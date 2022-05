In Pics :โลกช็อก! “คิม จองอึน” ประกาศมีสิทธิใช้ “อาวุธนิวเคลียร์” โจมตีก่อนหากถูกคุกคาม ธิงแทงก์สหรัฐฯ เตือนอาจได้เห็นทดสอบนุกครั้งที่ 7

เอพีรายงานเมื่อวานนี้ (30 เม.ย.) ว่า สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานในวันเสาร์ (30 เม.ย.) ว่าในการประชุมประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ออกมาเตือนอีกครั้งว่าสื่อเกาหลีเหนือชี้ว่าเขาเรียกบรรดาเจ้าหน้าที่กองทัพระดับสูงมาพบเพื่อแสดงความชื่นชมการทำงานของคนเหล่านี้ระหว่างพิธีการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางการทหารครั้งใหญ่ในกรุงเปียงยางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 เม.ย.) ที่ทางเกาหลีเหนือแสดงคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในพิธีพาเหรดมีการนำขีปนาวุธพิสัยข้ามทวีป ICBM ที่มีความสามารถเข้าโจมตีไปถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ และในการจัดแสดงยังมีขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบพลังงานแข็งที่ถูกออกแบบให้สามารถยิงมาจากรถเคลื่อนที่ทางบกหรือจากเรือใต้น้ำเป็นภัยคุกคามซึ่งหน้าต่อทั้ง “เกาหลีใต้” และ “ญี่ปุ่น”เอพีชี้ว่า KCNA ไม่ได้กล่าวไปถึงว่าการประชุมนี้เกิดขึ้นเมื่อใดในที่ประชุมประธานาธิบดีคิม ยืนยันอย่างหนักแน่นที่จะเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพเปียงยางต่อไปเพื่อให้มันสามารถถูกใช้ในทางยุทธศาสตร์การโจมตีข้าศึกล่วงหน้าท่ามกลางอันตรายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงความเคลื่อนไหวที่คุกคามและการยกระดับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ที่หากเกิดขึ้นจากฝ่ายปรปักษ์” รายงานจากแถลงการณ์ของ KCNAคิม จองอึน พูดต่อหน้ากองกำลังทหารเกาหลีเหนือจำนวนมากและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์พิธีสวนสนามครบรอบ 90 ปีกองทัพเกาหลีเหนือ ประกาศที่จะเดินหน้าพัฒนากองกำลังนิวเคลียร์ของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศข่มขู่ที่จะใช้มันหากถูกยั่วยุคิมย้ำว่าอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือจะไม่ถูกผูกพันใช้แค่ภารกิจเดียวของการป้องปรามภายใต้สถานการณ์มากมายที่เกาหลีเหนือเผชิญหน้าต่อภัยคุกคามภายนอกต่อผลประโยชน์พื้นฐานของตัวเองผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้ว่า การแถลงล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือชี้ให้เห็นว่า เปียงยางจะยังคงเดินหน้าทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารต่อไปเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้ทั้งสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ซึ่งโซลกำลังจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่พิธีสาบานตนในเดือนนี้ และอาจจะได้เห็นนโยบายสายเหยี่ยวจากรัฐบาลสายอนุรักษ์ของโซลออกมารอยเตอร์รายงานว่า ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี (28 เม.ย.) กลุ่มนักเคลื่อนไหวเกาหลีเหนือแปรพักตร์กลับมาปล่อยใบปลิวประท้วงข้ามพรมแดนเกาหลีใต้เข้าไปในดินแดนเกาหลีเหนืออีกครั้งกลุ่มนักต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเกาหลีเหนือ (Fighters for a Free North Korea) แถลงว่าได้ปล่อยบอลลูน 20 ลูกที่นำใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนเมื่อวันจันทร์ และวันอังคารปาร์ก ซัง-ฮัค (Park Sang-hak) ผู้นำกลุ่มได้แสดงภาพใบปลิวซึ่งมีรูปผู้นำเกาหลีใต้คนใหม่ ยุน ซอกยอล (Yoon Seok-youl) พร้อมกับข้อความระบุว่า “ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่อดีตอัยการสามารถขึ้นเป็นผู้นำประเทศอันเป็นที่รักได้ ‘ประธานาธิบดีคนที่ 12 แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ยุน ซอกยอล’”ซึ่งนอกเหนือจากใบปลิวแล้ว ยังรวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆ เป็นต้นว่า อาหาร และหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ โดยเป็นการปล่อยในช่วงกลางคืนในจุดที่ไม่เปิดเผยรอยเตอร์รายงานเมื่อวันศุกร์ (29) ว่า สถาบันธิงแทงก์ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ศูนย์ด้านยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ CSIS (Center for Strategic and International Studies) ออกมาเปิดเผยผ่านรายงานในวันพฤหัสบดี (28) ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัทเชิงพาณิชย์จากวันจันทร์ (25 เม.ย.) แสดงให้เห็นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ การเคลื่อนไหวของท่อนซุง และการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือและวัสดุที่เกิดขึ้นในทันทีที่ด้านนอกของทางเข้าอุโมงค์หมายเลข 3เป็นแสดงการเตรียมความพร้อมกำลังเดินหน้าและไม่ควรประเมินว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่สำคัญCIS กล่าวในรายงาน