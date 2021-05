อนามัยโลกรับรองวัคซีนต้านโควิด ‘ซิโนฟาร์ม’ ของจีนสำหรับใช้งานฉุกเฉิน

คณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลก (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization : SAGE) ได้แนะนำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 2 โดสสำหรับประชากรที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยให้เว้นระยะการฉีด 3-4 สัปดาห์

นี่ยังเป็นครั้งแรกที่วัคซีนสัญชาติจีนผ่านการอนุมัติใช้งานฉุกเฉินจาก WHO โดยวัคซีนของซิโนฟาร์มนั้น เป็นหนึ่งในวัคซีนป้องกันโควิด 2 ตัวหลักของจีนที่ถูกนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรหลายร้อยล้านคน ทั้งในจีนและต่างประเทศคำรับรองจาก WHO ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ตรวจสอบของแต่ละประเทศ ว่า วัคซีนตัวนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และยังเปิดทางให้ซิโนฟาร์มสามารถจัดสรรวัคซีนเข้าร่วมโครงการ COVAX ซึ่งกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอุปทานวัคซีนอยู่ในตอนนี้ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ระบุในงานแถลงข่าวบรูซ อัลวาร์ด ที่ปรึกษาอาวุโสของ WHO เปิดเผยว่า ต้องขึ้นอยู่กับทางซิโนฟาร์มว่าจะจัดส่งวัคซีนเข้าร่วม COVAX ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งกระจายวัคซีนสู่ประเทศยากจนมากน้อยแค่ไหน “แต่พวกเขาแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเต็มที่ และจะจัดส่งวัคซีนให้มากพอสมควร โดยยังคงจัดสรรให้เพียงพอสำหรับประชากรของจีนเอง”ก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติรับรองการใช้งานฉุกเฉินแก่วัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 4 ชนิด ได้แก่ วัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค, แอสตร้าเซนเนก้า, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และโมเดอร์นา“มันสะท้อนให้เห็นว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของซิโนฟาร์มได้มาตรฐานตามที่ WHO กำหนด ทั้งในแง่ของคุณภาพ, ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ และความสามารถในการเข้าถึง ซึ่งจะช่วยให้จีนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นกับนานาชาติในการต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคระบาดใหญ่โควิด-19” ซิโนฟาร์มระบุในคำแถลงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียวันนี้ (8)คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ WHO ได้ให้การอนุมัติรับรองวัคซีนซิโนฟาร์ม หลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 เม.ย. เพื่อพิจารณาผลทดลองทางคลินิกล่าสุดและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตวัคซีน“การเก็บรักษาที่ทำได้ง่ายทำให้วัคซีนชนิดนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรจำกัด” WHO ระบุวัคซีนชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพปักกิ่ง (Beijing Biological Products Institute) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ไชน่า เนชันแนล ไบโอเทค กรุ๊ป (China National Biotec Group) ที่เป็นบริษัทลูกของซิโนฟาร์ม และผ่านการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ 79% ในกลุ่มทดลองทุกช่วงวัยที่มา: รอยเตอร์