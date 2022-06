‘จีนกับสหรัฐฯ’ประชันวิสัยทัศน์‘ความมั่นคงในเอเชีย’ ขณะ‘ญี่ปุ่น’เร่งเสริมแกร่ง‘การทหาร’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)13/06/2022ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนที่ผ่านมา เราได้เห็นพลุและดอกไม้ไฟแห่งถ้อยคำโวหารถูกจุดสว่างโพลงอย่างคึกคัก ณ เวทีประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงอันดับหนึ่งของภูมิภาคแถบนี้ เมื่อ จีน กับสหรัฐฯ ประชันขันแข่งกันด้วยวิสัยทัศน์ของพวกเขา ในเรื่องความมั่นคงสำหรับภูมิภาค เวลาเดียวกันนั้น นายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น ก็ประกาศอย่างเปิดเผยถึงการถอยห่างออกจากจุดยืนด้านมั่นคงภายหลังปี 1945 ของแดนอาทิตย์อุทัยซึ่งเน้นหนักที่ความสุขุมระมัดระวังตลอดมา โดยเขาคุยลั่นที่จะเพิ่มพูนยกระดับทั้งทางด้านสมรรถนะ, การเข้าถึงอาณาบริเวณต่างๆ, และกิจกรรมต่างๆ ของกองกำลังอาวุธของญี่ปุ่นคิชิดะระบุอย่างชัดเจนว่า เขามีความรู้สึกถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าภัยอันตรายใหม่ๆ ที่มีความสาหัสร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง “ตัวผมเองมีความรู้สึกสำนึกอันเร่งด่วนแรงกล้าที่ว่า ‘ยูเครนทุกวันนี้อาจจะเป็นเอเชียตะวันออกในวันพรุ่งนี้’” เขากล่าว ด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่โตเกียวจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมของตนขึ้นไปอย่างมหาศาลขณะที่ คิชิดะ คือผู้กล่าวคำปราศรัยสำคัญ ( Keynote Address) ของเวทีสัมมนา “การสนทนาแชงกรีลา” (Shangri-La Dialogue) ที่สิงคโปร์คราวนี้ คู่ปะทะสำคัญที่สุดในสมรภูมิย่อมจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนและของสหรัฐฯ พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ และ (พลเอกเกษียณอายุ) ลอยด์ ออสติน ซึ่งต่อกรกันในเรื่องโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาค โดยขณะที่ ออสติน พูดถึงโครงข่ายแห่งความเป็นหุ้นส่วนของอเมริกา เว่ย ก็กล่าวหาสหรัฐฯว่าพยายามปิดล้อมตัดขาดจีนแต่ถึงแม้พวกเขาเสนอทัศนะที่แตกต่างห่างไกลกันในเรื่องทะเลจีนใต้ จุดยืนของพวกเขาเกี่ยวกับไต้หวันดูเหมือนมีความลงรอยกันได้มากกว่า –อย่างชวนให้รู้สึกประหลาดใจทีเดียวหลังจากประสบความพ่ายแพ้ชนิดวิบัติหายนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกผูกมัดด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนักสันติภาพที่สหรัฐฯเป็นผู้เขียนให้ ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโตเกียวจึงเป็นเพลเยอร์ผู้ระมัดระวังตัวอย่างสูงในประเด็นความมั่นคงอย่างไรก็ดี ด้วยเหตุผลข้ออ้างว่าต้องเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง และจีนซึ่งมีท่าทียืนกรานแข็งกร้าว รวมทั้งมีศักยภาพในด้านการรบนอกประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะหลายปีหลังๆ มานี้ ญี่ปุ่นก็กำลังปรับเปลี่ยนหลักนิยมต่างๆ ทางด้านความมั่นคงของตนอย่างเงียบๆ รวมทั้งอัปเกรดกองกำลังอาวุธของตนที่ยังคงใช้ชื่อว่า “กองกำลังป้องกันตนเอง” เพื่อเปิดทางให้ตนเองมีพื้นที่สำหรับการขยับเนื้อขยับตัวในทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้นเมื่อปี 2014 โตเกียวจึงได้ดำเนินการ “ตีความกันใหม่” ในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญของตน ซึ่งเดิมมีความโดดเด่นมากในเรื่องการเป็นนักสันติภาพในคำปราศรัยที่ไปกล่าวในสิงคโปร์ครั้งนี้ คิชิดะได้รวบรวมการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้ออกมาให้เห็นชัดๆ อย่างเป็นทางการ รวมทั้งแสดงออกซึ่งจุดยืนที่ห้าวหาญยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเขาบอกว่า “เราจะเป็นฝ่ายริเริ่มและแสดงความกระตือรือร้นยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ และวิกฤตต่างๆ ซึ่งเผชิญหน้าญี่ปุ่น, เอเชีย, และทั่วโลก”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202206/_00002.html)เขาเรียกร้องว่าอย่าได้ตีความความเคลื่อนไหวเช่นนี้ของโตเกียวไปในทางที่ไม่ถูกต้อง “ลักษณะความเป็นชาติผู้รักสันติของญี่ปุ่นจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง” เขาบอก “ความพยายามต่างๆ ของเรา จะเดินหน้าไปภายในขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญของเราและด้วยความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ”“เราจะแถลงให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติใหม่ของเราภายในสิ้นปีนี้” เขากล่าว “ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่สมรรถนะด้านกลาโหมของญี่ปุ่นจนถึงขั้นรากฐานภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า และรับประกันให้งบประมาณด้านกลาโหมของญี่ปุ่นมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกำ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังที่กล่าวมา”ในสัปดาห์ก่อน คณะรัฐมนตรีของเขาเพิ่งให้คำมั่นสัญญา –เอาไว้ในเอกสารฉบับหนึ่ง ถึงแม้ว่ามันจะถูกอำพรางซุกซ่อนอยู่ภายใต้พวกภาษาศัพท์แสงเฉพาะในวงราชการ— ที่จะเพิ่มงบประมาณกลาโหมของชาติเจ้าของระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกแห่งนี้ขึ้นไปอีก 1 เท่าตัว โดยจากปัจจุบันซึ่งกำหนดเอาไว้ที่ระดับ 1% ของจีดีพี ก็จะเข้าสู่มาตรฐานขององค์การนาโต้ นั่นคือเพิ่มเป็น 2% ภายในระยะเวลา 5 ปียุทธศาสตร์ใหม่ของญี่ปุ่นนี้ “จะไม่มีการบอกปัดไม่เอาทางเลือกใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสิ่งที่เรียกกันว่า ‘สมรรถนะในการโจมตีตอบโต้’” คิชิดะ กล่าวแทบจะแน่นอนอยู่แล้วว่า สมรรถนะอันหลังที่เขาเอ่ยถึง หมายถึงสิ่งที่จะใช้มาป้องปรามทรัพย์สินด้านขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และ/หรือ ของจีน นอกจากนั้นเขายังพูดชัดๆ ชนิดไร้คำถามว่า ในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย เขาจะไปร่วมหอลงโรงกับใคร“ไม่มีประเทศใดเลยที่สามารถแน่ใจได้ว่า ความมั่นคงของตนเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตนเองเท่านั้นอย่างสิ้นเชิง” คิชิดะ บอก “นี่คือเหตุผลที่ทำไมผมจะกระตุ้นส่งเสริมความร่วมมือกันด้านความมั่นคงชนิดที่มีส่วนประกอบหลายๆ ชั้นหลายๆ ด้าน กับพวกประเทศซึ่งมีความคิดเหมือนๆ กันและให้ความสำคัญกับค่านิยมสากลต่างๆ ร่วมกัน โดยที่กำหนดให้ความเป็นพันธมิตรกันระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ เป็นแกนหลักของสิ่งเหล่านี้”ด้วยสายตาที่ระแวงระไวจากการมองว่า จีนได้เข้าไปยึดที่มั่นและสร้างทรัพย์สินทางทหารต่างๆ เอาไว้อย่างหนักแน่นมั่นคงในทะเลจีนใต้ นอกจากนั้นยังครองฐานะเหนือกว่าในช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งออกไปปฏิบัติการในมหาสมุทรอินเดีย คิชิดะกล่าวต่อไปว่า “เพื่อร่วมส่วนมีบทบาทในการทำให้ ระเบียบทางทะเลแบบเสรีและเปิดกว้าง สามารถกลายเป็นความจริงขึ้นมา ญี่ปุ่นจะจัดส่งหน่วยกำลังหน่วยหนึ่งของ กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล (Maritime Self-Defense Force ซึ่งก็คือ กองทัพเรือ) นำโดยเรือพิฆาต อิซูโมะ (Izumo) เข้าไปในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก”เรือรบอิซูโมะ ที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเป็น “เรือพิฆาต” นั้น ในความเป็นจริงแล้วเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบา ซึ่งสามารถรองรับเครื่องบินรบไฮเทค เอฟ-35 ได้เนื่องจากเขามองว่า เกิดการเผชิญหน้ากันใน “พื้นที่สีเทา” กันบ่อยครั้ง โดยมักมีกองเรือประมงของจีนเข้าเกี่ยวข้องด้วย บรรยากาศเช่นนี้ทำให้ต้องเพิ่มการแข่งขันกันทางนาวีในเขตน่านน้ำทะเลลึกของภูมิภาค คิชิดะ -ผู้ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยยุทโธปกรณ์และการลงทุนกับประเทศไทย— ได้ไปพูดที่สิงคโปร์ในคราวนี้ว่า เขาจะจัดหาจัดส่งพวกทรัพย์สินเพื่อการป้องกันชายฝั่งให้แก่ชาติต่างๆ โดยที่หน่วยงาน “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ” (Official Development Assistance หรือ ODA) ของญี่ปุ่น จะให้เงินทุนสนับสนุนความพยายามเช่นนี้“ผมจะเสนอกรอบโครงของ ‘แผนการอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเพื่อสันติภาพ’ (Free and Open Indo-Pacific Plan for Peace) ภายในฤดูใบไม้ผลิปีนี้” คิชิดะ ให้สัญญา “โดยมีจุดเน้นหนักอยู่ที่การจัดหาจัดส่งพวกเรือตรวจการณ์ และการเพิ่มพูนศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล”การรักษาความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นนั้น มีการหนุนหลังด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโดรน คิชิดะกล่าว และบอกว่าญี่ปุ่นจะเสนอให้ความช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ด้วย“ในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ เราจะหาทางใช้ความร่วมมือกันทางด้านเทคนิค, การฝึกอบรม, และวิธีการอื่นๆ เพื่อโน้มนำให้มีการเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในประเทศต่างๆ อย่างน้อยที่สุด 20 ประเทศ ซึ่งจะกระตุ้นส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงทางทะเลอย่างน้อยที่สุด 800 คน” เขาบอกไม่เพียงความช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์เช่นนี้เท่านั้น พวกฮาร์ดแวร์ก็จะติดตามมาเช่นเดียวกัน “เราจะจัดหาจัดส่งความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อยที่สุดราวๆ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้นว่า การจัดหาจัดส่งอุปกรณ์เพื่อความมั่นคงทางทะเล อย่างเช่น เรือตรวจการณ์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางทะเล มาให้แก่ประเทศต่างๆ ในอินโด-แปซิฟิก ในระยะ 3 ปีต่อจากนี้ไป”ถึงแม้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศใดๆ อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ญี่ปุ่นนั้นมีการแข่งขันในทางเศรษฐกิจกับจีนมานานแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –และยังมีกำลังแข่งขันกันเพิ่มทวีขึ้นในแถบโอเชียเนียอีกด้วยทางด้านรัฐมนตรีกลาโหม ลอยด์ ออสติน ของสหรัฐฯ บอกว่า อเมริกาก็เช่นกัน จะยกระดับสมรรถนะต่างๆ ในเรื่องการรักษาชายฝั่งของภูมิภาคนี้ “เรายังกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับบรรดาหุ้นส่วนของเราในหนทางซึ่งอาจจะมองกันไม่ค่อยเห็นชัด” เขากล่าว “นี่ก็รวมถึงการต่อสู้กับพวกพฤติการณ์แบบพื้นที่สีเทาต่างๆ ซึ่งบั่นทอนลิดรอนกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ”เขากล่าวหาว่าพวกเรือของจีนกำลังปล้นชิงทรัพยากรต่างๆ ของภูมิภาค “ภายในน่านน้ำอาณาเขตของประเทศอินโด-แปซิฟิกอื่นๆ” ออสติน ยืนกรานแข็งกร้าวว่า ประเทศเหล่านั้น “ไม่สมควรที่จะต้องเผชิญกับการข่มขู่คุกคามทางการเมือง, การใช้อำนาจบังคับในทางเศรษฐกิจ, หรือการก่อกวนรังควาญโดยใช้กองกำลังท้องถิ่นทางทะเล”ผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ (US Coast Guard Commandant) พลเรือเอก ลินดา เฟแกน (Admiral Linda Fagan) ก็เข้าร่วมเวทีประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย “เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญขนาดไหนต่อหน่วยยามฝั่ง (สหรัฐฯ)” ออสติน บอก โดยที่ในปีหน้า กองกำลังทหารสหรัฐฯดังกล่าวนี้จะส่งเรือตรวจการณ์ยามฝั่ง (cutter) เข้ามาประจำการอย่างถาวรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย เป็นลำแรก เรื่องนี้ “จะเปิดกว้างสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับเรื่องการใช้ลูกเรือจากหลายๆ ชาติ, การฝึกอบรม, และความร่วมมือในตลอดทั่วทั้งภูมิภาค”ออสติน ยังอ้างอิงถึง “ความเป็นหุ้นส่วนอินโด-แปซิฟิกเพื่อความตระหนักเรื่องอาณาเขตทางทะเล” (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness) ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศเอาไว้ระหว่างเดินทางเยือนกรุงโตเกียวเมื่อเดือนที่แล้วเขาอธิบายว่า กลไกนี้ “มุ่งหมายที่จะเปิดช่องทางที่ดียิ่งขึ้นในการเข้าถึงความตระหนักเรื่องอาณาเขตทางทะเลชนิดที่อิงกับอวกาศ ให้แก่ประเทศต่างๆ ตลอดทั่วทั้งภูมิภาค รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่ด้วย” ออสติน บอก พร้อมกับอธิบายว่า มันจะประสาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับภูมิภาคแห่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยเราสร้างภาพรวมของการปฏิบัติการร่วมกันขึ้นมา ... เพื่อรับมือกับการทำประมงอย่างผิดกฎหมายและกิจกรรมพื้นที่สีเทาอย่างอื่นๆ”ออสตินย้ำว่า ถึงแม้กำลังเกิดสงครามขึ้นในยุโรปเวลานี้ แต่วอชิงตันยังคงจัดลำดับความสำคัญให้แก่เอเชีย“มีสมาชิกของฝ่ายทหารสหรัฐฯประจำอยู่ที่นี่มากกว่าส่วนอื่นๆแห่งใดๆ ของโลก –จำนวนรวมกันมากกว่า 300,000 คน” รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ,ฯบอก เขาเรียกอินโด-แปซิฟิก ว่าเป็น “หัวใจของยุทธศาสตร์ใหญ่อเมริกัน” (the heart of American grand strategy) และระบุว่า “ไม่มีภูมิภาคใดเลยที่จะมีบทบาทในการกำหนดเส้นทางโคจรของศตวรรษที่ 21 มากยิ่งกว่าภูมิภาคนี้”แบบแผนวิธีการของสหรัฐฯในการเข้าถึงภูมิภาคนี้ คือ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงโดยผ่านการจัดการเครือข่ายที่ประกอบด้วยกลุ่มพันธมิตรต่างๆ, กลุ่มหุ้นส่วนต่างๆ, และการฝึกทางทหารต่างๆ ทั้งนี้วอชิงตันนั้นมีสนธิสัญญาร่วมป้องกันตนเองอยู่กับออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, และประเทศไทย เวลาเดียวกันก็กำลังผลักดันกลุ่ม “คว็อด” (Quad ที่ประกอบด้วยสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และอินเดีย) ไปในเส้นทางแห่งการเป็นการรวมกลุ่มด้านความมั่นคง และเมื่อไม่นานมานี้ยังผลักดันให้มีการจัดตั้งกลุ่ม”ออคัส” (AUKUS สมาชิกในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร, และออสเตรเลีย) ขึ้นมา“เรายังกำลังถักร้อยความผูกพันที่มีอยู่กับหุ้นส่วนรายอื่นๆ ให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยเช่นกัน และผมกำลังขบคิดเป็นพิเศษเกี่ยวกับอินเดีย ประเทศประชาธิปไตยรายใหญ่ที่สุดของโลก” เขาบอก พร้อมกับชี้ว่าเมื่อปีที่แล้วหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี (carrier strike group) ของสหรัฐฯหมู่หนึ่งได้แล่นตระเวนไปทั่วมหาสมุทรอินเดียนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายอันกว้างขวางของการฝึกทางทหารในระดับภูมิภาค “เรากำลังยกระดับทั้งด้านความละเอียดซับซ้อน, การร่วมมือประสานงานกัน, และขนาดขอบเขตของการฝึกทางทหารที่เราประสานกับบรรดาพันธมิตรและหุ้นส่วนของเรา” ออสติน กล่าวการฝึกร่วมที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯระบุถึง มีอาทิ การฝึก Keen Sword กับญี่ปุ่น, Talisman Saber กับออสเตรเลีย (ตลอดจนแคนาดา, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้, และสหราชอาณาจักร), Balikatan กับฟิลิปปินส์, Garuda Shield กับอินโดนีเซียและอีก 12 ประเทศ, และ RIMPAC กับ 26 ประเทศยิ่งกว่านั้น สหรัฐฯ “จะทั้งลงลึกและทั้งขยายการสนทนาและความร่วมมือกันในระหว่างองค์การนาโต้และพวกชาติพันธมิตรอินโด-แปซิฟิกที่เป็นแกนหลักของเรา” เขากล่าว โดยอ้างอิงยกตัวอย่างเรื่องที่กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของหลายชาตินาโต้และอินโด-แปซิฟิก และนำโดยสหราชอาณาจักร เคลื่อนพลไปทั่วภูมิภาคเมื่อปีที่แล้วคิชิดะ ก็เช่นกัน แสดงความเห็นดีเห็นงามกับการที่พวกเพลเยอร์นอกภูมิภาค ซึ่งมีทั้ง อียูโดยรวม, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, และสหราชอาณาจักร กำลังจัดวางกำหนด “วิสัยทัศน์” เกี่ยวกับอินโด-แปซิฟิก ของพวกเขา“บรรดาหุ้นส่วนที่มีความคิดเห็นอย่างเดียวกัน ต่างกำลังมีปฏิบัติการตามความริเริ่มของพวกเขาเอง ไม่ใช่ทำตามคำสั่งคำร้องขอของชาติอื่นๆ” นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าว “นี่ก็คือสิ่งที่เป็นไปตามแนวความคิดว่าด้วย “อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง” ซึ่งยึดโยงอยู่กับการให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม”อย่างไรก็ตาม ผู้แทนของจีนไม่ได้รู้สึกประทับใจกับสถานการณ์เช่นนี้“พวกเราบรรดาประเทศในภูมิภาคนี้จะต้องตื่นตัวคอยเฝ้าระวัง และป้องกันบางประเทศจากภายนอกภูมิภาคนี้ที่จะเข้ามายุ่มย่ามก้าวก่ายในกิจการของภูมิภาคของเรา” รัฐมนตรีกลาโหม เว่ย กล่าวเว่ย ซึ่งยังคงเป็นนายทหารประจำการ แต่งกายในเครื่องแบบทหารและติดยศประดับเหรียญตราครบครัน กล่าวโต้แย้งในเวทีประชุมที่สิงคโปร์ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องเครือข่ายกลุ่มพันธมิตร และการมีองค์การระดับเหนือประเทศ“เราจะต้องบอกว่า ‘ไม่เอา’ การรวมตัวเป็นกลุ่มพิเศษที่กีดกันคนอื่นๆ” เว่ย กล่าว “เราต้องเคารพปฏิบัติตามบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานทั้งหลายที่เป็นหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบรรจุเอาไว้ในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ” เขาพูดต่อไปอีกว่า “เราควรต้องเคารพในเรื่องความเสมอภาคแห่งอำนาจอธิปไตยของทุกๆ ชาติ”เขากล่าวโทษเล่นงานวอชิงตัน “เราเรียกร้องฝ่ายสหรัฐฯให้ยุติการใส่ร้ายป้ายสีและการปิดล้อมมุ่งจำกัดจีน, ยุติการแทรกแซงกิจการภายในของจีน, และยุติการสร้างเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ต่างๆ ของจีน” เขาบอกเขากล่าวหาวอชิงตันว่า กำลังหาทางทำให้ปักกิ่งตกอยู่ในภาวะโดดเดี่ยวภายในภูมิภาคนี้“เรารับทราบคำกล่าวของรัฐมนตรีออสติน” เขาบอก “สำหรับเราแล้ว ยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็คือความพยายามที่จะสร้างกลุ่มเล็กๆ ที่กีดกันคนอื่นๆ ขึ้นมาในนามของ “อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง” เพื่อเอาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของเราไปเป็นตัวประกัน และพุ่งเป้าเล่นงานประเทศหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงเขายังเล่นงานใส่ระบบแซงก์ชั่นคว่ำบาตรของฝ่ายตะวันตก และลัทธิมองว่าตนเองเป็นชาติพิเศษเหนือกว่าใครในโลกของสหรัฐฯ (US exceptionalism)“ลุกขึ้นประกาศว่า “ไม่เอา” การแซงก์ชั่นแบบตามอำเภอใจฝ่ายเดียว และการใช้อำนาจพิพากษาเล่นงานคนอื่นกระทั่งนอกอาณาเขตของตัวเอง” เขาบอก “ไม่มีใครที่จะสามารถตั้งตนอยู่ในฐานเป็นแชมเปี้ยนของกฎหมายระหว่างประเทศ, กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ, หรือระเบียบในทางระหว่างประเทศใดๆ ได้หรอก ถ้าหากเขายินยอมทำตามกฎระเบียบต่างๆ ก็เฉพาะแต่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเขาเท่านั้น”เขาหยิบยกเรื่องที่จีนจัดหาจัดส่งวัคซีนป้องกันโควิด ตลอดจนเข้าร่วมในกิจกรรมรักษาสันติภาพ มาเป็นข้อพิสูจน์ว่าปักกิ่งมีเจตนาที่ดีและสุจริตใจในกิจการต่างๆ ของโลกปักกิ่ง “จัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเกือบๆ 50,000 คนไปเข้าร่วมกับหน่วยปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพต่างๆ ของสหประชาชาติ –มากกว่าจำนวนทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโดยสมาชิกถาวรรายอื่นๆ ของคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็น” เขากล่าวขณะเดียวกัน “จีนได้จัดส่งเรือของกองทัพเรือกว่า 120 ลำออกดำเนินภารกิจคุ้มกันทางนาวี และให้การคุ้มครองแก่เรือของจีนและเรือต่างประเทศมากกว่า 7,000 ลำ”แต่เขาเตือนว่า ในขณะที่กองทัพปลดแอกประชาชนจีนกำลังเพิ่มมัดกล้ามและเขี้ยวเล็บอย่างเข้มแข็งขึ้นมา –ทั้งนี้จีนกำลังปรับปรุงยกระดับสมรรถนะด้านนิวเคลียร์ของตนขึ้นมาอย่างมหาศาล รวมทั้งกำลังจะนำเอาเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 ของตนออกปฏิบัติงาน— จีนก็พร้อมที่จะใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่“เราจะไม่ยินยอมปล่อยให้ผู้อื่นข่มเหงรังแกเรา” เขากล่าว “ถ้าใครก็ตามกล้าที่จะโจมตีเล่นงานเรา กองทัพปลดแอกประชาชนจีนก็จะไม่ลังเลเลยที่จะสู้รบตอบโต้กลับและยังความพ่ายแพ้ให้แก่ผู้ก้าวร้าวรุกราน”อย่างไรก็ตาม เขากล่าวย้ำด้วยว่า จีนยึดมั่นอยู่ในหลักนิยมที่จะไม่เป็นคนแรกที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ “นโยบายของจีนเกี่ยวกับอำนาจทางนิวเคลียร์นั้นมีความสม่ำเสมอมาโดยตลอด เราใช้มันเพื่อการป้องกันตนเอง เราจะไม่เป็นคนแรกที่ใช้อำนาจทางนิวเคลียร์” เว่ย บอกจุดร้อนในภูมิภาค 2 จุด ได้แก่ ทะเลจีนใต้ และไต้หวัน กลายเป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอภิปรายกันในเวทีประชุมที่สิงคโปร์คราวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นในกรณีของทะเลจีนใต้ ซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง แนวความคิดว่าด้วย “เสรีภาพในการเดินเรือ” (freedom of navigation หรือ FON) กลายเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายนำมาใช้เป็นอาวุธโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างดุเดือด“จีนให้ความเคารพ FON และมองว่าเสรีภาพเช่นนี้เป็นเรื่องที่ทุกๆ ประเทศสมควรที่จะได้รับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ” เว่ย บอก “จีนเป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับประโยชน์มากที่สุดจาก FON ในพื้นที่นี้ ถ้าหากเสรีภาพนี้หยุดชะงักหรือถูกขัดขวางในทะเลจีนใต้แล้ว จีนจะเป็นผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุด เพราะถ้าหากไม่มี FON เศรษฐกิจของจีนก็ยากที่จะเติบโตขยายตัวได้”แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ การเดินเรือด้านการพาณิชย์ –ไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซ— ยังคงแล่นไปมาในพื้นที่นี้ได้โดยไม่ถูกขัดขวางอย่างไรก็ดี กองกำลังของจีนได้เข้าครอบครองและติดอาวุธแนวปะการังและเกาะเล็กเกาะน้อยในพื้นที่ทะเลจีนใต้จำนวนหนึ่งเอาไว้ตามอำเภอใจ ถึงแม้เป็นดินแดนที่ยังคงอยู่ในการพิพาทช่วงชิงกับชาติอื่นๆ อยู่ก็ตาม เรื่องนี้ทำให้สหรัฐฯและประเทศอื่นๆ ประกาศว่าต้องไม่ยอมรับ และต้องตอบโต้ป้องปรามด้วยการจัดส่งเรือรบและเครื่องบินรบมาท้าทายการควบคุมพื้นที่ของฝ่ายจีน โดยเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการเพื่อสำแดงเสรีภาพในการเดินเรือ (FON operations หรือ FONOPs)จีน “กำลังใช้ที่มั่นเล็กๆ บนเกาะเทียมเหล่านี้ (ซึ่งจีนสร้างขึ้นบนแนวปะการังและเกาะเล็กเกาะน้อยที่ยึดเอาไว้) โดยการประกอบติดตั้งพวกอาวุธที่ทันสมัย เพื่อผลักดันข้ออ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลอันผิดกฎหมายของตน” ออสติน กล่าว เขาบอกด้วยว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เครื่องบินขับไล่ของจีน “ได้เข้าขัดขวางสกัดกั้นอย่างอันตรายหลายๆ ครั้งต่อเนื่องกันเป็นชุด ต่อเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรซึ่งกำลังปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้”ทางด้าน เว่ย ก็โจมตีตอบโต้กลับ โดยเรียกการปฏิบัติการ FONOPs ของสหรัฐฯ ว่าเป็น “การเที่ยวอาละวาด” เขาบอกว่า “มีบางมหาอำนาจใหญ่เที่ยววางอำนาจแสดงตนเป็นเจ้าใหญ่นายโตทางการเดินเรือมาเป็นเวลายาวนานแล้ว โดยใช้ข้ออ้างเรื่อง FON” เขากล่าวอย่างไรก็ตาม สำหรับอีกดินแดนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจเดือดระอุได้ง่ายๆ เช่นกัน ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายดูกลับจะมีจุดยืนที่ห่างไกลกันน้อยกว่า ถึงแม้ดินแดนดังกล่าวคือ ไต้หวัน ซึ่งเป็นเป็นประเด็นที่ปักกิ่งพร้อมจะหน้าดำหน้าแดงขึ้นมาได้ง่ายๆอารมณ์ความรู้สึกที่แวดล้อมหัวข้อนี้ สะท้อนให้เห็นจากภาษาอลังการแต่คาดหมายพยากรณ์ได้ ที่ เว่ย นำมาใช้“เราจะเด็ดเดี่ยวบดขยี้ความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะเดินหน้าไปสู่ความเป็นเอกราชของไต้หวัน” เว่ย บอก “ผมขอพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับ ถ้าใครก็ตามกล้าที่จะแบ่งแยกเอาไต้หวันออกไปจากจีนแล้ว เราก็ไม่มีความลังเลเลยที่จะสู้รบ เราจะสู้รบไม่ว่าจะต้องสูญเสียสักเท่าใดก็ตาม และเราจะสู้รบไปจนกระทั่งถึงที่สุด นี่เป็นทางเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้นสำหรับประเทศจีน”อย่างไรก็ดี เขาพูดชัดเจนว่าเขากำลังหมายถึงกลุ่มพลังมุ่งสู่เอกราชที่เป็นกลุ่มพลังท้องถิ่น ไม่ใช่พวกต่างชาติ โดยบอกเอาไว้อย่างนี้: “สหรัฐฯเคยสู้รบทำสงครามกลางเมืองมาแล้วเพื่อความเป็นเอกภาพของตน -ถึงแม้ว่าจีนไม่เคยต้องการสงครามกลางเมืองแบบนั้นเลย”กระนั้นก็ตาม เขาก็เตือนด้วยว่า “การแทรกแซงของต่างชาติจะต้องประสบความล้มเหลว”นี่ดูจะตั้งใจมุ่งพาดพิงไปถึงสหรัฐฯเมื่อเดือนที่แล้วในกรุงโตเกียว ไบเดนไปพูดเอาไว้ว่า วอชิงตันมี “พันธกรณี” ที่จะต้อง “ปกป้องไต้หวันโดยใช้กำลังทหาร” แต่คำแถลงนี้ถูกพวกเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวออกมาเพิกถอนอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงเท่ากับยังคงพยายามรักษาความกำกวมคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่สหรัฐฯได้กระทำมานานเอาไว้ต่อไปสำหรับทัศนะมุมมองของ ออสติน เกี่ยวกับไต้หวัน เมื่อดูจากนคำปราศรัยที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าของเขา จะเห็นได้ว่ามีลักษณะท้าตีท้าต่อยน้อยกว่าเรื่องทะเลจีนใต้ขณะชี้ว่า “เดิมพันในช่องแคบไต้หวันคืออะไร เป็นสิ่งที่เห็นกันได้อยู่แล้วอย่างโทนโท่” รวมทั้ง “เรามองเห็นการใช้อำนาจบีบบังคับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปักกิ่ง” แต่ออสตินก็บอกว่า นโยบายของสหรัฐฯยังคงเป็นอย่างเดิม“มันมีความสม่ำเสมอเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารของประธานาธิบดี (สหรัฐฯ) ชุดไหนก็ตาม และเราก็มุ่งมั่นที่จะยังคงรักษาสถานะเดิม ซึ่งได้รับใช้ภูมิภาคนี้เป็นอย่างดีมายาวนานแล้ว” เขากล่าว “ดังนั้น ผมจึงขอพูดเอาชัดๆ ว่า เรายังคงมุ่งมั่นผูกพันอย่างหนักแน่นกับจุดยืนที่มายาวนานแล้วของเรา ในเรื่องนโยบายจีนเดียว”ขณะที่มีกลุ่มพลังงานภายในองค์การการการเมืองการปกครองของไทเป ซึ่งปรารถนาให้ประกาศตัวเป็นเอกราชกันในทางนิตินัยเสียเลยมากกว่า ขณะที่นโยบายจีนเดียวกลับยังคงเป็นการรับรองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ดังนั้นท่าทีเช่นนี้ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ จึงบ่งชี้ให้เห็นว่า ความเคลื่อนไหวทางทหารใดๆ ของสหรัฐฯรอบๆ ไต้หวันจะอยู่ในลักษณะการแสดงปฏิริยาตอบโต้ มากกว่าการเป็นฝ่ายรุกริเริ่มก่อน“เราคัดค้านอย่างเด็ดขาดชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมแต่เพียงลำพังฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็ตามที” ออสติน บอก “และเราไม่ได้สนับสนุนการเป็นเอกราชของไต้หวัน”ในตอนใกล้ๆ ปิดท้ายคำปราศรัยของเขา เว่ย ได้พูดสิ่งที่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่า ต้องการให้มีการสื่อสารในแบบทหารต่อทหารที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา“ฝ่ายทหารของจีนและฝ่ายทหารของสหรัฐฯควรที่จะเพิ่มพูนความไว้วางใจกันในทางยุทธศาสตร์, หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดกันและการคาดการณ์ผิด, บริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ต่างๆ, และป้องกันการเสียดทานและความขัดแย้ง” เขาเสนอแนะ “จีนหวังที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง, สม่ำเสมอ, และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ กับสหรัฐฯ”สำหรับการสนทนาแชงกรีลาประจำปี เป็นรายการที่จัดโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงศึกษา (International Institute for Security Studies หรือ IISS) กลุ่มคลังสมองที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอน และเวลานี้มีฐานะเป็นเวทีประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับท็อปของภูมิภาค โดยมีการเชื้อเชิญผู้สนทนาซึ่งอยู่ในระดับรัฐมนตรีขึ้นไป เวทีประชุมสัมมนานี้จึงเป็นการเปิดโอกาสอันหาได้ยากสำหรับการถกเถียงอภิปรายกันอย่างเปิดกว้าง, การตั้งคำถามของพวกผู้สื่อข่าว, รวมทั้งการประชุมพบปะข้างเคียงเวทีประชุมสัมมนาหลัก