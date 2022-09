ประท้วงล้มเจ้าเจอดีใน “สกอตแลนด์” ชูป้ายต้านกษัตริย์หราระหว่างขบวนพระบรมศพเคลื่อน

หนังสือพิมพ์เมโทร สื่ออังกฤษ รายงานเมื่อวานนี้(11 ก.ย)ว่า หญิงนักเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันยืนถือป้ายประท้วงมหาวิหารเซนต์ไจลส์ (St Giles’ Cathedral )วันอาทิตย์(11)ระหว่างที่ขบวนเคลื่อนหีบพระบรมศพกำลังเดินทางมายังเมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์เป็นข้อความที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่มีใจความต่อต้านระบอบกษัตริย์อังกฤษอย่างเปิดเผยผู้ถือป้ายเป็นหญิงผิวขาวผมถูกย้อมสีเขียวสวมเสื้อแขนยาวสีดำและสวมแว่นตาดำถูกจับกุมบริเวณด้านนอกมหาวิหารซึ่งจะถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งหีบพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษในวันจันทร์(12) หลังจากอัญเชิญออกจากพระราชวังโฮลีรูด (Palace of Holyroodhouse)แล้วเมโทรรายงานว่า ในช่วงเวลาบ่ายของวันก่อนที่จะมีการประกาศว่า พระเจ้าชาร์ลาส์ที่ 3 จะทรงเป็นพระประมุขพระองค์ใหม่สืบจากนี้ ผู้ประท้วงหญิงรายหนึ่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนคับคั่งอยู่ตรงข้ามอานุสาวรีย์เมอร์แคท ครอสส์ (Mercat Cross) ในเมืองเอดินบะระพบว่าผู้ประท้วงหญิงผมสีเขียวแว่นตาดำได้ชูป้ายข้อความต่อต้านขึ้นมา ส่งผลทำให้เธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในทันทีท่ามกลางเสียงปรบมือเกรียวกราวไปทั่วอย่างไรก็ตามมีชายคนหนึ่งได้ส่งเสียงออกมาว่าขณะที่คนอื่นหลายคนในที่นั้นตะโกนสวนกลับออกมาว่าโฆษกตำรวจแถลงว่า หญิงผู้ประท้วงวัย 22 ปีถูกจับข้อหาขัดต่อความสงบสาธารณะเมโทรรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังพบมีการประท้วงป่วนในเมืองหลวงสกอตแลนด์ระหว่างการประกาศว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงถูกประกาศเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่โดยภายในพิธี เดอะ ลอร์ด ไลออน คิง ออฟ อาร์มส์ ( The Lord Lyon King of Arms )ซึ่งอยู่ในชุดเครื่องแบบตามแบบโบราณสีแดงขึ้นกล่าวแถลงก่อนที่จะมีการประกาศออกมาว่า “พระเจ้ารักษาพระราชา” หรือ God save the King ที่แต่เดิมเปลี่ยนจาก God save the Queen ในสมัยพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แต่ทว่ามีเสียงโห่ขัดจังหวะจากผู้ประท้วงรายหนึ่งที่เป็นชายท่ามกลางเสียงจากประชาชนในที่นั่นและพบว่าระหว่างที่เขากำลังตะโกน "ฮิป ฮิป" เพื่อให้ฝูงชนที่เข้าร่วมตอบ “ฮูเร” เพื่อแสดงการอำนวยชัยกลับพบว่ามีเสียงโห่ขัดจังหวะขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2การประท้วงขัดจังหวะจากผู้ประท้วงล้มเจ้าเรียกร้องระบอบสาธารณรัฐสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนหลายคนที่เข้าร่วมโดยมีประชาชนสกอตที่เข้าร่วมพิธีบางส่วนเรียกกลุ่มผู้ประท้วงว่า “ไม่ให้เกียรติแก่พระองค์” และชี้ว่า คนเหล่านี้สมควรไม่เดินทางเข้าร่วมการประกาศข่าวหากเชื่อมั่นใน “แนวคิดสาธารณรัฐ”เมโทรรายงานว่า มีประชาชนที่เดินทางจากที่ต่างๆเพื่อเข้าร่วมพิธีการประกาศข่าวพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 มีจำนวนร่วมหลายหมื่นคน โดยหนึ่งในนั้นคือ เฮเลย สมิท(Helen Smith) วัย 48 ปีจาก ลิฟวิงสตัน (Livingston) แสดงความเห็นว่า “ดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิในการประท้วง แต่ดิฉันคิดว่าเป็นการผิดที่ผิดเวลา”“มันเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างสูงต่อพิธีที่พวกเราเพิ่งได้เห็น” สมิทกล่าว และเธอเสริมว่า เธอรู้ว่าพวกตำรวจกำลังจับตาบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและในท้ายที่สุดมันก็เกิดจนได้ สมิทซึ่งเป็นอาชีพวิศวกรแสดงความผิดหวังโดยชี้ว่า“พวกเรารู้สึกผิดหวังเพราะสายตาทุกคู่จากทั่วโลกกำลังจับจ้องพวกเราในเวลานี้”ขณะที่ โดนัลด์ แม็คแคลเรน( Donald Maclaren) วัย 64 ปีจากลิฟวิงสตันเช่นกันแสดงความเห็นตรงกันว่า “มันช่างไม่เป็นการเคารพเสียเลย มันมีเวลาหากพวกคุณต้องการที่จะประท้วงแต่นี่ไม่ใช่”