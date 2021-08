สุดทึ่ง! อินเดียเปิดตัว ‘smog tower’ ใช้พัดลมยักษ์ 40 ตัวปั๊มลมกรองฝุ่นพิษ แต่นักวิทย์ยัน ‘ไร้ประโยชน์’

สถานการณ์หมอกควันพิษซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมในอากาศถือเป็นปัญหาเรื้อรังในอินเดีย และที่กรุงนิวเดลีก็มักมีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานถึง 20 เท่า โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งเมืองทั้งเมืองจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทีมวิศวกรผู้สร้าง ‘smog tower’ ระบุว่า พวกเขานำพัดลมขนาดยักษ์ 40 ตัวไปติดตั้งบนหอสูง 25 เมตร โดยพัดลมเหล่านี้จะสามารถปั๊มอากาศผ่านไส้กรองได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงถึงครึ่งหนึ่งภายในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร“วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับนิวเดลีในการต่อสู้ปัญหามลพิษ เพื่ออากาศที่สะอาด” อาร์วินด์ เคจริวาล มุขมนตรีกรุงนิวเดลี กล่าวในพิธีเปิด smog tower ซึ่งจัดขึ้นใกล้ๆ กับย่านการค้า Connaught Placeเคจริวาล ย้ำว่า อุปกรณ์ตัวนี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง และจะต้องนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ซึ่งหากใช้ได้ผลจริงก็จะมีการสร้างเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ ของกรุงนิวเดลีอาคารหลังนี้ใช้งบก่อสร้างประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนักวิจารณ์ชี้ว่าหากจะติดตั้งในจำนวนที่มากพอต่อการลดฝุ่นพิษทั่วเมืองหลวงก็คงจะต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล และสิ้นเปลืองภาษีประชาชนอย่างมากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่า ทางการควรจะหาวิธีลดการปล่อยมลพิษที่ต้นตอของมัน เช่น ท่อไอเสียรถยนต์, อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม, โครงการก่อสร้าง, การเผาขยะและเชื้อเพลิง รวมไปถึงการเผาตอซังพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม่ในช่วงฤดูหนาว“ขอพูดชัดๆ ตรงนี้ว่ามันไร้ประโยชน์สิ้นดี” การ์ธิก คเณสัน จากสภาพลังงานสิ่งแวดล้อมและน้ำ (Council on Energy, Environment and Water) ให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี“เงินภาษีประชาชนถูกใช้ไปแล้ว ผมขอให้นิวเดลีเป็นบทเรียนสำหรับเมืองอื่นๆ ว่าอย่าได้เอาเงินไปใช้สนับสนุนโครงการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเช่นนี้” เขากล่าวตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีมลพิษสูงที่สุดในโลก 15 แห่งเป็นเมืองในอินเดียถึง 14 แห่งงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet เมื่อปี 2020 ระบุว่า ประชากรอินเดียเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บที่มีต้นตอจากมลพิษในอากาศถึง 1.67 ล้านคนในปี 2019 และในจำนวนนี้เป็นชาวกรุงนิวเดลี 17,500 คนที่มา: เอเอฟพี