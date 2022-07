สถานการณ์การสู้รบในยูเครน (5 กรกฎาคม 2022): เมืองลีซีชานสก์แตก พิสูจน์ว่ามันสำคัญที่กำลังคนซึ่งมีคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องอาวุธ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)05/07/2022ในวันที่ 3 กรกฎาคม กระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศว่า กองกำลังรัสเซีย (และ “ทหารบ้านของประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์” “People’s Militia of the Lugansk People’s Republic”) ได้เข้าควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือเมืองลีซีชานสก์ (Lysychansk) และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันจำนวนหนึ่ง แห่งที่ใหญ่ที่สุดคือ โนโวดรูเซสก์ (Novodruzhesk) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของลีซีชานสก์ และ มาโลเรียซานต์ซีวี (Maloriazantseve) ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้หลังจากในตอนต้นๆ ออกมาปฏิเสธเรื่องลีซีชานสก์แตก ปรากฎว่าฝ่ายเสนาธิการใหญ่ของกองทัพยูเครน (Ukrainian General Staff หรือ UGS) ได้ยืนยันข่าวนี้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการแถลงของฝ่ายรัสเซียประเด็นข้อถกเถียงนี้คลี่คลายไปอย่างรวดเร็วยิ่ง ในคืนวันที่ 1 กรกฎาคม กองกำลังรัสเซียเคลื่อนพลเข้าสู่ ลีซีชานสก์ จากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านตะวันตกเฉียงใต้ และเข้าไปถึงศูนย์กลางของเมืองได้ภายในเที่ยงวันของวันที่ 2 กรกฎาคมภายในเที่ยงวันของวันที่ 3 กรกฎาคม พื้นที่ 180 ตารางกิโลเมตรจากแม่น้ำโดเนตส์ (Donets River) ไปจนถึงเส้นตรงที่ลากจากชุมชนบิโลโฮริฟกา (Bilohorivka) ในตอนเหนือ ลงมาบริเวณชานหมู่บ้านเวอร์คโนคาเมียนคา (Verkhnokamianka) ที่อยู่ทางใต้ ตามที่ชี้เอาไว้ในแผนที่ของเราซึ่งนำออกเผยแพร่ในคอลัมน์ “สถานการณ์การสู้รบในยูเครน” นี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน (และก็สอดคล้องอย่างคร่าวๆ กับเส้นแบ่งแดนระหว่างแคว้นลูฮันสก์ Luhans oblast กับ แคว้นโดเนตสก์ Donetsk oblast) ได้ถูกกองกำลังฝ่ายรัสเซียเข้ายึดครอง และเคลียร์กองกำลังฝ่ายยูเครนออกไปในรายงานที่ออกมาเมื่อคืนวันที่ 4 กรกฎาคม UGS ระบุว่า “กองกำลังรัสเซียกำลังผลักดันทหารฝ่ายยูเครนไปยังแนวเส้นซีเวอร์สก์-ฟีโดริฟกา-บัคมุต (Siversk-Fedorivka-Bakhmut line)”พวกนักวิเคราะห์มองกันว่า เมืองซีเวอร์สก์ คือเป้าหมายต่อไปของฝ่ายรัสเซีย เรายังมองไปที่ปากคีมอีกปากหนึ่งซึ่งเคลื่อนจากเขตพื้นที่ของเมืองโปปาสนา (Popasna) ทางด้านเหนือ ลงมายังเขตพื้นที่ของเมืองลีมาน (Lyman) ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ ว่าน่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปพอๆ กันตามคำแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายรัสเซียสามารถสกัดกั้นลูกจรวด 8 ลูกที่ยิงจากพวกระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง (multiple rocket launcher systems หรือ MLRS) ของฝ่ายยูเครน โดยในจำนวนนี้เป็นจรวด 4 ลูกซึ่งยิงจากระบบจรวดหลายลำกล้อง HIMARS ผลิตในสหรัฐฯ ที่อยู่ในพื้นที่ สตาคานอฟ (Stakhanov) ของแคว้นลูฮันสก์รายงานนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากพวกแหล่งข่าวอิสระ แต่มันอาจจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ระบบจรวดหลายลำกล้อง HIMARS ชุดแรกๆ มาถึงพื้นที่ใกล้ๆ เส้นแนวหน้าแล้วฝ่ายรัสเซียยังได้ยิงโจมตีด้วยจรวดและปืนใหญ่ปืนครกเข้าใส่พื้นที่แคว้นคาร์คิฟ (Kharkiv) เพิ่มมากขึ้นอย่างมีสาระสำคัญอีกด้วย มีความเป็นไปได้อย่างมากทีเดียวว่า นี่คือความพยายามที่จะตรึงกำลังฝ่ายยูเครนในบริเวณนี้เอาไว้ ทั้งนี้เราคาดหมายว่าความเคลื่อนไหวสำคัญต่อไปของฝ่ายรัสเซียจะเป็นการบุกเข้ายึดพื้นที่ในภาคใต้ของยูเครน นั่นคือแคว้นซาโปริซเซีย (Zaporizhzhia) และแคว้นมีโคลาอิฟ (Mykolaiv)ชัยชนะที่ได้มาอย่างรวดเร็วของรัสเซียใน ลีซีชานสก์ และการยึดพื้นที่ได้อย่างเป็นเนื้อเป็นหนังภายในเวลาเกินกว่า 48 ชั่วโมงไปไม่มาก เป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้แก่พวกผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ทำไมจึงรู้สึกประหลาดใจ? ฝ่ายรัสเซียนั้นเปิดการรุกในส่วนต่างๆ ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ส่วนนูนของดอนบาส (Donbas salient) แถบนี้มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม หลังจากได้รับชัยชนะในศึกสู้รบชิงเมืองรูบิซนี (Rubizhne)รัสเซียถล่มโจมตีภาคพื้นดินโดยตรงต่อเมืองซีวีโรโดเนตสก์ (Severodonetsk) ศูนย์บริหารราชการของแคว้นลูฮันสก์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ในเวลานั้นเมืองนี้ยังไม่ได้ถูกโอบล้อม และการสู้รบก็ปรากฏออกมาว่าเป็นไปอย่างดุเดือดมากกุญแจแห่งความสำเร็จของฝ่ายรัสเซียในการยึดเมืองซีวีโรโดเนตสก์ได้ในอีกราว 1 เดือนต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนนั้น คือการเคลื่อนทัพแบบรุกโอบปีก และการใช้ความอดทนตลอดจนความไว้วางใจในยุทธวิธีที่ถูกบรรยายว่าเป็นยุทธวิธียุคเก่าแก่ของฝ่ายรัสเซีย นั่นคือการระดมยิงข่มให้อยู่หมัดด้วยจรวดปืนใหญ่ปืนครก แม้กระทั่งการเล็งยิงวิถีตรงอย่างที่ใช้ปฏิบัติกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการเคลื่อนพลเข้าโอบปีกที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่ 1) การบุกแบบสร้างเซอร์ไพรซ์เข้าไปในเขตพื้นที่เมืองโปปาสนา และการบุกเข้าไปยังเขตพื้นที่เมืองลีมาน ซึ่งเปิดทางให้สามารถก่อกวนเส้นทางขนส่งยุทธสัมภาระของฝ่ายยูเครนได้อย่างมีสาระสำคัญยิ่ง และ 2) การเข้าปิดส่วนนูนย่อย (sub-salient) 2 ส่วนของส่วนนูนหลักดอนบาส อย่างเป็นระบบ ซึ่งก็คือการรุกในแนวเส้นฮีร์สกี-โซโลเต (Hirske-Zolote) แล้วจากนั้นก็ในทิศมุ่งสูบอริฟสกี (Borivske)ไม่เพียงความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของฝ่ายรัสเซียสามารถโดดเดี่ยวเมืองซีวีโรโดเนตสก์ ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเข้าตีลีซีชานสก์ และในกระบวนการนี้ยังนำไปสู่การกำจัดทหารยูเครนออกไปจากสมรภูมิอย่างน้อยที่สุด 2,000 คนอีกด้วยในวันที่ 22 มิถุนายน UGS แถลงว่าพวกเขาได้สูญเสียการควบคุมชุมชนโตชคิฟกา (Toshkivka) และชุมชนมีร์นา โดลีนา (Myrna Dolyna) ทางด้านใต้ของเมืองลีซีชานสก์ ในวันที่ 23 มิถุนายน กองกำลังรัสเซียได้ตัดขาดและเข้าโอบล้อมเมืองฮีร์สกี และ โซโลเต แล้วยึดทั้งสองแห่งนี้เอาไว้ได้ในวันรุ่งขึ้นวันที่ 24 มิถุนายน เซียร์ฮี เฮย์เดย์ (Serhiy Haidai) ผู้ว่าการแคว้นลูฮันสก์ของฝ่ายยูเครนประกาศว่า กองกำลังยูเครนได้รับคำสั่งให้ถอนตัวออกจากเมืองซีวีโรโดเนตสก์วันที่ 25 มิถุนายน กองกำลังรัสเซียเข้าควบคุมเมืองนี้เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็อย่างที่ชี้เอาไว้ข้างต้น นี่เป็นการสู้รบในลักษณะสงครามพร่ากำลัง (war of attrition) ที่ใช้เวลายาวนานถึง 1 เดือน ในทางตรงกันข้าม สงครามชิงเมืองลีซีชานสก์ รวมทั้งการที่กองกำลังรัสเซียบุกยึดพื้นที่ต่างๆ ซึ่งอยู่รอบๆ เมืองนี้ กลับใช้เวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ประเด็นที่ต้องพิจารณากันคือเรื่องกำลังคนที่มีคุณภาพ ความจริงเป็นอย่างนั้น กำลังคนนี่แหละ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้ว ในสงครามพร่ากำลังนั้น เมื่อปัจจัยอื่นๆ เท่าเทียมกันหมด ฝ่ายที่มีกำลังพลสำรองขนาดใหญ่กว่าจะเป็นผู้ชนะการพูดกล่าวอ้างอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งของประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ ของยูเครน, ของพวกเจ้าหน้าที่ยูเครนคนอื่นๆ, และของพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและนาโต้ ที่ว่าระบบอาวุธคือสิ่งที่สำคัญ –ต้องมีระบบจรวดหลายลำกล้องล้ำยุค HIMARS เพิ่มมากขึ้น, ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์เพิ่มมากขึ้น, รถถังเพิ่มมากขึ้น— เหล่านี้ เมื่อพูดกันในทางการทหารแล้ว มันเป็นการพูดแบบไร้สาระไม่มีเหตุผล อันที่จริงแล้ว มันเลวร้ายกว่านั้นด้วยซ้ำไป กล่าวคือ มันเป็นการปกปิดอำพรางไม่ให้เห็นความล้มเหลวที่คาดหมายได้ว่าจะต้องเกิดขึ้น รวมทั้งยังเป็นการประเมินผลสุทธิอย่างไร้ความรู้ความสามารถเราขอแนะนำท่านผู้อ่านให้อ่านข้อเขียนที่เขียนอย่างมีความรู้ความสามารถของอดีตพันเอกนาวิกโยธินสหรัฐฯและเป็นผู้ฝึกกองกำลังยูเครนคนหนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อเรื่องว่า “Timing is Not on Kyiv’s Side” (จังหวะเวลาไม่ได้เป็นผลดีแก่ฝ่ายเคียฟ) มันเป็นเรื่องน่าตกใจเช่นเดียวกับที่มันเป็นเรื่องเศร้า และควรที่จะได้อ่านกันในทุกหนทุกแห่งตั้งแต่ทำเนียบขาวไปจนหลุมบังเกอร์ในเมืองมอนส์ (Mons) ผู้จัดพิมพ์เผยแพร่บทความนี้คือ สถาบันสงครามสมัยใหม่ ณ เวสต์ปอยต์ (Modern War Institute at West Point) สถาบันการทหารสหรัฐฯ (US Military Academy)(อ่านข้อเขียนชิ้นนี้ได้ที่ https://mwi.usma.edu/time-is-not-on-kyivs-side-training-weapons-and-attrition-in-ukraine/)