เปิดปูมมหากาพย์รักแซ่บ “51 ปี คามิลลา-ชาร์ลส์” : จากเมียน้อยผู้เติมเต็ม สู่ว่าที่ ‘ราชินี ราชชายา’

ดุจเดียวกับนิยายชิงรักหักสวาทเรื่องเข้มข้น บุรุษผู้ทรงสูงศักดิ์และสตรีสาวสังคมถูกชะตาฟ้าลิขิตให้เกิดมาเพื่อกันและกันโดยไม่มีทางที่จะยอมถูกพรากจากกัน แต่ต้องเผชิญจารีตราชสำนักกีดกันมิให้ได้สมรักสมรส ก็ปรากฏว่า ดรามามหากาพย์รักสุดๆ ต๊าช ไม่ยอมปิดฉาก แต่กลับกลายเป็นหนังชีวิตแห่งความอลวนอันปวดร้าวใจยาวนานได้กว่า 51 ปีแล้ว นับจากที่บ่มเพาะความดรามาเมื่อปี 1971 อันเป็นศักราชที่ตัวละครเอกนาม เลดี้ไดอานา ยังมิได้เข้าฉาก เพราะมีอายุเพียง 10 ขวบต้นรักงอกงามรวดเร็วเสมือนต้องมนตรา คือลีลาความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มเปิดฉากดรามาช่วงฤดูร้อนของปี 1971 คามิลลา โรสแมรี แชนด์ (นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน) ในวัย 23 ปี ได้ติดตาม แคโรลิน เจอราร์ด ลีห์ ไปเชียร์การแข่งขันขี่ม้าที่สโมสรเดอะ การ์ดส์ โปโล คลับ ในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์ เกรทปาร์ก โดยแคโรลิน เพื่อนสาวคนนี้เป็นธิดาของประธานสโมสร และสนิทสนมถูกอัธยาศัยกับคามิลลา ซึ่งนอกจากจะขี่ม้าเก่งฉกาจเป็นเต้ยของกลุ่มเพื่อนแล้ว ยังเป็นวีไอพีคนดังของสังคมชั้นสูง ด้วยชื่อชั้นระดับแฟนสาวของร้อยเอกแอนดรูว์ พาร์กเกอร์-โบลส์ บุตรหัวปีของอัครมหาเศรษฐีที่รับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระราชชนนี หรือ “ควีนมัม”โดยในแมตช์พลิกชีวิตนี้ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ผู้ทรงเป็นดาวรุ่งเนื้อหอมสุดๆ ก็ทรงอยู่บนสนามแข่งด้วย และแล้วดั่งชะตาฟ้าลิขิต คามิลลาได้รับการแนะนำให้ได้รู้จักกับเจ้าฟ้าชายแสนเสน่ห์พระองค์จะทรงคิดอย่างไรเพคะ เรื่องราวมุกเด็ดอันนี้ถูกเล่าไว้ในสกู๊ปของ คริสโตเฟอร์ วิลสัน นักเขียนมือทองจอมกระแซะราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์บนเว็บไซต์ข่าวเดลีเมล์ พาดหัวว่า คามิลลา คนกินผู้ชาย (Camilla The Man Eater) เมื่อ 5 พ.ย.2016“รักแรกพบ” จึงผลิบานขึ้นในพระหทัยของเจ้าฟ้าชายแสนเสน่ห์ พรินซ์ชาร์มมิง ผู้อยู่ในวัยหนุ่มฉกรรจ์ 22 ปี วีไอพีบางท่านระบุคำนี้ให้นำไปจดจารึกในหนังสือชีวประวัติเล่มโด่งดังที่เจ้าฟ้าชายทรงอนุมัติให้ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 1994ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วก็ทรงไปมาหาสู่คามิลลา อย่างจริงจังไม่แคร์สื่อ ทรงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและเป็นแฟนกันอย่างรวดเร็ว แบบที่คริสโตเฟอร์ และและทรงปรนเปรอเธอด้วยความใส่ใจและถ้อยคำหวานหยด มดตายม้าลายสลบผู้เขียน The Prince of Wales หรือเจ้าชายแห่งเวลส์ เล่าว่า เจ้าฟ้าชายทรงบ่มเพาะต้นรักให้เบ่งบานด้วยสิ่งละอันพันน้อยที่น่ารัก เช่น โน้ตพรรณนาความรักอันไพเราะมากมาย ตลอดจนการโทรศัพท์พลอดรักยามดึกเป็นประจำ โดยบุรุษผู้ทรงสูงศักดิ์และสาวสังคมผู้เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา มีมุมมองให้หัวเราะด้วยกันมหาศาล มีสิ่งที่แชร์ในบทสนทนาได้ไม่รู้จบ ตั้งแต่เรื่องกีฬาและการขี่ม้า ไปจนถึงวรรณกรรมและชีวิตส่วนที่เจ้าฟ้าชายทรงโปรดมาก คือ คามิลลาจะผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเอง เมื่อได้ออกชนบทขี่ม้าล่าสัตว์ด้วยกันทั้งนี้ ในห้วงหนึ่งปีครึ่งที่คบหาเป็นพระคู่รัก และมีความสุขด้วยกันมากล้น (1971-1972) เป็นช่วงเวลาที่ร้อยเอกแอนดรูว์ แฟนหนุ่มรุ่นโตของคามิลลา ถูกส่งไปประจำการที่เยอรมนีระหว่างปี 1969-1973 โดยที่สถานภาพความสัมพันธ์กับคามิลลา คือ สายใยขาดสะบั้นรอบที่ 108 ด้วยต้นเหตุที่จริงจังใหญ่หลวง เพราะอันที่จริงนั้นท่านผู้กองทหารม้ารักใคร่คบหากับน้องคามิลลา แบบรักๆ เลิกๆ เบื่อๆ อยากๆ มาตลอด คู่ขนานกับการที่ฝ่ายชายคอยแต่จะแว่บไปมีสัมพันธ์กับสตรีภายในแวดวงไฮโซนับจำนวนไม่ถ้วนผู้ที่ได้พบปะสนทนากับคามิลลา มักจะบอกว่า คุยกับเธอได้อย่างสบายใจ และได้หัวเราะกันบ่อยๆ เพราะเธอมีมุกขำให้ฮากันเสมอ ที่สำคัญ เธอไม่ถือสากับเรื่องหยุมหยิม และด้วยความที่เป็นนักอ่านตัวยง เธอมีเรื่องเล่าให้คู่สนทนาฟังกันเพลินๆคามิลลา โรสแมรี แชนด์ เป็นสาวราศีกรกฎ เธอถือกำเนิดในกรุงลอนดอนเมื่อ 17 ก.ค.1948 (อายุมากกว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ประมาณหนึ่งปีครึ่ง) และน่าจะได้รับอิทธิพลจากราศีเมถุนไม่ใช่น้อย เธอเด่นมากในด้านการใช้ถ้อยคำอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบดี อารมณ์รื่นเริงและช่างจำนรรจาคามิลลาเป็นลูกคนโตของครอบครัวชนชั้นสูงถิ่นซัสเซกส์ก่อนจะผันตนเองมาเป็นนักธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม โดยมีธุรกิจเด่นคือในวัยเด็ก หนูน้อยคามิลลาคือทอมบอยผู้ร่าเริงสดใส ใช้เวลาไปกับการขี่ม้าและเล่นกีฬาโลดโผน ตกปลา ปลูกต้นไม้ ทำสวน ขณะเดียวกัน เธอเป็นลูกสาวพ่อ ฟังคุณพ่ออ่านหนังสืออย่างจดจ่อ และจึงถูกบ่มเพาะขึ้นมาเป็นนักอ่านตัวยงเมื่อเป็นสาวน้อย คามิลลาเข้าเรียนที่โรงเรียนควีนส์เกตในลอนดอน เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมต้นในปี 1964 ก็ถูกส่งเข้าคอร์สเรียน ในโรงเรียนมัธยมปลายที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโรงเรียนแนวฟินนิชชิ่ง บ่มเพาะเด็กสาวให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะหรูสง่าแก่การเข้าสังคมชั้นสูงต่อไป หลังจากนั้น จึงไปฝรั่งเศส เข้าเรียนภาควิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ในมหาวิทยาลัยลอนดอน อินสตีติว อิน ปารีส นาน 6 เดือน ก็เดินทางกลับอังกฤษช่วงต้นปี 1965คามิลลามิได้กลับเข้าบ้าน แต่ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ข้างที่ทำงานซึ่งเป็นบริษัทมัณฑนากร โดยแชร์อพาร์ตเมนต์ด้วยกันกับเพื่อน ทั้งนี้ มัณฑนากรเจ๊ใหญ่ในบริษัท นามว่าเล่าเกร็ดชีวิตคามิลลา ในหนังสือว่าเจ้าของบริษัทซึ่งเจ้าโทโส ตะเบ็งเสียงไล่คามิลลาออกจากงานอย่างดุเดือด ในวันที่เธอเข้าออฟฟิศสายเพราะเที่ยวกลางคืนหนักหน่วงด้วยวัยสาวสะพรั่ง 17 ปีเต็ม และรูปร่างกับออร่าที่ดึงดูดใจชาย คามิลลาก้าวเข้าสู่สังคมชนชั้นสูงอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และได้พบกับชีวิตรักอลวนเธอเข้าร่วมปาร์ตี้หรูหราต่างๆ และได้พบกับรูเพิร์ต ฮัมโบร ทายาทตระกูลธนาคารใหญ่ในปาร์ตี้หนึ่ง แล้วทั้งสองก็คบหาเป็นแฟนลึกซึ้งช่วงหนึ่งสั้นๆ คริสโตเฟอร์ วิลสัน เล่าไว้อย่างนั้นและเล่าด้วยว่า คามิลลาไปพบกับอีกหนุ่มหนึ่ง คือ เควิน เบิร์ก เศรษฐีรุ่นเยาว์เจ้าของธุรกิจอิสระวัย 19 ปี“เธอเป็นคนสนุกน่ารัก เธอป็อบปูลาร์สุดๆ ครับ และแม้เธอไม่ได้สวยจัด แต่เธอมีพลังดึงดูดและเธอเซ็กซี่ครับ” เศรษฐีเควินเล่าความทรงจำ พร้อมบอกว่า คามิลลาเป็นคนคุยเก่ง และจะมีคำพูดสนุกสนานให้ได้หัวเราะกันเสมอ“ผมคบหาอยู่กับคามิลลา นานนะครับ ผมคิดว่าเรารักกัน แต่เธอก็เทผมเฉยเลย”ต้นเหตุการเทเป็นเพราะคามิลลาได้พบกับนายทหารม้าเจ้าเสน่ห์แสนเท่ นามว่าชายผู้อายุมากกว่ากัน 7 ปี มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำ และอบอุ่นน่าพักพิง ทั้งนี้ น้องชายของแอนดรูว์ ทำงานในบริษัทขายไวน์แสนหรูหราที่คุณพ่อของคามิลลาเป็นเจ้าของทั้งสองถูกตาต้องใจกันและกันทันที คริสโตเฟอร์เล่าว่า บ้านของแอนน์ดรูวเป็นอพาร์ตเมต์ชายโสดย่านน็อตติ้ง ฮิล และในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ นายทหารหนุ่มห้าวกับสาวสังคมวัยทีนเอจสุดเซ็กซี่ผู้ที่มีชื่อ ชั้น และฐานะหรูหราน่าคบ ก็ได้เริ่มต้นสัมพันธ์อันร้อนแรงระหว่างกันแต่ในความเจ้าเสน่ห์ของแอนดรูว์ ก็เต็มไปด้วยความเจ้าชู้ขั้นสุด สร้างความสะเทือนใจแก่คามิลลาโดยตลอด รูเพิร์ต ฮัมโบร แฟนเก่าเล่าแก่คริสโตเฟอร์ ว่า คามิลลาเคยมาหาและระบายความทุกข์ให้ฟังพลางร้องไห้มากมาย ด้วยเหตุนี้ คามิลลากับแอนดรูว์จึงเป็นอะไรที่แบบว่า เดี๋ยวรัก เดี๋ยวเลิก เบื่อๆ อยากๆ ตลอดหลายปีแห่งสัมพันธ์สวาทแต่ช็อตซึ่งเชือดเฉือนใจยิ่งยวด คือ ในปี 1970 นายทหารม้าจอมเจ้าชู้มีภารกิจที่ต้องกลับลอนดอนช่วงหนึ่ง แล้วการณ์กลายเป็นว่าสุดหล่อของคามิลลา ได้เป็นคนรู้ใจใกล้ชิดและออกเดทกับสตรีสูงศักดิ์ที่ป็อบปูลาร์ที่สุดของอังกฤษในยุคนั้นทั้งนี้ ครอบครัวของแอนดรูว์เป็นชนชั้นสูงที่ได้รับใช้ใกล้ชิดกับราชตระกูลวินด์เซอร์ โดยท่านเอิร์ล แห่งแมคเคิลส์ฟิลด์ ที่ 6 ผู้เป็นคุณพ่อ เป็นคนสนิทของสมเด็จพระราชชนนี ควีนมัม ดังเห็นได้ว่าในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หนูน้อยแอนดรูว์ได้อยู่ในขบวนเด็กๆ ถือชายกระโปรงชุดเจ้าสาวอันงดงามวิจิตรดังนั้น เมื่อร้อยเอกแอนดรูว์ หมดช่วงภารกิจในลอนดอนและกลับไปประจำการต่อที่เยอรมนีในปลายปี 1970 ถึงต้นปี 1973 คามิลลาจึงได้กลับเป็นตัวของตัวเอง หลังตกอยู่ในชีวิตรักอลวนเพราะผู้กองสุดเลิฟในมนตรารักอร่อยระหว่างเจ้าฟ้าชายกับคามิลลา แชนด์ ซึ่งฟีเจอริงกันชื่นมื่นหวานมันนับจากฤดูร้อน 1971 จดจนฤดูหนาว 1972 รวมได้ 18 เดือนนั้นซึ่งเรื่องอย่างนี้ สำหรับสาว 24 กะรัตทั้งปวง เป็นใครก็ต้องลุ้นต้องรอให้คนรักออกปากปมนี้มีเฉลยอยู่ในหนังสือของโจนาธาน ซึ่งเล่าว่าในช่วงปลาย พ.ย.1972 (เจ้าฟ้าชายทรงทราบแล้วว่า พระองค์จะต้องเสด็จพระดำเนินไปกับเรือรบหลวงนิเวอร์วา ในการราชกิจนาน 8 เดือนย่านทะเลแคริบเบียนตั้งแต่กลาง ม.ค.1973) พระองค์ทรงครุ่นคิดที่จะขอคามิลลาแต่งงาน กระนั้นก็ตาม แม้จะรักจะหลง พระองค์ยังทรงลังเลพระทัยที่จะขยับความสัมพันธ์ขึ้นอีกระดับหนึ่งยิ่งกว่านั้นทั้งนี้ เคาน์เตสแพทริเชีย แห่งเมาท์แบทเทน ออฟ เบอร์มา ผู้เป็นแม่ทูนหัวและคุณย่าสะใภ้ และได้รับความไว้วางพระทัยอย่างยิ่งจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ บอกกับผู้เขียนว่าปมปัญหาข้อนี้ได้ส่งผลใหญ่หลวงตามมาตั้งแต่กลาง ม.ค.1973 จดจนปลายปี เกิดปัจจัยใหญ่ระดับตัวพลิกเกม Game Changer!จอมเจ้าชู้แอนดรูว์ถึงคราวที่ต้องอกหักยับเยิน เนื่องจากเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ทรงปลูกต้นรักกับผู้กองทหารม้าอีกนายหนึ่ง นามว่า รักษาการร้อยเอกมาร์ก แอนน์โทนี ฟิลลิปส์ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก กีฬาขี่ม้าประเภททีม สนามมิวนิกปี1972งานนี้ต้องบอกว่า “เดจาวู - ดั่งที่เคยได้เห็นมาแล้ว” กล่าวคือ ในความปวดร้าวเพราะเผชิญวิกฤตชีวิต พิษขมจากรักสลายนั้นและที่จึ้งกว่านั้น ในเที่ยวนี้ คามิลลายอดรัก มีชื่อ-ชั้นหรูหรายิ่งกว่าเดิม เป็นถึงแฟนสาวของมกุฎราชกุมารอังกฤษบรรดานักเขียนชีวประวัติราชวงศ์มักลงความเห็นตรงกันว่า คามิลลารักแอนดรูว์มาก แอนดรูว์ขอคืนดีเมื่อใด คามิลลาจะยอมให้อภัยและตอบโอเคเมื่อนั้นแต่ที่สำคัญ เป็นธรรมดาที่ผู้หญิงวัย 25 กะรัตในยุคซึ่งเดอะ ก็อดฟาเธอร์ ดังระเบิดระเบ้อ จะอยากเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบเสียที ซึ่งต้องประกอบด้วยสามีจดทะเบียน ลูกน่ารัก และบ้านอบอุ่นดังนั้น ในเดือน มี.ค.1973 เมื่อแอนดรูว์ผู้มีหัวใจยับเยิน มาขอคืนดี แถมพกด้วยการขอแต่งงาน คามิลลาตอบ เยสค่ะที่รัก ได้โดยไม่ยากเย็น พร้อมกันนี้ เธอได้ส่งจดหมายอันนุ่มนวลไปยังกรมทหารอังกฤษ ณ หมู่เกาะเวสต์อินดีส เพื่อกราบทูลเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ให้ทรงทราบถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญจดหมายจากคามิลลาได้ทำลายดวงพระหทัยของเจ้าฟ้าชายจนย่อยยับ หนังสือเม้ามอยราชวงศ์วินด์เซอร์หลายหลากเล่มรายงานตรงกันอย่างนี้ โดยในเล่มที่ชื่อว่า(ปี 2018) โดย เพนนี จูเนอร์ เจ้าแม่นักข่าวและนักเขียนสายราชวงศ์อังกฤษ เล่าว่ารวมได้หลายฉบับโจนาธานเขียนเล่าว่า เจ้าฟ้าชายทรงมีหนังสือไปยังท่านเอิร์ลเมาท์แบตเตน แห่งเบอร์มา เสด็จปู่ใหญ่ (พระเชษฐาของเสด็จย่าของเจ้าฟ้าชาย) ซึ่งพระองค์ทรงรักและไว้ใจที่จะเล่าความในใจทุกสิ่งอย่าง โดยได้ทรงพรรณนาถึงความรวดร้าวพระทัยว่าโจนาธานเล่าสืบไปว่า หลายๆ ปีต่อมาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เป็นห้วงแห่งการไปเรื่อยๆ ไม่มีเป้าหมาย ทั้งนี้ ทรงรักษาสายสัมพันธ์ฉันมิตรกับครอบครัวพาร์กเกอร์ โบลส์ ตลอดหลายปี และทรงรับเป็นพ่อทูนหัวให้แก่บุตรชายของคามิลลาด้วยสิ่งละอันพันน้อยที่แสนดีในช่วงนี้ทำให้มีการสืบสานและสร้างสมความห่วงใยและผูกพัน คามิลลาก็รักษาความเป็นคนสนิทของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ เพนนีเล่าไว้ใน The Duchess อย่างนั้น พร้อมให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ทรงสนทนาโทรศัพท์กันเป็นหลายชั่วโมง ตลอดทั้งได้ทรงเขียนจดหมายยาวๆ ไปเล่าเรื่องต่างๆ บ้าง หารือบ้าง โดยคามิลลาก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม กล้าที่จะชี้แนะสิ่งเหมาะควร เป็นพระสหายที่จริงใจในห้วงแห่งความรู้สึกไร้เป้าหมายนั้น โจนาธาน เล่าว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงออกเดทกับสตรีหลายๆ ท่านซึ่งมีสเปกตรงกับข้อกำหนดที่จะก้าวขึ้นเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์ได้ เช่น การเป็นพรหมจารีและมีเชื้อสายราชวงศ์ปึ้กปั้ก ทั้งนี้ หนึ่งในคู่เดทมากมาย คือ เลดี้ซาราห์ สเปนเซอร์ พี่สาวของเลดี้ไดอานา สเปนเซอร์เพื่อนสนิทมิตรสหายของคามิลลาเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า ในขณะที่นายทหารม้าแอนดรูว์ยังเดินหน้าคบซ้อนกับสตรีไฮโซ เฉกเช่นที่เป็นมา คามิลลาอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบ จึงอดทนแบกความทุกข์สามีเจ้าชู้ พร้อมกับถนอมรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าฟ้าชายให้เป็นเพื่อนอย่างอุดมคติ ซึ่งเธอทำได้หลายปีในเวลาเดียวกัน เจ้าชายแสนเสน่ห์ สุดแสนจะร่ำรวย สุดแสนจะหล่อเลือกได้อย่างเจ้าฟ้าชายและยิ่งแอนดรูว์ทำร้ายจิตใจของคามิลลาเพียงใด ก็ทรงสงสารห่วงใยมากมายเพียงนั้น และปมความผูกพันเหนียวแน่นดังกล่าวได้รับการวิเคราะห์ว่า สาเหตุสำคัญเป็นเพราะเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงมีจิตใจอ่อนไหว และคามิลลาคนเดียวจะเยียวยาและปัดเป่าความโทมนัสให้ได้ คามิลลาเท่านั้นที่เข้าใจพระองค์ คามิลลาเท่านั้นที่หนุนพระองค์ให้ทรงเข้มแข็ง มีแต่คามิลลาที่พระองค์จะทรงผ่อนคลายสบายพระทัยเมื่อได้ประทับใกล้ชิดในการนี้ เพนนีให้ข้อมูลว่า บุรุษผู้สูงศักดิ์กับเนื้อคู่ของพระองค์หลังจากที่คามิลลาให้กำเนิดบุตรคนที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเจ้าฟ้าชายได้รับความสะเทือนใจรุนแรงที่ท่านเอิร์ลเมาท์แบตเตนต้องสิ้นชีพิตักษัยด้วยน้ำมือของกองกำลังก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนกลุ่มไออาร์เอในปี 1979 คามิลลาเป็นบุคคลเดียวที่ทรงวิ่งไปหาเพื่อพักพิงจิตใจกระนั้นก็ตาม ความสัมพันธ์ลึกซึ้งรอบสองดำเนินอยู่ภายในแรงกดดันที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ซึ่งเจริญพระชันษาได้ 30 พรรษาแล้ว ควรจะมีการอภิเษกสมรสให้เรียบร้อยตามจารีตประเพณีในปาร์ตี้บ้านเพื่อนของเลดี้ไดอานา ใกล้ฤดูออทั่มปี 1980 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เป็นแขกวีวีไอพีโดยทั้งสองมีโอกาสได้นั่งข้างกัน และไดอานาเปิดบทสนทนาถึงพิธีพระศพของท่านเอิร์ลเมาท์แบตเตน เพนนี จูเนอร์ เขียนเล่าไว้อย่างนั้น พร้อมเล่าประโยคโดนพระทัยที่ไดอานากล่าวต่อเจ้าฟ้าชายว่า“โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจอย่างที่สุดค่ะ หม่อมฉันเฝ้ามองพระองค์โทมนัสอยู่ในพิธีพระศพถ้อยคำเหล่านี้ส่งผลให้ชีวิตของเลดี้ไดอานาเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬาร ในหกเดือนต่อมา จดจน ก.พ.1981 เจ้าฟ้าชายทรงเชิญเธอร่วมปาร์ตี้และงานสังคมต่างๆ รวม 13 ครั้ง เช่น งานฉลองเบิร์ธเดย์ของเจ้าหญิงมาร์กาเรต พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชินีนาถ ทั้งนี้ ภายในเวลาแป๊บเดียว สื่อมวลชนก็ได้กลิ่นข่าวสุดยอดฮือฮาแห่งยุค และพากันตื่นเต้น แข่งกันเสนอข่าวในสารพันแง่มุมและแล้วในวันที่ 6 ก.พ.1981 อันเป็นวันที่เจ้าฟ้าชายทรงเชิญเลดี้ไดอานามาพบที่วังวินด์เซอร์แม้มีความกังวลใจที่ได้ทราบอยู่ว่าเจ้าฟ้าชายมีความสนิทสนมลึกซึ้งกับพระสหาย นามคามิลลา เรื่องนี้ถูกเล่าไว้ในy (ปี 1992) โดยหลังจากนั้น ความทุกข์อันมีต้นตอจาก “ความระแวง” แห่กันเข้าครอบครองพื้นที่ดวงใจของเลดี้ไดอานา ขณะที่เจ้าฟ้าชายก็ทรงพยายามให้ความมั่นใจแก่พระคู่หมั้นว่าจะไม่มีหญิงอื่นใดนอกจากเจ้านาง โจนาธานเล่าอย่างนั้น ขณะที่ เพนนีก็เขียนเล่าว่าถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สง่างามอลังการ ต่อหน้าชาวโลกที่รับชมพร้อมกันผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วทุกทวีปราว 750 ล้านคนความสัมพันธ์ฉันคนรักระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และคามิลลา ถูกเม้ามอยหนาหูในแวดวงไฮโซใกล้ชิดพระราชวงศ์ เจ้าหญิงไดอานาก็ทราบเช่นกัน และจึงเฝ้าระแวงว่าพระสวามีของพระองค์จะทรงแว่บไปหาคามิลลา เพนนีเขียนเล่าอย่างละเอียด พร้อมกรณีตัวอย่างคราวที่มีปากเสียงกันใหญ่โตเมื่อและในอีกครั้งหนึ่ง เจ้าหญิงทรงปรี๊ดแตกเมื่อได้พบเห็นเจ้าฟ้าชายทรงใช้กระดุมข้อมือเสื้อที่คามิลลามอบเป็นของขวัญ ความบาดตาน่าสะเทือนพระทัยอยู่ในข้อที่ว่า กระดุมแสนหรูนี้ประดับด้วยอักษร C สองตัวไขว้กันแบบโลโก้ของแบรนด์ชาแนล ทั้งนี้ทรงเชื่อว่า อักษร C สองตัว คือ อักษรย่อจากชื่อคามิลลา กับพระนามว่าชาร์ลส์ความระหองระแหงรุนแรงอุบัติขึ้นตลอดชีวิตสมรส แม้ว่าในระหว่างนั้น เจ้าชายน่ารักสองพระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้น ได้แก่ เจ้าชายวิลเลียม ซึ่งประสูติในปี 1982 และเจ้าชายแฮร์รี ซึ่งประสูติปี 1984 เจ้าหญิงไดอานาบอกผ่านหนังสือของแอนดรูว์ มอร์ตันว่าและในอีกคราหนึ่ง ช่วงปี 1985-86 ซึ่งพระสวามีทวีความเย็นชาตอบโต้กับความโกรธเกรี้ยวของพระองค์หนำซ้ำยังถูกข้าราชบริพารในสำนักพระราชวังมองว่าพระองค์เริ่มป่วยทางจิตในท่ามกลางวิกฤตชีวิตโดยที่ว่าก่อนจะแตกหักแยกทางกับพระสวามีในอีก 7 ปีข้างหน้า ทรงมีรักใหม่ที่ปรากฏเป็นข่าวในภายหลัง อย่างน้อย 3 รายหนุ่มใหญ่ ออร่าเข้มแข็งมั่นคง ผู้ซึ่งมาจากครอบครัวชาวบ้านย่านลอนดอนตะวันออก โดยเป็นตำรวจนครบาลที่โดดเด่น ก่อนจะถูกโอนย้ายเข้าทีมราชองครักษ์ปกป้องเจ้าหญิงแห่งเวลส์ตั้งแต่เดือน เม.ย.1985 ทั้งนี้ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วหลายปี เจ้าหญิงไดอานาทรงเล่าถึงรักครั้งนี้ให้แก่ ปีเตอร์ เซตเทลเลน ซึ่งเป็นโค้ชฝึกสอนพระองค์ด้านการเปล่งเสียงเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะเมื่อช่วงปี 1992-1993 โค้ชปีเตอร์บันทึกวิดีโอบทสนทนานี้ และนำไปขายแก่สื่อมวลชนในปี 2004 เมื่อสื่อรู้ โลกก็รู้ด้วยหลายฝ่ายเชื่อว่าว่าดรามารักนอกใจพระสวามีนี้เป็นที่ล่วงรู้ถึง “ผู้ใหญ่” และแล้วในปีต่อมา คือ 1986 ราชองครักษ์แบร์รี ถูกย้ายออกจากภารกิจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหญิง และไม่นานจากนั้น ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ถูกชนท้ายในเดือนพฤษภาคม 1987ยาวนานประมาณ 5 ปี : ไม่กี่เดือนจากที่แบร์รีถูกโยกย้ายออกไป นายทหารหนุ่มผู้แจ่มใส นามว่าได้พบและปิ๊งกับเจ้าหญิงไดอานาในไตรมาส 3 ของปี ภายในปาร์ตี้ที่วังเคนซิงตันจัดให้แก่ข้าราชบริพาร ทั้งนี้ เจ้าหญิงทรงเปิดทางให้ผู้กองเจมส์เข้าถึงพระองค์ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญให้มาสอนพระองค์ขี่ม้าที่วังเคนซิงตัน ต้นรักของทั้งสองออกดอกสะพรั่งที่บ้านสวนของฝ่ายชาย เจ้าหญิงเสด็จไปที่นั่นและทรงใช้เวลาอยู่กับเจมส์ที่รักอย่างเปี่ยมสุข คุยเจ๊าะแจ๊ะ ทำอาหาร ล้างจาน และร่วมรักกันสัมพันธ์สวาท 5 ปี (1986-1991) ที่เจ้าหญิงไดอานามีอยู่กับเจมส์ ฮิววิตต์(ปี 1994) โดยเจ้าหญิงทรงออกมายอมรับเรื่องราวอื้อฉาวนี้ในหนึ่งปีต่อมา ทั้งนี้ ทรงเลือกให้เป็นวาระที่ชาวโลกจะได้รับทราบพร้อมกันทั่วปฐพี คือดรามารักทั้งสองกรณีเป็นที่ล่วงรู้ของหลายฝ่ายที่เป็นคนวงใน และจะไม่น่าประหลาดใจที่นอกจากนั้น นับจากที่เจ้าฟ้าชายทรงยุติความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เคยมีต่อคามิลลาไปแล้ว นั้นโจนาธาน รายงานอย่างนั้นในหลายๆ ปีที่เจ้าฟ้าชายตัดใจออกจากความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคามิลลา เจ้าหญิงไม่เคยเชื่อและยังระแวงหึงหวงมากมาย ดังนั้นเพราะฝ่ายชายถูกส่งไปประจำการที่เยอรมนีหนังสือของแอนดรูว์ มอร์ตัน เล่าว่าทรงตามเสด็จพระสวามีไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของคามิลลา ในจังหวะหนึ่งที่ปลอดผู้คน เจ้าหญิงทรงออกปากขอคุยส่วนตัวกับคามิลลา ทั้งนี้ ทรงบอกไปว่าทรงทราบเรื่องหมดแล้ว หลังจากนั้น มีการต่อปากต่อคำกันเล็กน้อยเมื่องานกร่อยเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหญิงและพระสวามีเสด็จกลับ เจ้าหญิงทรงร้องไห้ตลอดทางการไฝว้เปิดหน้าระหว่างเจ้าหญิงไดอานากับคามิลลาเกิดขึ้นครั้งนั้นครั้งเดียว แต่การไฝว้ผ่านช่องทางสื่อมวลชนโดยอัดหมัดหนักๆ เข้าใส่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ได้ปรากฏเป็นระยะๆ นับจากเดือน ก.ค.1985 หรือก็คือ 2-3 เดือนที่เจ้าหญิงมีราชองครักษ์แบร์รีอยู่ในชีวิตแล้ว ดังเห็นได้ว่าในการนี้ นิตยสารรายสัปดาห์ยักษ์ใหญ่ด้านข่าวเซเลบอย่าง People ซึ่งมักจะนำข่าวของเจ้าหญิงขึ้นหน้าปก นั้น ในฉบับปลายเดือน ก.ค.1985 ได้เริ่มหมัดแย็บเบาๆ โดยโปรยข่าวหน้าหนึ่งว่า “ไดอานาเป็นสตรีผู้มีคนรับใช้มากมายและเป็นผู้ซึ่งเต้นรำให้ยามค่ำคืนผ่านพ้นไป และในบางคราเธอเต้นรำเดียวดายไร้เงาชาร์ลส์”แล้วประเด็นนี้มาฮอตฉ่าอีกคราในช่วงกลางปี 1987 ช่วงที่สัมพันธ์สวาทของเจ้าหญิงไดอานา กับเจมส์ ฮิววิตต์ยังชุ่มฉ่ำในกระแสรัก หน้าปก People ฉบับสัปดาห์แรกของเดือน มิ.ย.1987 เสนอประเด็นเตียงหักด้วยตัวโปรยข่าวว่า “ฝ่ายหญิงคอยรับมือกับปัญหา ฝ่ายชายเอาแต่ทำหน้าเซ็ง หลังแต่งงาน 6 ปี ชาร์ลส์กับไดเริ่มดำเนินชีวิตแยกต่างหากจากกัน”ยิ่งเมื่อมาในปี 1990 แรงเขย่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ที่มาจากสื่อมวลชน ยิ่งทวีตัวหนักหนา ปรากฏเป็นข่าวติดลบรัวๆพอถึงเดือน ก.พ.1991 หน้าปกและแล้ว 1 มิ.ย.1992โดยแอนดรูว์ มอร์ตัน ถูกวางตลาดอย่างครึกโครม เพราะศึกชิงรักหักสวาทยกระดับถึงขั้นแตกหักภายในเดือนเดียวกันนั้นเลย เมื่อสงครามผ่านสื่อมวลชนขยายตัวไปเล่นงานสุดที่รักของเจ้าฟ้าชาย โดยมีการส่งข้อมูลและภาพถ่ายของคามิลลาไปยังมือสื่อมวลชน หน้าปก People สัปดาห์ปลายเดือน มิ.ย.1992ท่านผู้ชมเมาม์กันลั่นสนั่นปฐพี: รักใหม่หมายเลข 3 ที่ซ้อนอยู่กับรักหมายเลข 2 เป็นหนุ่มเพื่อนสมัยเด็กของเจ้าหญิงไดอานา เขาเป็นทายาทตระกูลมหาเศรษฐีผู้ผลิตเหล้า Gilby’s Gin ของอังกฤษThe Sun หนังสือพิมพ์หัวสีระดับเจ้าพ่อ ฉบับวันที่ 23 ส.ค.1992อันเป็นเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันปีใหม่ 1990 ระหว่างเจ้าหญิงไดอานากับชายผู้เป็นที่รัก ผู้ซึ่งเรียกพระองค์ด้วยคำว่าที่รัก 14 ครั้ง และเรียกด้วยชื่อเรียกเล่นๆ สนิทสนมมากมายว่า “” มากถึง 53 ครั้ง ทั้งนี้ มีการตีพิมพ์ข้อความการสนทนา เช่นเจ้าของเสียงนายนี้ถูกเฉลยในภายหลังว่า คือ เจมส์ กิลบี นั่นเองในหนึ่งเดือนต่อมาหนุ่มเจมส์ ฮิววิตต์ กับหนุ่มเจมส์ กิลบี ได้ขึ้นหน้าปก People ฉบับกลางเดือน ก.ย.1992 อื้อฉาวครึกโครมไปทั่วโลกถ้อยคำสงสารหลั่งไหลสู่เจ้าหญิงผู้แสนดี เลี้ยงลูกอย่างเข้มแข็งแม้ถูกพระสวามีทอดทิ้งนานปี และเสียงด่าทอดูหมิ่นเหยียดหยามคามิลลา ผู้หญิงที่แย่งสามีคนอื่น ตัวทำลายชีวิตสมรสของไดอานาในท่ามกลางปฏิกิริยาย่ำแย่ที่ประชาชนมีต่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และกระแสเกลียดชังรุนแรงที่มีต่อ คามิลลา พระองค์ทรงให้มีการจัดทำภาพยนตร์สารคดีที่ระลึกครบรอบ 25 ปีการสถาปนาขึ้นเป็น Prince of Wales โดยออกโทรทัศน์ในวันที่ 29 มิ.ย.1994 ในตอนหนึ่งของบทสัมภาษณ์” หนึ่งวันหลังจากนั้น เลขานุการส่วนพระองค์กล่าวยอมรับว่าสตรีผู้ที่ถูกพาดพิงนั้น คือในปีรุ่งขึ้น 1995 คามิลลากับแอนดรูว์ เสร็จสิ้นกระบวนการหย่าร้าง4 เดือนต่อมาของเจมส์ ฮิววิตต์ที่ออกวางตลาดในเดือน ต.ค.1994ความอื้อฉาวอื้ออึงลำดับต่อมาคือซึ่งเจ้าหญิงไดอานาทรงออกอากาศเมื่อ 20 พ.ย.1995หลังจากนั้นหนึ่งเดือน สมเด็จพระราชินีนาถทรงมีหนังสือถึงสองพระองค์ แนะนำให้หย่าร้างกันให้เรียบร้อย การหย่าร้างเสร็จสิ้นในวันที่ 28 ส.ค.1996ปฏิกิริยาส่วนใหญ่ของสื่อมวลชนและผู้คนในอังกฤษและทั่วโลก ปรากฏในทางเชียร์ไดอานา และด้านไดอานาซึ่งควรจะมีรักใหม่ได้อย่างไม่ต้องหลบซ่อนแล้ว แต่ก็ไม่วายจะต้องหลบซ่อน เพราะหลายๆ รายที่มีข่าวปลูกต้นรักกับเธอ เป็นชายผู้มีพันธะแล้ว รักสุดท้ายของไดอานาเป็นความสัมพันธ์หวานอร่อยกับ โดดี้ ฟาเยด ทายาทมหาเศรษฐีพันล้านชาวอียิปต์ ทั้งสองเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 1997คามิลลาครองคู่เปี่ยมสุขกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ โดยห่างไกลหูตาของสื่อมวลชน ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ เธอคือพระสนม แต่พระสนมก็หัวเราะขำๆ กับกระแสเกลียดชังที่โลกมีต่อเธอ ทั้งนี้ เพนนี จูเนอร์ เขียนไว้ว่าเป็นนโยบายการดำเนินชีวิตของคามิลลา คือ ไม่โต้ตอบ – ไม่อธิบายผู้คนไม่ได้เห็นทั้งสองปรากฏตัวในทางสาธารณะเลยจนกระทั่งปี 1999 และ 2 ปีต่อมา ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถ(เพราะทั้งสองพระองค์ได้รับศีลสมรสแล้วในการแต่งงานครั้งแรก) แต่มีพระราชพิธีทางศาสนาเพื่อการถวายพระพร เมื่อ 9 เม.ย.2005 เทียบเท่ากับการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ยั่งยืน 35 ปีที่ทรงรักใคร่ผูกพันเหนียวแน่นกันมาในสถานภาพ “เมียจดทะเบียน” นี้ พระวรชายาคามิลลาทรงมิได้เดือดร้อนกับการที่จะไม่ใช้ฐานันดรว่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ และทรงพอพระทัยกับฐานันดรว่าดัชเชสคามิลลา แห่งคอร์นวอลล์ อันเป็นหนึ่งในหลายๆ ฐานันดรแห่งเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กระนั้นก็ตาม กระแสไม่ยอมรับดัชเชสคามิลลาก็ยังฮึ่มๆ ซีเอ็นเอ็นทำสำรวจทัศนคติของประชาชนอังกฤษในปี 2005 และพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องการเห็นดัชเชสคามิลลาก้าวขึ้นเป็นพระราชินีอังกฤษในอนาคต16 ปีผ่านไป ไวเหมือนความฝัน ดัชเชสคามิลลาทรงปฏิบัติพระราชภารกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระราชินีนาถอย่างเต็มที่เต็มพระทัย ทรงส่งเสริมความตื่นตัวต่อปัญหาความไม่รู้หนังสือ สนับสนุนผู้ที่ถูกทำร้ายทางเพศและเผชิญความรุนแรงในครอบครัว และเมื่อผู้คนได้รู้จักตัวตนแท้จริงของพระองค์ ที่ทรงวางพระองค์ธรรมดามากๆ ติดดิน ให้เกียรติผู้อื่น และมากล้นด้วยพระอารมณ์ขัน ทัศนคติของสาธารณชนได้ปรับเปลี่ยนดีขึ้นอย่างมากมายในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการขึ้นครองราชบัลลังก์ได้มีพระราชหัตถเลขาออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ.2022 ว่า- Queen Consortนั่นคือการประกาศรับรองพระเกียรติยศให้แก่พระสุนิสาหลวงอย่างงดงามยิ่งยวดครึ่งศตวรรษทีเดียวที่ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ได้ครองพระหทัยแห่งเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และทรงเป็นพระคู่รักที่ยั่งยืนอย่างน่าทึ่ง ความรักใคร่ผูกพันของทั้งสองพระองค์นำพาให้น.ส.คามิลลา แชนด์ ได้เป็นพระคู่รักที่ทำให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงพระเกษมสำราญมากมาย แล้วความรักใคร่ผูกพันเป็นห่วงทุกข์สุขของกันและกัน ก็ได้นำพาให้นางคามิลลา พาร์กเกอร์ โบลส์ กับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ยอมรับฐานะชู้รัก เพื่อจะเติมเต็มจิตวิญญาณของกันและกัน ก่อนจะจำใจยุติเพื่อเห็นแก่ชีวิตสมรสยิ่งกว่านั้น ในเวลาต่อมาที่เจ้าฟ้าชายปักใจแล้วว่าชีวิตสมรสดังกล่าวพังทลายแล้ว ทรงหวนคืนสู่ความรักแท้จริงแห่งพระหทัย โดยคามิลลาต้องยอมรับสถานการณ์เมียน้อยนานเป็นหลายปีทีเดียว