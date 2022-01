หนุ่มสาวญี่ปุ่น 6 คนจี้ ‘เทปโก’ จ่ายชดเชยกว่า 170 ล้าน อ้างป่วยเป็น ‘มะเร็งไทรอยด์’ จากรังสีฟูกูชิมะ

ฝ่ายโจทก์ซึ่งอายุระหว่าง 17-27 ปี เคยอาศัยอยู่ที่จังหวัดฟูกูชิมะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ปี 2011 ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นสึนามิซัดถล่มชายฝั่งภาคตะวันออกของญี่ปุ่น และนำมาสู่วิกฤตการณ์แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หลอมละลายที่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไดอิจิเคนอิจิ อิโดะ หัวหน้าทีมทนายความ ระบุว่า ลูกความทั้ง 6 คนเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class-action lawsuit) ต่อศาลแขวงกรุงโตเกียวในบ่ายวันนี้ (27 ม.ค.) โดยจะเรียกร้องเงินชดเชยทั้งหมด 616 ล้านเยน หรือประมาณ 178 ล้านบาททั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหารท้องถิ่นไม่เคยระบุยืนยันว่า พบ “ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล” ระหว่างการสัมผัสรังสีที่รั่วไหลกับการป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ ซึ่งในคดีนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ขณะเดียวกัน รายงานของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (UN's Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) ซึ่งเผยแพร่เมื่อปีที่แล้ว ให้ข้อสรุปว่า ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะซึ่งผ่านมาแล้ว 10 ปี “ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง” ต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่ ส่วนอัตราการป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ในเด็กที่พบมากขึ้นนั้น เกิดจาก “การวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น” กว่าในอดีตอย่างไรก็ตาม ทนายฝ่ายโจทก์โต้แย้งว่า ลูกความกลุ่มนี้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่จะป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ และมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดจากการที่พวกเขาสัมผัสกับรังสีที่รั่วไหลจากโรงไฟฟ้า“โจทก์บางคนประสบปัญหาในการเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงและหางานทำ บางคนต้องยอมทิ้งความฝันที่จะมีอนาคตที่ดี” อิโดะ กล่าวหนุ่มสาวทั้ง 6 คนมีอายุระหว่าง 6-16 ปีตอนที่เกิดภัยพิบัติขึ้น และได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ระหว่างช่วงปี 2012-2018โจทก์ 2 คนตัดต่อมไทรอยด์ทิ้งไปแล้วข้างหนึ่ง ส่วนอีก 4 คนต้องผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกทั้ง 2 ข้าง และจำเป็นต้องรับประทานไทรอยด์ฮอร์โมนไปตลอดชีวิตที่มา : เอเอฟพี