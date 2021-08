WHO วอนทั่วโลกพักฉีด ‘บูสเตอร์’ เพื่อกระจายวัคซีนสู่ประเทศยากจน

ข้อเรียกร้องนี้ถือเป็นคำเตือนที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุดจาก WHO ในขณะที่หลายประเทศเริ่มมีการสั่งซื้อและเตรียมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตา“ผมเข้าใจว่ารัฐบาลทุกประเทศมีความกังวล และต้องการปกป้องประชาชนของท่านจากเชื้อเดลตา แต่เรายอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้บางประเทศที่กว้านเอาวัคซีนที่มีอยู่ไปใช้เกือบหมดแล้วแสวงหามันเพิ่มอีก” ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการ WHO ระบุเมื่อวันพุธ (4 ส.ค.)กลุ่มประเทศร่ำรวยมีอัตราการฉีดวัคซีนประมาณ 50 โดสต่อประชากร 100 คนในเดือน พ.ค. และตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวตามข้อมูลจาก WHO ในขณะที่กลุ่มประเทศยากจนเพิ่งจะฉีดวัคซีนได้เพียง 1.5 โดสต่อประชากร 100 คน เนื่องจากไม่สามารถหาวัคซีนได้เพียงพอ“เรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระจายวัคซีนส่วนใหญ่จากประเทศที่มีรายได้สูงไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่า และด้วยเหตุนี้ WHO จึงขอเรียกร้องให้ทุกประเทศพักฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. เป็นอย่างน้อย” ทีโดรส กล่าวองค์การอนามัยโลกกำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 10% ภายในสิ้นเดือน ก.ย. และอย่างน้อย 40% ภายในสิ้นปีนี้ และอย่างน้อย 70% ภายในกลางปี 2022ตามการคำนวณของสำนักข่าว AFP เวลานี้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 4.27 พันล้านโดส โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงตามเกณฑ์ของธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) จะมีอัตราการฉีดอยู่ที่ 101 โดสต่อประชากร 100 คน และสัดส่วนลดลงมาเหลือเพียง 1.7 โดสต่อประชากร 100 คน ในกลุ่ม 29 ประเทศที่ยากจนที่สุดการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตาทำให้บางประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือวางแผนที่จะฉีด ทั้งๆ ที่ประชาคมนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นมีความจำเป็นจริงหรือไม่“การที่เราฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้แก่ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี เป็นแนวคิดที่ตื้นเขินไปหน่อย” เอลิน ฮอฟฟ์มาน ดาห์ล ที่ปรึกษาด้านโรคติดเชื้อขององค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์“เวลานี้มีเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น ถ้าเรายังปล่อยให้ประชากรส่วนใหญ่ของโลกไม่ได้ฉีดวัคซีน แน่นอนว่าในอนาคตเราจะต้องมาปรับสูตรวัคซีนกันใหม่อีก”สัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีไอแซก เฮอร์ซอก แห่งอิสราเอลได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้แก่ชาวอิสราเอลที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปทางด้านสหรัฐฯ ก็ได้มีการเซ็นสัญญากับไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคเมื่อเดือน ก.ค. เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 200 ล้านโดส โดยจะนำมาฉีดให้แก่กลุ่มประชากรเด็ก รวมถึงเตรียมเอาไว้ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 หากมีความจำเป็นที่มา : รอยเตอร์, เอเอฟพี