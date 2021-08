In Pics: สหรัฐฯ แปลกใจ “ตอลิบาน” ยึดได้เร็วกว่าที่คาด "ไบเดน" เก็บตัวแคมป์เดวิด อเมริกันชนดูถ่ายทอดสด ฮ.ชีนุกอพยพระทึกนาทีต่อนาที

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานเมื่อวานนี้(16 ส.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน และทีมงายของเขาต่างรู้สึกแปลกใจในวันอาทิตย์(15)ที่กลุ่มติดอาวุธตอลิบานสามารถรุกคืบเข้ายึดอัฟกานิสถานได้เร็วผิดคาดขณะที่กองกำลังสหรัฐฯต้องเร่งรีบอพยพเจ้าหน้าที่ออกนอกอัฟกานิสถาน CNN รายงานว่า 72 ชั่วโมงก่อนหน้ากองกำลังดึงตัวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯออกจากสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงคาบูลได้สำเร็จทุกคนอย่างปลอดภัยนอกจากนี้โดยภายในสนามบินยังมีภาพความสับสนอลหม่านของผู้คนที่ต้องการหลบหนีตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์(15)มาจนถึงเช้าวันจันทร์(16)กองกำลังสหรัฐฯจำนวน 6,000 นายยังคงตรึงกำลังเฝ้าคุ้มกันสนามบินเพื่อเป็นเส้นทางอพยพ แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ความมั่นคงให้ข้อมูลกับ CNNไบเดนที่ผ่านมาเป็นผู้ที่เคยหาเสียงว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านกิจการต่างประเทศสหรัฐฯใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์ เดวิดโดยภาพที่เปิดเผยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าไบเดนนั่งอยู่ตามลำพังกำลังหารือทางไกลร่วมกับแกนนำคนสำคัญทางการทหารและการต่างประเทศซึ่งการล่มสลายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินคาดของเหล่ากองกำลังทหารอัฟกานิสถานและรัฐบาลอัฟกันของประธานาธิบดีอัชราฟ กานีภายใต้การอุ้มชูของสหรัฐฯทำให้ทั้งไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐฯต่างตกใจ ซึ่งเพิ่งในเดือนกรกฎาคมคนเหล่านี้ยังคงเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่รัฐบาลพลเรือนของกานีที่กรุงคาบูลจะล่มสลาย และเปิดโอกาสช่วงเวลาหลังจากกองกำลังสหรัฐฯจะถอนออกไปทั้งหมดและผลของการถอนกำลังจะเริ่มต้นแสดงให้เห็นในเวลานี้มีกองกำลังสหรัฐฯ 6,000 นายอยู่ที่กรุงคาบูลเพื่อช่วยการอพยพ แต่ในเวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯยอมรับว่าพวกเขาคาดคิดผิดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโธนี บลิงเกน กล่าวในรายการวันอาทิตย์(15)ทางสถานีโทรทัศน์ CNN โดยเขาอ้างไปถึงกองกำลังความมั่นคงแห่งชาติอัฟกานิสถานและชี้ว่าอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯพบว่า ไบเดนคาดว่าจะแถลงต่อประชาชนสหรัฐฯเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตในอัฟกานิสถานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะกำหนดวันพักผ่อนที่แคมป์เดวิดให้สั้นลงจากการที่ไบเดนเก็บตัวดูสถานการณ์การล่มสลายของอัฟกานิสถานภายในแคมป์เดวิดช่วงวันอาทิตย์(15) รัฐแมรีแลนด์ ทำให้ส.สคนดังพรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอ จิม จอร์แดน (Jim Jordan) ออกมาตำหนิผ่านสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ว่า ผู้นำสหรัฐฯมัวแต่เก็บตัวพักผ่อนที่แคมป์เดวิดแทนที่จะไปทำงานตามปกติที่ทำเนียบขาวระหว่างที่กองกำลังสหรัฐฯกำลังอพยพเจ้าหน้าที่การทูตหนีตายออกจากกรุงคาบูลที่เห็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทางยุทธศาสตร์ชีนุ๊กบินออกมาจากที่ตั้งสถานทูตที่มีเสียงดังมากจนได้ยินเสียงเครื่องและผู้คนกล่าวตะโกนสลับกับข่าวรายงานเข้ามาว่าตอลิบานยึดค่ายบากรามได้สำเร็จและกำลังเข้าสู่อัฟกานิสถาน“ทำไมโจ ไบเดนกำลังใช้วันหยุด” และเสริมว่า “ผมไม่คิดว่าเขาต้องการตอบคำถามจากกองทัพสื่อในตลอดสุดสัปดาห์นี้ดังนั้นนี่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นมาก”ขณะที่สว.พรรครีพับลิกันชื่อดังอีกรายจากรัฐอาร์คันซอ ทอม ค็อตอน (Tom Cotton)กล่าวว่า “ทำไมไบเดนกำลังซ่อนตัว?”หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐฯรวมไปถึงสื่ออื่นๆรายงานว่า ไบเดนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการที่เขาสั่งการให้กองกำลังสหรัฐฯถอนตัวออกมาจากอัฟกานิสถานจนกลายเป็นคลื่นสึนามิที่พังลงมาให้เห็นต่อหน้า วอชิงตันโพสต์พาดหัวข่าวว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ท้าทายและปกป้องผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเข้าใจในผู้อื่นแต่กลับใช้สายตาที่เย็นชาต่อความโกลาหลที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถาน (Defiant and defensive, a president known for empathy takes a cold-eyed approach to Afghanistan debacle)วอชิงตันโพสต์ชี้ว่าไบเดนใช้การคำนวนอย่างเลือดเย็นในการถอดสายออกซิเจนออกจากอัฟกานิสถานในสงครามที่คร่าชีวิตคนอเมริกันไปไม่ต่ำกว่า 2,000 คนไบเดนกล่าว และเสริมว่าเอพีรายงานเพิ่มเติมว่า หนึ่งในเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยว่าไบเดนนั้นมั่นใจต่อการคาดการณ์ที่มีต่อนักรบอัฟกันที่จะต่อสู้ยันกำลังกับกลุ่มตอลิบานไว้ขณะเดียวกันเพนตากอนและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯแถลงในแถลงการณ์ร่วมว่า“เรากำลังเพิ่มมาตรการทางความมั่นคงที่สนามบินนานาชาติฮามิดคาไซเพื่อทำให้การเดินทางออกจากอัฟกานิสถานของทั้งสหรัฐฯและเจ้าหน้าที่ชาติพันธมิตรผ่านทางเที่ยวบินทหารและพลเรือนเป็นไปได้อย่างปลอดภัย”ซึ่งช่วงระหว่างปฎิบัติการอพยพลำเลียงโดยฮ.ชีนุ๊กจากสถานทูตสหรัฐฯในกรุงคาบูลพบว่ามีสถานีโทรทัศน์ในอเมริกาไม่ต่ำกว่า 2 ช่องได้แก่ MSNBC และ CNN รายงานอย่างเกาะติดต่อเนื่องโดยมีการตั้งกล้องโทรทัศน์เตรียมเพื่อจับภาพฮ.ชีนุ๊กบินออกไปตัดสลับกับการรายงานสดจากนักข่าวโลกตะวันตกที่รายงานจากอัฟกานิสถาน โดยทางสถานีโทรทัศน์ MSNBC มีการวิเคราะห์โดยใช้หัวหน้าบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ แอนเดรีย มิเชล และส่วน CNN ได้สัมภาษณ์บลิงเกนซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯได้ออกมาโต้ถึงปฎิบัติการอพยพออกอย่างเร่งรีบของสหรัฐฯไม่ใช้ไซง่อน 2.0 ตามที่ทั่วโลกล้อกันนอกจากนี้สถานีวิทยุคุยข่าวภายในสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดสายถกคุยเรื่องการถอนกำลังทหารสหรัฐฯของไบเดนและมีบางส่วนออกมาชี้ว่าสหรัฐฯถอนตัวออกไปเร็วจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากไบเดนพบว่ามีอดีตผู้นำสหรัฐฯอย่างน้อย 2 คนคือ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศต้องการถอนกองกำลังสหรัฐฯออกไปจากอัฟกานิสถาน