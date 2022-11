กลาโหมอังกฤษเผย ‘รัสเซีย’ กู้เงินวันเดียว $13,600 ล้าน เซ่นพิษต้นทุน ‘สงครามยูเครน’

กระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ (19 พ.ย.) โดยอ้างรายงานข่าวกรองที่ระบุว่า กระทรวงการคลังรัสเซียมีการออกตราสารหนี้ (debt issuance) รวมมูลค่า 13,600 ล้านดอลลาร์เมื่อวันพุธที่แล้ว (16) ซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ยังประกาศตั้งงบ “ป้องกันประเทศ” สำหรับปีงบประมาณ 2023 เอาไว้สูงถึง 5 ล้านล้านรูเ

บิล หรือประมาณ 84,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3 ล้านล้านบาท) สูงกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้กว่า 40%

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/QETLoujAbb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Q0kqdha4pT— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2022