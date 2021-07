‘โควิด’ระบาดระลอก 3 ซ้ำเติม‘พม่า’ที่ทุกข์ยากสาหัสอยู่แล้วภายหลังจาก‘รัฐประหาร’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)12/07/2021ทั้งนักหนังสือพิมพ์, นักเคลื่อนไหว, และผู้สังเกตการณ์อื่นๆ ต่างกำลังเริ่มสงสัยประหลาดใจกันว่า การที่ช่วงหลังๆ มานี้ในพม่าไม่ได้มีการชุมนุมเดินขบวนขนาดใหญ่โตใดๆอีกเลยนั้น หมายความว่าจากการที่คณะปกครองทหารเข้าปราบปราบบดขยี้การประท้วงอย่างโหดเหี้ยม ได้ทำให้ขบวนการต่อต้านรัฐประหารหมดพลังไปกระนั้นหรือแต่นอกเหนือจากการที่ฝ่ายทหารลงมือปราบปรามอย่างมุ่งร้ายเอาชีวิตแล้ว ยังมีพลังนักฆ่าอีกพลังหนึ่งซึ่งกำลังทำให้ประชาชนผู้หงุดหงิดไม่พอใจของพม่าต้องถอยห่างออกจากท้องถนนเช่นเดียวกัน ได้แก่ โรคระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยที่การแพร่ระบาดของไวรัสร้ายคราวนี้มีความร้ายแรงสาหัสกว่ากันนักเมื่อเทียบกับระลอกการระบาด 2 ครั้งก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมปีนี้ และเดือนสิงหาคมปีที่แล้วตามตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสุขภาพและการกีฬาของพม่าที่จัดตั้งขึ้นมาภายหลังการรัฐประหาร ใน 330 อำเภอทั่วประเทศ เวลานี้มีถึง 296 อำเภอที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากเชื้อโรคร้ายนี้ตัวเลขข้อมูลที่รวบรวมโดยศูนย์เฝ้าติดตามไวรัสโคโรนา ของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) แสดงให้เห็นว่าในพม่ามียอดผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว 118,752 คน และยอดผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 3,756 คน (ตัวเลขเมื่อถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนวันที่ 20 ก.ค. 2021 เวลาประเทศไทย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 229,521 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเป็น 5,000 คน -ผู้แปล) ทว่าตัวเลขเหล่านี้แม้กระทั่งที่ยึดโยงอยู่กับรายงานของทางการ ก็ยังคงเป็นแค่ส่วนยอดที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ทางกระทรวงประกาศว่าทั่วประเทศมีเคสผู้ติดเชื้อใหม่ 4,377 ราย แต่นี่เป็นตัวเลขที่อิงอยู่กับการตรวจสอบแบบกวาดหาตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูกเพียงแค่ 15,128 รายซึ่งทำกันในวันดังกล่าว ถ้าหากใช้ตัวเลขเหล่านี้แบบเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กัน มันก็จะหมายความว่าเกือบๆ 1 ใน 3 ของผู้ได้รับการตรวจสอบทีเดียว มีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกระบบดูแลสุขภาพที่โยงใยอยู่กับพื้นที่เขตเมืองของพม่านั้น ในช่วงเวลาดีที่สุดก็ยังอยู่ในสภาพทรุดโทรมและขาดแคลนทรัพยากรอย่างเลวร้ายมาก ยิ่งสำหรับทางพื้นที่ชนบทด้วยแล้ว สิ่งเอื้ออำนวยทางด้านสุขภาพถือได้ว่าเกือบๆ จะไม่มีเอาเลย อันเป็นมรดกที่ทิ้งเอาไว้ของพวกคณะรัฐบาลทหารในอดีตซึ่งใช้จ่ายงบประมาณกันอย่างสนุกสนานในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ปล่อยปละทิ้งขว้างทางด้านสาธารณสุขเวลานี้โรงพยาบาลต่างๆ อยู่ในสภาพไม่มีเตียงสำหรับรับเคสโควิดระลอกใหม่ บังคับให้พวกบุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิเสธไม่รับคนไข้รายใหม่ๆ เพิ่มอีก รายงานข่าวกระแสต่างๆ บ่งชี้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างร้ายแรง ตั้งแต่ออกซิเจนไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถึงวัคซีนตามปากคำของแหล่งข่าวท้องถิ่นรายหนึ่งในย่างกุ้งซึ่งขอให้สงวนนาม บอกว่าวิกฤตโรคระบาดคราวนี้ในพม่า อาจจะมีมิติทางการเมืองอยู่ด้วย กล่าวคือ “คณะปกครองทหารไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้เอาชนะโรคระบาดใหญ่อย่างจริงจังหรอก ในเมื่อเวลานี้ประชาชนกำลังเบี่ยงเบนความสนใจและพลังงานของพวกเขาไปยังเรื่องนี้ แล้วก็เลยไม่ได้มีการเข้าร่วมในขบวนการอารยะขัดขืนกัน”พวกบริษัทที่ปกติแล้วเป็นผู้ส่งก๊าซออกซิเจนไปให้แก่ศูนย์สุขภาพต่างๆ ตลอดจนพวกคนไข้รายบุคคลนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับคำสั่งจากคณะปกครองทหารว่า อันดับแรกสุดให้จัดส่งไปยังกองทัพและทางการผู้รับผิดชอบที่ฝ่ายทหารแต่งตั้งขึ้นมาเสียก่อนแต่เรื่องนี้เลยกลับเป็นการเติมเชื้อเพลิงความโกรธแค้นและความไม่ไว้วางใจที่มีต่อระบอบปกครองซึ่งจัดตั้งขึ้นมาหลังรัฐประหาร ทั้งๆ ที่เหล่าผู้นำทางทหารควรที่จะหาทางเปลี่ยนวิกฤตสุขภาพคราวนี้ให้กลายเป็นโอกาสทางการเมือง ด้วยการบริหารจัดการที่เที่ยงธรรมและแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถจากการที่การเมืองเข้าเกี่ยวข้องพัวพันกับการสู้รบกับโควิด-19 ของพม่า ทำให้เมื่อพิจารณาในบริบทของทั่วทั้งโลก สถานการณ์ของประเทศนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ภายหลังพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ก่อรัฐประหารหยุดพักประชาธิปไตยเอาไว้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์แล้ว ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสุขภาพอื่นๆ จำนวนมาก ก็ได้แสดงบทบาทเป็นแนวหน้าของขบวนการอาระยะขัดขืนซึ่งสร้างผลสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศผู้คนเหล่านี้จำนวนมากยังคงสไตรก์ไม่กลับไปทำงานที่พวกโรงพยาบาลของรัฐ แต่หันมาตรวจรักษาคนไข้ในวัดพุทธแห่งต่างๆพวกผู้มีอำนาจฝ่ายทหารก็ไม่ได้ละเลยยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใดในเวลาที่พวกเขาเข้าปราบปรามการประท้วงซึ่งบ่อยครั้งเป็นไปด้วยความทารุณเหี้ยมโหด คลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมแสดงให้เห็นภาพตำรวจกำลังลากบุคลากรด้านสุขภาพซึ่งอยู่ระหว่างรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมเดินขบวน ให้ออกมาจากยานพาหนะติดเครื่องหมายกาชาดสีแดงของพวกเขา และทุบตีพวกเขาด้วยไม้กระบองและพานท้ายปืนเล็กยาวตามข้อมูลขององค์การแพทย์เพื่อสิทธิมนุษชน (Physicians for Human Rights) ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ทางการพม่าออกหมายจับแพทย์ 400 คน และพยาบาล 180 คน ขณะที่มีบุคลากรด้านสุขภาพถูกทางการจับกุมไปแล้วจริงๆ เป็นจำนวน 157 คน อีก 32 คนได้รับบาดเจ็บ และ 12 คนถูกเข่นฆ่า ทั้งนี้เมื่อนับถึงวันที่ 6 กรกฎาคมรายงานของสำนักข่าวแอสโซซิเอเต็ดเพรส (เอพี) ระบุว่า “พม่าเวลานี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่อันตรายที่สุดบนพื้นพิภพสำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ โดยที่บุคคลเหล่านี้ในพม่าถูกโจมตีเล่นงานรวมทั้งสิ้น 240 กรณีในปีนี้ –เกือบๆ ครึ่งหนึ่งของจำนวน 508 กรณีซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ตามการติดตามรวบรวมขององค์การอนามัยโลก”แต่แม้กระทั่งพวกทหารและตำรวจ ซึ่งปกติแล้วต่างมีอภิสิทธิ์สามารถเข้าถึงสถานดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดีกว่าพลเมืองธรรมดาทั่วไป ก็ยังถูกเล่นงานจากโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้อยู่ดีมิซซิมา (Mizzima) เว็บไซต์ข่าวอิสระของพม่า รายงานเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมว่า มีนายทหารระดับอาวุโสบางคนไปตรวจเชื้อโรคโควิด-19 แล้วผลออกมาเป็นบวก ในจำนวนนี้คนหนึ่งคือ พลจัตวา เมียะ เตะ อู (Brigadier General Myat Thet Oo) ผู้บัญชาการทหารภาคเหนือที่ประจำการอยู่ในรัฐกะฉิ่น นอกจากนี้ยังมีนายทหารเสนาธิการที่ไม่มีการระบุชื่ออีกอย่างน้อย 2 คนมีรายงานว่าเวลานี้พวกเขากำลังถูกกักกันโรค และได้รับการบำบัดรักษาอย่างเต็มที่จากคณะแพทย์ทหาร ณ สถานที่ทางการแพทย์ระดับท้องถิ่นแห่งหนึ่งตามรายงานข่าวของ เมียนมา นาว (Myanmar Now) เว็บไซต์ข่าวอิสระของพม่าอีกแห่งหนึ่ง มีทหารในกองทหารประจำหน่วยตำรวจชายแดนในรัฐยะไข่ทางภาคเหนือของประเทศและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา รวมทั้งสิ้น 105 คน ก็มีผลตรวจออกมาเป็นบวกเช่นกันพวกเขาถูกสั่งให้เคลื่อนกำลังพลมาอยู่ตรงบริเวณดังกล่าว เพื่อดูแลรักษาชายแดนที่ติดต่อกับบังกลาเทศ รวมทั้งป้องกันไม่ให้พวกผู้ลี้ภัยโรฮิงญามุสลิมเดินทางกลับมาท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศชาติเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในวงกว้างเช่นนี้สำหรับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งพม่าจะได้รับ เท่าที่มองเห็นกันเวลานี้ก็ดูไม่ค่อยมีความหวังอะไรมากมายนัก เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ อินเดียได้มอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจำนวน 1.5 ล้านโดสเป็นของขวัญให้แก่พม่า ทว่านับตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร คณะปกครองทหารก็ได้หันเหความสนใจไปยังพวกพันธมิตรจีนและรัสเซีย ด้วยความวาดหวังว่าจะได้วัคซีนเพิ่มเติมจาก 2 ประเทศนี้ในอนาคตระหว่างการเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกตอนปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มิน อ่อง หล่าย กล่าวในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอาร์ไอเอของรัสเซียว่า พม่ากำลังเจรจาเพื่อขอซื้อวัคซีน สปุตนิก 5 จากรัสเซียเป็นจำนวน 5 ล้านโดส ทั้งนี้ถึงแม้วัคซีนชนิดนี้ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติรับรองให้ใช้ได้จากองค์การอนามัยโลกก็ตามนี่จะเป็นการเพิ่มเติมวัคซีนที่ผลิตในจีนจำนวน 500,000 โดสซึ่งส่งมาให้พม่าแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยที่คณะปกครองทหารพม่ายังมีแผนการจะซื้ออีกอย่างน้อย 1 ล้านโดสจากจีนในช่วงหลายๆ เดือนต่อจากนี้แต่โปรแกรมการฉีดวัคซีนนี้จะดำเนินการกันอย่างไรต่อไป ตลอดจนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เหล่านี้กลับยังไม่มีความชัดเจนเลย จวบจนถึงตอนนี้มีวัคซีนส่งมาถึงพม่าแล้วเพียงแค่ 4 ล้านโดส เนื่องจากเป็นวัคซีนที่แต่ละคนต้องฉีดกันคนละ 2 โดส ดังนั้นจึงเพียงพอที่จะใช้สำหรับประชากรเพียงแค่ 4% ของพม่าเท่านั้นจากการที่ประเด็นปัญหานี้กลายเป็นเรื่องการเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พม่าจึงมีหวังต้องประสบความยากลำบากมากในการสยบโรคระบาดใหญ่นี้ให้อยู่หมัด สิ่งที่ดูย้อนแย้ง หรือบางทีมันอาจจะเป็นการสะท้อนถึงอาการที่เป็นจริงก็เป็นได้ ก็คือว่าโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพซึ่งดำเนินการกันอยู่ในพม่าจนถึงเวลานี้นั้น ได้แก่การฉีดวัคซีนในบรรดาพื้นที่ซึ่งรัฐบาลทหารไม่สามารถควบคุมได้ในเขตปกครองของชาวว้า ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐชาน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เกือบทุกคนในเขตนั้นต่างได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากจีนที่ร่วมมือกับกองกำลังอาวุธของชาวว้า ซึ่งมีชื่อว่า กองทัพสหรัฐว้า (United Wa State Army)ในรัฐกะฉิ่น เว็บไซต์ข่าว อิระวดี (Irrawaddy) รายงานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมว่า กองทัพเอกราชกะฉิ่น (Kachin Independence Army หรือ KIA) “ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษา โควิด-19 ด้วยตนเอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากจีน ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมทางการแพทย์ตลอดนจนมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจโควิด-19 ให้แก่ KIA”ถ้าหากคณะปกครองทหารของพม่ายังไม่สามารถสยบโรคระบาดใหญ่นี้ลงไปได้ในเร็ววันนี้แล้ว เศรษฐกิจที่ร่อแร่อยู่แล้วก็จะต้องถึงขั้นเสียหายยับเยินอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากระยะเวลา 1 ทศวรรษของการที่พม่าดำเนินนโยบายแบบค่อนข้างเปิดกว้าง ซึ่งได้ผลักดันให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นไปอยู่ในระดับสูงกว่า 7% ต่อปี ดอกผลเหล่านี้ก็กำลังสูญสลายไปอย่างรวดเร็วจากการเข้ายึดอำนาจอันก่อให้เกิดความหายนะของฝ่ายทหาร ตลอดจนการนัดหยุดงานทั่วไปและการหยุดชะงักของเศรษฐกิจซึ่งติดตามมาบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ฟิตช์ เรตติ้งส์ (Fitch Ratings) ทำนายเอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่า เศรษฐกิจของพม่าอาจหดตัวลงอย่างรุนแรงในระดับสูงถึง 20% ในช่วงปีงบประมาณนี้ ซึ่งคือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 จนถึงเดือนกันยายน 2021 โดยเหตุผลข้อใหญ่คือภาวะสะดุดที่เกิดจากการรัฐประหาร คำพยากรณ์นี้มีขึ้นก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดพุ่งพรวดขึ้นมาอย่างน่ากลัวของโควิด-19 ในช่วงเดือนนี้ทางด้านธนาคารโลกก็พยากรณ์เอาไว้ว่าเศรษฐกิจพม่าจะลดตัว 10% ในปีนี้เช่นกัน ส่วนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program หรือ UNDP) เวลานี้กำลังออกมาเตือนว่า ครึ่งหนึ่งของประชากรพม่าที่มีจำนวนทั้งสิ้น 55 ล้านคน อาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ย่ำแย่ลงจนถือว่าเข้าสู่ภาวะยากจนภายในปี 2022หลังจากระพยะเวลา 5 เดือนของการปกครองอย่างโหดเหี้ยมทารุณของฝ่ายทหาร และความเสื่อมทรามของเศรษฐกิจ พม่าก็กำลังย่างก้าวเข้าสู่วิกฤตการณ์ที่จมลึกลงไปอีกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และแทบไม่มีสัญญาณเครื่องบ่งชี้ใดๆ เลยว่า คณะปกครองทหารผู้ดื้อรั้นที่ครองอำนาจอยู่ในกรุงเนปยีดอ มีหนทางวิธีการหรือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกผันกลับตาลปัตรแนวโน้มแห่งการทรุดต่ำอย่างน่ากลัวนี้15/07/2021ชาวเมืองย่างกุ้งจำนวนมากพากันละเมิดคำสั่งของคณะปกครองทหารพม่าที่ห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล เพื่อดิ้นรนค้นหาออกซิเจนมาต่อลมหายใจของผู้เป็นที่รักของพวกเขา ขณะที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดระลอกใหม่อย่างรุนแรง ซ้ำเติมประเทศที่ปั่นป่วนระส่ำระสายและเสียหายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วภายหลังเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจการพุ่งพรวดของเคสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ คือการกระหน่ำตีอย่างแรงครั้งล่าสุดที่พม่าต้องประสบ ภายหลังเจ็บปวดจากการโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งติดตามมาด้วยการปราบปรามกวาดล้างผู้ต่อต้านไม่เห็นด้วยอย่างนองเลือด มีผู้ถูกเข่นฆ่าไปมากกว่า 900 คนแล้ว อีกทั้งฉุดดึงให้เศรษฐกิจตกต่ำเสื่อมทรุดขณะที่ตะวันเพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าสาดส่องแสงเมื่อวันพุธ (14 ก.ค.) ในย่างกุ้ง ก็มีผู้คนเรือนร้อยต่อแถวรอคอยกันแล้วตามร้านบริการรับเติมออกซิเจนแห่งต่างๆ ทั่วเมืองหลวงเก่าที่ยังคงเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพม่าแห่งนี้ ด้วยความหวังว่าจะมีก๊าซมาเติมเต็มถังที่พวกเขานำมาด้วย เพื่อเอากลับบ้านไปให้สมาชิกครอบครัวที่เจ็บป่วยหายใจลำบากด้วยฤทธิ์ของไวรัสนี้ยังมีบางคนนำเอาเก้าอี้ รวมทั้งข้าวของอื่นๆ มาด้วย เตรียมพร้อมสำหรับการต้องรอคอยกันนานๆอย่างไรก็ดี สำหรับคนอื่นๆ บางคน มันสายเกินไปแล้ว“พี่สาวผมป่วยด้วยโควิด-19 มา 3 วันแล้ว” ตาน ซอ วีน บอกกับสำนักข่าวเอเอฟพี ขณะที่เขาออกมาจากแถวที่ไปเข้าคิวรอแห่งหนึ่งในเมืองซึ่งมีประชากรราว 7 ล้านคนแห่งนี้“วันแรก แกคลื่นไส้ เพราะแรงดันเลือดต่ำ ... แล้วแกมาแย่เอามากๆ เมื่อวานนี้ เพราะแกหายใจไม่ค่อยออก”“แต่ตอนที่ผมกำลังเข้าคิวเพื่อรอเติมออกซิเจนเช้านี้ น้าผมก็โทรฯตามผมให้กลับบ้าน เพราะพี่เขาจากไปแล้ว”พวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของพม่าให้ตัวเลขว่า ในวันพุธ (14) มีเคสผู้ป่วยใหม่กว่า 7,000 คน –เปรียบเทียบกับที่มีไม่ถึง 50 คนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมสำหรับในวันพฤหัสบดี (15) ทางการพม่ารายงานว่ามีเคสใหม่ 4,188 คน ทำให้ยอดสะสมกลายเป็น 212,545 คน ขณะที่มีผู้เสียชีวิต 165 คน และยอดรวมเพิ่มเป็น 4,346 คน“ไม่วาฝนจะตกหรือแดดจะร้อนเปรี้ยงแค่ไหน”พื้นที่หลายส่วนของพม่าถูกประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทว่ากาบังคับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นไปอย่างหย่อนยาน ขณะที่ผู้คนจำนวนมากต้องเลือกเอาระหว่างการทำตามกฎระเบียบ กับการแอบออกมาทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวโรคระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ปรากฏขึ้นมาในสภาพที่ประเทศนี้ยังบอบช้ำหนักจากความรุนแรงนองเลือดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังรัฐประหาร โดยที่มีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมการรณรงค์ต่อสู้แบบอารยะขัดขืนทั่วประเทศ เพื่อแสดงการคัดค้านไม่ร่วมมือกับฝ่ายทหารการติดเชื้อยังกำลังแผ่ซึมไปตลอดพื้นที่ชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยช่องโหว่ของพม่า -- อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งในเมืองรุ่ยลี่ เมืองชายแดนจีนซึ่งติดต่อกับพม่า เป็นเหตุทำให้ยอดเคสใหม่รายวันของจีนพุ่งขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนโดยในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 57 คนที่รายงานกันจากทั่วประเทศจีน มี 12 คนเป็นคนสัญชาติพม่าในรุ่ยลี่ ทางการผู้รับผิดชอบระบุในเรื่องการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของพม่าก็เดินหน้าไปได้อย่างเชื่องช้าเช่นกัน โดยที่เวลานี้มีประชาชนเพียงแค่ประมาณ 1.75 ล้านคนได้รับวัคซีนแล้ว จากจำนวนประชากรทั่วทั้งประเทศ 54 ล้านคน ทั้งนี้ตามรายงานของคณะปกครองทหาร“คณะปกครองทหารพม่าขาดแคลนทั้งทรัพยากร, สมรรถนะความสามารถ, และความถูกต้องชอบธรรม ในการเข้าควบคุมสยบวิกฤตคราวนี้” ทอม แอนดริวส์ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยพม่า แถลงเมื่อวันพุธ (14)“วิกฤตคราวนี้ ... ถือเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้มากเป็นพิเศษ สืบเนื่องจากมีความไม่ไว้วางใจในคณะปกครองทหารกันอย่างกว้างขวางยิ่ง”ขณะเดียวกัน การระบาดพุ่งพรวดของโควิด-19 ก็กลายเป็นการเพิ่มความลำบากยุ่งยากให้แก่พวกบุคลากรทำงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งมีภาระหนักเกินกำลังกันอยู่ก่อนแล้ว“การนำเอาคนทำงานของเราไปยังจุดที่พวกเขาสามารถทำสิ่งดีๆ ได้มากที่สุด การนำเอาความช่วยเหลือเข้าไปถึงชุมชนต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้ความช่วยเหลือเหล่านี้ ทั้งหมดล้วนแต่กลายเป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นยิ่งขึ้น” ผู้ทำหน้าที่เป็นโฆษกให้แก่ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross หรือICRC) ในพม่า บอกกับเอเอฟพีทั้งนี้พม่ามีกำหนดจะได้รับวัคซีนอีก 6 ล้านโดสจากจีนภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยเจ้ากน้าที่อาวุโสของกระทรวงข้อมูลบอกว่า ในจำนวนนี้รัฐบาลจัดซื้อ 4 ล้านโดส และปักกิ่งบริจาคให้ 2 ล้านโดส สำหรับ 1 ล้านโดสแรกจะส่งมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้ --กระนั้น มันก็ยังคงสายเกินไปอยู่ดีสำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วและกำลังต้องดิ้นรนต่อสู้กับอาการหายใจไม่ออกในคิวรอเติมออกซิเจนอีกคิวหนึ่งในย่างกุ้ง ออง จอ กำลังวาดหวังจะได้ก๊าซเพิ่มสำหรับนำไปให้ภรรยาของเขาครั้งสุดท้ายที่เขามาเติมถังก๊าซขนาด 40 ลิตรของเขานั้น เขาต้องใช้เวลารอเข้าคิวอยู่นาน 24 ชั่วโมง หนุ่มใหญ่วัย 43 ปีผู้นี้เล่าไม่เหมือนกับคนอื่นๆ จำนวนมาก เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเดินทางไปตระเวนตามจุดเติมต่างๆ ทั่วเมือง เพื่อค้นหาว่ามีจุดไหนที่คิวสั้นกว่านี้“ดังนั้น ผมจึงต้องรอและเข้าคิวกันที่นี่แหละ ไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือแดดจะร้องเปรี้ยงแค่ไหน รวมทั้งรอกันตลอดทั้งคืนด้วย”