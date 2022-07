In Clip :ภัยพิบัติที่มนุษย์ก่อ! ผู้เชี่ยวชาญเตือนกระแสไวรัล TikTok แห่ฮิตสร้าง “กองทัพกบ” ที่กำลังฮือฮาในโลกตะวันตกอาจเสี่ยงทำถึงขั้นสูญพันธุ์

เดอะการ์เดียน สื่ออังกฤษ รายงานวันนี้(10 ก.ค)ว่า กลายเป็นเรื่องที่ขำไม่ออกหลังกระแสแห่สร้างกองทัพกบ (frog army) และกองทัพเต่าทอง (ladybug army) กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่บนโลก TikTok เวลานี้ แต่ผลที่ตามมาจะกลายเป็นการสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงจนขำไม่ออก บรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ทั้งนี้เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ใช้ TikTok วัยรุ่นชายรายหนึ่งที่อ้างว่าอยู่ในอังกฤษได้สร้างกองทัพกบขึ้นมาหลังสังเกตเห็นมีไข่ของสัตว์บางประเภทลอยอยู่เหนือผิวน้ำในบ่อใกล้บ้านของเขาในวิดีโอคลิปเมื่อไม่นานมานี้ผู้ใช้ TikTok รายนี้อ้างว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างไข่กบได้ไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านฟองและถูกฟักตัวเป็นลูกอ๊อด มีลักษณะคล้ายลูกปลา หัวโต หางยาวในสระน้ำหลังบ้านอย่างยั๊วเยี้ยน่าตกใจหนึ่งในคลิปวัยรุ่นชายชาวอังกฤษประกาศว่า “ผมต้องการสร้างกองทัพกบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์” และเสริมต่อว่า “ในปีถัดไปผมจะสร้างบ่อน้ำสำหรับกบจำนวน 10 ล้านตัว”เดอะการ์เดียนรายงานว่า และในฤดูใบไม้ผลิปีนี้พบว่ามีผู้ใช้ TikTok อีกรายอ้างว่าได้แอบปล่อยเต่าทอง 100 ล้านตัวกลางสวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์กของมหานครนิวยอร์ก และในอีกคลิปผู้ใช้ TikTok ที่เป็นชายคนเดิมรายนี้อ้างว่าถูกดำเนินตคดีเพราะเรื่องนี้และได้หลบหนีออกนอกสหรัฐฯไปแล้วแต่อย่างไรก็ตาม เดอะการ์เดียนชี้ว่า ทั้งสองคนสามารถทำให้เกิดกระแสผู้ชมร่วมหลายร้อยล้านวิวเวอร์หลังมีคนออกมาถกเถียงจำนวนมาก ส่งผลทำให้ทั้งคู่ออกมาให้คำมั่นสัญญาจะเรียกเสียงฮือฮาให้ได้มากกว่านี้ด้วยการปล่อยจำนวนเพิ่มมากขึ้นผู้นำ #frog army ปัจจุบันมีผู้ติดตามร่วมกว่า 2 ล้านคนและมียอดไลค์อีก 20 ล้านคน ขณะที่ผู้นำปล่อยเต่าทองมียอดชมกว่า 42 ล้านคนด้านเทียร์รา เคอร์รี ( Tierra Curry)ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์เพื่อความหลากหลายทางชีววิทยา( Center for Biological Diversity)ยืนยันว่า การเคลื่อนย้ายสายพันธุ์เป็นต้นว่า กบหรือผีเสื้อสามารถส่งผลร้ายแรงได้อย่างมหาศาลอย่างน่าตกใจซึ่งหากคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์เป็นจริงจะเท่ากับว่าการปล่อยกองทัพกบจำนวนมหาศาลลงสู่ธรรมชาติในคราวเดียวกันโดยฝีมือนุษย์นั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อสายพันธุ์กบเอง หนึ่งในโรคที่มาจากการเพาะพันธุ์เพิ่มจำนวนโดยฝีมือมนุษย์สามารถสร้างหายนะทำลายได้มากกว่า 90 สายพันธุ์ทั้งหมดของกบขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอีกราย คริส นากาโนะ( Crist Nagano )ซึ่งทำงานในฐานะนักชีววิทยาสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นเวลา 27 ปีให้กับสำนักงานบริการสัตว์น้ำและสัตว์ป่าสหรัฐฯ( US Fish and Wildlife Service)ออกมาแสดงความเห็นคล้ายกันว่า ผู้ใช้TikTokที่เล่นแผลงๆเหล่านี้อาจทำไปด้วยความหวังดีแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผลร้ายกับสัตว์เป็นอย่างมาก เพราะอาจทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์เร็วขึ้นเคอร์รีกล่าวแสดงความเห็นถึงกระแสกองทัพกบหรือปล่อยเต่าทองว่า ผู้ทำได้ทำไปเพราะต้องการให้มีคนติดตามจำนวนมากจนเกิดการแชร์หรือไลค์ แต่ทว่าการเล่นแผลงๆที่แปลกเช่นนี้ส่งผลร้ายอย่างมหาศาลตามมาในภายหลัง และชี้ว่าอาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมกันนี้เคอร์รียังขอให้ใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์การกระทำเหมือนเช่นปรากฎในTikTokที่กำลังทำร้ายธรรมชาติให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจัดการ