ทำตัวเอง!! ‘สหรัฐฯเพิ่งทำลายฐานะความเป็นเจ้าโลกของพวกเขาเอง’: อดีตจนท.อาวุโสสหรัฐฯบอก

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)10/08/2022พอล เคร็ก โรเบิร์ตส์ (Paul Craig Roberts) เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ (US assistant secretary of the Treasury for economic policy) ในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ เรแกน เขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังนโยบายเศรษฐกิจในสมัยแรกของคณะบริหารเรแกน อีกทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็น “จิตสำนึกทางเศรษฐกิจ” ของประธานาธิบดีผู้นี้หลังออกมาจากแวดวงรัฐบาลแล้ว โรเบิร์ตส์เข้ารับตำแหน่งนักวิจัย วิลเลียม อี ไซมอน แชร์ ในด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง (William E Simon Chair in Political Economy) ที่ ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศศึกษา (Center for Strategic and International Studies) ในช่วงระหว่างปี 1983 ถึงปี 1993 และเป็นนักวิจัยเกียรติคุณ (distinguished fellow) อยู่ที่สถาบันคาโต (Cato Institute) ระหว่างปี 1993 ถึงปี 1996 รวมทั้งเคยนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารของบริษัทหลายๆ แห่งโรเบิร์ตส์ ซึ่งเคยผ่านงานหนังสือพิมพ์ ในฐานะเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล ยังได้เขียนหนังสือเอาไว้หลายเล่ม ซึ่งจะขอตัวอย่างเป็นบางเล่ม ดังเช่น The Supply Side Revolution: An Insider’s Account of Policymaking in Washington (Harvard University Press, 1984), The Capitalist Revolution in Latin America (Oxford University Press, 1997), The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West (Clarity Press, 2013), and The Neoconservative Threat to World Order: Washington’s Perilous War for Hegemony (Clarity Press, 2015)ต่อไปนี้เป็นบทคัดสรรส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ ซึ่ง พอล เคร็ก โรเบิร์ตส์ พูดกับผู้เขียน (อาเดรียล คาซอนตา): การแซงก์ชั่นรัสเซียที่กระทำโดยระบอบปกครอง (ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ) เป็นการทำให้เครมลินเกิดพลังขึ้นมาใหม่ และสร้างความหายนะให้แก่จักรวรรดิยุโรปของวอชิงตันคณะผู้นำของรัสเซียนั้นจะมากจะน้อยก็ต้องหลงติดอยู่ในกับดักแห่งความปรารถนาของแดนหมีขาว ที่จะได้เป็นสมาชิกรายหนึ่งของโลกตะวันตก เป็นสมาชิกซึ่งเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่นๆ รวมทั้งได้รับความเคารพนับถือ มันเป็นความปรารถนาที่เอ่อล้นท่วมท้นจนกระทั่งเครมลินละเลยไม่สนใจสิ่งซึ่งมองเห็นกันได้อย่างชัดเจน ทำให้พวกเขายังคงยอมรับได้แม้ถูกดูถูกดูหมิ่นครั้งแล้วครั้งเล่า ถูกกระตุ้นยั่วยุครั้งแล้วครั้งเล่า รัสเซียนั้นกระตือรือร้นที่จะยอมรับการดูถูกดูหมิ่นใดๆ ก็ได้ทั้งนั้น ถ้าหากมันส่งผลให้ได้เป็นสมาชิกรายหนึ่งของฝ่ายตะวันตกการที่เครมลินดำเนินปฏิบัติการทางทหารในขอบเขตจำกัด เพื่อช่วยชีวิตชาวรัสเซียดอนบาสจากการถูกโจมตีทางทหารและการกดขี่ทางการเมือง กลับต้องเผชิญกับการที่ฝ่ายตะวันตกตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการรุมแซงก์ชั่นแบบแก๊งนักเลงผิดกฎหมาย, การใช้พฤติการณ์ซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วคือการปล้นชิงทรัพย์อย่างโจ่งแจ้ง, และการที่วอชิงตันและนาโต้กำลังเข้าสู่สงครามโดยอยู่ข้างยูเครน ด้วยการจัดส่งเงินทองและอาวุธมูลค่าหลายพันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไปให้เคียฟ ตลอดนกำลังจัดหาจัดส่งข่าวกรองและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายโจมตีต่างๆ ให้แก่กองทหารฝ่ายยูเครนนี่เป็นการนำเอาเครมลินให้ตื่นขึ้นมากลับคืนสู่ความเป็นจริง และยุติการพูดจาแบบขลาดกลัวมุ่งโอนอ่อนผ่อนตาม “พวกหุ้นส่วนตะวันตกของเรา” ในที่สุดทั้ง (ประธานาธิบดีวลาดิมีร์) ปูติน และ (รัฐมนตรีต่างประเทศ เซียร์เก) ลาฟรอฟ ก็ตาสว่างมองเห็นแล้วว่า พวกเขาไม่ได้มีหุ้นส่วนชาวตะวันตกใดๆ เลย มีแต่ศัตรูเท่านั้นผลที่ติดตามมาคือ เครมลินเริ่มกระทำสิ่งที่พวกเขาควรต้องกระทำมาหลายปีแล้ว --ได้แก่การหลุดออกมาเป็นอิสระจากฝ่ายตะวันตก และหลุดออกมาจากพวกสถาบันทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของฝ่ายตะวันตก ในท้ายที่สุดเครมลินก็กำลังมองหาหุ้นส่วนจากสถานที่ซึ่งมีหุ้นส่วนปรากฏอยู่จริงๆ ซึ่งได้แก่ จีน, อินเดีย, อิหร่าน, และพวกประเทศที่ถูกสหรัฐฯล่วงละเมิดในละตินอเมริกาและแอฟริกา รัสเซีย, จีน, อินเดีย, และอิหร่าน นั้น สามารถที่จะจัดตั้งโลกซึ่งปราศจากฝ่ายตะวันตกขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย โดยเป็นโลกที่มุ่งต่อต้านฝ่ายตะวันตกซึ่งฉ้อฉลและกำลังแตกออกเป็นเสี่ยงๆในทางตรงกันข้าม ยุโรปที่ถูกวอชิงตันชักใยบังคับได้ตามใจชอบ กลับกำลังเสียหายหนักจากอัตราเงินเฟ้อสูงลิ่ว และการที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับรัสเซียซึ่งมีกำไรงามต้องพังครืนลงสืบเนื่องจากมาตรการแซงก์ชั่น เครมลินซึ่งยังคงสงสารพวกประเทศยโรปที่ถูกอเมริกันจับตัวไว้ ยังคงจัดส่งพลังงานไปให้บ้าง ทว่าถึงอย่างไรมาตรการแซงก์ชั่นเหล่านี้ก็ยังกำลังผลักไสยุโรปให้ออกห่างจากพลังงานรัสเซียที่มีราคาต่ำ ไปหาพลังงานราคาสูงที่ไร้ความแน่นอนความบิดเบี้ยวคลาดเคลื่อนทางเศรษฐกิจเช่นนี้ กระทั่งอาจจะปลุกประชาชนชาวยุโรปผู้เผลอไผลให้ตื่นขึ้นมามองเห็นความเป็นจริงที่ว่า รัฐบาลของพวกเขานั้นเป็นตัวแทนของวอชิงตัน ไม่ใช่พวกเขา นี่อาจนำไปสู่การผงาดขึ้นมาของกลุ่มพลังทางการเมืองใหม่ๆ ซึ่งอันที่จริงการประท้วงของพวกเกษตรกรชาวดัตช์และชาวอิตาลีก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว มันอาจเป็นพลังซึ่งบังคับให้พวกรัฐบาลยุโรปต้องหันมาเป็นตัวแทนของประชาชนของพวกเขาเอง แทนที่จะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและนโยบายการต่างประเทศของวอชิงตันถ้ารัสเซียสามารถตื่นตัวขึ้นมามองเห็นโอกาสของตัวเอง จัดแจงปิดท่อส่งพลังงาน และพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างของยูเครนด้วยการโจมตีแบบสายฟ้าแลบแล้ว นาโต้ก็จะต้องล่มสลายไป ชาวยุโรปจะเกิดความตระหนักถึงความเป็นจริงขึ้นมาว่า นาโต้เป็นแค่เรื่องตลกซึ่งไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แม้สักนาทีเดียว ก่อนที่จะถูกรัสเซียเข่นฆ่าสังหารทั้งวอชิงตัน, พวกรัฐบาลหุ่นในยุโรปของพวกเขา, และสื่อมวลชนกระแสหลักทั้งหลาย ป่าวร้องไม่หยุดหย่อนเกี่ยวกับเรื่อง “การรุกรานของรัสเซียในยูเครน” ทว่าทั่วทั้งโลกต่างทราบดีเกี่ยวกับเรื่องที่วอชิงตันรุกรานทั้งอิรัก, ลิเบีย, อัฟกานิสถาน, ซูดาน ตลอดจนเรื่องที่วอชิงตันวางแผนเข้ารุกรานซีเรีย ทว่าถูก ปูติน ขัดขวางไว้ ทั่วทั้งโลกต่างรู้ดีว่ามีรัฐบาลมากมายที่ถูกวอชิงตันโค่นล้มลง เพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะทำตามความปรารถนาของวอชิงตันทั่วทั้งโลกยังมองเห็นด้วยว่า ประชาชนผู้มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวสามารถประสบความสำเร็จในการต้านทานทหารของวอชิงตันได้ หลังจากใช้เวลาถึง 20 ปีแล้ว “อภิมหาอำนาจ” รายนี้ก็ไม่สามารถสร้างความพ่ายแพ้ให้แก่กลุ่มตอลิบานจำนวนไม่กี่พันคนที่มีอาวุธขนาดเบาได้ และจำใจต้องยุติสงครามถอยออกจากเวทีไปสหรัฐฯไม่เคยชนะสงครามใดๆ อีกเลย หลังจากที่พวกเขาสร้างความปราชัยให้แก่สเปน ในคิวบาและในฟิลิปปินส์อย่างที่ เหมา (เจ๋อตง) พูดเอาไว้ชัดๆ เมื่อหลายทศวรรษก่อนนั่นแหละ วอชิงตันเป็น “เสือกระดาษ” ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ประเทศโลกที่สามอย่างเกาหลีเหนือและกองทัพจีนสู้รบกับ “อภิมหาอำนาจ” รายนี้ จนอยู่นิ่งอยู่กับที่ทุกวันนี้ กองทัพสหรัฐฯก็ไร้สมรรถภาพใครก็ตามในสหรัฐฯที่รายงานข่าวตามความเป็นจริง ก็จะถูกบังคับให้ต้องยกเลิกต้องถอนข่าวของตนกัน ข่าวสารข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วประชาชนชาวอเมริกันจำนวนมากมายมหาศาลเลย เป็นมนุษย์ที่เผอเรอเลินเล่อ, ถูกหลอกลวงได้ง่ายๆ, ถูกล้างสมอง ผู้ซึ่งเชื่อว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุด ประเทศที่ประสบความสำเร็จที่สุดและมีอำนาจมากที่สุด ไม่มีทางอื่นเลย นอกจากความทุกข์ยากลำบากเป็นปีๆ ซึ่งพวกเขาดูจะต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้า จึงจะสามารถนำพาพวกเขาออกมาจากความเข้าใจผิดของพวกเขาได้ในการทำสงครามกับรัสเซียและจีนพร้อมๆ กัน สหรัฐฯจะไม่ดำรงคงอยู่อีกต่อไป การทหารของสหรัฐฯนั้นไม่สามารถสู้กับพวกเขาแม้เพียงแค่รายเดียวอยู่แล้ว ครั้งสุดท้ายที่สหรัฐฯชนะในการทำสงครามคือในปี 1898 ในการรบกับสเปนซึ่งอ่อนแอมากตัววอชิงตันนั่นแหละที่เป็นผู้ที่เพิ่งทำลายฐานะความเป็นเจ้าเหนือใครๆ ในโลกของพวกเขาเอง ตั้งแต่การจัดทำข้อตกลงเบรตตันวู้ดส์ (Bretton Woods Agreement) ขึ้นมา ภายหลังเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 อำนาจของวอชิงตันก็ยึดโยงอยู่กับการที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯมีฐานเป็นสกุลเงินตราสำรองของโลก ฐานะครอบงำเหนือกว่าใครๆ ของเงินดอลลาร์ เปิดทางให้สหรัฐฯสามารถชำระบิลเรียกเก็บเงิน ด้วยการพิมพ์แบงก์ออกไปจ่ายอภิสิทธิ์เช่นนี้มีความมั่นคงปลอดภัยมาก จนกระทั่งการออกมาตรการแซงก์ชั่นของระบอบปกครองไบเดนที่แสนงี่เง่า เริ่มขับดันโลกให้ถอยห่างออกจากการใช้เงินดอลลาร์ และออกห่างจากระบบชำระหนี้ด้วยดอลลาร์อย่างเช่น ระบบ SWIFT ในทันทีที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯกลายเป็นเพียงสกุลเงินตรากระดาษอีกสกุลหนึ่งเท่านั้น อำนาจของอเมริกันก็พังครืนลงมาเป็นที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและนักกฎหมายซึ่งตั้งฐานอยู่ในกรุงลอนดอน เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่สภากิจการระหว่างประเทศของรัสเซีย (Russian International Affairs Council หรือ RIAC) ในกรุงมอสโก และเป็นอดีตประธานของคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศอยู่ที่ โบว์ กรุ๊ป (Bow Group) ซึ่งเป็นกลุ่มคลังสมองแนวทางอนุรักษนิยมที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร คาซอนตา สำเร็จการศึกษาจาก London School of Economics and Political Science (LSE)