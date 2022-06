จีนแก้กฎหมาย! อนุญาตให้ตอบโต้ถ้า 'โดนหยาม' ในการแข่งกีฬานานาชาติ

สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่า คณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (The Standing Committee of the National People’s Congress) ได้ลงมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมกายภาพและกีฬาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (24 มิ.ย.) ซึ่งจะอนุญาตให้ภาครัฐใช้มาตรการตอบโต้สวนกลับ “หากมีประเทศ ภูมิภาค หรือองค์กรใดๆ ที่กระทำการอันเข้าข่ายบ่อนทำลายอธิปไตย ความมั่นคง ผลประโยชน์ด้านการพัฒนา หรือเกียรติภูมิของจีน ในเวทีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ”รายงานไม่ได้บอกชัดเจนว่าการกระทำลักษณะไหนบ้างที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิหรือดูหมิ่นเหยียดหยามจีน ทว่ากฎหมายฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปีหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมักออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อย่างดุเดือดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จีนยังคงผูกมิตรกับรัสเซียหลัง วลาดิมีร์ ปูติน ส่งทหารบุกยูเครน รวมถึงนโยบายของปักกิ่งต่อภูมิภาคซินเจียงซึ่งถูกครหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิชาวมุสลิมอุยกูร์ที่มา: bloomberg