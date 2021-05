‘รัสเซีย-จีน’จับมือเป็น‘พันธมิตรต่อต้านตะวันตก’ เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นมาเลย แต่มันกำลังเกิดขึ้นแล้ว และจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงยิ่ง

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)07/05/2021พวกมองโลกแง่ร้ายชาวรัสเซียคนหนึ่งพูดว่า สิ่งต่างๆ ช่างเลวร้ายเหลือเกิน จนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะเลวร้ายลงไปกว่านี้แล้ว พวกมองโลกแง่ดีชาวรัสเซียคนหนึ่งจึงขัดขึ้นว่า “ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก มันจะสามารถไปถึงขนาดนั้นได้แน่ๆ!”ถ้าหากบรรดาผู้นำฝ่ายตะวันตกคิดว่า รัสเซียกับจีนกำลังแสดงท่าทีก้าวร้าวเอามากๆ ในตอนนี้ละก้อ ความเป็นพันธมิตรกันระหว่างรัสเซียกับจีนซึ่งกำลังปรากฏให้เห็นในเวลานี้ จะเป็นการผสมผสานที่เลวร้ายยิ่งเสียกว่าที่พวกผู้สังเกตการณ์ฝ่ายตะวันตกส่วนใหญ่จะสามารถจินตนาการกันขึ้นมาได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาเลยหรอก แต่เป็นไปได้มากทีเดียวที่มันจะกลายเป็นเช่นนั้นขึ้นมา เมื่อคำนึงถึงการที่ฝ่ายตะวันตกมีทั้งลักษณะท่าทางอันก้าวร้าวและก็มีความอ่อนแอโดยปกติวิสัย ผสมผสานกันอยู่อย่างชนิดก่อให้เกิดพิษร้าย คุณสมบัติอย่างแรกยั่วยวนให้จีนเกิดความต้องการอยากจะใช้กำลัง ขณะที่คุณสมบัติประการหลังเป็นเหตุให้จีนขบคิดขึ้นมาว่าตนสามารถใช้กำลังโดยที่ไม่มีใครทำอะไรตนได้กรณีที่ควรแก่การพิจารณา ก็คือ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เว็บไซต์ “ผู้สังเกตการณ์” (guancha.cn) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านนโยบายของจีนที่มีแนวคิดแบบสายเหยี่ยว ขึ้นเรื่องนำของเพจด้วยข้อเขียนพร่ำเพ้อยืดยาดความยาวถึง 5,000 คำของ อเล็กซานเดอร์ ดูกิน (Aleksandr Dugin) นักทฤษฎีความคิดอุดมการณ์แบบ “นักยูเรเชียนิยม” (Eurasianist) ชาวรัสเซีย ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจของพวกนายทหารและเจ้าหน้าที่รุ่นหนุ่มๆ ในกองทัพและในหน่วยข่าวกรองของแดนหมีขาว ซึ่งคิดเห็นกันว่า วลาดิมีร์ ปูติน นั้น อ่อนข้อให้แก่ฝ่ายตะวันตกมากเกินไป (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.guancha.cn/AlexanderDugin/2021_05_06_589796.shtml)เรื่องนี้ควรทำให้วอชิงตันเกิดความตื่นตัวระวังภัย ถึงแม้ผมยังสงสัยข้องใจอยู่ว่าจะมีใครสักคนในทำเนียบขาวหรือไม่ที่สังเกตมองเห็นเรื่องนี้พวกนักวิจารณ์ให้ความเห็นทางสื่อ (คอมเมนเตเตอร์) ของโลกตะวันตก พากันทำให้ ปูติน กลายเป็นปีศาจร้าย รวมทั้งสร้างความไขว้เขวจนไม่ได้ใส่ใจกับข้อเท็จจริงที่ว่า ประธานาธิบดีผู้ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานของรัสเซียผู้นี้ คือบุคคลแนวคิดสายกลาง เมื่อวัดจากมาตรฐานของประเทศของเขากระแสการเมืองรัสเซียระดับลึกๆ ในปัจจุบัน อยู่ในลักษณะที่ต่อต้านความเป็นสมัยใหม่, หวาดระแวง, ต่อต้านยิว, และมองเห็นแต่วันสิ้นโลก ถ้าหากปูตินจะถูกโค่นล้มตกลงจากอำนาจ มันก็น่าจะเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของพวกนักยูเรเชียนิยมอย่าง ดูกิน มากกว่าโดยพวกเสรีนิยมฝักใฝ่ตะวันตกปูตินก้าวเข้ารับตำแหน่งด้วยความเชื่อที่ว่าเขาสามารถที่จะทำธุรกิจกับฝ่ายตะวันตกได้ ทว่าความพยายามของฝ่ายอเมริกันที่จะโยนบ่วงคล้องลากเอายูเครนเข้าไปอยู่ภายในเขตอิทธิพลของฝ่ายตะวันตก กลายเป็นสิ่งซึ่งโน้วน้าวเขาให้คิดเห็นไปเป็นอย่างอื่นเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของรัสเซียแล้ว ปูตินเป็นพวกแนวคิดสายกลาง เรื่องนี้สามารถที่จะมองเห็นได้จากการที่เขามีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัฐอิสราเอล ปูตินนั้นมีความโน้มเอียงไปในทางนิยมอิสราเอล โดยที่เปิดทางให้อิสราเอลมีอิสระเสรีค่อนข้างมากในการกำราบเล่นงานอิหร่านที่ล่วงล้ำเข้าไปในซีเรีย ความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่กับชุมชนชาวยิวในรัสเซียก็ถือว่าเป็นมิตรมากไม่ว่าจะพิจารณาในแง่มุมใดการที่ปูตินความสัมพันธ์ฉันธุรกิจกับอิสราเอล และมีความผูกพันแบบเพื่อนมิตรกับชาวยิวของรัสเซีย เป็นแหล่งที่มาของการที่เขาเกิดการขัดแย้งโต้เถียงอย่างขมขื่นกับพวกยูเรเชียนิยมของรัสเซีย ขอให้ลองดูข้อเขียนยืดยาดบ้าระห่ำชิ้นนี้ที่ปรากฏอยู่บเว็บไซต์ของดูกิน (ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://dugin.ru/en/node/4798) เขาเขียนเอาไว้ตอนหนึ่ง ดังนี้:(เอเชียไทมส์แปลข้อความนี้จากข้อเขียนของ ดูกิน ที่เป็นภาษารัสเซีย และผู้แปลได้แปลต่อเป็นภาษาไทย)ดูกิน นั้นเป็นพวกนาซีชาวรัสเซียโดยแท้ ความหลงใหลเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดเรื่องยิวครองโลกของพวกเขาเป็นสิ่งซึ่งแยกไม่ออกจากความหลงใหลของฮิตเลอร์ ในข้อเขียนที่เขาเขียนให้แก่เว็บไซต์ guancha.cn ของจีนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ดูกิน เปรียบเทียบให้ค่าของการที่ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะเหนือฮิตเลอร์ และการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ว่าเท่ากับเป็นขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมุ่งสู่การกำจัด “ระเบียบของชาวยุโรปก่อนยุคสมัยใหม่” (pre-modern European order) (โดยที่นี่แหละคืออุดมคติของตัว ดูกิน เอง) และการบังคับใช้กฎระเบียบแบบเสรีนิยม :เป็นสิ่งที่รบกวนใจอย่างมากเมื่อต้องอ่านถ้อยคำเอะอะเลอะเทอะประเภทนี้บนเว็บไซต์ทรงอิทธิพลของจีน ทว่ามันน่าเศร้าที่เรื่องนี้กลับไม่ได้ทำให้รู้สึกประหลาดใจอะไรเลย ทั้งนี้เมื่อพินิจจากทัศนะมุมมองของจีนแล้ว ข้อเรียกร้องความต้องการต่างๆ ในทางเศรษฐกิจของฝ่ายตะวันตกนั้น ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นเพียงความพยายามที่จะปกป้องกีดกันไม่ให้จีนสามารถเข้าสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ข้อเท็จจริงที่ไม่มีการพูดออกมาดังๆ ก็คือว่า ประเทศจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน จะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และมหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดของโลก ถ้าหากสามารถบรรลุถึงระดับแห่งผลิตภาพในระดับเดียวกับฝ่ายตะวันตก และการที่ฝ่ายตะวันตกสนับสนุนพวกส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นพวกแบ่งแยกดินแดน ไม่ว่าจะในไต้หวัน, ฮ่องกง, ทิเบต, และซินเจียง พิจารณาด้วยมุมมองของจีน มันก็เหมือนกับเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐจีนเกิดการแตกแยกและพังทะลายในกรณีเช่นนี้ แม้กระทั่งพวกที่ถูกระบุว่ามีอาการทางจิตเป็นโรคประสาทหวาดระแวง ก็ยังสามารถค้นเจอว่ามีศัตรูที่น่าระแวงอยู่จริงๆ รวมทั้งส่วนสำคัญในกระแสความคิดเห็นของฝ่ายตะวันตกปัจจุบันก็มีความเชื่อกันว่า จักรวรรดิจีนสามารถที่ทำให้เกิดการแตกร้าวและหักพังได้ด้วยพลังจากภายนอกจีนนั้นไม่ได้เป็นชาติๆ หนึ่ง หากแต่เป็นจักรวรรดิประกอบด้วยชาติพันธุ์หลากหลายซึ่งเกาะเกี่ยวเอาได้ด้วยกัน จากการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างใหญ่โตกว้างขวาง และจากชนชั้นนำที่เป็นขุนนางผู้ชำนาญการบริหารซึ่งได้รับการคัดสรรด้วยระบบคุณธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นหลายสิบกลุ่มของจีน ระบบจักรวรรดิของจีนนั้นมีอายุยืนยาวมาอย่างน้อย 3,000 ปีแล้ว ข้อเท็จจริงที่ว่าจีนสามารถที่จะชุบชีวิตสร้างระบบของตนขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงแม้มีราชวงศ์ต่างๆ ซึ่งได้พังพินาศไปและถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์อื่นมาแล้วหลายสิบราชวงศ์ เหล่านี้อย่างน้อยที่สุดก็ย่อมก่อให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า เป็นไปได้หรือที่จะปกครองจีนด้วยหนทางวิธีการอย่างอื่นๆเมื่อใดที่พวกขุนศึกในท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการท้าทายอำนาจของส่วนกลาง จีนก็จะประสบความลำบากยากเข็ญจากการเกิดความอลหม่านวุ่นวายเป็นระยะเวลายาวนาน โดยครั้งหลังที่สุดได้แก่ช่วงเวลาของ “ศตวรรษแห่งความน่าอับอายอดสู” (Century of Humiliation) นับจากสงครามฝิ่นครั้งแรก (First Opium War) เมื่อปี 1839 ไปจนถึงการปฏิวัติของพวกคอมมิวนิสต์ในปี 1947จีนจะเข้าทำสงครามเพื่อช่วงชิงและรักษา ไต้หวัน, ซินเจียง, หรือ ทิเบต เอาไว้ ด้วยหลักการที่ว่า การมีมณฑลก่อกบฎขึ้นมา 1 แห่ง จะกระตุ้นให้เกิดกบฎขึ้นในมณฑลอื่นๆ จีนยังจะมุงมั่นป้องกันไม่ให้ฮ่องกงได้รับเอกราช ก็ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันนี้เองในช่วงเวลาหลายพันปีมานี้ จีนได้ทำลายล้าง “พวกคนป่าเถื่อนที่เกเรดื้อรั้น” ตรงบริเวณชายแดนของตน เป็นพวกซึ่งขัดขืนไม่ยินยอมถูกดูดกลืนเข้าสู่วัฒนธรรมจีน การปราบปรามที่กระทำกับชาวอุยกูร์ 12 ล้านคนในซินเจียง ก็เหมือนๆ กับการกำจัดวัฒนธรรมทิเบตที่จีนได้ทำไปก่อนหน้านี้ มันเป็นการกระทำซ้ำสิ่งที่จีนได้เคยกระทำอยู่แล้วเรื่อยๆ มาพิจารณาจากมาตรฐานของโลกตะวันตก นี่เป็นเรื่องน่าสะอิดสะเอียน และผมไม่ได้ต้องการที่จะทำให้มันดูดีขึ้นมากว่าที่มันเป็น แต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าการที่ฝ่ายตะวันตกรู้สึกตระหนกขนลุกขนพองจากการกระทำต่างๆ ของจีนนั้น มันดูไม่น่าที่จะทำให้จีนหยุดยั้งสิ่งที่พวกเขาเองได้เคยกระทำมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว ก่อนที่พวกเราจะโซซัดโซเซเข้าไปอยู่ในฉากเวทีระดับโลกตอนช่วงเดือนสุดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ในตำแหน่ง เขาได้ถอนชื่อ ขบวนการอิสลามเตอร์กิสถานตะวันออก (East Turkestan Islamic Movement) ออกจากบัญชีรายชื่อกลุ่มที่สหรัฐฯถือเป็นกลุ่มก่อการร้ายอย่างเป็นทางการ เรื่องนี้ทำให้ปักกิ่งมีข้อสรุปว่าสหรัฐฯวางแผนบ่อนทำลายการปกครองของตนในซินเจียงด้วยการกระตุ้นยุยงลัทธิแบ่งแยกดินแดนของคนมุสลิม ซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของยุทธศาสตร์เก่าของ ซบิกนิว เบรซซินสกี้ (Zbigniew Brzezinski ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯในยุคประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์) ในการต่อต้านสหภาพโซเวียตแท้ที่จริงแล้ว นั่นไม่ใช่ความคิดใหม่อะไร พวกผู้ก่อการร้ายชาวอุยกูร์ที่ผ่านการฝึกอบรมในซีเรียจากหน่วยนักรบญิฮาดต่างๆ นั้น เป็นพวกที่ได้รับการสนับสนนจากสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ (ซีไอเอ) พวกผู้นำทางทหารของจีนเคยบอกผมว่า การที่อเมริกาเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องในซีเรียนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมคบคิดระดับมหึมาซึ่งมุ่งต่อต้านเล่นงานจีน (อย่างที่ผมได้รายงานเอาไว้ในหนังสือของผมเรื่อง You Will Be Assimilated: China’s Plan to Sino-Form the World)สรุปแล้ว จีนเชื่อว่าฝ่ายตะวันตกไม่เพียงต้องการบีบคอระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ยังเพิ่งเติบโตขึ้นมาไม่นานของตนเท่านั้น –แต่ยังมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นยุยงให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนมณฑลต่างๆ ของตนและทำให้รัฐของคนจีนแตกแยกออกเป็นเสี่ยงๆ ทั้งนี้ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย ที่จะค้นหาพวกนักยุทธศาสตร์ชาวอเมริกันผู้ซึ่งคิดว่าผลลัพธ์ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสามารถบรรลุถึงได้และทั้งเป็นเรื่องพึงปรารถนาเวลาเดียวกันนี้ พวกนักยูเรเชียนิยมของรัสเซีย ก็พากันกล่าวโทษตำหนิปูตินในเรื่องที่เขาแสดงท่าทีอ่อนแอในการรับมือกับฝ่ายตะวันตก ปูตินนั้นคิดว่าเขาสามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับยูเครน (กับฝ่ายตะวันตก) เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยูเครนซึ่งเป็นอดีตสาธารณรัฐหนึ่งในสหภาพโซเวียต มีประชากรเป็นชาวรัสเซียอยู่ราว 30% ได้ตกลงยินยอมทอดทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ของตน เพื่อแลกเปลี่ยนกับความรับรู้ความเข้าใจที่ว่า ยูเครนจะยังคงทำหน้าที่เป็นรัฐกันชนระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตกต่อไปทว่าในปี 2004 คอนโดลีซา ไรซ์ (Condoleeza Rice) ซึ่งตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ (ของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช) ได้สนับสนุน “การปฏิวัติสีส้ม” (Orange Revolution) ในยูเครน ผมได้ระบุเอาไว้ในข้อเขียนของผมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2008 เรื่อง Americans Play Monopoly, Russians Chess โดยที่มีคำบอกเล่าของผู้พบเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองรองรับอย่างแข็งแรง ดังนี้:(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2008/08/americans-play-monopoly-russians-chess/)แน่นอนทีเดียว การใช้คำว่า “ชาวรัสเซียโรคประสาทหวาดระแวง” (Paranoid Russian) เป็นการใช้ถ้อยคำอย่างฟุ่มเฟือย แต่ข้อเท็จจริงยังคงมีอยู่ว่า สหรัฐฯนั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ใดๆ ในยูเครนหรอกการนำเอาระบอบประชาธิปไตยเข้าไปในรัสเซียให้จงได้ กลายเป็นความคลั่งไคล้ของนโยบายอเมริกัน นับตั้งแต่การพังทะลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศนั้น และการปฏิวัติในยูเครน ก็ถูกมองว่าเป็นสถานีย่อยสถานีหนึ่ง ในเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองในรัสเซีย ทั้งนี้ตามความคิดเห็นของพวกนักทฤษฎีเคร่งลัทธิอุดมการณ์อย่างเช่น วิกตอเรีย นูแลนด์ (Victoria Nuland) ซึ่งเวลานี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสูงอันดับ 3 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ย้อนหลังกลับไปในอดีตไม่ถึงสิบปี นั่นคือเมื่อปี 2014 นูแลนด์ ซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบดูแลกิจการยุโรปของคณะบริหารประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ถูกแอบบันทึกเทปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ซึ่งได้ถูกนำออกมาเปิดโปงต่อสาธารณชน มันเป็นเสียงสนทนาขณะที่เธอกำลังเลือกสรรว่าระบอบปกครองชุดต่อไปของยูเครนนั้นควรจะประกอบด้วยพวกไหนกันบ้าง หลังจากที่ (สหรัฐฯช่วยเหลือให้ฝ่ายค้านยูเครน) ประสบความสำเร็จในการก่อรัฐประหารยึดอำนาจ (ด้วยการจัดชุมนุมอย่างยืดเยื้อที่จัตุรัส) ไมดาน (กลางกรุงเคียฟ) (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2021/03/life-after-death-for-the-neoconservatives/)การฟื้นสัมพันธไมตรีขึ้นมาอีกครั้งระหว่างรัสเซียกับจีน คือผลลัพธ์อันเลวร้ายสำหรับฝ่ายตะวันตก การหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ให้จงได้กลายเป็นเสาหลักเสาหนึ่งในนโยบายอเมริกันเรื่อยมา นับตั้งแต่ที่ริชาร์ด นิกสัน เดินทางไปเยือนจีนเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว แต่สิ่งที่เลวร้ายหนักข้อยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือ ถ้าหากการจับมือเป็นพันธมิตรกันระหว่างรัสเซียกับจีนนี้ มีแรงจูงใจจากการที่พวกเขาต่างฝ่ายต่างมีความหวาดระแวงโลกตะวันตก และจับมือเป็นกลุ่มพันธมิตรกันที่เสริมสร้างเพิ่มกำลังให้แก่ความโน้มเอียงมุ่งต่อต้านตะวันตกอย่างเลวร้ายที่สุดในรัสเซียเป็นเรื่องง่ายอยู่หรอกที่จะสูดได้กลิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งจะมีขนาดลดลงไปกว่านี้อย่างมากมาย ทว่าถึงยังไงประเทศนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นวิศวกรในแต่ละปีมากกว่าที่สหรัฐฯทำได้ และมีศักยภาพอันน่าเกรงขามในเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องเทคโนโลยีทางการทหาร การผสมผสานกันแห่งยูเรเชีย (ระหว่างรัสเซียกับจีน)จึงกลายเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งขึ้นนักหนาสำหรับฝ่ายตะวันตกในการตอบโต้รับมือยิ่งฝ่ายตะวันตกพยายามที่จะปิดล้อมจีนมากเท่าใด จีนก็จะยิ่งโจมตีใส่ฝ่ายตะวันตกในจุดที่ไม่คาดคิดนี่ถ้าหากพูดกันโดยใช้ถ้อยคำของนายพล จอร์จ เอส แพตตัน จูเนียร์ (General George S Patton Jr) จีนนั้นเพิ่งลงนามในข้อตกลงการค้ามูลค่า 400,000ล้านดอลลาร์กับอิหร่าน นี่ถือเป็นการกลับลำที่สำคัญมาก เนื่องจากจีน(อย่างน้อยที่สุดก็จากท่าทีอย่างเป็นทางการ)ได้ตัดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านลงไปจนเหลือเกือบๆ เป็น 0 ภายใต้มาตรการแซงก์ชั่นของคณะบริหารทรัมป์ โดยในเวลาที่ปักกิ่งกำลังเจรจาเพื่อทำข้อตกลงทางการค้ากับวอชิงตันในตอนนั้น พวกเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยั่วยุสหรัฐฯในเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านระหว่างสองสามเดือนหลังๆ มานี้การนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านอย่างไม่เป็นทางการของปักกิ่งกลับพุ่งพรวดขึ้นมาปักกิ่งกำลังเปิดทางเลือกต่างๆ ทั้งหลายแหล่ของตนเอาไว้ และด้วยความโน้มเอียงที่ต้องการจะกดดันวอชิงตันตลอดจนเหล่าพันธมิตรของสหรัฐฯ ปักกิ่งก็อาจจะ (หรืออาจจะไม่)ช่วยเหลืออิหร่านในเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศนั้น อย่างที่จีนได้เคยช่วยเหลือปากีสถานและเกาหลีเหนือมาแล้วในอดีตฟรานเซสโก ซิสซี่ (Francesco Sisci) นักจีนวิทยาผู้มีชื่อเสียงได้กล่าวเอาไว้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้ว่าจีนยังส่งเสริมสนับสนุนเกาหลีเหนืออย่างเงียบๆ ให้รื้อฟื้นการทดลองขีปนาวุธแบบทิ้งตัว (ballistic missiles)ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากโสมแดงได้ยินยอมงดเว้นเรื่องนี้เป็นเวลา 4ปี (ดูเพิ่มเติมได้ที่https://www.ilsussidiario.net/news/terza-guerra-mondiale-biden-vs-cina-pechino-ha-cambiato-strategia-su-kim-jong-un/2165148/) นี่คือการส่งข้อความไปถึงคณะบริหารไบเดน แน่นอนทีเดียวจีนยังมีทางเลือกที่จะส่งข้อความทำนองเดียวกันนี้อีกโดยผ่านทางอิหร่านจีนนั้นกำลังเล่นเกมหมากล้อม (โกะ) โดยถือโลกทั้งใบเป็นกระดาน อิหร่านเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว่านั้นมาก ภายใต้สภาวการณ์บางประการ จีนอาจจะใช้อิทธิพลของตนในการโน้มน้าวระบอบปกครองด้วยนักการศาสนาของอิหร่านว่า อย่าได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เลย แต่ภายใต้สภาวการณ์อื่นๆ ปักกิ่งอาจจะช่วยอิหร่านสร้างอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพยายามและความสำเร็จของจีนในการแหกวงล้อมของฝ่ายอเมริกันนักยุทธศาสตร์ของคณะบริหารทรัมป์นั้นดูเหมือนยังไม่ได้เคยคาดคิดเลยว่า จีนอาจจะพยายามกลับมาโอบล้อมสหรัฐฯตรงบริเวณซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับเอเชียกลางสำหรับอิสราเอล ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของอเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น พัฒนาการเหล่านี้ ถ้าหากยังอยู่ในขั้นที่ถือเป็นกรณีน่าผิดหวัง ก็นับได้ว่าดีที่สุดแล้ว แต่หากต้องจัดให้อยู่ในขั้นเป็นกรณีอันตราย มันก็จะเป็นความเลวร้ายอย่างที่สุด นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ได้พยายามบ่มเพาะความสัมพันธ์แบบทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดกับปูติน และกองกำลังรัสเซียกับกองกำลังอิสราเอลก็มีความพยายามที่จะหาทางอยู่ร่วมกันในซีเรีย โดยทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกันน้อยที่สุดขณะเดียวกันนั้น อิสราเอลได้พยายามธำรงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเอาไว้ โดยมุ่งรวมศูนย์ความสนใจอยู่ที่เรื่องความชำนิชำนาญของตนในทางด้านการเกษตร, สิ่งแวดล้อม, และพวกเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ด้านการทหารอย่างอื่นๆ ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จีนก็มีความต้องการอย่างเร่งด่วนมาถึงตอนนี้ อิสราเอลกำลังเผชิญหน้ากับการถูกคุกคามถึง 2 ด้านซ้อนๆ ความเป็นพันธมิตรกันระหว่างรัสเซียกับจีนอาจจะกลายเป็นการเพิ่มพูนอิทธิพลของพวกเกลียดชังยิวอย่างเปิดเผยเฉกเช่น ดูกิน เวลาเดียวกันการที่จีนเข้าพัวพันเกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลก็อาจเร่งรัดให้อิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ดังนั้น จากการทำอะไรอย่างสะเพร่าลวกๆ ของฝ่ายอเมริกัน จึงกำลังทำให้สหรัฐฯกลายเป็นเพื่อนมิตร ที่คนอื่นจำเป็นต้องลงทุนใช้จ่ายด้วยราคาแพงลิ่วพวกอนุรักษนิยมใหม่ซี่งอยู่ในคณะบริหารของ จอร์จ ดับเบิลยู. บุช นั้น ถึงแม้ออกมาพูดจาแสดงความเห็นอกเห็นใจสนับสนุนรัฐยิว แต่กลับทำเอาอิสราเอลต้องตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการบังคับให้เกิดการปกครองโดยฝ่ายข้างมากขึ้นในอิรัก นั่นคือการทำให้เกิดระบอบปกครองที่พวกชีอะห์ก้าวขึ้นสู่อำนาจ โดยที่พวกนี้มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับเหล่าผู้ร่วมนิกายศาสนาเดียวกันในอิหร่านสำหรับคณะบริหารทรัมป์ ถึงแม้ได้ให้ความสนับสนุนเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญมากแก่อิสราเอล ทว่ากลับทำให้จีนมีเหตุผลที่จะหยิบยกขึ้นมาอ้าง สำหรับการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในตะวันออกกลางเราควรที่จะต้องยอมรับให้เครดิตแก่ทรัมป์ สำหรับการที่เขามีความเข้าอกเข้าใจว่าสหรัฐฯไม่สามารถที่จะตัดขาดยุติการมีปฏิสัมพันธ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ ถ้าหากไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบทำงานร่วมกันในบางอย่างบางประการกับรัสเซีย แต่จากเรื่องนี้เอง เขาก็ได้ถูกประณามถูกถลกหนังกล่าวหาว่าเป็นคนโง่ซึ่งถูกระบอบปกครองรัสเซียหลอกต้ม และตกเป็นเป้าของการล่าแม่มดเป็นระยะเวลาถึง 3 ปีในข้อหาว่า “สมคบร่วมมือ” กับรัสเซียเวลานี้คณะบริหารไบเดนดูเหมือนมีความเชื่อว่า ตนเองสามารถยั่วยุทุกๆ ฝ่ายทุกๆ คนได้ โดยที่ไม่ต้องมีการสาธิตสำแดงความเข้มแข็งออกมาให้เห็นกัน แต่ว่าวิธีการประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ของมหาอำนาจรายสำคัญรายหนึ่ง ย่อมสามารถก่อให้เกิดภัยอันตรายขึ้นมาได้อย่างมากมายที่สุด