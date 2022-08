วิกฤตลุกลาม! เตือนค่าครองชีพที่พุ่งสูงกำลังบีบให้ผู้หญิง UK หันมาขายตัวแลกเงิน

English Collective of Prostitutes กลุ่มรณรงค์ที่มีสำนักงานในกรุงลอนดอน ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการค้าประเวณี ให้คำแนะนำพวกผู้หญิงในอุตสาหกรรมทางเพศ ทั้งในด้านความปลอดภัยและข้อกฎหมาย ให้สัมภาษณ์กับสกายนิวส์ว่า มีผู้คนโทร เข้ามาปรึกษาผ่านสายด่วนเพิ่มมากขึ้นถึง 1 ใน 3 ในช่วงฤดูร้อนนี้ ท่ามกลางเงินเฟ้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาพลังงานที่พุ่งสูงนิกิ อดัมส์ โฆษกของกลุ่มรณรงค์ ที่ช่วยผู้หญิงหลายพันคนตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา กล่าวว่า "ค่าครองชีพที่พุ่งสูง ตอนนี้กำลังผลักพวกสตรีเข้าสู่งานบริการทางเพศในแนวทางที่หลากหลาย ทั้งบนท้องถน ในสถานที่ หรือทางออนไลน์""สิ่งที่เรากำลังพบเห็นคือคนที่ออกมาขายบริการทางเพศทำงานในสถานที่ล่อแหลม นั่นหมายความว่าพวกเธอมีความสามารถในการปกป้องตนเองน้อยลง ทั้งจากความรุนแรงและการแสวงหาผลประโยชน์ และหมายความเช่นกันว่า สภาพแวดล้อมของงานขายบริการกำลังเสื่อมทรามลงถึงจุดหนึ่ง จุุดที่ผลักชีวิตของผู้หญิงเหล่านั้นอยู่ในความเสี่ยง"ผู้หญิงคนหนึ่งในเปรสตัน ที่ อดัมส์ เคยให้คำปรึกษา เป็นคุณแม่ลูก 4 และจากข้อมูลพบว่าหลังจากเธอสูญเสียเงินหลายร้อยดอลลาร์ หลังรัฐบาลเปลี่ยนระบบสวัสดิการแบบดั้งเดิมเป็นระบบ Universal Credit ผู้หญิงรายนี้ตกงานและไม่สามารถหาเงินมาชำระบิลค่าต่างๆ ได้ สุดท้ายเธอจึงตัดสินใจขายตัว"เธอเริ่มทำ 2 ครั้งต่อสัปดาห์บนท้องถนน ขอให้ได้เงิรเพียงพอชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ละบิล" อดัมส์กล่าว พร้อมระบุว่าด้วยที่มีลูก 4 คนอยู่ในบ้าน เธอจึงต้องออกมาขายบริการทางเพศข้างนอก แม้มีความเสี่ยงก็ตามด้วยเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรพุ่งเหนือ 10% เมื่อเดือนที่แล้ว และมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนหลายล้านคนอาจเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและความร้อนในช่วงฤดูหนาว ทาง Beyond The Streets องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้หญิงหลุดพ้นจากอาชีพโสเภณี บอกว่ากำลังพบเห็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นหันมาขายบริการทางเพศเพื่อเอาชีวิตรอด"เราเรียกแบบนั้น เพราะว่ามันเป็นทางเลือกเดียวที่ผู้หญิงเหล่านี้จะสามารถอยู่รอดได้ พวกเธอทำมันด้วยความจำเป็น เพื่อรองรับความต้องการทางพื้นฐาน เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับซื้ออาหารและจ่ายค่าเช่า" นิกกิ แม็คนีล เจ้าหน้าที่ของ Beyond The Streets กล่าวกับสกายนิวส์อดัมส์ บอกว่าผู้หญิงที่ขายบริการบางส่วนทำงานให้นายหน้า ซึ่งบ่อยครั้งบังคับให้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย "คาดหมายว่าผู้หญิงบางส่วนต้องให้บริการทางเพศโดยปราศจากการป้องกัน" เธอกล่าว "พวกลูกค้ารู้ดีว่าพวกเธอไม่อยู่ในสถานะที่จะปฏิเสธได้ ดังนั้นบางสถานที่จึงผลักพวกเธอสู่สภาพแวดล้อมเช่นนั้น"แม็คนีล เผยว่า ทางองค์กรของเธอกำลังล็อบบี้รัฐบาลให้เพิ่มเงินสิทธิประโยชน์ จ่ายโดยตรงสู่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำให้เกินกว่า 1,200 ปอนด์ และอีก 400 ปอนด์ เป็นค่าใช้จ่ายทางพลังงาน แก่กลุ่มคนอ่อนแอที่รัฐบาลเคยรับปากไว้ ทั้งนี้ โฆษกรัฐบาลยอมรับกับสกายนิวส์ว่า พวกเขาตระหนักดีว่าประชาชนกำลังประสบปัญหาในการรับมือกับราคาข้าวของที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง(ที่มา : สกายนิวส์/อาร์ทีนิวส)