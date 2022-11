นายพลสหรัฐฯ ชี้ทหารรัสเซีย ‘เจ็บ-ตาย’ แล้วกว่า 100,000 นายในสงครามยูเครน เตือนทุกฝ่ายเร่งแสวงหา “สันติภาพ”

ข้อมูลจาก พล.อ. มิลลีย์ ถือเป็นยอดประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในสงครามซึ่งยืดเยื้อมานานเกือบ 9 เดือน และมีขึ้นในขณะที่รัสเซียและยูเครนกำลังย่างเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ปฏิบัติการทางทหารจะทำได้ยากลำบากขึ้น และอาจเปิดโอกาสสำหรับการเจรจาพล.อ.มิลลีย์ ระบุ พร้อมเผยว่าสงครามครั้งนี้ยังได้คร่าชีวิตพลเรือนยูเครนไปราวๆ 40,000 คน และทำให้ชาวยูเครนอีกราว 15-30 ล้านคนต้องกลายสภาพเป็นผู้ลี้ภัยเมื่อถามว่าโอกาสในการเจรจาทางการทูตมีมากน้อยเพียงใดสำหรับกรณียูเครน มิลลีย์ ได้ยกตัวอย่างการปฏิเสธที่จะเจรจาในช่วงแรกๆ ของสงครามโลกครั้งที่ 1 ว่าได้นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานแสนสาหัสต่อมนุษยชาติ และทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปนับล้านๆ คนมิลลีย์ กล่าวในงานเสวนาซึ่งจัดโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไร The Economic Club of New Yorkก่อนหน้านั้น รัสเซียประกาศในวันพุธ (9) ว่าจะมีการถอนกำลังทหารออกจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดนีโปร ใกล้ๆ กับเมืองเคียร์ซอน (Kherson) ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการล่าถอยครั้งสำคัญของฝ่ายมอสโก และอาจจะนำมาซึ่ง “จุดเปลี่ยน” ของสงครามผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่า ความล้มเหลวของมอสโกครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ยูเครนสามารถเปิดเจรจาในฐานะของ “ผู้ที่ได้เปรียบ” ขณะที่บางคนเตือนว่า รัสเซียอาจใช้การเจรจาเป็นแค่เครื่องมือ “ซื้อเวลา” จัดเตรียมกองทัพให้กลับมาเข้มแข็งเพื่อ เปิดปฏิบัติการบุกรอบใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าพล.อ.มิลลีย์ ระบุว่า ข้อมูลในเบื้องต้นบ่งชี้ว่ารัสเซียมีการถอนทหารจากเคียร์ซอนจริงตามที่ประกาศ ทว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาพอสมควร“พวกเขาคงจะทำไม่สำเร็จภายใน 1-2 วัน แต่อาจต้องใช้เวลาหลายวัน หรือนานเป็นสัปดาห์ๆ กว่าจะถอนกำลังพลไปทางทิศใต้ของแม่น้ำ” มิลลีย์ กล่าว พร้อมประเมินว่ารัสเซียน่าจะมีทหารอยู่ทางด้านเหนือของแม่น้ำดนีโปรบริเวณดังกล่าวประมาณ 20,000-30,000 นายสหรัฐฯ และพันธมิตรนาโตปฏิเสธที่จะส่งทหารเข้าแทรกแซงสงครามยูเครนโดยตรง ทว่ามีการสนับสนุนด้านอาวุธและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายเคียฟ เพื่อทำให้กองทัพยูเครนมีความแข็งแกร่งและสามารถต้านทานการบุกของรัสเซียได้ที่มา : รอยเตอร์