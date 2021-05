สื่อสหรัฐฯ อ้างข่าวกรองชี้ ‘3 นักวิจัยอู่ฮั่น’ ป่วยคล้ายโควิด-19 ก่อนจีนประกาศเกิดโรคระบาด

สื่อดังฉบับนี้อ้างว่า ข่าวกรองซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนนักวิจัยที่ล้มป่วย, ช่วงเวลาของอาการป่วย และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อเรียกร้องสืบหาความชัดเจนว่าไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นั้น หลุดออกมาจากห้องแล็บของจีนจริงหรือไม่รายงานนี้ถูกเผยแพร่เพียง 1 วัน ก่อนจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ครั้งที่ 74 ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเรื่องกระบวนการสอบสวนต้นตอของโควิด-19 ในขั้นถัดไปโฆษกหญิงของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล แต่ยืนยันว่ารัฐบาลประธานาธิบดี โจ ไบเดน “ยังคงมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงที่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดใหม่ๆ รวมถึงต้นกำเนิดของมันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย”โฆษกผู้นี้ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ทำงานร่วมกับ WHO และรัฐสมาชิกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นตอโควิด-19 “อย่างปราศจากการแทรกแซง หรือมูลเหตุจูงใจทางการเมือง”วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ทั้งอดีตและปัจจุบันที่เคยทราบข่าวกรองเกี่ยวกับการป่วยของนักวิจัยอูฮั่นต่างแสดงทัศนะที่แตกต่างกันไป โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนหนึ่ง กล่าวว่า “จำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมและยืนยันให้แน่ชัดกว่านี้”เมื่อเดือน มี.ค. สหรัฐฯ, นอร์เวย์, แคนาดา, อังกฤษ และอีกหลายประเทศ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการศึกษาต้นตอโควิด-19 ที่นำโดย WHO และเรียกร้องให้ตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงเปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูลว่าด้วยมนุษย์, สัตว์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดในระยะเริ่มแรกอย่างไม่ปิดบังแหล่งข่าวระบุว่า สหรัฐฯ ตั้งใจจะทำให้จีนต้องร่วมมือและแสดงความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นในประเด็นนี้ด้านสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ หลังจากที่วอลล์สตรีทเจอร์นัลตีพิมพ์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (23)อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงในวันเดียวกัน ว่า คณะผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ซึ่งได้ไปเยือนสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นเมื่อเดือน ก.พ. ออกมาสรุปแล้วว่า ข้อสันนิษฐานที่ว่าเชื้อไวรัสอาจหลุดออกมาจากห้องแล็บอู่ฮั่น “มีความเป็นไปได้น้อยมาก”“สหรัฐฯ ยังไม่เลิกกระพือทฤษฎีเรื่องไวรัสหลุดออกมาจากแล็บ” กระทรวงการต่างประเทศจีนตอบข้อซักถามจากวอลล์สตรีทเจอร์นัล “ทั้งหมดนี้คือความพยายามสืบหาต้นตอของไวรัส หรือต้องการเบี่ยงเบนความสนใจกันแน่?”รัฐบาลสหรัฐฯ ในยุคของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ก็เคยตั้งข้อสงสัยเช่นกันว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่น่าจะหลุดออกมาจากห้องแล็บของจีน ในขณะที่ปักกิ่งยืนกรานปฏิเสธเสียงแข็งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (fact-sheet) ก่อนที่ ทรัมป์ จะหมดวาระเมื่อเดือน ม.ค. ว่า “รัฐบาลสหรัฐฯ มีเหตุผลที่จะเชื่อว่า นักวิจัยหลายคนในห้องปฏิบัติการของ WIV ล้มป่วยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 ก่อนจะพบผู้ป่วยเคสแรกที่มีอาการคล้ายกับคนเป็นโควิด-19 และโรคหวัดตามฤดูกาล”อย่างไรก็ดี เอกสารชิ้นนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีนักวิจัยจีนล้มป่วยกี่รายเมื่อเดือน ก.พ. รอยเตอร์ได้อ้างข้อมูลจากหนึ่งในทีมสอบสวนของ WHO ซึ่งระบุว่า จีนยังปฏิเสธที่จะเผยข้อมูลดิบเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเริ่มแรกให้ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ทราบ ซึ่งการปิดบังเช่นนี้มีส่วนทำให้การศึกษาทำความเข้าใจต้นตอของโควิด-19 ยุ่งยากมากขึ้นที่มา: รอยเตอร์