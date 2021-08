WHO ชี้คนไข้โควิดหมายเลข 0 น่าจะเป็นจนท.แล็บอู่ฮั่น

ไต้หวันนิวส์ สื่อไต้หวันรายงานเมื่อวันนี้(13 ส.ค)ว่า ดร. ปีเตอร์ เอ็มบาเรค(Dr Peter Embarek)หัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากองค์การอนามัยโลก WHO ในการสอบสวนต้นกำเนิดโรคโควิด-19 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ในจีนออกมาเปิดเผยว่าเขาเชื่อว่าคนไข้โรคโควิด-19คนแรกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแล็บจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์อู่ฮั่นที่ได้สัมผัสค้างคาวโดยในการให้สัมภาษณ์ในสารคดีที่กำลังจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เดนมาร์ก TV 2 ซึ่งมีการเผยแพร่บางช่วงวานนี้(12)ก่อนออกอากาศจริงระบุว่า...โรคโควิด-19อาจจะเริ่มต้นมาจากทฤษฎีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล็บอู่ฮั่นเกิดสัมผัสกับค้างคาวระหว่างการทำงานภาคสนามหรือระหว่างการวิจัยในห้องแล็บหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเอ็มบาเรคซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการให้กับองค์การอนามัยโลกและยังเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยอาหารและโรคติดเชื้อจากสัตว์มีกระดูกสันหลังมาสู่คน(Zoonosis)แสดงความเห็นว่า เขาเชื่อว่าการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่แล็บอู่ฮั่นที่ถูกขนานนามว่าเป็นคนไข้หมายเลข 0 จากค้างคาวจะเป็นตัวอย่างของการติดต่อทางตรงของโรคติดเชื้อจากสัตว์มีกระดูกสันหลังมาสู่คนโดยในการให้สัมภาษณ์ที่เผยแพร่วันพฤหัสบดี(12)ในเดนมาร์ก เอ็มบาเรค หัวหน้าทีมการค้นหาต้นตอโควิด-19ขององค์การอนามัยโลกที่จีนย้ำว่า ทีมของเขาไม่ได้พบหลักฐานใดโดยตรงที่เชื่อมโยงกับการวิจัยค้างคาวที่ทำโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ต่างๆในเมืองอู่ฮั่น แต่สิ่งที่รู้คือค้างคาวพันธุ์เกือกม้า(horseshoe bat) สามารถเป็นพาหะนำไวรัสที่เกี่ยวข้องกับ Sars-CoV-2ได้ แต่ทว่าไม่เกิดวิกฤตโรคระบาดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น และมีแค่กลุ่มคนที่รู้ว่ามีการสัมผัสทางตรงกับค้างคาวคือเจ้าหน้าที่ห้องแล็บวิทยาศาสตร์เมืองอู่ฮั่นแต่กระนั้นกลับเป็นเรื่องยากที่ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติของWHO จะสามารถหารือสอบสวนกับฝ่ายปักกิ่งได้ โดยอ้างอิงจากเอ็มบาเรคพบว่า ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนที่ภารกิจของคณะของเขาจะจบลงที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถจะทำให้มีการพูดคุยในประเด็นเกี่ยวข้องกับเหตุความเป็นไปได้เกิดขึ้นที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กับฝ่ายจีนได้โดยในทฤษฎีความเป็นไปได้สำหรับเจ้าหน้าที่แล็บติดเชื้อจากค้างคาวนั้น เอ็มบาเรคกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ก็คือ เจ้าหน้าที่ติดเชื้อระหว่างการทำงานภาคสนามขณะกำลังเก็บตัวอย่างอยู่ภายในถ้ำค้างคาวและเอ็มบาเรคได้กล่าวไปถึงประเด็นการย้ายที่ตั้งของห้องแล็บวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยกล่าวว่า ได้มีการให้ความสนใจไปที่สถาบันการวิจัยไวรัสวิทยาอู่ฮั่น WIV (Wuhan Institute of Virology)แต่เสริมว่ามีเหตุผลที่สมควรต้องทำการสอบสวนสำหรับศูนย์การควบคุมโรคและการป้องกัน CDC ประจำอู่อั่น โดยเขาได้ชี้ไปว่า การตีพิมพ์ในเรื่องการวิจัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 2013 แต่มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหยุดการวิจัยจากสัตว์เหล่านี้ขณะทีมของเขาได้เข้าไปเยี่ยมชมที่ศูนย์ CDC ประจำอู่ฮั่นเขาได้ซักถามเจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็บของ CDC ว่าสถานที่แห่งนี้ตั้งมานานตั้งแต่เมื่อใด คนเหล่านั้นตอบกลับมาว่าเพิ่งมีการย้ายมาเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2019 โดยสถานที่แห่งนี้ตั้งห่างจากตลาดอาหารทะเลอู่ฮั่น (Huannan Seafood Market) ที่มีการค้นพบเคสป่วยแรกๆออกไปแค่ 500 เมตรเท่านั้นเอ็มบาเรคชี้ไปว่า สิ่งนี้มันน่าสนใจเพราะการเคลื่อนย้ายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธ.ค ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เคสแรกๆเริ่มถูกรายงาน โดยผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก WHO กล่าวว่า “เมื่อคุณเริ่มต้นย้ายแล็บ มันจะเกิดการติดขัดไปเสียทุกอย่าง”เขาเปิดเผยอีกว่า การเคลื่อนย้ายแล็บที่ต้องรวมไปถึงตัวอย่างไวรัส กลุ่มตัวอย่างอื่นๆทำให้เขาชี้ว่าสมควรต้องมองที่จะให้ลึกลงไปในเวลาของการเคลื่อนย้ายและแล็บวิทยาศาสตร์การกล่าวถึงทฤษฎีที่ว่ารั่วไหลออกมาจากห้องแล็บนั้นเป็นการยากมากที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนจะยอมประนีประนอมด้วยในการอนุญาตให้ความเป็นไปได้ของประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแม้แต่น้อย อ้างอิงจากเอ็มบาเรค และเมื่อมองย้อนหลังไปถึงกระบวนการ เขาเชื่อว่าทฤษฎีการรั่วออกมาจากห้องแล็บต้องเจอกับแรงต่อต้านอย่างแน่นอนเป็นเพราะความจริงแล้ว “ได้เกิดขึ้นไต้หวันนิวส์รายงานว่า ปีเตอร์ เอ็มบาเรคชี้ว่า ความผิดพลาดของมนุษย์อาจเป็นต้นตอทำให้เกิดวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่และจีนคงไม่ค่อยจะรู้สึกดีที่ต้องยอมรับในเรื่องนี้