก็ทวงไม่สำเร็จ กระทั่ง ทรัมป์ มายอมคืนเอกสารจำนวน 15 กล่องให้ในเดือน ม.ค. ปี 2022 เจ้าหน้าที่จึงพบว่ามันมีเอกสารชั้นความลับปะปนอยู่ด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ออกคำสั่งของคณะลูกขุนใหญ่เมื่อเดือน พ.ค. ปี 2022 เพื่อติดตามเอกสารชั้นความลับกลับคืนมาทั้งหมด จากนั้นพนักงานสอบสวนได้เดินทางไปที่บ้านของทรัมป์ ซึ่งทีมทนายของเขาก็ได้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติม และอ้างว่าไม่มีเอกสารอื่นๆ หลงเหลืออยู่แล้ว แต่ปรากฏว่านั่นก็ไม่เป็นความจริง เพราะเอฟบีไอสามารถรวบรวมหลักฐาน โดยเฉพาะคลิปจากกล้องวงจรปิดที่มาร์-อา-ลาโก จนสามารถขอหมายศาลเข้าตรวจค้นรีสอร์ตของ ทรัมป์ ในวันที่ 8 ส.ค. ท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะมีความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่เอฟบีไอค้นพบเอกสารเพิ่มเติมอีกถึง 13,000 ฉบับ และในจำนวนนี้มีอยู่ราว 100 ฉบับที่ถูกจัดอยู่ในชั้นความลับสำหรับกรณีของไบเดน รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ยืนยันว่า ทีมทนายของ ไบเดน ได้แจ้งไปยังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม “ตั้งแต่เดือน พ.ย.” ว่ามีการพบเอกสารชั้นความลับราว 10 ฉบับที่ศูนย์ Penn Biden Center และหลังจากนั้นทนายของ ไบเดน ยังทำการตรวจค้นที่บ้านของผู้นำสหรัฐฯ ในเมืองวิลมิงตัน และโรโฮบอธ บีช จนนำไปสู่การค้นพบเอกสารชุดใหม่ๆ ในเดือน ธ.ค. และเดือนนี้ ซึ่งเอกสารทั้งหมดถูกส่งมอบต่อทางการในทันทีเนื่องจากการครอบครองเอกสารชั้นความลับจะถือเป็นความผิดก็ต่อเมื่อมี “เจตนา” นักกฎหมายจึงมองว่า ทรัมป์ มีความเสี่ยงที่จะถูกเอาผิดมากกว่าไบเดน อีกทั้งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เองก็ยังไม่ได้กล่าวหา ไบเดน ว่าจงใจเก็บเอกสารลับและปฏิเสธที่จะคืนมันให้กับรัฐยิ่งไปกว่านั้น ไบเดน ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดียังได้รับเอกสิทธิ์ไม่สามารถถูกส่งฟ้องดำเนินคดีได้ ตามนโยบายที่กระทรวงยุติธรรมใช้มานานหลายสิบปี ซึ่งนโยบายนี้ก็เคยเอื้อประโยชน์ให้ ทรัมป์ ตอนที่เขาถูกอัยการพิเศษ โรเบิร์ต มุลเลอร์ สอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงศึกเลือกตั้งเมื่อปี 2016แม้รัฐบาล ไบเดน จะสร้างผลงานเอาไว้มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ ต่อสู้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อีกทั้งยังแสดงบทบาทผู้นำโลกในการต่อต้านสงครามที่รัสเซียรุกรานยูเครน ทว่าจุดอ่อนของเขาก็คือคะแนนนิยมที่ยังลุ่มๆ ดอนๆ บวกกับเรื่อง “อายุ” ที่ทำให้คนอเมริกันบางส่วนยังกังวลที่จะเลือกเขาเป็นประธานาธิบดีต่อในปี 2024ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารของพรรคเดโมแครตผู้ไม่ประสงค์ออกนามยอมรับว่า แม้เคสของ ไบเดน จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทรัมป์ แต่ก็อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนเกิดคำถามเกี่ยวกับศักยภาพในการทำงานของนักการเมืองวัย 80 ปีผู้นี้ลารา บราวน์ นักรัฐศาสตร์ผู้แต่งหนังสือ Jockeying for the American Presidency กล่าวเตือนเช่นกันว่า การที่กระทรวงยุติธรรมตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษสอบสวนเรื่องนี้ทำให้เชื่อได้ว่า ข่าวเอกสารลับของ ไบเดน จะถูกตีแผ่ต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือน และไม่ว่าผลจะออกมาในทิศทางใดก็อาจเป็น “น้ำหยดลงหิน” ที่บั่นทอนคะแนนนิยมของ ไบเดน ในระยะยาวแอลลัน ลิกต์แมน อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย American University ให้ความเห็นว่าข่าว “จะค่อยๆ เงียบไปเอง ถ้าที่ปรึกษาพิเศษตัดสินว่ามันเกิดจากความสะเพร่า และไม่ได้มีเจตนาก่ออาชญากรรม” แต่ก็เตือนว่าพรรครีพับลิกันคงจะตามกัดเรื่องนี้ไม่ปล่อย เพื่อหาหลักฐานมาโจมตีว่า ไบเดน นั้นขาดศักยภาพและไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัย