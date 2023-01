ปูตินส่งเรือรบฟริเกต “แอดมิรัล สหภาพโซเวียต กอร์ชคอฟ” ติดมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนตัวใหม่สุดทันสมัยวิ่งเฉียด “อังกฤษ” เข้ามหาสมุทรแอตแลนติก

เดลีเทเลหกราฟ สื่ออังกฤษ รายงานวานนี้ (4 ม.ค.) ว่า ในการหารือทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เกิดขึ้นวันพุธ (4) อ้างอิงวันที่จากรอยเตอร์พบว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ที่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู และผู้บัญชาการประจำเรือฟริเกต “Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov” หรือแอดมิรัล สหภาพโซเวียต กอร์ชคอฟ นั้น ปูตินกล่าวอย่างมั่นใจว่าโดยในการหารือผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่า เรือฟริเกตมาพร้อมกับอาวุธมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนแบบร่อน (Zircon hypersonic cruise missile)ปูตินย้ำว่า “พวกเราจะยังคงพัฒนาศักยภาพการต่อสู้ของกองกำลังของพวกเรา” โดยผู้นำรัสเซียกล่าวอย่างมั่นใจว่า อาวุธมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนที่ถูกติดตั้งประจำบนเรือรบนี้ไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้รอยเตอร์กล่าวว่า ปูตินระบุว่า อาวุธมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนเป็นระบบมิสไซล์แบบฐานในทะเล ขณะที่ชอยกู ที่ร่วมอยู่ในการประชุมเปิดเผยว่า เรือฟริเกตจะเดินทางเข้าไปในมหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย ก่อนเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไทม์สออฟอินเดียรายงานเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกล่าวยืนยันว่า มิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนที่มีความแม่นยำสูงจะสามารถโจมตีเป้าหมายทั้งทางบกและทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเขายังยืนยันว่า นอกจากนี้มิสไซล์สุดล้ำของรัสเซียยังไม่มีระบบต่อต้านอากาศยานใดๆ ในโลกต้านทานมันไว้ได้จากการที่มิสไซล์เดินทางเร็วกว่าปกติ 9 เท่าของความเร็วเสียง ด้วยพิสัยทำการไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมารัสเซียใช้มิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกคินซาล (hypersonic Kinzhal) ในยูเครนการส่งเรือรบแอดมิรัล สหภาพโซเวียต กอร์ชคอฟ เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียสูญเสียอย่างหนักในซาโปริซเซีย (Zaporizhzhia) สื่ออินเดียชี้ว่า เครมลินมองว่า อาวุธทางการทหารเป็นเสมือนหนทางในการฝ่าระบบป้องกันมิสไซล์ทางอากาศสุดก้าวหน้าของสหรัฐฯ ซึ่งครั้งหนึ่งผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เคยเตือนเสียงดังว่า ในวันหนึ่งข้างหน้าระบบต่อต้านอากาศยานของสหรัฐฯ อาจจะยิงมิสไซล์ติดหัวรบนิวเคลียร์รัสเซียก็เป็นได้