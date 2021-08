‘จีน VS ตะวันตก’ เมื่อต่างฝ่ายต่างซ้อมรบที่‘ทะเลจีนใต้’สัปดาห์นี้

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)05/08/2021จีนจะฝึกซ้อมทางทหารในทะเลจีนใต้บริเวณนอกชายฝั่งมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเป็นเวลา 5 วัน เริ่มตั้งแต่วัน (ศุกร์) ที่ 6 สิงหาคมนี้ เป็นการเคลื่อนพลทางนาวีขนาดใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเดียวกันกับการเอ็กเซอร์ไซส์ร่วมของกองทัพหลายชาติพันธมิตรตะวันตกที่นำโดยสหรัฐฯ ณ พื้นที่ใกล้เคียงกันภายในอาณาบริเวณของทะเลจีนใต้ที่แข่งขันช่วงชิงกันอยู่ตามประกาศของสำนักงานความปลอดภัยทางการเดินเรือของจีน (China Maritime Safety Administration) ที่ออกมเมื่อวันพุธ (4 ส.ค.) (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.msa.gov.cn/html/hxaq/aqxx/hxjg/Hainan/20210804/0A3C35BD-483B-4CD3-A58C-2220C04D2442.html) จีนจะห้ามไม่ให้เรือใดๆ เข้าไปในพื้นที่ซึ่งถือเป็นพื้นที่จำกัดหวงห้ามชั่วคราว ที่อยู่ตรงระหว่างหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands จีนเรียกชื่อว่า หมู่เกาะซีซา -ผู้แปล) กับเกาะไห่หนาน ตั้งแต่เช้าวันที่ 6 สิงหาคม ไปจนสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคมเวลาไล่เลี่ยกันนั้น กองบัญชาการทหารภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ของสหรัฐฯ (US Indo-Pacific Command) ออกคำแถลงในวันที่ 2 สิงหาคม (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/2716767/us-indo-pacific-command-will-conduct-large-scale-global-exercise-21/) ว่า จะดำเนินการฝึกซ้อมภายใต้ชื่อรหัสว่า LSGE21 (ย่อมาจาก Large Scale Global Exercise 21 -ผู้แปล) ร่วมกับกองทัพของสหราชอาณาจักร, กองกำลังป้องกันของออสเตรเลีย (Australian Defense Force ชื่ออย่างเป็นทางการของกองทัพออสเตรเลีย), และกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น (Japan Self-Defense Force ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ก็คือ กองทัพญี่ปุ่น -ผู้แปล) คำแถลงนี้บอกว่า สหรัฐฯจะฝึกซ้อมร่วมกับเหล่าพันธมิตรและเหล่าหุ้นส่วน เพื่อปรับปรุงยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการด้วยกัน, ความไว้วางใจกัน, และการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความเข้าใจกัน เพื่อให้รับมือได้ดียิ่งขึ้นกับความท้าทายต่างๆ ทางความมั่นคงซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อทุกๆ ชาติขณะที่ พลเรือเอก จอห์น อะควิลิโน (John Aquilino) ผู้บัญชาการของกองบัญชาการทหารภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกสหรัฐฯ กล่าว (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2720047/us-will-continue-to-operate-in-south-china-sea-to-ensure-prosperity-for-all/) ระหว่างการแสดงปาฐกถา ณ เวทีประชุมความมั่นคงแอสเพน (Aspen Security Forum) ในรัฐโคโลราโด ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ว่า “เรามองด้วยความกังวลต่อการที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ทั้งหมดอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย – ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งหมดในภูมิภาคแถบนี้โดยตรงและเป็นไปในทางลบ ในเรื่องการดำรงชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการทำประมง หรือการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ”ผู้บัญชาการทหารสหรัฐฯผู้นี้บอกอีกว่า เขายังมีมีความเป็นห่วงเรื่องที่จีนดำเนินการกำราบปราบปรามต่างๆ ในฮ่องกง รวมทั้งเรื่องประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในซินเจียง ตลอดจนพฤติการณ์ทางทหารของจีนในบริเวณชายแดนอินเดีย “สิ่งต่างๆ เหล่านี้นำพาผมไปสู่ความเชื่อที่ว่า เราจะต้องมีการปฏิบัติการในการป้องปรามอย่างชนิดที่มีการบูรณาการกันตั้งแต่บัดนี้แล้ว รวมทั้งดำเนินการด้วยความสำนึกถึงความเร่งด่วน” อะควิลิโน กล่าววันอังคาร (3 ส.ค.) กองทัพเรือสหรัฐฯแถลง (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/2718466/us-navy-kicks-off-large-scale-exercise-2021/) ว่า ได้เริ่มต้น การฝึกซ้อมขนาดใหญ่ (Large-Scale Exercise ใช้อักษรย่อว่า LSE ) ประจำปี 2021 แล้ว“เราได้ปรับเปลี่ยนจุดเน้นหนักจาก หมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี (Carrier Strike Group หรือ CSG) แต่ละหมู่แยกกันออกไป มาสู่แบบแผนวิธีการที่มีการรวมศูนย์กองเรือขนาดใหญ่มากขึ้น (larger fleet-centric approach) นี่เป็นการท้าทายความสามารถของพวกผู้บัญชาการกองเรือ (fleet commanders) ซึ่งจะต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำที่เหนือกว่าพวกปรปักษ์” พลเรือเอก คริสโตเฟอร์ เกรดี (Christopher Grady) ผู้บัญชาการของกองบัญชาการกำลังกองเรือสหรัฐฯ (US Fleet Forces Command) บอก“LSE เป็นอะไรที่มากยิ่งกว่าแค่การฝึก มันเป็นการใช้ประโยชน์จากอำนาจการสู้รบแบบบูรณาการกันของกองกำลังทางนาวีหลายๆ หน่วย เพื่อทำให้มีอุปกรณ์เซนเซอร์, อาวุธยุทโธปกรณ์, และแพลตฟอร์ม ต่างๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ในทั่วทั้งปริมณฑลทุกๆ ปริมณฑล ในสภาพแวดล้อมแห่งการประลองช่วงชิงกัน ในระดับโลก”ทั้งนี้ในสหรัฐฯนั้น หมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี (CSG) หมู่หนึ่ง ปกติแล้วจะประกอบด้วย เรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ลำ, เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี (guided-missile cruiser) ใช้เพื่อการป้องกันทางอากาศ 1 ลำ, เรือรบ 2 ลำสำหรับสงครามต่อสู้เรือดำน้ำและสงครามผิวน้ำ, และเรือพิฆาต 1 ถึง 2 ลำสำหรับการต่อสู้เรือดำน้ำ ขณะที่กองเรือ (naval fleet) หมายถึงกลุ่มเรือรบขนาดใหญ่ที่มารวมตัวกันภายใต้การควบคุมของผู้นำ 1 คนในคืนวันพุธ (4 ส.ค.) รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน หวัง อี้ กล่าวในคำปราศรัย ((ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1897509.shtml)) ณ การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ซัมมิตเอเชียตะวันออก (East Asia Summit หรือ EAS) ครั้งที่ 11 ที่จัดแบบออนไลน์ ว่า “พวกมหาอำนาจต่างชาติ” ต้องยุติความพยายามในการมุ่งขยาย “สมาคมลับแก๊งมาเฟีย” ในประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ และแสดงให้เห็นถึงการเคารพใน “4 เคารพ” (four respects) –ซึ่งได้แก่ การเคารพในความจริงทางประวัติศาสตร์, ในกฎหมายระหว่างประเทศ, ในประเทศต่างๆ ของภูมิภาค, และ ในข้อตกลงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคหวังบอกว่า ความจริงทางประวัติศาสตร์นั้นมีอยู่ว่า จีนเป็นคนแรกที่ได้ค้นพบ, ตั้งชื่อ, และสำรวจและใช้ประโยชน์หมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ตลอดจนน่านน้ำที่เกี่ยวข้องกัน ขณะเดียวกันจีนยังได้ประกาศอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเหล่านี้กลับคืนมาจากญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเขากล่าวว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว จีนมีสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลเหนือหมู่เกาะหนานซา (Nansha Islands ชื่อที่จีนใช้เรียกหมู่เกาะสแปรตลีย์ -ผู้แปล) อย่างสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เขาบอกอีกว่า จีนกับบรรดาประเทศสมาคมอาเซียนได้ตกลงเห็นพ้องกันที่จะแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ ที่มีอยู่อย่างสันติโดยผ่านการปรึกษาหารือและการเจรจากันภายใต้ ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)“บางพวกบางพลังที่อยู่ภายนอกภูมิภาคนี้ได้เคลื่อนกำลังเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินจำนวนมากกล้ำกรายเข้ามาในทะเลจีนใต้ และพยายามที่จะหลอกล่อให้ประเทศภายนอกเพิ่มมากขึ้นอีกเข้ามายังภูมิภาคแถบนี้และสำแดงกำลังของพวกเขา” หวัง บอก“จีนกับเหล่าประเทศอาเซียนควรที่จะมีสมองอันแจ่มใสเพื่อคัดค้านเจตนารมณ์ที่เลวร้ายของพวกพลังต่างประเทศเหล่านี้ และปฏิเสธไม่ยอมรับพฤติกรรมซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้แก่สันติภาพ, เสถียรภาพ, และความสามัคคีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค”ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม โกลบอลไทมส์ (Global Times) สื่อในเครือของ เหรินหมินรึเป้า (พีเพิลส์เดลี่) ปากเสียงอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตีพิมพ์บทบรรณาธิการชิ้นหนึ่ง (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230053.shtml) มีเนื้อหาเตือน หมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหราชอาณาจักร ที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน เอชเอ็มเอส ควีน เอลิซาเบธ (HMS Queen Elizabeth) ซึ่งกำลังเคลื่อนพลเข้าสู่ภูมิภาคนี้ ว่า อย่าได้แสดง “การกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม” เมื่อแล่นผ่านทะเลจีนใต้ขณะที่ หู ซีจิน (Hu Xijin) บรรณาธิการใหญ่ของโกลบอลไทมส์ พูดสำทับว่า กองทัพจีนจะเปิดฉากยิงใส่ถ้าหากเรือรบของสหราชอาณาจักรแล่นล่วงล้ำพื้นที่น่านน้ำ 12 ไมล์ทะเลรอบๆ หมู่เกาะและแนวปะการังที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในภูมิภาคนี้ ปรากฏว่าลงท้ายแล้ว สหราชอาณาจักรก็ไมได้แล่นเข้าเฉียดใกล้พื้นที่ซึ่งช่วงชิงกันอยู่เหล่านี้ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sohu.com/a/480802994_120345784) [1]ในวันจันทร์ (2 ส.ค.) เรือฟริเกตชื่อ “บาเยิร์น” (Bayern) ของกองทัพเรือเยอรมนี เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือของเมืองวิลเฮล์มส์ฮาเวน (Wilhelmshaven) ฐานทัพเรือใหญ่ที่สุดของเยอรมนี เพื่อการเดินทางเป็นระยะเวลารวม 7 เดือน ซึ่งจะมีการแวะเยือนท่าเรือต่างๆ สิบกว่าแห่งในอินโด-แปซิฟิก โดยที่จะแล่นผ่านทะเลจีนใต้เช่นเดียวกัน“จีนนั้นไม่มีข้อคัดค้านขัดขวางใดๆ ต่อการใช้เสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ ตราบเท่าที่พวกเรือรบของยุโรปแล่นผ่านทะเลจีนใต้ตามปกติในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ พวกเขาก็จะไม่ได้สร้างความขัดแย้งกับประเทศจีนขึ้นมา” หู กล่าวในคลิปวิดีโอเผยแพร่ล่าสุดของเขา (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230501.shtml)“เราคาดหวังอย่างแรงกล้าว่า ท่านผู้บังคับการท่านผู้บัญชาการของเรือรบเหล่านี้จะมีความตระหนักในทางยุทธศาสตร์ซึ่งต้องการธำรงรักษาความสัมพันธ์ที่ประเทศของพวกเขามีอยู่กับจีน และจะไม่ปฏิบัติการอะไรอย่างจงใจในทะเลจีนใต้“จีนนั้นไม่กลัวพวกยุยงมุ่งสร้างความปั่นป่วนหรอก ไม่ว่าสหราชอาณาจักรหรือเยอรมนีต่างก็ไม่ได้มีพลังอำนาจที่จะสู้รบกับจีนในทะเลจีนใต้ ผมเชื่อว่าพวกเขาต่างมีความชัดเจนมากในเรื่องนี้” หู กล่าวต่อทางด้านพวกผู้เชี่ยวชาญทางการทหารก็บอกว่า โอกาสที่จะเกิดการขัดแย้งสู้รบทางทหารโดยตรงระหว่างจีนกับฝ่ายตะวันตกนั้น ยังคงห่างไกลสำหรับช่วงระยะเวลาใกล้ๆ นี้สือ ซาน (Shi Shan) ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารคนหนึ่ง กล่าวเอาไว้ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1XdyMKXxb2c&t=2600s) ทางช่องยูทูบของเขาว่า กองทัพปลดแอกประชาชนจีนจะไม่เคลื่อนกำลังทหารและเรือรบไปยังพื้นที่จำกัดหวงห้ามในทะเลจีนใต้ เนื่องจากปกติแล้วจะต้องใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการฝึกขนาดใหญ่ๆ ประเภทนี้ สือบอกว่า กองทัพจีนอาจจะยิงขีปนาวุธจำนวนหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวระหว่าง 5 วันของการฝึกซ้อมครั้งนี้ แต่ก็เพียงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงสหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, และญี่ปุ่น มากกว่าอันที่จริง เมื่อเดือนสิงหาคม 2020 จีนก็ได้ยิงขีปนาวุธจำนวน 4 ลูกจากมณฑลชิงไห่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือไกลโพ้นของประเทศ และจากมณฑลเจ้อเจียง บริเวณภาคกลางของแดนมังกร ไปยังเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าขีปนาวุธ 2 ลูกพลาดเป้าหมาย โดยที่ลูกหนึ่งไปตกลงในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงแห่งกว่างซี (Guangxi Zhuang Autonomous Region)เรือบรรทุกเครื่องบิน เอชเอ็มเอส ควีน เอลิซาเบธ ของสหราชอาณาจักร และหมู่เรือโจมตีของเรือรบนี้ ไม่ได้แล่นไปใกล้ๆ พวกหมู่เกาะเทียมซึ่งปักกิ่งถมทะเลสร้างขึ้นมา เมื่อตอนที่หมู่เรือนี้แล่นเข้าไปในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ตามการแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนจากการกระทำเช่นนี้ สหราชอาณาจักรก็ได้หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมกับสหรัฐฯในการท้าทายโดยตรงต่อการที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำอาณาเขต 12 ไมล์ทะเล ในน่านน้ำที่ยังเป็นกรณีพิพาทช่วงชิงกันอยู่นี้เรือ ควีน เอลิซาเบธ ซึ่งเคลื่อนเข้ามายังภูมิภาคนี้เพื่อสำแดงเสรีภาพในการเดินเรือ และเข้าร่วมฝีกซ้อมทางทหารกับประเทศอื่นๆ ได้แล่นเข้าสู่ทะเลจีนใต้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้ว และระบุเอาไว้ทางทวิตเตอร์ว่า ได้ออกจากทะเลจีนใต้แล้วในวันจันทร์ (2 ส.ค.) และแล่นเข้าสู่ทะเลฟิลิปปิน (Philippine Sea)กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุในการตอบคำถามผ่านแฟกซ์เมื่อวันพุธ (4 ส.ค.) ว่า เรือรบสหราชอาณาจักรเหล่านี้ “ไม่ได้เข้ามาภายในน่านน้ำ 12 ไมล์ทะเลของหมู่เกาะต่างๆ ของจีนในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ตามข้อมูลข่าวสาร (ของฝ่ายเรา)”“จีนหวังว่าเรือของกองทัพเรือชาติอื่นๆ จะเคารพปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อแล่นข้ามทะเลจีนใต้ เคารพในสิทธิและอธิปไตยของชาติเจ้าของชายฝั่ง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่สันติภาพของภูมิภาค” คำตอบของกระทรวงกล่าวต่อทางด้านแหล่งข่าวด้านกลาโหมของสหราชอาณาจักรหลายราย ได้บอกกับหนังสือพิมพ์ เดอะ การ์เดียน (The Guardian) ว่า ไม่ได้มีแผนการใดๆ ที่จะเปิดการเผชิญหน้าทางนาวีกับจีนในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้หลังจากกองทัพจีนออกมาเตือนว่าอย่าได้ดำเนินการยั่วยุแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกองทัพปลดแอกประชาชนจีนรายหนึ่ง ระบุว่า ฝ่ายทหารของจีน “มีความพอใจกับการที่หมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหราชอาณาจักรแสดงท่าทีทางนาวีแบบโลว์-โปรไฟล์” ระหว่างอยู่ในน่านน้ำทะเลจีนใต้หมู่เรือรบสหราชอาณาจักรหมู่นี้ เดินทางออกจากสหราชอาณาจักรตั้งแต่เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และอยู่ระหว่างภารกิจเคลื่อนกำลังเป็นระยะทาง 42,000 กิโลเมตร ซึ่งจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยสิ่งที่จะปฏิบัติในภารกิจคราวนี้ ก็รวมถึงการฝึกซ้อมร่วมกับสหรัฐฯ, อออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, และญี่ปุ่น ในทะเลฟิลิปปิน(ดูเพิ่มเติมได้ที่https://www.scmp.com/news/china/military/article/3143786/south-china-sea-british-warships-didnt-sail-near-chinese)