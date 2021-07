Weekend Focus : จับตาสงคราม ‘การทูตวัคซีน’ สหรัฐฯ เปิดเกมรุกแซงหน้าพญามังกร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าครึ่งแรกของปี 2021 ถือเป็นนาทีทองสำหรับยุทธศาสตร์ “การทูตวัคซีน” (vaccine diplomacy) ของจีน เนื่องจากสหรัฐฯ และมหาอำนาจตะวันตกส่วนใหญ่ต่างทุ่มเททรัพยากรที่มีทั้งหมดไปกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พลเมืองของตนเอง และไม่มีวัคซีนเหลือเผื่อแผ่ให้แก่ประเทศอื่นๆ มากนัก ในขณะที่วัคซีนทางเลือกของรัสเซียและอินเดียก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดในทางตรงกันข้าม สถานการณ์โควิด-19 ในจีนที่อยู่ในภาวะควบคุมได้มานานหลายเดือนทำให้รัฐบาลสามารถเพิ่มกำลังผลิตวัคซีนจนมีมากพอที่จะส่งออก หรือบริจาคให้แก่กลุ่มประเทศยากจน ซึ่งไม่มีหนทางจะจัดหาวัคซีนคุณภาพสูงมาใช้ได้ในเวลานั้น และกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเพียงรายเดียวที่หลายๆ ประเทศจะพึ่งพาได้วัคซีนที่จีนบริจาคส่วนใหญ่ถูกส่งให้กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมโครงการ “แถบและเส้นทาง” (Belt and Road) โดยเฉพาะกัมพูชาและฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับมากกว่าใครๆ ตามข้อมูลจากหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ Economist Intelligence Unit (EIU) ของนิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์กระทรวงการต่างประเทศจีนไม่เคยระบุจำนวนวัคซีนที่มอบให้แต่ละประเทศ ทว่า ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า มีการส่งมอบวัคซีนแก่ประชาคมโลกไปแล้วมากกว่า 350 ล้านโดส ในจำนวนนี้เป็นวัคซีนที่มอบให้ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 ล้านโดสอย่างไรก็ตาม ช่วงนาทีทองของจีนดูเหมือนจะใกล้หมดลงเต็มที เนื่องจากสหรัฐฯ เริ่มมีวัคซีนเหลือเกินความต้องการในประเทศ และหันมาแบ่งปันให้แก่ชาติอื่นๆ แถมยังเป็นวัคซีนที่ขึ้นชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านโควิด-19 อีกด้วยสหรัฐฯ ประกาศแผนบริจาควัคซีนจำนวน 80 ล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆ ภายในสิ้นเดือน ก.ค. โดยจะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค โมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน รวมกันทั้งหมด 20 ล้านโดส ส่วนที่เหลืออีก 60 ล้านโดสเป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งสหรัฐฯ เองยังไม่ได้อนุมัติรับรองการใช้งานในประเทศระหว่างการประชุมซัมมิต G7 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ยังประกาศจะสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก 500 ล้านโดส เพื่อนำไปบริจาคให้แก่กลุ่มประเทศยากจน โดยจะทยอยส่งมอบวัคซีนตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค.นี้ เรื่อยไปจนตลอดครึ่งแรกของปี 2022ขณะเดียวกัน ประเทศ G7 อื่นๆ ก็ขานรับแนวทางของอเมริกา และต่างให้สัญญาว่าจะบริจาควัคซีนรวมกัน 1,000 ล้านโดสดร.หวง เหยียนจง จากสภาความสัมพันธ์ต่างประเทศ (Council on Foreign Relations - CFR) ในสหรัฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สว่า “ความมุ่งหมายสำคัญข้อหนึ่งในนโยบายต่างประเทศของโจ ไบเดน ก็คือการฟื้นฟูสถานะความเป็นผู้นำโลกของอเมริกา และวิธีที่ง่ายมากในตอนนี้คือการบริจาควัคซีน เนื่องจากสหรัฐฯ มีศักยภาพเพียงพอแล้ว และมีแรงจูงใจทางการเมืองที่จะทำด้วย”สำหรับจีนแล้ว การส่งวัคซีนช่วยเหลือประเทศอื่นคือวิธีที่จะแสดงให้กลุ่มชาติที่มีรายได้น้อย-ปานกลางเห็นว่า จีนคือ “มิตรแท้” ในยามยาก ตรงกันข้ามกับสหรัฐฯ และยุโรปที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ดังคำพูดของ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ซึ่งกล่าวในที่ประชุมระดับสูงกับอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ว่า “ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่กี่รายกว้านซื้อวัคซีนไปหมด ปล่อยให้ประเทศที่กำลังพัฒนาไม่มีวัคซีนใช้”ในมุมของสหรัฐฯ นโยบาย “การทูตวัคซีน” ถือเป็นโอกาสในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ และแสดงให้ทั่วโลกรับรู้ถึงสิ่งที่ระบอบประชาธิปไตยจะให้ได้ พร้อมกันนั้นก็ถือโอกาสตั้งคำถามกับแรงจูงใจของจีนไบเดน ออกมากล่าวย้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า การบริจาควัคซีนของสหรัฐฯ “เป็นการให้แบบไม่มีเงื่อนไข และไม่หวังผลตอบแทน เราทำเพื่อรักษาชีวิตคน และเพื่อให้โรคระบาดนี้ยุติลง เพียงแค่นั้น”การแข่งขันระหว่าง 2 มหาอำนาจในเรื่องวัคซีนอาจถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก เพราะทำให้หลายประเทศมีโอกาสเข้าถึงวัคซีน และสามารถปกป้องชีวิตผู้คนได้มากขึ้นฮานนาห์ สวอน จากสถาบันระหว่างประเทศศึกษา เอส.ราชารัตนัม มองว่า สหรัฐฯ อาจก้าวขึ้นมามีบทบาทแซงหน้าจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่ยาก เนื่องจากภูมิภาคนี้ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนเฉลี่ยต่ำกว่า 4% ของจำนวนประชากร ยกเว้นสิงคโปร์และกัมพูชา และหลายประเทศมีความต้องการวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์นา เพื่อนำมาฉีดสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดกลายพันธุ์“รัฐบาลในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะมาเลเซียซึ่งเผชิญการระบาดที่รุนแรงทั้งในระลอกที่ 2 และ 3 ต้องการทำให้ประชาชนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด และยินดีที่จะรับวัคซีนยี่ห้อใดก็ตามที่มาถึงได้เร็ว และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้นโยบายการทูตวัคซีนของจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในอาเซียน” สวอน กล่าววัคซีนของจีนและตะวันตกมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกัน โดยวัคซีนจีนนั้นง่ายต่อการเก็บรักษาและขนส่งในประเทศซึ่งไม่มีระบบห้องเย็นในการควบคุมอุณหภูมิ ในขณะที่วัคซีนไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นาที่สหรัฐฯ บริจาคนั้นเป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการป้องกันการติดเชื้อและอาการป่วยรุนแรง แต่กระนั้นวัคซีนจีนใช่ว่าจะไร้คุณค่า เพราะมีผลทดสอบยืนยันว่าสามารถยับยั้งอาการป่วยรุนแรงได้เช่นกันอย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัคซีนของสหรัฐฯ ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า หากจำเป็นจะต้องเลือก“ประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นเงื่อนไขที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญมากขึ้นหากจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และนั่นทำให้วัคซีน mRNA เป็นที่ต้องการมากกว่า” ดร.หวง ระบุ “สหรัฐฯ กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกม”ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ สวอน ชี้ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศย่อมเล็งเห็นข้อดีของการมีตัวเลือกวัคซีนที่หลากหลาย แทนที่จะต้องพึ่งพาวัคซีนจีนเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะทำให้ปักกิ่งฉวยโอกาสใช้เป็นข้ออ้างกดดันหาผลประโยชน์ในประเด็นละเอียดอ่อนต่างๆ เช่น ข้อพิพาททะเลจีนใต้“แม้จีนจะไม่ได้ใช้การทูตวัคซีนเพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคงอย่างเปิดเผย แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ นอกเหนือไปจากการใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจครอบงำ” สวอน กล่าวเสริมรัฐบาลจีนใช้วิธีส่งมอบวัคซีนให้แก่ชาติผู้รับโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ว่าในจำนวนวัคซีนหลายร้อยล้านโดสที่จีนส่งออกไปนั้นเป็นวัคซีนที่เข้าโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพียงแค่ 10 ล้านโดส ในขณะที่สหรัฐฯ รับปากจะบริจาควัคซีนอย่างน้อย 580 ล้านโดส และเกือบทั้งหมดจะถูกกระจายผ่านโครงการ COVAXจุดที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ สหรัฐฯ เน้นการบริจาคมากกว่าขายวัคซีน โดยข้อมูลจาก Bridge Consulting ระบุว่า จีนได้ทำสัญญาจำหน่ายวัคซีนไปแล้วประมาณ 792 ล้านโดส และเป็นการบริจาคให้ฟรีเพียง 25 ล้านโดสดร.หวง ระบุว่า ประเทศต่างๆ คงจะต้องพิจารณาข้อดี-ข้อเสียที่จะได้รับจากนโยบายการทูตวัคซีนของสหรัฐฯ และจีน และตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะตอบสนองความจำเป็นได้ดีที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลแต่ละชาติก็มักจะพยายามหาจุดที่ “สมดุล” ดังนั้นปัจจัยที่จะเป็นตัวตัดสินน่าจะอยู่ที่ว่า ฝ่ายไหนสามารถส่งมอบวัคซีนให้ได้จริงตามกรอบเวลาที่ตกลงกันอนึ่ง หวง มองว่าความต้องการวัคซีนภายในประเทศที่เคยเป็นตัวฉุดรั้งสหรัฐฯ ในช่วงแรกๆ อาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับจีนในอีกไม่ช้า เพราะขณะนี้จีนเองเริ่มให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่พลเมืองของตน ซึ่งน่าจะดำเนินไปจนถึงช่วงปลายปี และนั่นหมายความว่า จำนวนวัคซีนที่จีนจะส่งออกเพื่อแข่งขันกับสหรัฐฯ อาจลดน้อยลงตามไปด้วยนอกจากจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรแล้ว หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังหวังที่จะผลิตวัคซีนใช้เองได้ด้วย เพื่อลดการพึ่งพาวัคซีนนำเข้าที่จะทำให้ประเทศสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการค้าเวียดนามและไทยต่างมีโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิก โดยในส่วนของเวียดนามนั้นยังหวังที่จะได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน mRNA เพื่อใช้งานในประเทศด้วย ขณะที่อินโดนีเซียทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนกับจีนเพื่อตั้งฐานการผลิตวัคซีนในภูมิภาค ส่วนไบโอเอ็นเทคก็เตรียมตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสิงคโปร์ภายในปี 2023“การบริจาควัคซีนที่เหลือใช้นั้นเป็นเรื่องดีก็จริง แต่ทุกประเทศก็ต้องการมีสิทธิเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อที่จะผลิตวัคซีนใช้เองได้ แค่การบริจาคยังไม่เพียงพอ” ลอว์เรนซ์ กอสติน อาจารย์ด้านกฎหมายสุขภาพสากลจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ให้ความเห็น พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการยกเลิกสิทธิบัตรผลิตวัคซีน และถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง