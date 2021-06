Weekend Focus: อนามัยโลกรับรองการใช้งานวัคซีน ‘ซิโนแวค’ แนะใช้ ‘อักษรกรีก’ เรียกโควิดกลายพันธุ์แทนชื่อประเทศ

คำรับรองจาก WHO ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ตรวจสอบในแต่ละประเทศว่าวัคซีน “โคโรนาแวค” (CoronaVac) ของซิโนแวคมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้ในโครงการกระจายวัคซีนโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก หรือที่เรียกกันว่า COVAX เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประเทศยากจนที่กำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนวัคซีน หลังจากที่อินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกงดการส่งออก“ผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า วัคซีนซิโนแวค-โคโรนาแวคได้รับการขึ้นบัญชีอนุญาตใช้งานในกรณีฉุกเฉิน หลังจากที่ผ่านการรับรองทั้งในแง่ของความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ และคุณภาพ” ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ระบุในงานแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร (1)“วิธีการจัดเก็บที่ง่ายทำให้วัคซีนโคโรนาแวคเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานที่ซึ่งมีทรัพยากรน้อย และจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยปกป้องชีวิตผู้คน”คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระของ WHO แนะนำให้ใช้วัคซีนซิโนแวคในผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดอายุสูงสุด เนื่องจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าวัคซีนชนิดนี้ให้การป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงวัยได้ด้วยโคโรนาแวคถือเป็นวัคซีนตัวที่ 8 ของโลกที่ผ่านการอนุมัติใช้งานฉุกเฉินจาก WHO โดยวัคซีน 7 ตัวที่ได้รับไฟเขียวไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, แอสตราเซเนกาที่ผลิตในอินเดีย/เกาหลีใต้/สหภาพยุโรป ซึ่งถูกนับแยกกัน, และวัคซีนของซิโนฟาร์มWHO ระบุด้วยว่า ผลการวัดประสิทธิภาพของวัคซีนแสดงให้เห็นว่าวัคซีนซิโนแวคสามารถป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้ถึง 51% และป้องกันอาการป่วยถึงขั้นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ 100% ในกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา และก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advisory Group of Experts: SAGE) ของ WHO ก็เคยออกรายงานยืนยันว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดนี้ในการทดลองทางคลินิกขั้นที่ 3 ในหลายๆ ประเทศอยู่ที่ระหว่าง 51 - 84%กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียแถลงเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า จากการศึกษาของทางกระทรวงในหมู่บุคลากรสาธารณสุข 120,000 คนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค พบว่ามีประสิทธิภาพสูงถึง 94% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวที่ 3 ของจีนซึ่งผลิตโดยบริษัท แคนซิโน ไบโอโลจิกส์ ก็ได้ยื่นผลทดลองทางคลินิกเพื่อขอการอนุมัติรับรองจาก WHO แล้วเช่นกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการตรวจประเมินจะเริ่มขึ้นเมื่อใดซิโนแวคเผยว่า บริษัทได้ผลิตและจัดส่งวัคซีนสำหรับใช้งานทั้งในจีนและต่างประเทศกว่า 600 ล้านโดสจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. และจนถึงตอนนี้มีผู้ที่ฉีดวัคซีนของซิโนแวคไปแล้วมากกว่า 430 ล้านคนทั่วโลก- แนะเรียกโควิดกลายพันธุ์ด้วย ‘อักษรกรีก’ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกได้มีถ้อยแถลงเมื่อวันจันทร์ (31 พ.ค.) ว่านับจากนี้ไปบรรดาตัวกลายพันธุ์ทั้งหลายของโควิด-19 จะถูกตั้งชื่อตามชุดตัวอักษรกรีก เพื่อหลีกเลี่ยงการตีตรากล่าวโทษประเทศที่พวกมันถูกพบเป็นครั้งแรก โดยระบบใหม่นี้จะถูกใช้กับสายพันธุ์โควิด-19 ที่ WHO จัดให้อยู่ในกลุ่ม "น่ากังวล" หรือ “น่าให้ความสนใจ”ภายใต้ระบบที่ว่านี้ เชื้อโควิดกลายพันธุ์ 4 ตัวซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “น่ากังวล” จะมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้ ได้แก่ สายพันธุ์สหราชอาณาจักร B.1.1.7 มีชื่อเรียกว่า อัลฟา (Alpha), สายพันธุ์ B.1.351 ที่พบในแอฟริกาใต้เรียกชื่อว่า เบตา (Beta), สายพันธุ์ P.1 ที่พบครั้งแรกในบราซิลเรียกชื่อว่า แกมมา(Gamma) และสายพันธุ์ B.1.617.2 ซึ่งเป็นหนึ่งสายพันธุ์ย่อยที่พบในอินเดียจะถูกเรียกว่า เดลตา (Delta)สำหรับสายพันธุ์ย่อยอินเดีย B.1.617.1 นั้น WHO ได้ปรับลดระดับลงมาอยู่ในกลุ่ม “น่าสนใจ” โดยมีชื่อเรียกว่า แคปปา (Kappa)WHO ระบุว่า แม้การกำหนดชื่อทางวิทยาศาสตร์จะมีประโยชน์ แต่ก็จดจำยากและมักจะทำให้การรายงานผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงนิยมเรียกชื่อโควิดตัวกลายพันธุ์ตามสถานที่ที่มันถูกพบเป็นแห่งแรก ซึ่งถือเป็นการตีตราบาปให้แก่ประเทศนั้นๆ อย่างไม่สมควรการตั้งชื่อไวรัสตามสถานที่ต้นกำเนิดยังกระตุ้นให้เกิด “อาชญากรรมความเกลียดชัง” ดังจะเห็นได้จากกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรายงานเหตุรุนแรงจากความเกลียดชังคนเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกมากกว่า 6,600 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือน มี.ค. ปี 2020 จนถึงเดือน มี.ค. ปีนี้ชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยโทษคนเชื้อสายเอเชียว่าเป็นตัวการแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งถูกพบเป็นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นของจีนเมื่อปลายปี 2019 และการที่อดีตผู้นำประเทศอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาเรียกขานโรคนี้ว่า “ไวรัสจีน” และ “กังฟลู” ต่อหน้าสาธารณชนหลายครั้งก็มีส่วนกระพือความรู้สึกเกลียดชังคนเอเชียให้รุนแรงยิ่งขึ้น“เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ และทำให้การสื่อสารง่ายดายยิ่งขึ้น WHO จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐและสื่อมวลชนทุกๆ ประเทศหันมาใช้ระบบการเรียกชื่อแบบใหม่” WHO ระบุตัวอักษรในภาษากรีกมีอยู่ทั้งหมด 24 ตัว และนอกจากที่กล่าวไปข้างต้นยังมีอีกหลายตัวอักษรที่ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อโควิดตัวกลายพันธุ์ที่ “น่าสนใจ” แล้ว ได้แก่ เอปไซลอน (Epsilon), ซีตา (Zeta), อีตา (Eta), ทีตา (Theta) และไอโอตา (Iota)ทั้งนี้ WHO ยอมรับว่ายังไม่ได้เตรียมทางออกไว้ ในกรณีที่ตัวอักษรเหล่านี้ถูกนำมาใช้จนหมด