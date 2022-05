Weekend Focus: สหรัฐฯ จับมือ 12 ชาติรวม ‘ไทย’ ดันกรอบความร่วมมือศก. IPEF คานอำนาจจีน

ไบเดน ได้กล่าวเปิดตัว IPEF อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ของการเยือนกรุงโตเกียว ซึ่งผู้นำสหรัฐฯ ได้ร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ ก่อนจะมีการจัดประชุมซัมมิตร่วมกับผู้นำ 3 ชาติในกลุ่ม Quad ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย“ผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ไปด้วยกัน” ไบเดน กล่าวระหว่างพิธีเปิดตัว IPEF ซึ่งมี คิชิดะ และนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดียร่วมเป็นสักขีพยานด้วยตนเอง และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์“อนาคตของเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 จะถูกเขียนขึ้นที่อินโด-แปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่...ในภูมิภาคของเรานี้ เราจะเป็นผู้ร่างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมา”อย่างไรก็ดี IPEF นั้นมีข้อแตกต่างประการสำคัญจากกลุ่มการค้าอื่นๆ ตรงที่ไม่มีการกำหนดแผนเจรจาเพื่อลดภาษีศุลกากร หรือเปิดตลาดให้แก่ชาติสมาชิกสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ไบเดน ต้องการหลีกเลี่ยงกระแสต่อต้านจากคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่กลัวว่า เงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้พวกบริษัทใหญ่ๆ พากันย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่า และจะบ่อนทำลายการจ้างงานภายในสหรัฐฯ เองสิ่งที่ IPEF จะเน้นก็คือการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศหุ้นส่วนโดยกำหนดมาตรฐานร่วมใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล, ห่วงโซ่อุปทาน, โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นIPEF ประกอบด้วย 13 ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ก่อตั้งเริ่มแรก ได้แก่ สหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, บรูไน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไทย และเวียดนาม โดยในแถลงการณ์ร่วมระบุว่า นี่คือกรอบการทำงานที่จะยกระดับไปสู่กลุ่มการค้าซึ่งมีความผูกพันเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น“เราต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้อินโด-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีความเสรี เปิดกว้าง เป็นธรรม ครอบคลุม เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ยืดหยุ่น ปลอดภัย และเจริญรุ่งเรือง” แถลงการณ์ร่วมระบุ“การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหุ้นส่วนคือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรือง”เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของไบเดน บอกกับสื่อมวลชนว่า13 ประเทศที่เข้าร่วม IPEF ครองส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากถึง 40% ของโลก “และยังมีประเทศอื่นๆ ที่อาจจะตัดสินใจเข้าร่วมกับเราในอนาคต”เจ้าหน้าที่ระบุว่า รัฐสมาชิก IPEF ยังจำเป็นต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อกำหนดมาตรฐานร่วม ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้ การให้สัตยาบันโดยรัฐสภา และการพิจารณารับสมาชิกใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจจะหมายรวมถึง “จีน” ด้วยนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้ว ไบเดน พยายามอย่างยิ่งที่จะรื้อฟื้นโครงการพันธมิตรทางทหารและการค้าเชิงยุทธศาสตร์ที่อ่อนแอลงไปมากในยุคของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และตั้งใจที่จะให้ IPEF เป็นทางเลือกสำหรับชาติพันธมิตรนอกเหนือไปจากการร่วมมือกับ “จีน” ซึ่งกำลังขยายอิทธิพลทางการค้าไปทั่วเอเชีย-แปซิฟิกทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อเมริกันยอมรับว่ายังไม่มีกระแสการเมืองในวอชิงตันที่สนับสนุนให้สหรัฐฯ กลับไปเข้าร่วมกลุ่มการค้าในเอเชียที่เน้นลดกำแพงภาษี หลังจากที่ ทรัมป์ ได้นำอเมริกาถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership – TPP) เมื่อปี 2017ภายหลังจากที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกไป รัฐสมาชิกที่เหลือยังคงพยายามที่จะดันความตกลงนี้ให้ไปต่อ โดยมีการเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) หรือ CPTPP ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 11 ประเทศ และจีนได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วกีนา ไรมอนโด รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยืนยันว่า กรอบ IPEF ของ ไบเดน “ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเหมือน TPP” ซึ่งเคยเป็นหัวใจหลักในยุทธศาสตร์ “ปักหมุดเอเชีย” (Pivot to Asia) ของอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามานายกฯ คิชิดะ ยืนยันว่า ญี่ปุ่นยินดีเข้าร่วมและให้ความร่วมมือกับ IPEF อย่างเต็มที่ ทว่าในแง่ของจุดยืนทางยุทธศาสตร์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโตเกียว “ยังคาดหวังที่จะให้สหรัฐฯ กลับเข้าร่วม TPP”สำหรับจีนไม่มีทีท่าว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับ IPEF เอาเสียเลย แถมยังค่อนแคะสหรัฐฯ ว่าพยายามที่จะสร้าง “กลุ่มปิด”หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน ยืนยันว่ารัฐบาลปักกิ่งพร้อมสนับสนุนความริเริ่มต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค ทว่า “ไม่เห็นด้วยกับความพยายามปลุกปั่นยุยงให้เกิดความแตกแยกและการเผชิญหน้า”“เอเชีย-แปซิฟิกควรเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาเชิงสันติ ไม่ใช่เวทีประลองกำลังด้านภูมิรัฐศาสตร์” เขากล่าวทางด้าน “ไต้หวัน” ซึ่งถูกจีนอ้างว่าเป็นดินแดนในอธิปไตย ก็ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของ IPEF ทั้งๆ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่อุปทานไมโครชิปโลกซัลลิแวน ยืนยันว่า สหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับไต้หวัน โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างเซมิคอนดักเตอร์และห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ทว่าความร่วมมือกับไทเปจะเกิดขึ้นในรูปแบบ “ทวิภาคี” แทนผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและเศรษฐกิจจากศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (CSIS) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยอมรับว่า พวกเขายังไม่เห็นความชัดเจนว่ารัฐบาล ไบเดน จะบรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆ ของ IPEF ได้ด้วยวิธีใด และจะมอบ “แรงจูงใจ” อะไรบ้างให้แก่ประเทศหุ้นส่วนเพื่อแสวงหาความร่วมมือ“ประเทศเหล่านี้เพียงแต่รับปากจะเข้าร่วมหารือในเบื้องต้น ทว่าความกระตือรือร้นจะยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่การเจรจาเริ่มขึ้น นั่นยังคงเป็นคำถามอยู่” ผู้เชี่ยวชาญจาก CSIS ระบุ