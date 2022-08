นาทีระทึก! เรือยอชต์หรูราคา 280 ล้าน เอียงกระเท่เร่จมสู่ก้นทะเล (ชมคลิป)

สำนักข่าวอันซ่าของอิตาลี รายงานว่า เรือยอชต์ My Saga กำลังล่องผ่านอ่าวสควิลลาเช เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ (20 ส.ค.) ระหว่างนั้นยามชายฝั่งได้รับสายแจ้งเหตุฉุกเฉินจากลูกเรือว่ามีน้ำทะลักเข้ามาเต็มท้ายเรือ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงส่งเรือลำหนึ่งออกไปยังเรือยอชต์ลำดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่ง 9 ไมล์ทะเล (ราว 16.6 กิโลเมตร) เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสาร 4 คน และลูกเรือ 4 คนออกมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งได้กลับไปยังเรือยอชต์อีกครั้งในเช้าวันต่อมา โดยคราวนี้ไปพร้อมกับเรือลากเพื่อลากเรือ My Saga กลับสู่ชายฝั่ง พร้อมกับรับกัปตันเรือและลูกเรืออีก 3 คนที่เหลือกลับมาด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวคลื่นลมในทะเลเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเรือยอชต์ก็เอียงกระเท่เร่ ก่อนจมลงสู่ก้นทะเลในช่วงบ่ายไม่เป็นที่ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของเรือ My Saga ซึ่งล่องเรือภายใต้ธงหมู่เกาะเคย์แมน มันถูกสร้างโดยคันติเอรี ซาน มาร์โก บริษัทต่อเรือสัญชาติอิตาลี และออกแบบโดย ทิม เฮย์วูด นักออกแบบซูเปอร์เรือยอชต์คนดังชาวสหราชอาณาจักรยามชายฝั่งอิตาลีแชร์วิดีโอภาพวินาทีท้ายของเรือยอชต์หรูลำนี้ ที่มีอายุใช้งาน 15 ปี ก่อนที่มันจะดำดิ่งจมสู่ก้นทะเล และเวลานี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุ(ที่มา : บลูมเบิร์ก/เอเจนซี)