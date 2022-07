การแตกสลายของ ‘โลกที่มีขั้วอำนาจเพียงขั้วเดียว’ เริ่มต้นขึ้นแล้ว ‘สหรัฐฯ’ ขืนกดหัว ‘จีน’ ให้จมน้ำ ก็รังแต่ทำให้ตัวเองตายเร็วขึ้น

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)11/07/2022เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญให้ไปพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน สำหรับหัวข้อเรื่องของการไปพูดคราวนี้ ผมเลือกใช้ชื่อว่า “Pushing China’s head under water won’t make American great again.” (การกดหัวจีนให้จมน้ำ จะไม่ช่วยทำให้อเมริกันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหรอก) พัฒนาการหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆ นี้ บ่งชี้ให้เห็นว่าถ้าจะปรับปรุงชื่อเรื่องที่ผมไปพูดให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นแล้ว ก็ควรจะเป็น “Pushing China’s head under water will hasten America’s own demise.”(การกดหัวจีนให้จมน้ำ มีแต่จะเร่งรัดการสิ้นชีวิตของอเมริกาเอง)มีเหตุผลอยู่ 2 ประการสำหรับการปรับชื่อเรื่องของผมให้เข้าท่าเข้าทางยิ่งขึ้นกว่าเดิม ประการแรกเลยคือ ยุทธวิธีอย่างจงใจของสหรัฐฯ ในการขัดขวางการเติบโตและการขยายตัวของจีนกำลังประสบอย่างล้มเหลวอย่างน่าสังเวช ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังถูกลงโทษด้วยการเกิดความทุกข์ยากมากยิ่งขึ้นแก่ชาวอเมริกัน ประชาชนชาวอเมริกันกำลังต้องจ่ายเงินด้วยราคาอันน่าสยดสยอง สำหรับการที่วอชิงตันหมกมุ่นย้ำคิดอยู่กับประเทศจีนประการที่สอง การจัดลำดับความสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของอเมริกานั้นไม่ได้ทำขึ้นมาอย่างสมเหตุสมผลเลย ตัวอย่างล่าที่สุดได้แก่ การที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศว่า สหรัฐฯ จะร่วมออกเงินเป็นจำนวน 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าสมทบในเงินทุนกองกลางของกลุ่มจี7 ซึ่งจะใช้มาแข่งขันกับแผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ของประเทศจีนเป็นเรื่องลำบากที่จะบอกได้ว่า ไบเดน จะไปหาเงินก้อนนี้มาจากไหน และกระทั่งถ้าหากทุกชาติในกลุ่ม 7 ประเทศอุตสาหกรรมสำคัญของฝ่ายตะวันตกเหล่านี้ต่างร่วมส่วนจ่ายเงินสมทบของตนเข้าไปในกองทุน มันก็ยังคงเป็นเรื่องลำบากเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซ้ำในการค้นหาว่าพวกเขาจะสามารถดำเนินโครงการต่างๆ ทำนองเดียวกับ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ในโลกกำลังพัฒนาได้ด้วยวิธีไหน สิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด อาจจะเป็นว่าพวกเขาจะต้องรับเหมาช่วงงานจากจีน ซึ่งทราบดีถึงวิธีการในการดำเนินโครงการเหล่านี้บนยอดของความฝันอันสง่างดงามของไบเดนนี้ เขากำลังจัดส่งอาวุธและยุทโธปกรณ์มูลค่านับหมื่นๆ ล้านดอลลาร์ไปยังยูเครน เพื่อยืดอายุการสู้รบขัดแย้งที่มีอยู่กับรัสเซีย ทั้งนี้การที่จะได้รับอนุมัติผ่านจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในรัฐสภาอเมริกัน กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ขึ้นมา เมื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสงครามในทางตรงกันข้าม เพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของอเมริกัน ไบเดนได้เสนอที่จะลดหย่อนภาษีรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่เก็บจากน้ำมันเบนซินลง 18 เซนต์ต่อแกลลอน (4.76 เซนต์ต่อลิตร) สำหรับช่วงเดือนในฤดูร้อนทั้ง 3 เดือนว้าว!! สามารถทุ่มเทเงินเป็นหลายหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับใช้แข่งขันกับจีนและรัสเซียได้ ขณะที่ให้ส่วนลด 18 เซนต์แก่นักขับขี่ยานยนต์ชาวอเมริกัน ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น น้ำมันเบนซิน 1 แกลลอน ราคาพุ่งขึ้นไปจนอยู่เหนือระดับ 6 ดอลลาร์ (เท่ากับ 1.59 ดอลลาร์ต่อลิตร) การประหยัดเงินได้ 18 เซนต์ต่อแกลลอนจากการเติมน้ำมันจึงเพียงพอแค่จะได้ค่ากาแฟแก้วเดียวเท่านั้นในสหรัฐฯ เวลานี้ราคาของทุกสิ่งทุกอย่างกำลังไต่สูงขึ้น นี่คือภาวะเงินเฟ้อกำลังปรากฏเค้าลางให้เห็นใช่ไหม ไม่ใช่ครับ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 8.8% เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็คือสูงที่สุดในรอบ 40 ปี อีกไม่ช้าไม่นานผู้ขับขี่ยานยนต์ชาวอเมริกันกระทั่งอาจจะไม่ได้กาแฟสักแก้วเดียวด้วยซ้ำจากภาษีเบนซินที่เขาประหยัดได้ไบเดน ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องที่ชาวอเมริกันกำลังเผชิญภาวะเงินเฟ้อ แต่เขาประณามกล่าวโทษว่าเงินเฟ้อเช่นนี้เป็นความผิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และของการเกิดสงครามขึ้นในยูเครน เขารบเร้าสาธารณชนชาวอเมริกันให้อดทนกับเรื่องนี้ “ตราบนานเท่านานเท่าที่จำเป็นต้องแบกรับ” เพื่อที่จะทำให้ ปูติน พ่ายแพ้ – พูดอย่างนี้ ยากที่จะถือว่า นี่เป็นคำพูดส่งเสริมให้กำลังใจนะครับแน่นอนทีเดียว ประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักรับรู้หรอกว่า เป็นเพราะองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) ที่นำโดยสหรัฐฯ นั่นแหละที่อ่อยเหยื่อ ปูติน มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว เพื่อหวังหลอกล่อให้รัสเซียกระโจนเข้าสู่การทำสงครามกับยูเครน ต่อจากนั้นวอชิงตันก็เฉลิมฉลองให้แก่ตนเองสำหรับความสำเร็จในการทำให้เกิดสงครามตัวแทนเช่นนี้ขึ้นมาได้ –เป็นการนำเอาชาวยูเครนไปสู้รบกับชาวรัสเซียรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน กระทั่งออกมาอธิบายว่า สงครามนี้กำลังบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการบั่นทอนความเข้มแข็งของรัสเซีย –ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นผลเช่นนี้มาได้ด้วยการบาดเจ็บล้มตายของผู้คนชาวยูเครนและความเสียหายทางทรัพย์สินของยูเครนจากความสำเร็จในการผลักไส รัสเซีย เข้าสู่การรุกรานยูเครน องค์การนาโต้ได้เฉลิมฉลองด้วยการประชุมระดับซัมมิตเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยที่ สวีเดน และ ฟินแลนด์ ต่างก็ยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสมาชิกรายใหม่เวลาเดียวกันนั้น ขณะที่กำลังผลักไสรัสเซียให้เข้าไปมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับจีน องค์การนี้ก็กล่าวหาจีนที่ไม่ประณามรัสเซีย และดังนั้นจึงไม่ได้มีจุดยืนเดียวกันกับ นาโต้ณ การประชุมซัมมิตนาโต้คราวนี้ ทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต่างได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณประการหนึ่งว่า แผนการขยายตัวของนาโต้นั้นเวลานี้ครอบคลุมไปถึงอาณาบริเวณแปซิฟิกเหนือด้วย ไม่ใช่แค่แอตแลนติกเหนือ และเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครมองไม่เห็นเจตนาดังกล่าวนี้ นาโต้ยังได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า จีนเป็นชาติที่มีศักยภาพจะกลายเป็นศัตรู และเป็น “ความท้าทายเชิงระบบ” รายหนึ่งของเหล่าชาตินาโต้แล้วจีนทำอะไรบ้างล่ะที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของพวกสมาชิกนาโต้? ดูเหมือนจะเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า จีนอยู่ในฐานะที่สามารถครอบงำการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยราคาซึ่งฝ่ายตะวันตกไม่สามารถแข่งขันได้ จีดีพีของจีนยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนั่นทำให้พวกสมาชิกนาโต้หงุดหงิดไม่พอใจฝ่ายตะวันตกที่นำโดยสหรัฐฯ กล่าวหาจีนซ้ำๆ ซากๆ ว่า ละเมิด “ระเบียบระหว่างประเทศที่ยึดโยงอยู่กับระเบียบกฎเกณฑ์” (ความเห็นตอบโต้การกล่าวอ้างเช่นนี้ของสหรัฐฯ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.counterpunch.org/2022/01/10/the-u-s-makes-a-mockery-of-treaties-and-international-law/) โดยที่การปฏิบัติการครั้งล่าสุดของทำเนียบขาวของ ไบเดน ก็คือการประกาศใช้มาตรการแซงก์ชันต่อสินค้าซึ่งผลิตในเขตซินเจียงของจีน โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่นั่นเพื่อเป็นการตอบโต้ หนึ่งวันหลังจากการประชุมซัมมิตนาโต้คราวนี้เสร็จสิ้นลง จีนออกมาประกาศว่า เรื่องที่จีนจะซื้อเครื่องบินไอพ่นโดยสารเพื่อการพาณิชย์จำนวน 292 ลำ ซึ่งมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 37,000 ล้านดอลลาร์นั้น จะสั่งซื้อจากแอร์บัส ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าของยุโรปเท่านั้น และไม่สั่งซื้อจากโบอิ้ง ที่เป็นผู้ผลิตรายสำคัญอีกรายหนึ่งแม้แต่ลำเดียวนี่คือการส่งข้อความอันเกรี้ยวกราดและดึงดูดความสนใจจากจีน ในการตอบสนองการเหน็บแนมเสียดสีอย่างไม่จบไม่สิ้นและการดูหมิ่นหยามหยันอย่างไม่มีมูลของ ไบเดน รวมทั้งเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนพร้อมแล้วที่จะเล่นเกมแรง การดำเนินการแบบการทูตทั้งหลายทั้งปวงของปักกิ่งที่ผ่านมา ดูเหมือนถูกตีความอย่างผิดๆ จากรัฐมนตรี แอนโทนี บลิงเคน และคณะ ว่าเป็นการแสดงออกที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอทีมบลิงเคนในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ดูเหมือนคิดเห็นไปว่า ในด้านหนึ่งพวกเขาสามารถเลือกหยิบเฉพาะประเด็นปัญหาที่ต้องการเท่านั้นมาทำงานกับจีน ขณะที่อย่างอื่นๆ แล้วสามารถวิพากษ์วิจารณ์ปักกิ่งอย่างแรงๆ พร้อมกับตั้งข้อกล่าวหาตามที่ท่องจำเอาไว้ว่าเป็นการละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศซึ่งวอชิงตันจินตนาการเอาไว้ ปักกิ่งกำลังบอกว่า ไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เอง โบอิ้งได้เผยแพร่การคาดการณ์ทางการตลาดออกมาว่า ในอนาคตช่วง 20 ปีข้างหน้า ความต้องการเครื่องบินโดยสารของจีนจะอยู่ที่ 8,700 ลำ คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ถ้าสหรัฐฯ ตัดสินใจที่จะแยกขาดออกจากจีนแล้ว โบอิ้งก็ย่อมจะประสบอนาคตอันมืดมนในประเทศจีนอย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวคราวนี้ของจีน ยังเป็นการส่งข้อความอีกข้อความหนึ่งไปถึงพวกประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งจำนวนมากก็เป็นสมาชิกของนาโต้ด้วย คำสั่งซื้อจากแอร์บัส เป็นการตอกย้ำยืนยันว่า จีนสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรายสำคัญรายหนึ่ง และไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอียูอัตราเงินเฟ้อในอียู กำลังอยู่ในอาการควบคุมไม่อยู่และอยู่ในอาการเช่นนี้อย่างรวดเร็วมาก สืบเนื่องจากสงครามในยูเครน และมาตรการแซงก์ชันเล่นงานรัสเซียที่ได้แรงบันดาลใจจากสหรัฐฯ ถ้า ไบเดน คิดว่าเขากำลังตอกหลักปลายแหลมเข้าไปกลางหัวใจซึ่งจะสามารถสังหารเศรษฐกิจของรัสเซียให้ด่าวดิ้น เขาก็คำนวณผิดแล้ว ปูติน ใช้วิธีหันหัวเลี้ยวและตรึงการส่งออกพลังงานของรัสเซียเอาไว้กับเงินรูเบิล ผลต่อเนื่องที่ตามมาก็คือ มูลค่าของเงินรูเบิลเมื่อเทียบกับเงินยูโร กลับพุ่งขึ้นจนอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 7 ปี(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.counterpunch.org/2022/06/17/five-notes-on-the-u-s-russia-war/)ภาวะขาดแคลนน้ำมันของโลกแบบเทียมๆ มีสาเหตุมาจากการที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการแซงก์ชันเอากับน้ำมันรัสเซีย ทว่ากลับไม่ได้ทำให้รัสเซียเจ็บปวดเสียหาย มอสโกเวลานี้ยังคงทำเงินทำทองจากการขายน้ำมันของตนให้แก่จีน อินเดีย และผู้ซื้อรายอื่นๆ ในราคาที่สูงขึ้นกว่าในอดีต เวลาเดียวกันนั้น สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรในฐานะชาติผู้ส่งออกน้ำมัน ก็สามารถทำเงินทำทองได้เหมือนกัน เนื่องจากภาวะขาดแคลนที่พวกเขาสร้างขึ้นมาตรงกันข้าม พวกชาติใหญ่ๆ ใน อียู โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลีนั้นเป็นชาติผู้นำเข้าพลังงาน และพวกเขากำลังเริ่มตั้งคำถามว่าเป็นความฉลาดแล้วหรือที่เดินตามการนำของสหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนดำเนินการต่างๆ ในทางเป็นประโยชน์แก่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร โดยที่ผู้บาดเจ็บและแบกรับความเสียหายกลับเป็นอียูความสงสัยข้องใจเช่นนี้ถูกเน้นย้ำให้โดดเด่น เมื่อประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ประกาศเร็วๆ นี้ว่า ประเทศของเขาต้องการความช่วยเหลือในระดับเดือนละ 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้อยู่รอดและยังสามารถดำเนินกิจการต่างๆ ได้ต่อไป ดังนั้นนอกเหนือจากการรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน ความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนสินค้าสำคัญๆ และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแล้ว พวกผู้นำอียู จะต้องวิตกกังวลด้วยว่า คุณลุงแซม จะแบกรับภาระนี้ไว้เอง หรือส่งผ่านมายังอียูโลกกำลังเริ่มมองเห็นความแตกต่างระหว่างพวกสกุลเงินตราที่ยึดโยงอยู่กับสินทรัพย์ และเงินดอลลาร์อเมริกันซึ่งอิงอยู่กับ “ความเชื่อถืออย่างเต็มที่และเครดิต” ของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ โรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯแบงก์ชาติของประเทศจำนวนมากกำลังเริ่มต้นลดการถือครองเงินดอลลาร์ของพวกเขา โดยหันไปถือครองสกุลเงินสำรองอื่นๆ ซึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ เงินเหรินหมินปี้ (หยวน) ของจีน ตามข้อมูลตัวเลขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เงินดอลลาร์สหรัฐมีส่วนแบ่งอยู่ในการเป็นสกุลเงินสำรองของโลกโดยรวมลดลงจนอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษเพื่อฉวยประโยชน์จากการที่มีน้ำมันรัสเซียให้ซื้อหาได้ในราคาลดต่ำลงอย่างน่าพอใจ อินเดียได้ทำข้อตกลงชำระเงินและแลกเปลี่ยนระหว่างรูปีกับรูเบิล และหลีกเลี่ยงการจ่ายเป็นดอลลาร์ นอกจากนั้น ยังเป็นครั้งแรกที่อินเดียซื้อถ่านหินจากรัสเซียโดยจ่ายเป็นสกุลเงินเหรินหมินปี้ของจีนในเวลาใกล้เคียงกับที่กลุ่ม จี7 แล้วจากนั้นก็ นาโต้ จัดการประชุมระดับซัมมิตขึ้นในยุโรปอยู่นั้น ก็เป็นวาระของจีนที่เป็นเจ้าภาพของการประชุมซัมมิตกลุ่มบริกส์ (BRICS) โดยจัดขึ้นในแบบเสมือนจริง ทั้งนี้ สำหรับซัมมิตปี 2022 นี้ ปักกิ่งเชื้อเชิญประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหลายประเทศทีเดียวเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์กลุ่มบริกส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 และเวลานี้ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรทางทหาร แต่มุ่งหมายที่จะกระตุ้นส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจี7 แล้ว กลุ่มบริกส์มีประชากรมากกว่าเป็น 3 เท่าตัว แต่มีจีดีพีเพียงแค่ราวๆ 70% ของจี7ณ การประชุมซัมมิต 2022 นี้ อาร์เจนตินา และอิหร่าน ได้ยื่นสมัครขอเข้าร่วมกลุ่มบริกส์อย่างเป็นทางการ หากปรับการคำนวณจีดีพี โดยแปลงมาใช้เป็นภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ (purchasing power parity หรือ PPP) แล้ว จีดีพีของกลุ่มบริกส์+ จะแซงหน้ากลุ่ม จี7 นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอประการหนึ่งเผยแพร่ออกมาให้พิจารณากัน นั่นคือการก่อตั้งสกุลเงินตราสำรองของโลกสกุลใหม่ ซึ่งอิงกับพวกสกุลเงินตราของกลุ่มบริกส์+ เพื่อให้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่ง นอกเหนือจากเงินดอลลาร์สหรัฐแทนที่จะออกตระเวนไปรอบโลกเพื่อมองหารวบรวมชาติที่จะมาเป็นพันธมิตรทางทหาร ตลอดจนประกาศบังคับใช้มาตรการแซงก์ชันต่อประเทศต่างๆ ซึ่งไม่ปรารถนาที่จะเป็นร่วมหอลงโรงกับสหรัฐฯ จีนกลับเชื้อเชิญหุ้นส่วนทั้งหลายให้มาร่วมมือกันบนพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กันและกันตั้งแต่ที่เริ่มเดินหน้าในปี 2013 เวลานี้แผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนได้เปิดโครงการต่างๆ มากกว่า 13,000 โครงการในประเทศต่างๆ 165 ประเทศ รวมแล้วมีมูลค่าเกือบๆ 3 ล้านล้านดอลลาร์ โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องการปรับปรุงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นที่ต้องการกันเป็นอย่างยิ่ง และสามารถนำไปสู่การเพิ่มพูนยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเจ้าของโครงการโดยตรง(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=J6CNv3O9yL0)เวลานี้มีทางรถไฟไฮสปีดเชื่อมต่อจากจีนผ่านทะลุเอเชียกลางไปถึงมอสโก และไปต่อถึง ร็อตเตอร์ดัม ริมชายฝั่งแอตแลนติก ในจำนวนประเทศละตินอเมริกา 31 ประเทศ มี 25 ประเทศแล้วที่เข้าร่วมแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เช่นเดียวกับชาติส่วนใหญ่ของแอฟริกาณ การประชุมซัมมิตกลุ่มจี20 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไม่นานมานี้ การแตกแยกกันระหว่างกลุ่มตะวันตกนำโดยสหรัฐฯ กับจีน รัสซีย และพวกสมาชิกไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของจี20 มีความชัดเจนค่อนข้างมาก ซัมมิตคราวนี้เสร็จสิ้นลงโดยไม่มีการถ่ายภาพหมู่บรรดาผู้นำรัฐเรียงแถวหน้าตายิ้มแย้มเหมือนอย่างที่เคยมีมา รวมทั้งไม่มีการออกคำแถลงร่วมเพื่อแสดงถึงก้าวเดินต่างๆ แบบมองโลกแง่ดีสำหรับอนาคตคณะบริหารไบเดน และรัฐสภาสหรัฐฯ ยังคงมั่นอกมั่นใจว่า หนทางในการสยบกำราบจีนเพื่อไม่ให้สามารถสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต่อไปอีกได้คือต้องปฏิเสธไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีและโนว์ฮาวของอเมริกันดังที่ทุกๆ ชาติต่างทราบดีจากประวัติศาสตร์การพัฒนาของพวกเขาเอง ซึ่งนี่ก็รวมไปถึงญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ด้วย การหยิบยืมและการก๊อบปี้ลอกเลียนจากชาติที่ก้าวหน้ากว่า เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้เพียงในตอนต้นๆ เท่านั้น ถ้าหากพวกเขาไม่สามารถก่อสร้างต่อเติมอะไรต่อจากตรงนั้น และสร้างนวัตกรรมและการทะลุทะลวงไปสู่สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตัวพวกเขาเองแล้ว พวกเขาก็จะต้องเป็นประเทศที่พอกล้อมแกล้มเดินตามหลังคนอื่นๆ อยู่ตลอดไปประเทศจีนเวลานี้แต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาในด้าน STEM (science วิทยาศาสตร์ technology เทคโนโลยี engineering วิศวกรรม math คณิตศาสตร์) เป็นจำนวน 8 เท่าตัวของสหรัฐฯ ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้แหละเป็นพลังของการพัฒนาต่างๆ ในเรื่องเทคโนโลยีระดับสูงยิ่งสหรัฐฯ ออกแรงบีบคั้นมากขึ้นเท่าใดในการสกัดกั้นความก้าวหน้าของจีน คนจีนก็ยิ่งมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้นเท่านั้นในการแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคนิคของพวกเขาเอง และหาทางหลบหลีกแผงปิดกั้นถนนของฝ่ายอเมริกัน อันที่จริงในบางด้านบางสาขา จีนไล่ทันและกำลังแซงหน้าสหรัฐฯ ไปแล้วด้วยซ้ำจะขอยกตัวอย่างเพียงสักสองสามตัวอย่าง เวลานี้ จีนเป็นผู้นำของโลกไปเรียบร้อยแล้วในด้านยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า ในเทคโนโลยีการสื่อสารระดับ 5จี และกระทั่งระดับ 6จี แห่งอนาคต ตลอดจนในเรื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดของจีน ใช้ระบบดีดส่งด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic catapult system) ในการส่งเครื่องบินให้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า อย่างเดียวกับระบบที่ใช้อยู่ในเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์.ฟอร์ด (USS Gerald R. Ford) ที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่สุดของสหรัฐฯ นอกจากนั้น จีนยังสาธิตให้เห็นว่ามีขีปนาวุธที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิก (เร็วกว่าเสียง 5 เท่าตัวขึ้นไป) ขณะที่พวกผู้ผลิตอาวุธสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระหว่างปลุกปล้ำกับเทคโนโลยีนี้ถึงแม้สหรัฐฯ เปิดสงครามการค้าขึ้นมา โดยมุ่งหมาย “ลงโทษ” ปักกิ่งด้วยการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรเอากับสินค้านำเข้าจากจีน แต่จีนยังคงสามารถขยายการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง และอันที่จริงแล้วจีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแทนที่จะลดลง ผลกระทบจริงๆ ที่เกิดขึ้นมาจึงมีแต่เป็นการเพิ่มค่าครองชีพสำหรับสาธารณชนชาวอเมริกันสหรัฐฯ สิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรไปมากมายในความพยายามเพื่อสยบกำราบการผงาดขึ้นมาของจีน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันความพยายามเช่นนี้มันไม่ได้ผล และต่อไปในอนาคตก็จะไม่ได้ผลเหมือนกัน ด้วยจำนวนประชากรที่มากเป็น 4 เท่าตัว การที่จีดีพีของจีนจะแซงหน้าของสหรัฐฯ ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น หรือถ้าหากว่าสหรัฐฯ เกิดประสบความสำเร็จในการยั่วยุให้เกิดการสู้รบขัดแย้งกับจีนขึ้นมา ในวันนั้นชาวอเมริกันก็จะต้องรู้สึกเสียใจ โดยที่มีความเป็นไปได้อย่างที่สุดว่าโลกก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยเส้นทางของการประพฤติปฏิบัติที่สมเหตุสมผลสำหรับสหรัฐฯ จึงมีแต่จะต้องร่วมมือกับจีนและเสาะหาผลลัพธ์ที่จะให้ประโยชน์แก่กันและกัน อย่างที่เอเชียไทมส์ได้เรียกร้องเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า “มีพื้นที่อันกว้างขวางสำหรับความร่วมมือกันที่อาจเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ และทำให้สหรัฐฯ มีช่องทางมากขึ้นสำหรับการถอยหลังออกจากกับดักแห่งภาวะเศรษฐกิจชะงักงันผสมผสานกับภาวะเงินเฟ้อ (stagflation trap) ซึ่งสหรัฐฯ พบว่าตนเองตกอยู่ในกับดักดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2022/06/we-need-a-reset-in-us-china-relations/)ณ เวทีข้างเคียงของการประชุมซัมมิตกลุ่ม จี20 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย บลิงเคนได้เปิดการสนทนากับรัฐมนตรีต่างประเทศ หวัง อี้ ของจีนเป็นเวลา 5 ชั่วโมง วัตถุประสงค์คือ เพื่อแผ้วถางทางให้แก่การพบปะกันต่อไปในอนาคตระหว่าง ไบเดน กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนน้ำเสียงที่ออกมาจาก บลิงเคน อยู่ในลักษณะที่ว่าสหรัฐฯ ปรารถนาที่จะเริ่มสตาร์ทการสนทนาทวิภาคีขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยที่จะมีความเป็นมิตรกันยิ่งขึ้นและมองแง่บวกกันมากขึ้น ทางฝ่ายจีนให้คำตอบว่าเรื่องนี้ทำได้อย่างง่ายดายมาก เริ่มต้นเลย ทั้งหมดที่สหรัฐฯ จะต้องทำก็คือ ถอนคำพูดโกหกทั้งหลายทั้งปวง ปฏิเสธไม่ยอมรับถ้อยคำโวหารที่น่ารังเกียจ และยุติการป้ายสีจีนบลิงเคน และ ไบเดน จะมองเห็นคุณค่าของการไม่เผชิญหน้ากัน และเลือกผลลัพธ์ที่จะทำให้ชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย (win-win) แทนที่จะหวังผลแบบใครชนะรวบกองกลางไปทั้งหมด (zero-sum) หรือไม่นั้นยังคงเป็นคำถามที่ต้องเฝ้าติดตามกัน บางทีเราอาจจะรู้อะไรมากขึ้นหลังจากผู้นำทั้งสองคนพบปะกันแล้ว