ยอมไม่ได้! เกาหลีใต้เล็งฟ้องศาลระหว่างประเทศ เบรก ‘ญี่ปุ่น’ ปล่อยน้ำจาก ‘รฟ.ฟูกูชิมะ’ ลงทะเล

ท่าทีของผู้นำเกาหลีใต้มีขึ้น หลังจากเมื่อวานนี้ (13 เม.ย.) ญี่ปุ่นประกาศจะปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีที่ผ่านการบำบัดเพื่อขจัดไอโซโทปที่เป็นอันตรายออกราว 1 ล้านตันลงทะเล โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน 2 ปีข้างหน้าเกาหลีใต้ออกมาประท้วงการตัดสินใจของญี่ปุ่น พร้อมทั้งเรียก โคอิจิ อาอิโบชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงโซลเข้าพบ และยังสั่งเรียกประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการตอบสนองคัง มินซ็อก โฆษกผู้นำเกาหลีใต้ ระบุว่า มุน ได้มีคำสั่งระหว่างการประชุมวันนี้ (14) ให้พิจารณาลู่ทางในการยื่นฟ้องศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International Tribunal for the Law of the Sea) เพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามออกมานักการเมือง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กลุ่มชาวประมง รวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในเกาหลีใต้ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการตัดสินใจของญี่ปุ่นวันนี้ (14) โดยมีการนัดชุมนุมทั้งที่ด้านนอกสถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงโซล, เมืองปูซาน และเกาะเชจู ขณะที่สมาคมประมง 25 องค์กรส่งหนังสือประท้วงไปยังสถานทูตญี่ปุ่น และเรียกร้องให้โตเกียวยกเลิกแผนการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะลงทะเล รวมถึงกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สั่งแบนอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วย“อุตสาหกรรมของเราจะได้รับความเสียหายเต็มๆ เพราะแน่นอนว่าผู้คนย่อมกลัวว่าจะมีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนมาในสัตว์ทะเล” ข้อความในหนังสือระบุพรรคฝ่ายค้าน Justice Party ของเกาหลีใต้ รวมถึงองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมและต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์อีกราวๆ 30 กลุ่ม ประณามการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นว่าเป็น “การก่อการร้ายนิวเคลียร์” และได้ยื่นหนังสือคัดค้านไปยังสถานทูตญี่ปุ่น โดยหนังสือดังกล่าวมีผู้เข้าชื่อรวมกันมากกว่า 64,000 รายชื่อจาก 86 ประเทศตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่มา: รอยเตอร์