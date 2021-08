ตอลิบาน’ทำท่ารอมชอม‘ฝ่ายอื่นๆ’ใน‘อัฟกานิสถาน’ หลังโค่นรัฐบาลคาบูล ตอลิบาน’ทำท่ารอมชอม‘ฝ่ายอื่นๆ’ใน‘อัฟกานิสถาน’ หลังโค่นรัฐบาลคาบูล

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)18/08/2021การระเบิดปะทุขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหวของพลังชีวิตกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรยับยั้งได้ หน่ออ่อนแรกๆ สุดกำลังงอกขึ้นมา ไม่นานเลยหลังจาก อัชราฟ กานี หลบหนีไปจากกรุงคาบูลเมื่อวันอาทิตย์ (15 ส.ค.) โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบ พร้อมๆ กับนำเอาทรัพย์สมบัติอันมิชอบจำนวนมหาศาลที่ปล้นชิงจากประชาชนของเขาติดตัวไปด้วยจากนั้นต้นอ่อนสีเขียวแห่งการฟื้นตัวทางการเมืองก็กำลังปรากฏให้เห็น เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลรักษาอย่างเคร่งเครียดและเร่งด่วน ภูมิภาคนี้กำลังส่งเสียงสนับสนุน ปากีสถานคือผู้ที่แสดงบทบาทนำตอนบ่ายวันอาทิตย์ (15 ส.ค.) นั้นเอง นักการเมืองระดับอาวุโสชาวอัฟกันทั่วทั้งกาแล็กซี่ ส่วนใหญ่ทีเดียวมาจากกลุ่มแนวร่วม “พันธมิตรภาคเหนือ” (Northern Alliance) สมัยก่อนช่วงปลายทศวรรษ 1990 ก็เดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://tribune.com.pk/story/2315756/high-level-afghan-delegation-arrives-in-islamabad-as-taliban-surround-kabul) เพื่อหารือใคร่ครวญกับคณะผู้นำปากีสถานในเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ตอลิบานเข้าสู่กระแสหลักในคณะผู้แทนชุดนี้ มีทั้งบุคคลระดับท็อป 3 คนจากหุบเขาปัญจชีร์ (Panjshir Valley), พวกผู้นำประสบการณ์สูงชาวฮาซารา (Hazara), สมาชิกหลายรายของพรรค จามิอัต-อี-อิสลามี (Jamiat-e Islami party) และรายที่น่าสนใจมากๆ คือ คอลิด นูร์ (Khalid Noor) บุตรชายคนหัวปีของ อัตตา มูฮัมหมัด นูร์ (Atta Muhammad Noor) ผู้นำชาวทาจิกจาก เมืองมาซารีชารีฟ (Mazar-i-Sharif)ไม่ต้องสงสัยเลย มันเป็นพัฒนาการอันน่าตื่นตาตื่นใจที่ปากีสถานกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับพวกผู้นำระดับท็อปของ พันธมิตรภาคเหนือ ในสมัยก่อน ซึ่งเคยเป็นหัวหอกของขบวนการต่อต้านการปกครองตอลิบานในยุคทศวรรษ 1990พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อ กานี ก้าวออกไปพ้นทางแล้ว พวก “ฝ่ายค้าน” ชาวอัฟกันที่ไม่ใช่ตอลิบาน ซึ่ง กานี เคยทำให้ด้อยความสำคัญ เคยดูหมิ่นเหยียดหยาม, หรือ เคยละเลยมองข้าม ด้วยประการต่างๆ ในระหว่างการบริหารจัดการอย่างทุจริตฉ้อฉลและทำตามใจของเขาโดยไม่ฟังเสียงใคร ก็หวนกลับมาปรากฏตัวพุ่งแรงขึ้นอีกครั้งควรต้องบันทึกเอาไว้ด้วยว่า โฆษกของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียในคาบูล นิกิตา อิซเชนโก (Nikita Ishchenko) ได้พูดออกมาอย่างเปิดเผย (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reuters.com/world/asia-pacific/russia-says-afghan-president-fled-with-cars-helicopter-full-cash-ria-2021-08-16/) ถึงรายละเอียดการหลบหนีออกจากประเทศอย่างน่าอับอายของ กานี เอาไว้ดังนี้: “สำหรับเรื่องการพังทะลายของระบอบปกครอง (ที่กำลังตกจากอำนาจไป) นั้น มันแสดงออกให้เห็นได้อย่างฉะฉานชัดเจนที่สุดจากวิธีการที่ กานี หลบหนีออกจากอัฟกานิสถาน รถยนต์ 4 คันอัดแน่นด้วยเงิน พวกเขาพยายามเอาเงินอีกส่วนหนึ่งใส่เข้าไปในเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่ง แต่ไม่สามารถใส่เข้าไปได้หมด และมีเงินบางส่วนถูกทิ้งเอาไว้ในลานบิน”สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจพอๆ กัน ได้แก่ บทบาทอันสำคัญยิ่งยวดและชวนให้ตื่นตะลึงซึ่งมีแต่ ปากีสถาน เท่านั้นที่สามารถเล่นได้ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่การปรองดองแห่งชาติในอัฟกานิสถาน และคอยสะกิดดุนหลังให้ชาวอัฟกันเหล่านี้มุ่งไปสู่วัฒนธรรมแห่งการเมืองแบบต้อนรับทุกๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมปากีสถานรบเร้าคณะผู้แทนชาวอัฟกัน ให้หาทางทำข้อตกลงรอมชอมทางการเมืองที่ครอบคลุมรอบด้านและยึดโยงกับพื้นฐานอันกว้างขวาง และให้หาทางเปิดการสนทนาทางการเมืองที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้เป็นก้าวเดินก้าวหนึ่งในเฉพาะหน้านี้ ซึ่งมุ่งที่จะสร้างประเทศชาติที่มีสันติภาพ, ความสามัคคี, เป็นประชาธิปไตย, มีเสถียรภาพสภาความมั่นคงแห่งชาติของปากีสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานวางนโยบายทั้งพลเรือน-ทหารระดับสูงสุดของประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีอิมรัน ข่าน นั่งเป็นประธานอยู่ แถลงย้ำเมื่อวันจันทร์ (16 ส.ค.) ว่า การรอมชอมทางการเมืองแบบเปิดทางให้ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม เป็นหนทางเดียวเท่านั้นสำหรับการก้าวไปข้างหน้า ในแบบที่เป็นตัวแทนของชาวอัฟกันทุกๆ กลุ่มชาติพันธุ์แน่นอนทีเดียว พัฒนาการต่างๆ เหล่านี้ในอิสลามาบัด ไม่สามารถที่จะพิจารณากันแบบแยกโดดเดี่ยว ไม่สัมพันธ์กับสิ่งซึ่งกำลังเกิดขึ้นในที่อื่นๆท่ามกลางการอพยพหลบหนีแบบไฟลนก้นของพวกนักการทูตอเมริกันจากกรุงคาบูล ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ออกมาแถลงเน้นย้ำเมื่อวันจันทร์ (16 ส.ค.) ว่า ในอัฟกานิสถานช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป สหรัฐฯคาดหวัง “ที่จะแสดงการนำด้วยการทูตของเรา, อิทธิพลระหว่างประเทศของเรา, และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของเรา”, จะ “ผลักดันให้กิดการทูตระดับภูมิภาค”, ส่งอิทธิพลต่อพลวัตเหล่านี้ด้วย “พวกเครื่องมือทางเศรษฐกิจของเรา” ในเวลาเดียวกับที่หลีกเลี่ยงจาก “การสร้างชาติ” , แต่มุ่ง “รักษาจุดโฟกัสอันเด่นชัดในเรื่องภารกิจแห่งการต่อสู้การก่อการร้ายของเราเอาไว้”มันเป็นการแถลงแบบสุดห้าวทีเดียว ไบเดนยืนกรานยึดมั่นและแก้ต่างให้แก่การตัดสินใจถอนทหารออกไปจากอัฟกานิสถานซึ่งก่อให้เกิดเสียงขัดแย้งดังกระหึ่มของเขา การคำรามอย่างไม่สบอารมณ์ของเขาครั้งนี้มุ่งแสดงแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังภายในประเทศเป็นสำคัญ แต่สิ่งที่ออกมาจากการแถลงคราวนี้ของเขาก็คือการที่อเมริกาต้องถอยทัพอย่างหดหู่ตรอมใจ และหันมารวมศูนย์อยู่ที่ “ผลประโยชน์ต่างๆ ในโลกซึ่งมีความสำคัญยิ่งยวดระดับเป็นตาย ที่เราไม่สามารถเพิกเฉยละเลยได้”แน่นอน สถานที่สำหรับการสร้างสันติภาพได้หันเหปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่พวกรัฐต่างๆ ในภูมิภาคนี้เองแล้ว ตอลิบานก็มีความตระหนักรับรู้เรื่องนี้ และระงับอกระงับใจเอาไว้อย่างละเอียดอ่อนรอบคอบ ไม่กระทำอะไรด้วยความหุนหันพลันแล่น เวลาเดียวกัน “กลุ่มประสานงวาน” ของอดีตประธานาธิบดีอัฟกัน ฮามิด คาร์ไซ (Hamid Karzai), อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ (Abdullah Abdullah ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขาในระบอบปกครองชุดที่ถูกตอลิบานโคนล้มคือ ประธานของคณะมนตรีระดับสูงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ Chairman of the High Council for National Reconciliation --ผู้แปล) , ผู้นำมูจาฮีดีน กุลบุดดิน เฮกมัตยาร์ (Gulbuddin Hekmatyar) ซึ่งกำลังแสดงบทบาทเป็นสะพานเชื่อมข้ามช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการหลบหนีไปของ กานีหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่ปากีสถานกลายเป็นผู้มีบทบาทแกนกลาง ทว่าบทบาทของอิหร่าน, จีน, และรัสเซีย ก็จะมีความสำคัญเช่นกัน ความพยายามในเฉพาะหน้านี้ย่อมได้แก่การก่อตั้งรัฐบาลชุดเปลี่ยนผ่านขึ้นมา ตอลิบานดูเหมือนแสดงท่าทียินดียอมรับการดำเนินการในเรื่องนี้ ชนิดที่ให้เป็นตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ในวงกว้างสำหรับอินเดียนั้น ควรที่จะรีบเร่งละทิ้งชุดเรื่องเล่าที่ตนวางกลอุบายเตรียมเอาไว้ ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่มุ่งคัดค้านต่อต้านปากีสถาน แล้วหันมายอมรับการตื่นใจมีชีวิตชีวาใหม่ๆ เหล่านี้ การดำเนินการทางการทูตของอินเดียควรที่จะเป็นอิสระหลุดออกมาจากข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับ กานี และเหล่าสมุนของเขา ซึ่งมีลักษณะของสัญญาที่ เฟาสต์ (Faust) ทำไว้กับปีศาจร้าย ตลอดจนควรที่จะหลุดออกจากแอกของอเมริกัน และหันกลับมาสร้างเครือข่ายขึ้นใหม่กับชนชั้นนำชาวอัฟกันผู้ซึ่งถูก กานี กีดกันออกจากอำนาจการปิดสถานเอกอัครราชทูตของอินเดียในคาบูล จะเป็นการทำตนเองให้กลายเป็นคนสะเพร่างี่เง่าที่ทำให้งานป่วนแห่งเทือกเขาหิมาลัย ณ จุดหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ เมื่อวงล้อแห่งการทูตและการเมืองได้รับการจัดวางเข้าที่เข้าทางเพื่อเร่งความเร็วในอัฟกานิสถาน การเมืองแบบยุคสมัยปกติทำท่าจะเติบโตขยายตัวไปทีละนิดในแต่ละวันที่ผ่านมา และฝุ่นหนาทึบของภาวะไร้ชีวิตชีวาที่แขวนลอยอยู่ในอากาศมาเป็นเวลา 30 ปี กำลังจะตกลงมาสู่พื้นได้เสียทีการแข็งขืนตั้งหน้าตั้งตารักษาสภาพเดิมๆ เอาไว้ให้ได้ มีแต่จะกลายเป็นทำลายผลประโยชน์ต่างๆ ของอินเดีย รวมทั้งทำให้อินเดียต้องอยู่โดดเดี่ยวในภูมิภาคนี้